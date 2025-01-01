CTrailingNone

CTrailingNone es una clasestub. Esta clase tiene que utilizarse en la inicialización del objeto Trailng si su estrategia no utiliza Trailing Stop.

Descripción

La clase CTrailingNone no implementa ningún algoritmo de Trailing Stop. Los métodos de comprobación de las condiciones de Trailing Stop siempre devuelven false.

Declaración

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingNone

Métodos de la clase

Comprobación de los métodos de trailing virtual CheckTrailingStopLong Método stub que comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición larga virtual CheckTrailingStopShort Método stub que comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición corta