Señales del oscilador MACD

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador MACD. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • Inversión – el oscilador se gira hacia arriba, subiendo en el barra analizada y cayendo en la anterior.

MACD - Señal de compra

 

  • Cruce de la línea principal con la línea de señal – la línea principal está por encima de la línea de señal en la barra analizada, y por debajo de la misma en la barra anterior.

MACD - Señal de compra

 

  • Cruce del nivel cero – la línea principal está por encima del nivel cero en la barra analizada, y por debajo del nivel cero en la barra anterior.

MACD - Señal de compra

 

  • Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es mayor que el anterior, y el pico inferior del precio correspondiente es más bajo que el anterior.

MACD - Señal de compra

 

  • Divergencia doble – el oscilador forma tres picos inferiores consecutivos, cada uno mayor que el anterior; y el precio forma los tres picos inferiores correspondientes, siendo cada uno de ellos menor que el anterior.

MACD - Señal de compra

De venta
  • Inversión – el oscilador se gira hacia abajo, cayendo en la barra analizada y subiendo en la barra anterior.

MACD - Señal de venta

 

  • Cruce de la línea principal con la línea de señal – la línea principal está por debajo de la línea de señal en la barra analizada, y por encima de la misma en la barra anterior.

MACD - Señal de venta

 

  • Cruce del nivel cero – la línea principal está por debajo del nivel cero en la barra analizada, y por encima del nivel cero en la barra anterior.

MACD - Señal de venta

 

  • Divergencia – el primer pico analizado del oscilador es menor que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el pico anterior.

MACD - Señal de venta

 

  • Divergencia doble – el oscilador forma tres picos consecutivos, cada uno menor que el anterior; y el precio forma tres picos correspondientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior.

MACD - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El valor del oscilador crece en la barra analizada.

No hay objeciones para vender

El valor del oscilador cae en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodFast

Periodo de cálculo de la EMA rápida.

PeriodSlow

Periodo de cálculo de la EMA lenta.

PeriodSignal

Periodo de suavizado.

Applied

La serie de precios utilizada en el cálculo del oscilador.