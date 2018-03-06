Pon "Me gusta" y sigue las noticias
La librería EasyAndFastGUI le permite crear las interfaces gráficas para sus programas MQL.
La lista de artículos publicados sobre el uso de esta librería con la descripción detallada y los ejemplos se muestra a continuación:
Parte I
- Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas I: Formulario para controles (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas I: “Animar” la interfaz gráfica (Capítulo 3)
- Interfaces gráficas I: Funciones para los botones del formulario y eliminación de los elementos de la interfaz (Capítulo 4)
- Interfaces gráficas I: Probamos la librería en los programas de diferentes tipos y en el terminal MetaTrader 4 (Capítulo 5)
- Interfaces gráficas II: Control “Elemento del menú” (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas II: Controles “Línea separadora” y “Menú contextual” (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas II: Control “Menú principal” (Capítulo 4)
- Interfaces gráficas III: Botones simples y multifuncionales (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas III: Grupos de botones simples y multifuncionales (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas IV: Elementos informativos de la interfaz (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas IV: Modo de ventanas múltiples y sistema de prioridades (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas V: Barra de desplazamiento vertical y horizontal (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas V: Control «Lista» (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas V: Control «Lista combinada» (Capítulo 3)
- Interfaces gráficas VI: Controles «Casilla de verificación», «Campo de edición» y sus tipos combinados (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas VI: Controles «Slider» y «Slider dobles» (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas VIII: Control «Calendario» (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas VIII: Control «Lista jerárquica» (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas VIII: Control «Explorador de archivos» (Capítulo 3)
- Interfaces gráficas IX: Control «Paleta para seleccionar el color» (Capítulo 1)
- Interfaces gráficas IX: Elementos «Indicador de progreso» y «Gráfico lineal» (Capítulo 2)
- Interfaces gráficas X: Actualizaciones para la librería Easy And Fast (build 2)
- Interfaces gráficas X: Interfaces gráficas X: Actualizaciones para la librería Easy And Fast (build 3)
- Interfaces gráficas X: Control «Gráfico estándar» (build 4)
- Interfaces gráficas X: Campo de edición del texto, slider de imágenes y controles simples (build 5)
- Interfaces gráficas X: Control «Hora», control «Lista de las casillas de verificación» y ordenamiento (Sort) de la tabla (build 6)
- Interfaces gráficas X: Gestión ampliada de las listas y tablas. Optimización de código (build 7)
- Interfaces gráficas X: Control «Campo de edición del texto multilínea» (build 8)
- Interfaces gráficas X: Nuevas posibilidades para la tabla dibujada (build 9)
- Interfaces gráficas X: Actualizaciones para la tabla dibujada y optimización del código (build 10)
- Interfaces gráficas X: Ordenamiento, reconstrucción de la tabla y controles en las celdas (build 11)
- Interfaces gráficas X: Algoritmo del traslado de palabras en el campo de edición multilínea (build 12)
- Interfaces gráficas X: Selección del texto en el campo de edición multilínea (build 13)
- Interfaces gráficas XI: Refactorización del código de la librería (build 14.1)
- Interfaces gráficas XI: Controles dibujados (build 14.2)
- Interfaces gráficas XI: Campos de edición y combobox en las celdas de la tabla (build 15)
- Interfaces gráficas XI: Integración de la librería gráfica estándar (build 16)
Capturas de pantalla con ejemplos de las aplicaciones MQL de prueba
Fig. 1. Demostración de la hipocicloide animada con la interfaz gráfica
En esta fase del desarrollo de la librería, su esquema general es la siguiente:
Fig. 2. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19703
