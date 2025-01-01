- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Señales del Filtro de Tiempo Intradía
Este módulo se basa en la suposición de que la eficiencia de los modelos de mercado cambia con el tiempo. Con este módulo, se pueden filtrar las señales recibidas de otros módulos, por horas y días de la semana. Permite aumentar la calidad de las señales generadas porque limita los períodos desfavorables. El mecanismo de toma de decisiones basadas en las señales de los módulos se describe en una sección aparte.
Condiciones para la generación de las señales
A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.
|
Tipo de señal
|
Descripción de las condiciones
|
De compra
|
Sin señales.
|
De venta
|
Sin señales.
|
No hay objeciones para comprar
|
La fecha y hora actuales cumplen los parámetros especificados.
|
No hay objeciones para vender
|
La fecha y hora actuales cumplen los parámetros especificados.
Parámetros ajustables
Este módulo tiene estos parámetros ajustables:
|
Parámetro
|
Descripción
|
Weight
|
Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.
|
GoodHourOfDay
|
Número de la única hora del día (de 0 a 23) cuando se activan las señales de trading. Si el valor es -1, las señales se activan durante todo el día.
|
BadHoursOfDay
|
El campo bit. Cada bit de este campo corresponde a una hora del día (bit 0 - hora 0, ..., bit 23 - hora 23). Si el valor de un bit es igual a 0, las señales se activan durante la hora correspondiente. Si el valor de un bit es igual a 1, las señales se desactivan durante la hora correspondiente. Los números se representan en binario y se utilizan como máscara de bits.
Las horas desactivadas tienen mayor prioridad que las activadas.
|
GoodDayOfWeek
|
Número del único día de la semana (de 0 a 6, donde 0 es el domingo), cuando se activan las señales de trading. Si el valor es -1, las señales se activan cualquier día.
|
BadDaysOfWeek
|
El campo bit. Cada bit de este campo corresponde a un día de semana (bit 0 - domingo, ..., bit 6 - sábado). Si el valor de un bit es igual a 0, las señales de trading se activan durante el día que corresponda. Si el valor de un bit es igual a 1, las señales de trading se desactivan durante el día correspondiente. Los números se representan en binario y se utilizan como máscara de bits.
Los días desactivados tienen mayor prioridad que los habilitados.