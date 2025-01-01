CMoneyNone
CMoneyNone implementa un algoritmo de trading basado en el lote mínimo permitido.
Descripción
CMoneyNone implementa un algoritmo de trading basado en el lote mínimo permitido.
Declaración
|
class CMoneyNone: public CExpertMoney
Título
|
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CMoneyNone
Métodos de la clase
|
Inicialización
|
|
virtual ValidationSettings
|
Comprueba las configuraciones
|
Métodos de gestión del dinero y del riesgo
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Obtiene el volumen de trading de la posición larga
|
virtual CheckOpenShort
|
Obtiene el volumen de trading de la posición corta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Métodos heredados de la clase CExpertMoney