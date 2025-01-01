DocumentaciónSecciones
CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el margen fijo predefinido.

Descripción

Declaración

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

Métodos de la clase

Métodos de gestión del dinero y del riesgo

 

virtual CheckOpenLong

Obtiene el volumen de trading de la posición larga

virtual CheckOpenShort

Obtiene el volumen de trading de la posición corta

