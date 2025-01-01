DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingNone 

CTrailingNone

CTrailingNone es una clasestub. Esta clase tiene que utilizarse en la inicialización del objeto Trailng si su estrategia no utiliza Trailing Stop.

Descripción

La clase CTrailingNone no implementa ningún algoritmo de Trailing Stop. Los métodos de comprobación de las condiciones de Trailing Stop siempre devuelven false.

Declaración

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Título

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Métodos de la clase

Comprobación de los métodos de trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Método stub que comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición larga

virtual CheckTrailingStopShort

Método stub que comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición corta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos heredados de la clase CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort