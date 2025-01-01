CMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized implementa un algoritmo de trading basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.
Descripción
CMoneySizeOptimized implementa un algoritmo de trading basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.
Declaración
|
class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney
Título
|
#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CMoneySizeOptimized
Métodos de la clase
|
Inicialización
|
|
Establece el valor del factor de reducción.
|
virtual ValidationSettings
|
Comprueba las configuraciones
|
Métodos de gestión del dinero y del riesgo
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Obtiene el volumen de trading de la posición larga
|
virtual CheckOpenShort
|
Obtiene el volumen de trading de la posición corta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Métodos heredados de la clase CExpertMoney