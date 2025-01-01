DocumentaciónSecciones
Señales del indicador Accelerator Oscillator

Este módulo se basa en los modelos de mercado del indicador Accelerator Oscillator. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • El valor del indicador es superior a 0 y se incrementa en las barras anteriores analizadas.

Accelerator Oscillator - Señal de compra

 

De venta
  • El valor del indicador es inferior a 0 y disminuye en las barras analizadas anteriores.

Accelerator Oscillator - Señal de venta

 

No hay objeciones para comprar

El valor del indicador aumenta en la barra analizada.

No hay objeciones para vender

El valor del indicador disminuye en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.