Señales del indicador Accelerator Oscillator

Este módulo se basa en los modelos de mercado del indicador Accelerator Oscillator. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra El valor del indicador es superior a 0 y se incrementa en las barras anteriores analizadas. El valor del indicador es inferior a 0 y se incrementa en las barras analizadas anteriores. De venta El valor del indicador es inferior a 0 y disminuye en las barras analizadas anteriores. El valor del indicador es inferior a 0 y disminuye en las barras analizadas anteriores. No hay objeciones para comprar El valor del indicador aumenta en la barra analizada. No hay objeciones para vender El valor del indicador disminuye en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: