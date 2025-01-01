Señales del Filtro de Tiempo Intradía

Este módulo se basa en la suposición de que la eficiencia de los modelos de mercado cambia con el tiempo. Con este módulo, se pueden filtrar las señales recibidas de otros módulos, por horas y días de la semana. Permite aumentar la calidad de las señales generadas porque limita los períodos desfavorables. El mecanismo de toma de decisiones basadas en las señales de los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra Sin señales. De venta Sin señales. No hay objeciones para comprar La fecha y hora actuales cumplen los parámetros especificados. No hay objeciones para vender La fecha y hora actuales cumplen los parámetros especificados.

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: