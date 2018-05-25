Participe de nossa página de fãs
Biblioteca EasyAndFastGUI possibilita a criação de interfaces gráficas para seus programas MQL.
Lista de artigos publicados sobre o uso desta biblioteca com descrições detalhadas e exemplos:
Parte I
- Interfaces Gráficas I: Preparando a estrutura da biblioteca (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas I: Forma para Controles (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas I: Animação na interface gráfica (Capítulo 3)
- Interfaces Gráficas I: Funções para botões de formulário e remoção de elementos de interface (Capítulo 4)
- Interfaces Gráficas I: Testamos a biblioteca em programas de diferentes tipos e no terminal MetaTrader 4 (Capítulo 5)
- Interfaces Gráficas II: O elemento de menu (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas II: Elementos linha de separação e menu de contexto (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas II: Elemento menu principal (Capítulo 4)
- Interfaces Gráficas III: Botões simples e multifuncionais (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas III: Grupos de botões simples e multifuncionais (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas IV: Elementos de Informação da Interface (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas IV: Modo multijanela e sistema de prioridades (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas V: Barra de rolagem vertical e horizontal (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas V: Controle lista (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas V: Controle ComboBox (Capítulo 3)
- Interfaces Gráficas VI: Caixa de seleção, caixa de edição e seus tipos combinados (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas VI: Controles deslizante e deslizante duplo (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas VII: Controle tabela (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas VII: Controle guias (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas VIII: Controle calendário (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas VIII: Controle lista hierárquica (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas VIII: Controle navegador de arquivos (Capítulo 3)
- Interfaces Gráficas IX: Controle seletor de cores (Capítulo 1)
- Interfaces Gráficas IX: Controles barra de progresso e gráfico de linha (Capítulo 2)
- Interfaces Gráficas X: Atualizações para a biblioteca Easy And Fast (build 2)
- Interfaces Gráficas X: Atualizações para a biblioteca Easy And Fast (build 3)
- Interfaces Gráficas X: Controle gráfico padrão (build 4)
- Interfaces Gráficas X: Caixa de edição de texto, slider de imagens e controles simples (build 5)
- Interfaces Gráficas X: Caixa de edição de texto, slider de imagens e controles simples (build 6)
- Interfaces Gráficas X: Gestão avançada de listas e tabelas. Otimização de código (build 7)
- Interfaces Gráficas X: Controle caixa de texto multilinha (build 8)
- Interfaces Gráficas X: Novos recursos para a tabela renderizada (build 9)
- Interfaces gráficas X: Atualizações para a tabela renderizada e otimização de código (build 10)
- Interfaces Gráficas X: Ordenação, reconstrução de tabelas e controles em células (build 11)
- Interfaces Gráficas X: Algoritmo de quebra de linha na caixa de texto multilinha (build 12)
- Interfaces Gráficas X: seleção de texto na caixa de texto multilinha (build 13)
- Interfaces Gráficas XI: Refatoração do código biblioteca (build 14.1)
- Interfaces Gráficas XI: Controles renderizados (build 14.2)
- Interfaces Gráficas XI: Caixas de edição de texto e caixas de combinação nas células da tabela (build 15)
- Interfaces Gráficas XI: Integração da biblioteca gráfica padrão (build 16)
Capturas de tela com exemplos de aplicativos MQL de teste
Fig. 1. Demonstração de um hipocicloide animado com uma interface gráfica.
No atual estágio de desenvolvimento da biblioteca, seu esboço geral é assim:
Fig. 2. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19703
