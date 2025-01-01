Señales del indicador Envelopes

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador Envelopes. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal Descripción de las condiciones De compra El precio está cerca de la línea inferior del indicador en la barra analizada. El precio ha cruzado la línea superior del indicador en la barra analizada. De venta El precio está cerca de la línea superior del indicador en la barra analizada. El precio ha cruzado la línea inferior del indicador en la barra analizada. No hay objeciones para comprar Sin señales. No hay objeciones para vender Sin señales.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables: