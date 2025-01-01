CTrailingPSAR

Descripción

La clase CTrailingPSAR implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico de la barra anterior (completada).

Declaración

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingPSAR

Métodos de la clase

Inicialización Step Establece el valor del paso del indicador SAR Parabólico Maximum Establece el valor máximo del indicador SAR Parabólico virtual InitIndicators Inicializa los indicadores y las series temporales Comprobación de los métodos de trailing virtual CheckTrailingStopLong Comprueba las condiciones de trailing stop de la posición larga virtual CheckTrailingStopShort Comprueba las condiciones de trailing stop de la posición corta