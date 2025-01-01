CTrailingMA
La clase CTrailingMA implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador media móvil.
Descripción
La clase CTrailingMA implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador media móvil de la barra anterior (completa).
Declaración
|
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
Título
|
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CTrailingMA
Métodos de la clase
|
Inicialización
|
|
Establece el periodo de la media móvil
|
Establece el desplazamiento de la media móvil
|
Establece el método de suavizado de la media móvil
|
Establece el precio aplicado de la media móvil
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa los indicadores y las series temporales
|
virtual ValidationSettings
|
Comprueba las configuraciones
|
Comprobación de los métodos de trailing
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries