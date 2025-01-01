- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Señales del indicador Media Móvil Adaptativa
Este módulo se basa en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.
Condiciones para la generación de las señales
A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.
|
Tipo de señal
|
Descripción de las condiciones
|
De compra
|
|
De venta
|
|
No hay objeciones para comprar
|
El precio está por encima del indicador.
|
No hay objeciones para vender
|
El precio está por debajo del indicador.
Nota
Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).
Parámetros ajustables
Este módulo tiene estos parámetros ajustables:
|
Parámetro
|
Descripción
|
Weight
|
Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.
|
PeriodMA
|
Período de promediación del indicador.
|
Shift
|
Desplazamiento del indicador a lo largo del eje temporal (en barras).
|
Method
|
Applied
|
La serie de precios utilizada para calcular el indicador.