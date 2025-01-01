Trailing Stop classes

Esta sección contiene detalles técnicos sobre las clases de trailing stop, y describe los componentes relevantes de la librería estándar MQL5.

El uso de estas clases le ahorrará tiempo al crear (y probar) sus estrategias de trading.

Las clases de las estrategias de trading de la librería estándar MQL5 se encuentran en el directorio Include\Expert\Trailing folder.