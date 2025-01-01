Señales del oscilador Bears Power

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Bears Power. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra Inversión – el oscilador se vuelve hacia arriba y su valor en la barra analizada es inferior a 0. Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es mayor que el anterior, y el pico inferior del precio correspondiente es más bajo que el anterior. Además, el oscilador no debe elevarse por encima del nivel cero. De venta Sin señales de venta. No hay objeciones para comprar El valor del oscilador es menor que 0. No hay objeciones para vender Sin señales.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: