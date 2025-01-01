DocumentaciónSecciones
Señales del oscilador DeMarker

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador DeMarker. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • Inversión por detrás del nivel de sobreventa – el oscilador se gira hacia arriba, y su valor en la barra analizada está por detrás del nivel de sobreventa (el valor predeterminado es 0.3).

DeMarker - Señal de compra

 

  • Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es mayor que el anterior, y el pico inferior del precio correspondiente es más bajo que el anterior.

DeMarker - Señal de compra

  • Divergencia doble – el oscilador forma tres picos inferiores consecutivos, cada uno mayor que el anterior; y el precio forma los tres picos inferiores correspondientes, siendo cada uno de ellos menor que el anterior.

DeMarker - Señal de compra

De venta
  • Inversión por detrás del nivel de sobrecompra – el oscilador se gira hacia abajo y su valor en la barra analizada está por detrás del nivel de sobrecompra (el valor predeterminado es 0.7).

DeMarker - Señal de venta

 

  • Divergencia – el primer pico analizado del oscilador es menor que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el pico anterior.

DeMarker - Señal de venta

 

  • Divergencia doble – el oscilador forma tres picos consecutivos, cada uno menor que el anterior; y el precio forma tres picos correspondientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior.

DeMarker - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El valor del oscilador crece en la barra analizada.

No hay objeciones para vender

El valor del oscilador cae en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodDeM

Período de cálculo del oscilador.