CTrailingPSAR

La clase CTrailingPSAR implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico.

Descripción

La clase CTrailingPSAR implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico de la barra anterior (completada).

Declaración

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Título

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Métodos de la clase

Inicialización

 

Step

Establece el valor del paso del indicador SAR Parabólico

Maximum

Establece el valor máximo del indicador SAR Parabólico

virtual InitIndicators

Inicializa los indicadores y las series temporales

Comprobación de los métodos de trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Comprueba las condiciones de trailing stop de la posición larga

virtual CheckTrailingStopShort

Comprueba las condiciones de trailing stop de la posición corta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 