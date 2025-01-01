CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized implementa un algoritmo de trading basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.

Descripción

Declaración

class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneySizeOptimized

Métodos de la clase

Inicialización DecreaseFactor Establece el valor del factor de reducción. virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones Métodos de gestión del dinero y del riesgo virtual CheckOpenLong Obtiene el volumen de trading de la posición larga virtual CheckOpenShort Obtiene el volumen de trading de la posición corta