Señales del oscilador Bears Power

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Bears Power. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • Inversión – el oscilador se vuelve hacia arriba y su valor en la barra analizada es inferior a 0.

Bears Power - Señal de compra

 

  • Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es mayor que el anterior, y el pico inferior del precio correspondiente es más bajo que el anterior. Además, el oscilador no debe elevarse por encima del nivel cero.

Bears Power - Señal de compra

De venta

Sin señales de venta.

No hay objeciones para comprar

El valor del oscilador es menor que 0.

No hay objeciones para vender

Sin señales.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodBears

Período de cálculo del oscilador.