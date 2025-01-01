- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
La función devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5. La propiedad tiene que ser de tipo string.
|
string TerminalInfoString(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad. Uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valor devuelto
Valor de tipo string.
Nota
Para obtener el valor de la propiedad se utiliza la función TerminalInfoString().