Clases de gestión del dinero

Esta sección contiene detalles técnicos sobre las clases de gestión del dinero y del riesgo, y describe los componentes relevantes de la librería estándar MQL5.

El uso de estas clases le ahorrará tiempo al crear (y probar) sus estrategias de trading.

Las clases de gestión del dinero y del riesgo de la librería estándar MQL5 se encuentran en el directorio Include\Expert\Money\.