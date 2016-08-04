Графические интерфейсы X: Обновления для библиотеки Easy And Fast (build 2)

Содержание

Введение

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в первой статье серии: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

С момента публикации предыдущей статьи этой серии, библиотека Easy And Fast пополнилась новыми возможностями. Проведена частичная оптимизация схемы и кода библиотеки, что немного сократило потребление ресурсов процессора. Некоторые повторяющиеся методы во многих классах элементов были перенесены в базовый класс CElement. Также внесены мелкие визуальные улучшения и исправлены некоторые ошибки. Обо всём этом подробнее и рассказано в этой статье.

Список обновлений

1. Изменена цветовая схема по умолчанию. Теперь она выдержана в светлых тонах, что одинаково хорошо смотрится на любом цветовом фоне графика. Использование цветовой схемы по умолчанию также даёт возможность указывать минимальное количество свойств при написании методов для создания элементов управления в пользовательском классе.

Ниже показаны скриншоты с примерами графического интерфейса MQL-приложения на светлом и тёмном фоне:

Рис. 1. Пример графического интерфейса с цветовой схемой по умолчанию на светлом фоне.





Рис. 2. Пример графического интерфейса с цветовой схемой по умолчанию на тёмном фоне.





2. Реализована первая версия класса CMouse для хранения параметров мыши и курсора мыши. Рассмотрим его подробнее.

Класс CMouse содержится в файле Mouse.mqh, который расположен в той же директории, где и все файлы библиотеки: “<каталог терминала>\MQLX\Include\EasyAndFastGUI\Controls ”. Здесь понадобится экземпляр класса CChart из стандартной библиотеки. От этого класса будет использован метод CChart::SubwindowY() для расчёта Y-координаты относительно подокна, в котором курсор мыши находится на текущий момент. Привязка к графику осуществляется в конструкторе класса, а отсоединение — в деструкторе.

Отсюда же класс CChart будет доступен всем основным классам библиотеки, поэтому в схему внесены соответствующие изменения.

#include <Charts\Chart.mqh> class CMouse { private : CChart m_chart; public : CMouse( void ); ~CMouse( void ); }; CMouse::CMouse( void ) { m_chart.Attach(); } CMouse::~CMouse( void ) { m_chart.Detach(); }

Ниже представлен список параметров мыши и курсора, которые понадобятся для работы практически во всех классах библиотеки.

Текущие координаты курсора.

Номер подокна, в котором сейчас находится курсор мыши.

Время относительно X -координаты курсора на графике.

-координаты курсора на графике. Уровень относительно Y -координаты курсора на графике.

-координаты курсора на графике. Состояние левой кнопки мыши (нажата/отжата).

Соответствующие поля и методы для сохранения и получения значений этих параметров реализованы в теле класса CMouse:

class CMouse { private : int m_x; int m_y; int m_subwin; datetime m_time; double m_level; bool m_left_button_state; public : int X( void ) const { return (m_x); } int Y( void ) const { return (m_y); } int SubWindowNumber( void ) const { return (m_subwin); } datetime Time ( void ) const { return (m_time); } double Level( void ) const { return (m_level); } bool LeftButtonState( void ) const { return (m_left_button_state); } };

Конечно же, не обойтись без обработчика событий, в котором будет отслеживаться поступление события с идентификатором CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. В блоке обработки этого события заполняются поля класса CMouse. С этим кодом мы уже знакомы: ранее он встречался практически во всех обработчиках событий элементов управления. Теперь он будет присутствовать только в классе CMouse, что сделало код классов элементов управления более понятным для изучения. Кроме этого, получение значений параметров мыши и курсора теперь осуществляется только один раз за весь цикл прохода по всем элементам. Это снизило потребление ресурсов процессора.

class CMouse { void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =( bool ) int (sparam); if (!:: ChartXYToTimePrice ( 0 ,m_x,m_y,m_subwin,m_time,m_level)) return ; if (m_subwin> 0 ) m_y=m_y-m_chart.SubwindowY(m_subwin); } }

Экземпляр класса CMouse объявлен в базовом классе движка библиотеки (CWndContainer):

class CWndContainer { protected : CMouse m_mouse; };

В базовом классе элементов CElement тоже объявлен экземпляр класса CMouse для хранения указателя на объект этого типа, который, в свою очередь, объявлен в классе CWndContainer. Также здесь есть методы, с помощью которых можно сохранить и получить указатель.

class CElement { protected : CMouse *m_mouse; public : void MousePointer(CMouse & object ) { m_mouse=::GetPointer( object ); } CMouse *MousePointer( void ) const { return (::GetPointer(m_mouse)); } };

Указатель на объект CMouse автоматически передаётся всем элементам при создании графического интерфейса библиотеки. Для этого в методе CWndContainer::AddToObjectsArray(), где указатели всех графических объектов, из которых состоят элементы, попадают в общий массив, нужно передать объект CMouse, как показано в листинге кода ниже.

template<typename T> void CWndContainer::AddToObjectsArray( const int window_index,T & object ) { int total= object .ObjectsElementTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) AddToArray(window_index, object .Object(i)); object .MousePointer(m_mouse); }

Теперь в каждом классе элемента есть доступ к параметрам мыши и курсора, хранящиеся в одном объекте на всю библиотеку. Для получения новых значений в обработчике событий ChartEvent() класса CWndEvents нужно вызвать обработчик объекта CMouse передав в него текущие параметры события. Так как этот вызов осуществляется до цикла обработки событий всех элементов, то для всех элементов далее будут доступны актуальные значения параметров мыши и курсора без необходимости повторного приведения типов, присвоения значений полям класса и расчёта относительной Y-координаты.

void CWndEvents::ChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { m_mouse.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

В качестве примера приведём здесь часть кода обработчика элемента «Простая кнопка» (CSimpleButton). В листинге ниже показана сокращённая версия метода CSimpleButton::OnEvent(). Жёлтым маркером выделены строки с вызовом методов объекта CMouse для получения (1) номера подокна, в котором находится курсор мыши, (2) координат курсора и (3) состояния левой кнопки мыши.

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (CElement::m_subwin!= CElement::m_mouse.SubWindowNumber() ) return ; if (!m_button_state) return ; CElement::MouseFocus( CElement::m_mouse.X() >X() && CElement::m_mouse.X() <X2() && CElement::m_mouse.Y() >Y() && CElement::m_mouse.Y() <Y2()); if (! CElement::m_mouse.LeftButtonState() ) return ; ... return ; } }

Соответствующие исправления были внесены во все классы элементов управления библиотеки.





3. Ранее во многих классах элементов библиотеки повторялись методы для получения идентификатора и индекса элемента из имени графических объектов элемента. Теперь, чтобы исключить повторения, эти методы помещены в базовый класс CElement.

class CElement { protected : int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); };

4. Добавлены методы в классе CWindow для включения кнопки сворачивания/разворачивания окна и для позиционирования текстовой метки заголовка.

class CWindow : public CElement { private : int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_roll_button; public : void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void UseRollButton( void ) { m_roll_button= true ; } };

5. В класс CElement добавлен метод CheckWindowPointer() для проверки наличия указателя окна (CWindow). В этот метод нужно с помощью системного метода CheckPointer() передать тип указателя для проверки его корректности. До этого один и тот же код повторялся во всех классах элементов управления в главном методе создания элемента перед его созданием. Метод CElement::CheckWindowPointer() упрощает этот процесс, сокращает объём кода и делает его более универсальным.

class CElement { protected : bool CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type); }; bool CElement::CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type ) { if (pointer_type== POINTER_INVALID ) { string message= __FUNCTION__ + " > Перед созданием элемента нужно передать указатель на форму: " +ClassName()+ "::WindowPointer(CWindow &object)" ; :: Print (message); return ( false ); } return ( true ); }

Теперь для проверки наличия указателя на форму, к которой должен быть присоединён элемент, достаточно вызвать метод CElement::CheckWindowPointer(), как показано в листинге кода ниже на примере создания простой кнопки в классе CSimpleButton. Соответствующие изменения были внесены во все классы элементов управления библиотеки.

bool CSimpleButton::CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y) { if (!CElement::CheckWindowPointer(:: CheckPointer (m_wnd))) return ( false ); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_button_text =button_text; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateButton()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

6. В базовый класс CElement добавлен режим для автоматического изменения ширины элементов, если изменилась ширина формы, к которой элемент присоединён. Для установки режима используется метод CElement::AutoXResizeMode(). Теперь правый край элемента в этом режиме будет привязан к правому краю формы. Также добавлен метод CElement::AutoXResizeRightOffset() для установки и получения отступа в пикселях от правого края формы.

class CElement { protected : bool m_auto_xresize_mode; int m_auto_xresize_right_offset; public : bool AutoXResizeMode( void ) const { return (m_auto_xresize_mode); } void AutoXResizeMode( const bool flag) { m_auto_xresize_mode=flag; } int AutoXResizeRightOffset( void ) const { return (m_auto_xresize_right_offset); } void AutoXResizeRightOffset( const int offset) { m_auto_xresize_right_offset=offset; } };

По умолчанию режим привязки правого края элемента к правому краю формы отключен (false), а отступ равен 0. Инициализация в конструкторе класса CElement (см. листинг кода ниже):

CElement::CElement( void ) : m_auto_xresize_mode( false ), m_auto_xresize_right_offset( 0 ) { }

Ранее в классе CWindow уже был создан метод CWindow::ChangeWindowWidth() для изменения ширины формы. Теперь, если включен режим, ширина формы автоматически изменяется, только если графический интерфейс реализован в подокне индикатора. То есть, при изменении ширины окна графика в обработчике событий формы по событию CHARTEVENT_CHART_CHANGE корректируется ширина формы.

if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (m_clamping_area_mouse==NOT_PRESSED) { SetWindowProperties(); UpdateWindowXY(m_x,m_y); } if (CElement::AutoXResizeMode()) ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); return ; }

К списку идентификаторов событий библиотеки добавился ещё один — ON_WINDOW_CHANGE_SIZE. Этот идентификатор будет использоваться для генерации сообщения об изменении размеров формы.

... #define ON_WINDOW_CHANGE_SIZE ( 3 ) ...

Соответственно в метод CWindow::ChangeWindowWidth() добавлена генерация такого сообщения. Ниже показана сокращённая версия этого метода:

void CWindow::ChangeWindowWidth( const int width) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_SIZE,( long )CElement::Id(), 0 ,””); }

Обработка этого сообщения осуществляется в движке библиотеки (класс CWndEvents). В базовом классе элементов управления CElement добавлен виртуальный метод ChangeWidthByRightWindowSide(), а во многих производных (там, где нужно изменение ширины элемента) — уникальная его реализация.

class CElement { public : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ) {} };

Таким образом, по приходу события ON_WINDOW_CHANGE_SIZE в классе CWndEvents можно будет изменять ширину для тех элементов, где включен соответствующий режим. Для этого реализован метод CWndEvents::OnWindowChangeSize().

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnWindowChangeSize( void ); }; bool CWndEvents::OnWindowChangeSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_SIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoXResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeWidthByRightWindowSide(); } return ( true ); }

Вызов этого метода осуществляется в главном методе обработки событий библиотеки CWndEvents::ChartEventCustom():

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowChangeSize()) return ; }

На текущий момент уникальные методы ChangeWidthByRightWindowSide() для изменения ширины элемента относительно ширины формы, к которой они присоединены, есть в следующих классах:

CTabs – простые вкладки.

– простые вкладки. CIconTabs – вкладки с картинками.

– вкладки с картинками. CStatusBar – статусная строка.

– статусная строка. CMenuBar – главное меню.

– главное меню. CLabelsTable – таблица из текстовых меток.

– таблица из текстовых меток. CTable – таблица из полей ввода.

– таблица из полей ввода. CCanvasTable – нарисованная таблица.

– нарисованная таблица. CProgressBar – индикатор выполнения.

– индикатор выполнения. CTreeView – древовидный список.

– древовидный список. CFileNavigator – файловый навигатор.

– файловый навигатор. CLineGraph – линейный график.

Для примера в листинге ниже приведён код этого метода для элемента типа CLabelsTable.

void CLabelsTable::ChangeWidthByRightWindowSide( void ) { int x= 0 ; int x_size= 0 ; x_size=m_wnd.X2()-m_area.X()-m_auto_xresize_right_offset; CElement::XSize(x_size); m_area.XSize(x_size); m_area.X_Size(x_size); x=m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth(); m_scrollv.XDistance(x); x_size=CElement::XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ; m_scrollh.ChangeXSize(x_size); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }





7. Добавлена возможность программного переключения вкладок уже после их создания. Для этого в классах CTabs и CIconTabs реализован метод SelectTab(). В листинге кода ниже в качестве примера приведён метод из класса CTabs:

class CTabs : public CElement { public : void SelectTab( const int index); }; void CTabs::SelectTab( const int index) { for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (index==i) { int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; SelectedTab(index); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); CalculatingPatch(x,y,x_size,y_size); m_patch.X_Size(x_size); m_patch.Y_Size(y_size); m_patch.XGap(x-m_wnd.X()); m_patch.YGap(y-m_wnd.Y()); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); }

8. В таблице из полей ввода (CTable) теперь можно снять выделение ряда повторным нажатием на нём.

9. При нажатии на ячейке таблицы (CTable), с отключенным режимом редактирования ячеек, в сгенерированном событии в string-параметре (sparam) отправляется строка формата "столбец_ряд_текст".

10. Исправлены перечисление и методы для определения области зажатия кнопки мыши. Теперь используется одно перечисление ENUM_MOUSE_STATE для отслеживания области зажатия левой кнопки мыши во всех элементах.

11. Переименованы некоторые файлы-картинки, используемые как ресурсы в библиотеке, по причине ограничения длины имени файлов в программах типа "Индикатор".

12. Также внесены мелкие визуальные улучшения и исправлены некоторые ошибки. Некоторые ошибки воспроизводились только в MetaTrader 4.

Приложение для теста обновлений

Напишем приложение, чтобы Вы сразу могли протестировать все перечисленные в предыдущем разделе обновления и убедиться, что всё работает правильно. Сделаем две версии этого приложения — «Эксперт» и «Индикатор». Графический интерфейс индикатора расположим в подокне графика, чтобы можно было протестировать режим автоматического изменения ширины окна по ширине окна графика, а также элементов, которые будут подстраивать свою ширину по окну, к которому они присоединены.

Для полномасштабного теста добавим в графический интерфейс все типы элементов, которые на текущий момент есть в библиотеке. Чтобы интерфейс программы был максимально компактным и не занимал много места на графике, расположим элементы на разных вкладках (CTabs). Так как список элементов получается довольно большим, целесообразно поместить имплементацию методов для их создания в отдельный файл. Назовём этот файл MainWindow.mqh. Храниться он будет в той же папке, где находятся остальные файлы проекта. А подключить его нужно будет сразу после тела пользовательского класса, как показано в листинге кода ниже:

#include <EasyAndFastGUI\Controls\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { }; #include "MainWindow.mqh"

Чтобы связка между файлами работала полноценно, файл Program.mqh нужно подключить к файлу MainWindow.mqh.

#include "Program.mqh"

В файле Program.mqh имеет смысл оставлять только главный файл создания графического интерфейса программы, в котором вызываются все методы создания элементов управления.

Итак, приступим. Всего в графических интерфейсах тестовых приложений будет восемь вкладок. На скриншотах ниже показано, как разместились в них элементы управления. На первой вкладке представлены все типы кнопок (включая группы кнопок) и список с вертикальной полосой прокрутки. Кнопка «Simple Button 3» двухрежимная, и если привести её во включенное состояние, это сделает видимым элемент «Индикатор выполнения», в котором для демонстрации будет имитироваться некий процесс.

Рис. 3. Группа элементов графического интерфейса первой вкладки.





На скриншоте ниже показано, что, когда кнопка «Simple Button 3» находится во включенном состоянии, в области статусной строки отображается индикатор выполнения:

Рис. 4. Демонстрация элемента «Индикатор выполнения».





На второй, третьей и четвёртой вкладках представлены таблицы разных типов:

Рис. 5. Группа элементов графического интерфейса второй вкладки.

Рис. 6. Группа элементов графического интерфейса третьей вкладки.

Рис. 7. Группа элементов графического интерфейса четвёртой вкладки.





На пятой вкладке расположен элемент «Линейный график». В классе CProgram объявлены и имплементированы методы для работы с этим элементом. В таймере CProgram::OnTimerEvent() каждые 300 миллисекунд генерируются случайные серии:

Рис. 8. Группа элементов графического интерфейса пятой вкладки.





На шестой и седьмой вкладках расположены древовидный список и файловый навигатор, а также различные типы комбо-боксов, полей ввода и чек-боксов:

Рис. 9. Группа элементов графического интерфейса шестой вкладки.

Рис. 10. Группа элементов графического интерфейса седьмой вкладки.





За седьмой вкладкой закреплены следующие элементы: «Календарь», «Выпадающий календарь», «Слайдер», «Двухсторонний слайдер», «Разделительная полоса» и «Кнопка для вызова цветовой палитры»:

Рис. 11. Группа элементов графического интерфейса восьмой вкладки.





Если нужно, чтобы окно с цветовой палитрой было создано в главном окне графика, то в методе создания нужно указать нулевой индекс и для формы, и для элементов, которые будут присоединены к этой форме. В данном случае к форме присоединен только один элемент — «Цветовая палитра». На скриншоте ниже показан итоговый результат:

Рис. 12. Демонстрация элемента «Цветовая палитра» в главном окне графика.





Как мы уже сказали выше, для теста было создано еще одно приложение — Эксперт, с таким же графическим интерфейсом:



Рис. 13. Тест приложения типа «Эксперт».





Оба типа приложений (и Эксперт, и Индикатор) реализованы для двух платформ, MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Все файлы для тестов Вы можете загрузить к себе на компьютер в конце статьи.

Заключение

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 14. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Многие исправления и обновления реализованы по заявкам от заинтересованных пользователей. Если Вам чего-то не хватает или при создании своего приложения Вы обнаружили баг, относящийся к этой библиотеке, то сообщите мне об этом, пожалуйста, в комментариях к статье или в личных сообщениях. Я обязательно отвечу. Уже сейчас идёт работа над следующей версией библиотеки (build 3). В нее будет внесено множество дополнительных возможностей, которые поднимут библиотеку на новый уровень.