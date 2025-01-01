DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingMA 

CTrailingMA

La clase CTrailingMA implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador media móvil.

Descripción

La clase CTrailingMA implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador media móvil de la barra anterior (completa).

Declaración

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Título

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Métodos de la clase

Inicialización

 

Period

Establece el periodo de la media móvil

Shift

Establece el desplazamiento de la media móvil

Method

Establece el método de suavizado de la media móvil

Applied

Establece el precio aplicado de la media móvil

virtual InitIndicators

Inicializa los indicadores y las series temporales

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

Comprobación de los métodos de trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga

virtual CheckTrailingStopShort

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries