Esta sección contiene detalles técnicos sobre las clases de gestión del dinero y del riesgo, y describe los componentes relevantes de la librería estándar MQL5.

El uso de estas clases le ahorrará tiempo al crear (y probar) sus estrategias de trading.

Las clases de gestión del dinero y del riesgo de la librería estándar MQL5 se encuentran en el directorio Include\Expert\Money\.

Clase

Descripción

CMoneyFixedLot

Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el tamaño predefinido de lote fijo.

CMoneyFixedMargin

Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el margen fijo predefinido.

CMoneyFixedRisk

Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el riesgo predefinido.

CMoneyNone

Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el tamaño de lote mínimo permitido.

CMoneySizeOptimized

Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.