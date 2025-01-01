Clases de gestión del dinero
Esta sección contiene detalles técnicos sobre las clases de gestión del dinero y del riesgo, y describe los componentes relevantes de la librería estándar MQL5.
El uso de estas clases le ahorrará tiempo al crear (y probar) sus estrategias de trading.
Las clases de gestión del dinero y del riesgo de la librería estándar MQL5 se encuentran en el directorio Include\Expert\Money\.
Clase
Descripción
Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el tamaño predefinido de lote fijo.
Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el margen fijo predefinido.
Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el riesgo predefinido.
Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el tamaño de lote mínimo permitido.
Esta clase implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.