Señales del indicador SAR Parabólico

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador SAR Parabólico. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra

Inversión – el indicador está por debajo del precio en la barra analizada, y por encima del mismo en la barra anterior.

SAR Parabólico - Señal de compra

De venta

Inversión – el indicador está por encima del precio en la barra analizada, y por debajo del mismo en la barra anterior.

SAR Parabólico - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

El precio está por encima del indicador.

No hay objeciones para vender

El precio está por debajo del indicador.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

Step

El incremento de la velocidad del indicador.

Maximum

Tasa máxima de la velocidad de convergencia del indicador con el precio.

 