CTrailingNone
CTrailingNone es una clasestub. Esta clase tiene que utilizarse en la inicialización del objeto Trailng si su estrategia no utiliza Trailing Stop.
Descripción
La clase CTrailingNone no implementa ningún algoritmo de Trailing Stop. Los métodos de comprobación de las condiciones de Trailing Stop siempre devuelven false.
Declaración
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Título
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CTrailingNone
Métodos de la clase
|
Comprobación de los métodos de trailing
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Método stub que comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición larga
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Método stub que comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición corta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Métodos heredados de la clase CExpertTrailing