DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasMódulos de señales de tradingSignals of the Intraday Time Filter 

Señales del Filtro de Tiempo Intradía

Este módulo se basa en la suposición de que la eficiencia de los modelos de mercado cambia con el tiempo. Con este módulo, se pueden filtrar las señales recibidas de otros módulos, por horas y días de la semana. Permite aumentar la calidad de las señales generadas porque limita los períodos desfavorables. El mecanismo de toma de decisiones basadas en las señales de los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra

Sin señales.

De venta

Sin señales.

No hay objeciones para comprar

La fecha y hora actuales cumplen los parámetros especificados.

No hay objeciones para vender

La fecha y hora actuales cumplen los parámetros especificados.

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

GoodHourOfDay

Número de la única hora del día (de 0 a 23) cuando se activan las señales de trading. Si el valor es -1, las señales se activan durante todo el día.

BadHoursOfDay

El campo bit. Cada bit de este campo corresponde a una hora del día (bit 0 - hora 0, ..., bit 23 - hora 23). Si el valor de un bit es igual a 0, las señales se activan durante la hora correspondiente. Si el valor de un bit es igual a 1, las señales se desactivan durante la hora correspondiente. Los números se representan en binario y se utilizan como máscara de bits.

Las horas desactivadas tienen mayor prioridad que las activadas.

GoodDayOfWeek

Número del único día de la semana (de 0 a 6, donde 0 es el domingo), cuando se activan las señales de trading. Si el valor es -1, las señales se activan cualquier día.

BadDaysOfWeek

El campo bit. Cada bit de este campo corresponde a un día de semana (bit 0 - domingo, ..., bit 6 - sábado). Si el valor de un bit es igual a 0, las señales de trading se activan durante el día que corresponda. Si el valor de un bit es igual a 1, las señales de trading se desactivan durante el día correspondiente. Los números se representan en binario y se utilizan como máscara de bits.

Los días desactivados tienen mayor prioridad que los habilitados.

 