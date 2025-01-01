CTrailingMA

La clase CTrailingMA implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador media móvil.

Descripción

La clase CTrailingMA implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador media móvil de la barra anterior (completa).

Declaración

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingMA

Métodos de la clase

Inicialización Period Establece el periodo de la media móvil Shift Establece el desplazamiento de la media móvil Method Establece el método de suavizado de la media móvil Applied Establece el precio aplicado de la media móvil virtual InitIndicators Inicializa los indicadores y las series temporales virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones Comprobación de los métodos de trailing virtual CheckTrailingStopLong Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga virtual CheckTrailingStopShort Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta