Trailing Stop classes

Esta sección contiene detalles técnicos sobre las clases de trailing stop, y describe los componentes relevantes de la librería estándar MQL5.

El uso de estas clases le ahorrará tiempo al crear (y probar) sus estrategias de trading.

Las clases de las estrategias de trading de la librería estándar MQL5 se encuentran en el directorio  Include\Expert\Trailing folder.

Clase

Descripción

CTrailingFixedPips

Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en puntos fijos

CTrailingMA

Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador Media Móvil

CTrailingNone

Una clase stub que no utiliza ningún algoritmo de Trailing Stop

CTrailingPSAR

Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico