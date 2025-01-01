Señales del indicador Media Móvil Exponencial Triple

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Triple. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra El precio ha cruzado el indicador hacia abajo (el precio de apertura de la barra analizada está por encima del indicador, y el precio de cierre se encuentra por debajo del mismo) y el indicador sube (señal débil). Cruce de la media móvil. El precio ha cruzado el indicador hacia arriba (el precio de apertura de la barra analizada está por debajo del indicador, y el precio de cierre se encuentra por encima del mismo) y el indicador sube (señal fuerte). La sombra inferior de la barra ha cruzado el indicador (los precios de apertura y cierre de la barra analizada están por encima del indicador, y el precio bajo se encuentra por debajo del mismo) y el indicador sube (señal débil). De venta El precio ha cruzado el indicador hacia arriba (el precio de apertura de la barra analizada está por debajo del indicador, y el precio de cierre se encuentra sobre el mismo) y el indicador cae (señal débil). Cruce de la media móvil. El precio ha cruzado el indicador hacia abajo (el precio de apertura de la barra analizada está por encima del indicador, y el precio de cierre se encuentra por debajo del mismo) y el indicador cae (señal fuerte). La sombra superior de la barra ha cruzado el indicador (los precios de apertura y cierre de la barra analizada están por debajo del indicador, y el precio alto se encuentra sobre el mismo) y el indicador cae (señal débil). No hay objeciones para comprar El precio está por encima del indicador. No hay objeciones para vender El precio está por debajo del indicador.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: