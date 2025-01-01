DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneySizeOptimized 

CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized implementa un algoritmo de trading basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.

Descripción

Declaración

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

Métodos de la clase

Inicialización

 

DecreaseFactor

Establece el valor del factor de reducción.

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

Métodos de gestión del dinero y del riesgo

 

virtual CheckOpenLong

Obtiene el volumen de trading de la posición larga

virtual CheckOpenShort

Obtiene el volumen de trading de la posición corta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos heredados de la clase CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 