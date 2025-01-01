CMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el riesgo predefinido.
Descripción
CMoneyFixedRisk implementa un algoritmo de gestión del dinero basado en el riesgo predefinido.
Declaración
|
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
Título
|
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CMoneyFixedRisk
Métodos de la clase
|
Métodos de gestión del dinero y del riesgo
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Obtiene el volumen de trading de la posición larga
|
virtual CheckOpenShort
|
Obtiene el volumen de trading de la posición corta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Métodos heredados de la clase CExpertMoney