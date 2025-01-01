Señales del oscilador Bulls Power

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Bulls Power. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra Sin señales de compra. De venta Inversión – el oscilador se gira hacia abajo y su valor en la barra analizada es superior a 0. Divergencia – el primer pico analizado del oscilador es menor que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el anterior. Además, el oscilador no debe caer por debajo del nivel cero. No hay objeciones para comprar Sin señales. No hay objeciones para vender El valor del oscilador es mayor que 0.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: