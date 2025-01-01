Señales del oscilador Rango Porcentual de Williams

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del oscilador Rango Porcentual de Williams. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra Inversión por detrás del nivel de sobreventa – el oscilador se gira hacia arriba, y su valor en la barra analizada está por detrás del nivel de sobreventa (el valor predeterminado es -20). Divergencia – el primer pico inferior analizado por el oscilador es mayor que el anterior, y el pico inferior del precio correspondiente es más bajo que el anterior. De venta Inversión por detrás del nivel de sobrecompra – el oscilador se gira hacia abajo, y su valor en la barra analizada está detrás del nivel de sobrecompra (el valor predeterminado es -80). Divergencia – el primer pico analizado del oscilador es menor que el anterior, y el pico del precio correspondiente es más alto que el pico anterior. No hay objeciones para comprar El valor del oscilador crece en la barra analizada. No hay objeciones para vender El valor del oscilador cae en la barra analizada.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Recuerde que el oscilador Rango Porcentual de Williams tiene una escala invertida. Su valor máximo es -100, y el mínimo es 0.

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: