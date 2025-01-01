DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasMódulos de señales de tradingSignals of the Indicator Triple Exponential Moving Average 

Señales del indicador Media Móvil Exponencial Triple

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Triple. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • El precio ha cruzado el indicador hacia abajo (el precio de apertura de la barra analizada está por encima del indicador, y el precio de cierre se encuentra por debajo del mismo) y el indicador sube (señal débil).

Media Móvil Exponencial Triple - Señal de compra

 

  • Cruce de la media móvil. El precio ha cruzado el indicador hacia arriba (el precio de apertura de la barra analizada está por debajo del indicador, y el precio de cierre se encuentra por encima del mismo) y el indicador sube (señal fuerte).

Media Móvil Exponencial Triple - Señal de compra

 

  • La sombra inferior de la barra ha cruzado el indicador (los precios de apertura y cierre de la barra analizada están por encima del indicador, y el precio bajo se encuentra por debajo del mismo) y el indicador sube (señal débil).

Media Móvil Exponencial Triple - Señal de compra

De venta
  • El precio ha cruzado el indicador hacia arriba (el precio de apertura de la barra analizada está por debajo del indicador, y el precio de cierre se encuentra sobre el mismo) y el indicador cae (señal débil).

Media Móvil Exponencial Triple - Señal de venta

 

  • Cruce de la media móvil. El precio ha cruzado el indicador hacia abajo (el precio de apertura de la barra analizada está por encima del indicador, y el precio de cierre se encuentra por debajo del mismo) y el indicador cae (señal fuerte).

Media Móvil Exponencial Triple - Señal de venta

 

  • La sombra superior de la barra ha cruzado el indicador (los precios de apertura y cierre de la barra analizada están por debajo del indicador, y el precio alto se encuentra sobre el mismo) y el indicador cae (señal débil).

Media Móvil Exponencial Triple - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El precio está por encima del indicador.

No hay objeciones para vender

El precio está por debajo del indicador.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodMA

Período de promediación del indicador.

Shift

Desplazamiento del indicador a lo largo del eje temporal (en barras).

Method

Método de promediación.

Applied

La serie de precios utilizada para calcular el indicador.

 