InfoString

La función devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5. La propiedad tiene que ser de tipo string.

string TerminalInfoString(

int property_id

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad. Uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor de tipo string.

Nota

Para obtener el valor de la propiedad se utiliza la función TerminalInfoString().