Señales del indicador Awesome Oscillator

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador Awesome Oscillator. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • Platillo – el valor del indicador en la barra analizada sube, y cae en las barras anteriores; siendo ambos valores mayores que 0.

Awesome Oscillator - Señal de compra

 

  • Cruce de la línea cero – el valor del indicador es superior a 0 en la barra analizada, e inferior a 0 en la barra anterior.

Awesome Oscillator - Señal de compra

 

  • Divergencia – el primer pico inferior analizado por el indicador es menor que el anterior, y el precio del valle correspondiente es más profundo que el anterior. Además, el indicador no debe superar el nivel cero.

Awesome Oscillator - Señal de compra

De venta
  • Platillo – el valor del indicador en la barra analizada cae, y se levanta en las barras anteriores; siendo ambos valores inferiores a 0.

Awesome Oscillator - Señal de venta

 

  • Cruce de la línea cero – el valor del indicador es inferior 0 en la barra analizada, y es superior a 0 en la anterior.

Awesome Oscillator - Señal de venta

 

  • Divergencia – el primer pico analizado del indicador es más bajo que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el anterior. Además, el indicador no debe caer por debajo del nivel cero.

Awesome Oscillator - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El valor del indicador aumenta en la barra analizada.

No hay objeciones para vender

El valor del indicador disminuye en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.