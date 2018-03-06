CodeBaseSecciones
Librerías

EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas - librería para MetaTrader 5

Anatoli Kazharski
\MQL5\Experts\ExampleEAF\
ExampleEAF.mq5 (5.45 KB) ver
MainWindow.mqh (46.29 KB) ver
Program.mqh (21.3 KB) ver
\MQL5\Images\
EasyAndFastGUI.zip (116.93 KB)
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\
Colors.mqh (62.87 KB) ver
Defines.mqh (9.06 KB) ver
Element.mqh (86.38 KB) ver
ElementBase.mqh (39.12 KB) ver
Enums.mqh (11.46 KB) ver
Fonts.mqh (17.53 KB) ver
KeyCodes.mqh (14.19 KB) ver
Keys.mqh (5.9 KB) ver
Mouse.mqh (15.06 KB) ver
Objects.mqh (21.28 KB) ver
TimeCounter.mqh (5.48 KB) ver
WndContainer.mqh (109.37 KB) ver
WndEvents.mqh (145.03 KB) ver
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls\
Button.mqh (27.58 KB) ver
ButtonsGroup.mqh (33.13 KB) ver
Calendar.mqh (80.48 KB) ver
CheckBox.mqh (16.42 KB) ver
ColorButton.mqh (18.64 KB) ver
ColorPicker.mqh (91.64 KB) ver
ComboBox.mqh (40.22 KB) ver
ContextMenu.mqh (72.95 KB) ver
DropCalendar.mqh (27.27 KB) ver
FileNavigator.mqh (58.6 KB) ver
Graph.mqh (21.36 KB) ver
ListView.mqh (120.92 KB) ver
MenuBar.mqh (35.29 KB) ver
MenuItem.mqh (28.5 KB) ver
Picture.mqh (7.44 KB) ver
PicturesSlider.mqh (38.24 KB) ver
Pointer.mqh (22.71 KB) ver
ProgressBar.mqh (22.16 KB) ver
Scrolls.mqh (98.2 KB) ver
SeparateLine.mqh (9.8 KB) ver
Slider.mqh (76.18 KB) ver
SplitButton.mqh (27.25 KB) ver
StandardChart.mqh (55.68 KB) ver
StatusBar.mqh (26.21 KB) ver
Table.mqh (306.83 KB) ver
Tabs.mqh (45.24 KB) ver
TextBox.mqh (291.8 KB) ver
TextEdit.mqh (50.38 KB) ver
TextLabel.mqh (8.36 KB) ver
TimeEdit.mqh (23.38 KB) ver
Tooltip.mqh (21.09 KB) ver
TreeItem.mqh (19.03 KB) ver
TreeView.mqh (149.53 KB) ver
Window.mqh (127.48 KB) ver
La librería EasyAndFastGUI le permite crear las interfaces gráficas para sus programas MQL.

La lista de artículos publicados sobre el uso de esta librería con la descripción detallada y los ejemplos se muestra a continuación:

Parte I

Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI Parte VII Parte VIII Parte IX Parte X Parte XI


Capturas de pantalla con ejemplos de las aplicaciones MQL de prueba

Fig. 1. Demostración de la hipocicloide animada con la interfaz gráfica

En esta fase del desarrollo de la librería, su esquema general es la siguiente:

Fig. 2. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.

