Señales del indicador SAR Parabólico

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador SAR Parabólico. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra Inversión – el indicador está por debajo del precio en la barra analizada, y por encima del mismo en la barra anterior. De venta Inversión – el indicador está por encima del precio en la barra analizada, y por debajo del mismo en la barra anterior. No hay objeciones para comprar El precio está por encima del indicador. No hay objeciones para vender El precio está por debajo del indicador.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: