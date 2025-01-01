DocumentaciónSecciones
Señales del oscilador Índice de Vigor Relativo

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Índice de Vigor Relativo. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra

Cruce entre la línea principal y la línea de señal – la línea principal está por encima de la línea de señal en la barra analizada, y por debajo de la misma en la barra anterior.

Índice de Vigor Relativo - Señal de compra

De venta

Cruce entre la línea principal y la línea de señal – la línea principal está por debajo de la línea de señal en la barra analizada, y por encima de la misma en la barra anterior.

Índice de Vigor Relativo - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El valor del oscilador crece en la barra analizada.

No hay objeciones para vender

El valor del oscilador cae en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodRVI

Período de cálculo del oscilador.