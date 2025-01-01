DocumentaciónSecciones
Señales del indicador Envelopes

Este módulo de señales se basa en los modelos de mercado del indicador Envelopes. El mecanismo de toma de decisiones de trading basadas en las señales obtenidas en los módulos se describe en una sección aparte.

Condiciones para la generación de las señales

A continuación se describen las condiciones cuando el módulo pasa una señal a un Asesor Experto.

Tipo de señal

Descripción de las condiciones

De compra
  • El precio está cerca de la línea inferior del indicador en la barra analizada.

Envelopes - Señal de compra

 

  • El precio ha cruzado la línea superior del indicador en la barra analizada.

Envelopes - Señal de compra

De venta
  • El precio está cerca de la línea superior del indicador en la barra analizada.

Envelopes - Señal de venta

 

  • El precio ha cruzado la línea inferior del indicador en la barra analizada.

Envelopes - Señal de venta

No hay objeciones para comprar

Sin señales.

No hay objeciones para vender

Sin señales.

Nota

Dependiendo del modo de operación del Asesor Experto ("Cada tick" o "Sólo precios de apertura") la barra analizada es la actual (con índice 0), o bien la última barra que se haya formado (con índice 1).

Parámetros ajustables

Este módulo tiene estos parámetros ajustables:

Parámetro

Descripción

Weight

Peso de la señal del módulo en el intervalo de 0 a 1.

PeriodMA

Periodo de cálculo del indicador.

Shift

Desplazamiento del indicador a lo largo del eje temporal (en barras).

Method

Método de promediación.

Applied

La serie de precios utilizada para calcular el indicador.

Deviation

Desviación de los bordes de la envoltura de la línea de central (MA), en tanto por ciento.

 