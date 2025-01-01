CMoneyFixedMargin
CMoneyFixedMargin implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el margen fijo predefinido.
Descripción
Declaración
class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney
Título
#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>
Jerarquía de herencia
CMoneyFixedMargin
Métodos de la clase
Métodos de gestión del dinero y del riesgo
virtual CheckOpenLong
Obtiene el volumen de trading de la posición larga
virtual CheckOpenShort
|
Obtiene el volumen de trading de la posición corta
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Métodos heredados de la clase CExpertMoney