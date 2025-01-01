Señales del oscilador Índice de Fuerza Relativa

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Índice de Fuerza Relativa. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra Inversión por detrás del nivel de sobreventa – el oscilador se gira hacia arriba y su valor en la barra analizada está detrás del nivel de sobreventa (el valor predeterminado es 30). Swing fallido – el oscilador se eleva por encima del pico anterior en la barra analizada. Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es menor que el anterior, y el suelo correspondiente del precio es menor que el anterior. Divergencia doble – el oscilador forma tres picos inferiores consecutivos, cada uno mayor que el anterior; y el precio forma los tres picos inferiores correspondientes, siendo cada uno de ellos menor que el anterior. Cabeza/Hombros – el oscilador forma tres picos inferiores consecutivos, y el del medio es más bajo que los otros dos. De venta Inversión por detrás del nivel de sobrecompra – el oscilador se gira hacia abajo y su valor en la barra analizada está detrás del nivel de sobrecompra (el valor predeterminado es 70). Swing fallido – el oscilador cae por debajo del pico inferior anterior en la barra analizada. Divergencia – el primer pico analizado del oscilador es menor que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el pico anterior. Divergencia doble – el oscilador forma tres picos consecutivos, cada uno menor que el anterior; y el precio forma tres picos correspondientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior. Cabeza/Hombros – el oscilador forma tres picos consecutivos, y el del medio es más alto que los otros dos. No hay objeciones para comprar El valor del oscilador crece en la barra analizada. No hay objeciones para vender El valor del oscilador cae en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: