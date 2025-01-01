Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop Classes
Trailing Stop classes
Esta sección contiene detalles técnicos sobre las clases de trailing stop, y describe los componentes relevantes de la librería estándar MQL5.
El uso de estas clases le ahorrará tiempo al crear (y probar) sus estrategias de trading.
Las clases de las estrategias de trading de la librería estándar MQL5 se encuentran en el directorio Include\Expert\Trailing folder.
Clase
Descripción
Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en puntos fijos
Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador Media Móvil
Una clase stub que no utiliza ningún algoritmo de Trailing Stop
Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico