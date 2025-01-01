DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoInfoString 

InfoString

La función devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5. La propiedad tiene que ser de tipo string.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad. Uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor de tipo string.

Nota

Para obtener el valor de la propiedad se utiliza la función TerminalInfoString().