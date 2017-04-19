Графические интерфейсы X: Выделение текста в многострочном поле ввода (build 13)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками и там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Для полноценного использования многострочного текстового поля ввода, которое мы рассматривали в статьях из списка ниже, осталось реализовать выделение текста, поскольку удалять текст по одному символу неудобно.



Выделение текста с помощью клавишных комбинаций и удаление выделенного текста будет выглядеть так же, как в любом другом текстовом редакторе. Кроме этого, продолжим оптимизировать код и подготовим классы для перехода к завершающему процессу второго этапа развития библиотеки, когда все элементы управления будут нарисованными на отдельных картинках (холстах для рисования).

Здесь будет представлена окончательная версия этого элемента интерфейса библиотеки. Впоследствии изменения будут вноситься в него только в случае нахождения более эффективных решений относительного какого-либо алгоритма.

Отслеживание нажатия клавиши Shift

В первую очередь, дополним рассмотренный ранее класс CKeys, предназначенный для работы с клавиатурой, методом CKeys::KeyShiftState() для определения текущего состояния клавиши Shift. Эта клавиша будет использоваться в различных комбинациях для выделения текста. В листинге ниже показан код этого простого метода. Клавиша Shift считается нажатой, если функция ::TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT возвращает значение меньше нуля.

class CKeys { public : bool KeyShiftState( void ); }; bool CKeys::KeyShiftState( void ) { return (:: TerminalInfoInteger (TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)< 0 ); }





Комбинации клавиш для выделения текста

Рассмотрим все комбинации клавиш для выделения текста, которые будут реализованы в нашем поле ввода. Начнем с сочетаний двух клавиш.

Сочетания 'Shift + Left' и 'Shift + Right' смещают текстовый курсор влево и вправо соответственно на один символ. Текст при этом выделяется другим цветом фона и символа (их пользователь может настраивать):

Рис. 1. Выделение текста со смещением на один символ влево и вправо.





Сочетания 'Shift + Home' и 'Shift + End' смещают текстовый курсор в начало и конец строки с выделением всех символов от начального положения курсора.

Рис. 2. Выделение текста со смещением от начального положения курсора до начала и конца строки.





Сочетания 'Shift + Up' и 'Shift + Down' смещают текстовый курсор вверх и вниз соответственно на одну строку. Для сочетания 'Shift + Up' текст выделяется на начальной строке от курсора до начала этой строки и до курсора от конца конечной строки. Для 'Shift + Down' поведение симметрично. Если между начальной и конечной выделенными строками есть ещё строки, то текст в них выделяется полностью.

Рис. 3. Выделение текста со смещением на одну строку вверх и вниз.





Иногда для выделения текста используются сочетания из трёх клавиш. Например, когда нужно быстро выделить несколько слов на одной строке, то посимвольное выделение будет слишком утомительным. Или если нужно выделить текст, состоящий из множества строк, то даже построчное выделение будет неудобным.



В сочетаниях из трёх клавиш, кроме клавиши Shift, используется Ctrl. Рассмотрим все такие комбинации, которые будут реализованы в этой статье:

Комбинации 'Ctrl + Shift + Left' и 'Ctrl + Shift + Right' предназначены для выделения текста целыми словами влево и вправо от текущего положения текстового курсора соответственно:

Рис. 4. Выделение текста со смещением на одно слово влево и вправо.





Комбинации клавиш 'Ctrl + Shift + Home' и 'Ctrl + Shift + End' позволяют выделять весь текст до начала первой и конца последней строк от текущего положения текстового курсора:

Рис. 5. Выделение текста со смещением текстового курсора в начало и конец документа.





В следующем разделе рассмотрим, какие методы используются для выделения текста.

Методы для выделения текста

По умолчанию выделенный текст отображается белыми символами на синем фоне. При необходимости цвета можно изменить с помощью методов CTextBox:: SelectedBackColor() и CTextBox:: SelectedTextColor().

class CTextBox : public CElement { private : color m_selected_back_color; color m_selected_text_color; private : void SelectedBackColor( const color clr) { m_selected_back_color=clr; } void SelectedTextColor( const color clr) { m_selected_text_color=clr; } }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_selected_text_color( clrWhite ), m_selected_back_color( C'51,153,255' ) { }

Чтобы выделить текст, нужны поля и методы для обозначения начальных и конечных индексов строк и символов выделенного текста. Кроме этого, понадобится метод для сброса этих значений, когда выделение отменяется.

Каждый раз после нажатия комбинации клавиш для выделения текста, перед смещением текстового курсора, будет вызываться метод CTextBox::SetStartSelectedTextIndexes(). Он устанавливает начальные значения индексов строки и символа, на которых находится текстовый курсор. Значения будут устанавливаться только в том случае, если это первый вызов метода после последнего сброса этих значений. После вызова этого метода текстовый курсор смещается, затем вызывается метод CTextBox::SetEndSelectedTextIndexes(), который устанавливает конечные значения индексов строки и символа (то есть, текущее положение текстового курсора). Если в процессе перемещения текстового курсора в режиме выделения текста получится так, что он сейчас находится на том же месте, откуда начали, то значения сбрасываются вызовом метода CTextBox::ResetSelectedText(). Значения также сбрасываются при любом перемещении текстового курсора, удалении выделенного текста или при дезактивации поля ввода.

class CTextBox : public CElement { private : int m_selected_line_from; int m_selected_line_to; int m_selected_symbol_from; int m_selected_symbol_to; private : void SetStartSelectedTextIndexes( void ); void SetEndSelectedTextIndexes( void ); void ResetSelectedText( void ); }; void CTextBox::SetStartSelectedTextIndexes( void ) { if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) { m_selected_line_from =( int )m_text_cursor_y_pos; m_selected_symbol_from =( int )m_text_cursor_x_pos; } } void CTextBox::SetEndSelectedTextIndexes( void ) { m_selected_line_to =( int )m_text_cursor_y_pos; m_selected_symbol_to =( int )m_text_cursor_x_pos; if (m_selected_line_from==m_selected_line_to && m_selected_symbol_from==m_selected_symbol_to) ResetSelectedText(); } void CTextBox::ResetSelectedText( void ) { m_selected_line_from = WRONG_VALUE ; m_selected_line_to = WRONG_VALUE ; m_selected_symbol_from = WRONG_VALUE ; m_selected_symbol_to = WRONG_VALUE ; }

Блоки кода, которые ранее использовались в методах для перемещения курсора, реализованы теперь в отдельных методах, так как будут повторно использоваться в методах для выделения текста. То же самое касается и кода для корректировки полос прокрутки в случаях, когда текстовый курсор выходит за видимую область.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursorToLeft( void ); void MoveTextCursorToRight( void ); void MoveTextCursorToUp( void ); void MoveTextCursorToDown( void ); void CorrectingHorizontalScrollThumb( void ); void CorrectingVerticalScrollThumb( void ); };

Практически весь код в методах обработки нажатия сочетаний клавиш, одна из которых Shift, идентичен, кроме вызова методов для перемещения текстового курсора. Поэтому имеет смысл создать дополнительный метод, в который можно просто передать направление перемещения текстового курсора. В файл Enums.mqh было добавлено перечисление ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR с несколькими идентификаторами (см. листинг кода ниже), с помощью которых можно указать, куда нужно переместить текстовый курсор:

TO_NEXT_LEFT_SYMBOL — на один символ влево.

— на один символ влево. TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL — на один символ вправо.

— на один символ вправо. TO_NEXT_LEFT_WORD — на одно слово влево.

— на одно слово влево. TO_NEXT_RIGHT_WORD — на одно слово вправо.

— на одно слово вправо. TO_NEXT_UP_LINE — на одну строку вверх.

— на одну строку вверх. TO_NEXT_DOWN_LINE — на одну строку вниз.

— на одну строку вниз. TO_BEGIN_LINE — в начало текущей строки.

— в начало текущей строки. TO_END_LINE — в конец текущей строки.

— в конец текущей строки. TO_BEGIN_FIRST_LINE — в начало первой строки.

— в начало первой строки. TO_END_LAST_LINE — в конец последней строки.

enum ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR { TO_NEXT_LEFT_SYMBOL = 0 , TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL = 1 , TO_NEXT_LEFT_WORD = 2 , TO_NEXT_RIGHT_WORD = 3 , TO_NEXT_UP_LINE = 4 , TO_NEXT_DOWN_LINE = 5 , TO_BEGIN_LINE = 6 , TO_END_LINE = 7 , TO_BEGIN_FIRST_LINE = 8 , TO_END_LAST_LINE = 9 };

Теперь можно создать общий метод для перемещения текстового курсора — CTextBox::MoveTextCursor(), в который достаточно передать один из идентификаторов вышеприведенного списка. Этот же метод теперь будет использоваться практически во всех методах-обработчиках событий нажатия клавиш в элементе управления CTextBox.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction); }; void CTextBox::MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction) { switch (direction) { case TO_NEXT_LEFT_SYMBOL : MoveTextCursorToLeft(); break ; case TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL : MoveTextCursorToRight(); break ; case TO_NEXT_LEFT_WORD : MoveTextCursorToLeft( true ); break ; case TO_NEXT_RIGHT_WORD : MoveTextCursorToRight( true ); break ; case TO_NEXT_UP_LINE : MoveTextCursorToUp(); break ; case TO_NEXT_DOWN_LINE : MoveTextCursorToDown(); break ; case TO_BEGIN_LINE : SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); break ; case TO_END_LINE : { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,m_text_cursor_y_pos); break ; } case TO_BEGIN_FIRST_LINE : SetTextCursor( 0 , 0 ); break ; case TO_END_LAST_LINE : { uint lines_total =:: ArraySize (m_lines); uint symbols_total =:: ArraySize (m_lines[lines_total- 1 ].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,lines_total- 1 ); break ; } } }

Можно ещё существенно сократить код в этом файле, так как в методах-обработчиках событий на перемещение текстового курсора и на выделение текста много повторяющихся блоков кода.

Пример с повторяющимся блоком кода в методах для перемещения текстового курсора:

bool CTextBox::OnPressedKeyLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || m_keys.KeyShiftState()) return ( false ); ResetSelectedText(); MoveTextCursor(TO_NEXT_LEFT_SYMBOL); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Пример с повторяющимся блоком кода в методах для выделения текста:

bool CTextBox::OnPressedKeyShiftAndLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_keys.KeyShiftState()) return ( false ); SetStartSelectedTextIndexes(); MoveTextCursor(TO_NEXT_LEFT_SYMBOL); SetEndSelectedTextIndexes(); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Реализуем ещё один дополнительный (перегруженный) метод CTextBox::MoveTextCursor(), в который тоже нужно будет передавать идентификатор с направлением перемещения, а также флаг, указывающий, (1) перемещение ли это текстового курсора или (2) выделение текста.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction, const bool with_highlighted_text); }; void CTextBox::MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction, const bool with_highlighted_text) { if (!with_highlighted_text) { ResetSelectedText(); MoveTextCursor(direction); } else { SetStartSelectedTextIndexes(); MoveTextCursor(direction); SetEndSelectedTextIndexes(); } CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); }

Методы обработки комбинаций клавиш для выделения текста показаны ниже. Их код практически идентичен (отличие только в параметрах), поэтому можете посмотреть его в приложенных к статье файлах:

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyShiftAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndUp( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndDown( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndEnd( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndEnd( const long key_code); };

До сих пор текст наносился на холст целыми строками. Но поскольку выделенные символы и фон под ними меняют цвет, то текст нужно выводить посимвольно. Для этого внесем небольшие изменения в метод CTextBox::TextOut().

Понадобится также дополнительный метод CTextBox::CheckSelectedText() для проверки выделенных символов. Мы уже знаем, что при выделении текста запоминаются индексы начальных и конечных строк и символов текстового курсора. Поэтому, проходя по символам в цикле, легко можно выяснить, выделен ли тот или иной символ в строке. Логика проста:

Если начальный индекс строки ниже, чем конечный, то символ выделен: Если это конечная строка и символ справа от конечного выделенного

Если это начальная строка и символ слева от начального выделенного

На промежуточных строках выделены все символы Если начальный индекс строки выше, чем конечный, то символ выделен: Если это конечная строка и символ слева от конечного выделенного

Если начальная строка и символ справа от начального выделенного

На промежуточных строках выделены все символы Если текст выделен только на одной строке, то символ выделен, если находится в обозначенном диапазоне между начальным и конечным индексами символов.

class CTextBox : public CElement { private : bool CheckSelectedText( const uint line_index, const uint symbol_index); }; bool CTextBox::CheckSelectedText( const uint line_index, const uint symbol_index) { bool is_selected_text= false ; if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_selected_line_from>m_selected_line_to) { if (( int )line_index==m_selected_line_to && ( int )symbol_index>=m_selected_symbol_to) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index==m_selected_line_from && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_from) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index>m_selected_line_to && ( int )line_index<m_selected_line_from) { is_selected_text= true ; } } else if (m_selected_line_from<m_selected_line_to) { if (( int )line_index==m_selected_line_to && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_to) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index==m_selected_line_from && ( int )symbol_index>=m_selected_symbol_from) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index<m_selected_line_to && ( int )line_index>m_selected_line_from) { is_selected_text= true ; } } else { if (( int )line_index>=m_selected_line_to && ( int )line_index<=m_selected_line_from) { if (m_selected_symbol_from>m_selected_symbol_to) { if (( int )symbol_index>=m_selected_symbol_to && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_from) is_selected_text= true ; } else { if (( int )symbol_index>=m_selected_symbol_from && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_to) is_selected_text= true ; } } } return (is_selected_text); }

В методе CTextBox::TextOut(), который предназначен для вывода текста, нужно вместо вывода целой строки добавить внутренний цикл с перебором символов строки. В нём определяется, выделен ли проверяемый символ. Если символ выделен, то определяется его цвет, и под ним рисуется закрашенный прямоугольник. Только после этого выводится сам символ.

class CTextBox : public CElement { private : void TextOut ( void ); }; void CTextBox:: TextOut ( void ) { m_canvas.Erase(AreaColorCurrent()); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); m_text_cursor_y_pos=(m_text_cursor_y_pos>=lines_total)? lines_total- 1 : m_text_cursor_y_pos; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_multi_line_mode || symbols_total> 0 ) { int line_width=( int )LineWidth(m_text_cursor_x_pos,m_text_cursor_y_pos); int line_height=( int )LineHeight(); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int x=m_text_x_offset; int y=m_text_y_offset+(( int )i*line_height); uint string_length=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); for ( uint s= 0 ; s<string_length; s++) { uint text_color=TextColorCurrent(); if (CheckSelectedText(i,s)) { text_color=:: ColorToARGB (m_selected_text_color); int x2=x+m_lines[i].m_width[s]; int y2=y+line_height- 1 ; m_canvas.FillRectangle(x,y,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_back_color)); } m_canvas. TextOut (x,y,m_lines[i].m_symbol[s],text_color, TA_LEFT ); x+=m_lines[i].m_width[s]; } } } else { if (m_default_text!= "" ) m_canvas. TextOut (m_area_x_size/ 2 ,m_area_y_size/ 2 ,m_default_text,:: ColorToARGB (m_default_text_color), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

Методы для выделения текста реализованы, и вот как это выглядит в готовом приложении:

Рис. 6. Демонстрация выделения текста в реализованном текстовом поле MQL-приложения.

Методы для удаления выделенного текста

Теперь рассмотрим методы для удаления выделенного текста. Здесь нужно учитывать, что при удалении выделенного текста, в зависимости от того, выделен он на одной строке или на нескольких, будут применяться разные методы.

Для удаления текста, выделенного на одной строке, будет вызываться метод CTextBox::DeleteTextOnOneLine(). В начале этого метода определяется количество символов для удаления. Затем, если начальный индекс символа выделенного текста находится справа, то символы от этой начальной позиции смещаются влево на количество символов для удаления, а после этого массив символов строки уменьшается на такое же количество.

В случаях, когда начальный индекс символа выделенного текста находится слева, то текстовый курсор тоже нужно сместить вправо на количество удаляемых символов.

сlass CTextBox : public CElement { private : void DeleteTextOnOneLine( void ); }; void CTextBox::DeleteTextOnOneLine( void ) { int symbols_total =:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); int symbols_to_delete =:: fabs (m_selected_symbol_from-m_selected_symbol_to); if (m_selected_symbol_to<m_selected_symbol_from) { MoveSymbols(m_text_cursor_y_pos,m_selected_symbol_from,m_selected_symbol_to); } else { m_text_cursor_x_pos-=symbols_to_delete; MoveSymbols(m_text_cursor_y_pos,m_selected_symbol_to,m_selected_symbol_from); } ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total-symbols_to_delete); }

Для удаления нескольких строк выделенного текста будет использоваться метод CTextBox::DeleteTextOnMultipleLines(). Здесь алгоритм сложнее. Вначале нужно определить:

Общее количество символов на начальной и конечной строках

Количество промежуточных строк выделенного текста (кроме начальной и конечной строк)

Количество символов для удаления на начальной и конечной строках.

Последовательность дальнейших действий приведена ниже. В зависимости от того, в каком направлении (вверх или вниз) выделяется текст, будут передаваться начальные и конечные индексы в другие методы.

Во временный динамический массив копируются символы для переноса, которые останутся после удаления, с одной строки на другую.

Устанавливается новый размер массиву-приёмнику (строке).

Добавляются данные в массивы структуры строки-приёмника.

Смещаются строки на количество удаляемых строк.

Массиву строк устанавливается новый размер (уменьшается на количество удаляемых строк).

В случае, если начальная строка выше конечной (выделение текста вниз), то текстовый курсор перемещается на начальные индексы (строки и символа) выделенного текста .

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteTextOnMultipleLines( void ); }; void CTextBox::DeleteTextOnMultipleLines( void ) { uint symbols_total_line_from =:: ArraySize (m_lines[m_selected_line_from].m_symbol); uint symbols_total_line_to =:: ArraySize (m_lines[m_selected_line_to].m_symbol); uint lines_to_delete =:: fabs (m_selected_line_from-m_selected_line_to); uint symbols_to_delete_in_line_from =:: fabs (symbols_total_line_from-m_selected_symbol_from); uint symbols_to_delete_in_line_to =:: fabs (symbols_total_line_to-m_selected_symbol_to); if (m_selected_line_from>m_selected_line_to) { string array[]; CopyWrapSymbols(m_selected_line_from,m_selected_symbol_from,symbols_to_delete_in_line_from,array); uint new_size=m_selected_symbol_to+symbols_to_delete_in_line_from; ArraysResize(m_selected_line_to,new_size); PasteWrapSymbols(m_selected_line_to,m_selected_symbol_to,array); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(m_selected_line_to+ 1 ,lines_total-lines_to_delete,lines_to_delete, false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total-lines_to_delete); } else { string array[]; CopyWrapSymbols(m_selected_line_to,m_selected_symbol_to,symbols_to_delete_in_line_to,array); uint new_size=m_selected_symbol_from+symbols_to_delete_in_line_to; ArraysResize(m_selected_line_from,new_size); PasteWrapSymbols(m_selected_line_from,m_selected_symbol_from,array); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(m_selected_line_from+ 1 ,lines_total-lines_to_delete,lines_to_delete, false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total-lines_to_delete); SetTextCursor(m_selected_symbol_from,m_selected_line_from); } }

Какой из вышеописанных методов вызвать, определяется в основном методе для удаления текста — CTextBox::DeleteSelectedText(). После того, как выделенный текст будет удалён, сбрасываются значения начальных и конечных индексов. Затем нужно рассчитать заново размеры текстового поля, так как, возможно, изменилось количество строк. Также могла измениться максимальная ширина строки, по которой рассчитывается ширина текстового поля. В конце метода отправляется сообщение о том, что текстовый курсор переместился. Метод возвращает true, если текст был выделен и удалён. Если же при вызове метода оказывается, что выделенного текста нет, то метод возвращает false.

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteSelectedText( void ); }; bool CTextBox::DeleteSelectedText( void ) { if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_selected_line_from==m_selected_line_to) DeleteTextOnOneLine(); else DeleteTextOnMultipleLines(); ResetSelectedText(); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Метод CTextBox::DeleteSelectedText() вызывается не только при нажатии клавиши Backspace, но также: (1) при вводе нового символа и (2) при нажатии клавиши Enter. В этих случаях текст сначала удаляется, а затем осуществляется действие, соответствующее нажатой клавише.

Вот как это выглядит в готовом приложении:

Рис. 7. Демонстрация удаления выделенного текста.





Класс для работы с данными изображения

В качестве дополнения в этой статье рассмотрим новый класс (CImage) для работы с данными изображения. Он многократно будет использоваться во многих классах элементов управления библиотеки, где нужно нарисовать картинку. Класс содержится в файле Objects.mqh.

массив пикселей изображения;

ширина изображения;

высота изображения;

путь к файлу изображения.

Свойства класса:

class CImage { protected : uint m_image_data[]; uint m_image_width; uint m_image_height; string m_bmp_path; public : uint DataTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_image_data)); } uint Data( const uint data_index) { return (m_image_data[data_index]); } void Data( const uint data_index, const uint data) { m_image_data[data_index]=data; } void Width( const uint width) { m_image_width=width; } uint Width( void ) { return (m_image_width); } void Height( const uint height) { m_image_height=height; } uint Height( void ) { return (m_image_height); } void BmpPath( const string bmp_file_path) { m_bmp_path=bmp_file_path; } string BmpPath( void ) { return (m_bmp_path); } }; CImage::CImage( void ) : m_image_width( 0 ), m_image_height( 0 ), m_bmp_path( "" ) { } CImage::~CImage( void ) { }

Для сохранения изображения и его свойств предназначен метод CImage::ReadImageData(). Этот метод читает изображение по указанному пути и сохраняет его данные.

class CImage { public : bool ReadImageData( const string bmp_file_path); }; bool CImage::ReadImageData( const string bmp_file_path) { :: ResetLastError (); m_bmp_file_path=bmp_file_path; if (!:: ResourceReadImage (m_bmp_file_path,m_image_data,m_image_width,m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Иногда может понадобиться сделать копию изображения такого же типа (CImage). Для этих целей реализован метод CImage::CopyImageData(). В начале метода массиву-приёмнику устанавливается размер массива-источника. Затем в цикле копируются данные из массива-источника в массив-приёмник.

class CImage { public : void CopyImageData(CImage &array_source); }; void CImage::CopyImageData(CImage &array_source) { uint data_total =DataTotal(); uint source_data_total =:: GetPointer (array_source).DataTotal(); :: ArrayResize (m_image_data,source_data_total); for ( uint i= 0 ; i<source_data_total; i++) m_image_data[i]=:: GetPointer (array_source).Data(i); }

До этого обновления в классе CCanvasTable использовалась структура для хранения данных изображения. Теперь с наличием класса CImage внесены соответствующие изменения.

Заключение

В этой статье мы завершили разработку элемента "Многострочное текстовое поле ввода". Его главная отличительная особенность в том, что теперь в нем нет ограничений на количество введённых символов и можно ввести несколько строк, чего так не хватало в стандартном графическом объекте типа OBJ_EDIT. В следующей статье мы продолжим развивать тему "Элементы управления в ячейках таблицы": добавим возможность изменять значения в ячейках таблицы посредством элемента, рассмотренного в этой статье. Кроме этого, переведём несколько элементов в новый режим: они будут рисоваться, а не собираться из нескольких стандартных графических объектов.

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так:

Рис. 8. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер последнюю версию библиотеки и файлы для тестов, которые были продемонстрированы в статье.