CTrailingPSAR
La clase CTrailingPSAR implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico.
Descripción
La clase CTrailingPSAR implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico de la barra anterior (completada).
Declaración
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Título
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
Jerarquía de herencia
CTrailingPSAR
Métodos de la clase
Inicialización
Establece el valor del paso del indicador SAR Parabólico
Establece el valor máximo del indicador SAR Parabólico
virtual InitIndicators
Inicializa los indicadores y las series temporales
Comprobación de los métodos de trailing
virtual CheckTrailingStopLong
Comprueba las condiciones de trailing stop de la posición larga
virtual CheckTrailingStopShort
Comprueba las condiciones de trailing stop de la posición corta
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries