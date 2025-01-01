DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasMódulos de señales de tradingSignals of the Oscillator Stochastic 

Señales del oscilador Estocástico

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Estocástico. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • Inversión – el oscilador se gira hacia arriba, subiendo en el barra analizada y cayendo en la anterior.

Estocástico - Señal de compra

 

  • Cruce entre la línea principal y la línea de señal – la línea principal está por encima de la línea de señal en la barra analizada, y por debajo de la misma en la barra anterior.

Estocástico - Señal de compra

 

  • Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es mayor que el anterior, y el pico inferior del precio correspondiente es más bajo que el anterior.

Estocástico - Señal de compra

 

  • Divergencia doble – el oscilador forma tres picos inferiores consecutivos, cada uno mayor que el anterior; y el precio forma los tres picos inferiores correspondientes, siendo cada uno de ellos menor que el anterior.

Estocástico - Señal de compra

De venta
  • Inversión – el oscilador se gira hacia abajo, cayendo en la barra analizada y subiendo en la barra anterior.

Estocástico - Señal de venta

 

  • Cruce entre la línea principal y la línea de señal – la línea principal está por debajo de la línea de señal en la barra analizada, y por encima de la misma en la barra anterior.

Estocástico - Señal de venta

  • Divergencia – el primer pico analizado del oscilador es menor que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el pico anterior.

Estocástico - Señal de venta

 

  • Divergencia doble – el oscilador forma tres picos consecutivos, cada uno menor que el anterior; y el precio forma tres picos correspondientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior.

Estocástico - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El valor del oscilador crece en la barra analizada.

No hay objeciones para vender

El valor del oscilador cae en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodK

Período de cálculo de la línea principal del oscilador.

PeriodD

Período de cálculo de la línea principal del oscilador.

PeriodSlow

Período de desaceleración.

Applied

La serie de precios utilizada en el cálculo del oscilador.