CTrailingFixedPips

La clase CTrailingFixedPips implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en puntos fijos.

Si la posición tiene precio de Stop Loss, comprueba la distancia mínima de Stop Loss permitida al precio actual. Si su valor es inferior, ese nivel de Stop Loss sugiere establecer un nuevo precio de Stop Loss. En ese caso, si la posición tiene precio de Take Profit, se sugiere establecer un nuevo precio de Take Profit.

Si el Asesor Experto se inicializa con la bandera every_tick=false, entonces todas las operaciones se llevarán a cabo solamente en la nueva barra. En ese caso se puede utilizar el nivel de Take profit. Permite cerrar una posición abierta con el precio Take Profit antes de que la nueva barra se complete.

Descripción

La clase CTrailingFixedPips implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en posiciones de trailing con puntos fijos.

Declaración

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Métodos de la clase

Inicialización StopLevel Establece el valor del nivel Stop Loss ProfitLevel Establece el valor del nivel Take Profit virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones Comprobación de los métodos de trailing virtual CheckTrailingStopLong Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga virtual CheckTrailingStopShort Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta