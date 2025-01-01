DocumentaciónSecciones
CMoneyNone implementa un algoritmo de trading basado en el lote mínimo permitido.

Descripción

Declaración

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Métodos de la clase

Inicialización

 

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

Métodos de gestión del dinero y del riesgo

 

virtual CheckOpenLong

Obtiene el volumen de trading de la posición larga

virtual CheckOpenShort

Obtiene el volumen de trading de la posición corta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos heredados de la clase CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 