Bibliotecas

EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - biblioteca para MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
7027
Avaliação:
(200)
Publicado:
\MQL5\Experts\ExampleEAF\
ExampleEAF.mq5 (5.45 KB) visualização
MainWindow.mqh (46.29 KB) visualização
Program.mqh (21.3 KB) visualização
\MQL5\Images\
EasyAndFastGUI.zip (116.93 KB)
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\
Colors.mqh (62.87 KB) visualização
Defines.mqh (9.06 KB) visualização
Element.mqh (86.38 KB) visualização
ElementBase.mqh (39.12 KB) visualização
Enums.mqh (11.46 KB) visualização
Fonts.mqh (17.53 KB) visualização
KeyCodes.mqh (14.19 KB) visualização
Keys.mqh (5.9 KB) visualização
Mouse.mqh (15.06 KB) visualização
Objects.mqh (21.28 KB) visualização
TimeCounter.mqh (5.48 KB) visualização
WndContainer.mqh (109.37 KB) visualização
WndEvents.mqh (145.03 KB) visualização
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls\
Button.mqh (27.58 KB) visualização
ButtonsGroup.mqh (33.13 KB) visualização
Calendar.mqh (80.48 KB) visualização
CheckBox.mqh (16.42 KB) visualização
ColorButton.mqh (18.64 KB) visualização
ColorPicker.mqh (91.64 KB) visualização
ComboBox.mqh (40.22 KB) visualização
ContextMenu.mqh (72.95 KB) visualização
DropCalendar.mqh (27.27 KB) visualização
FileNavigator.mqh (58.6 KB) visualização
Graph.mqh (21.36 KB) visualização
ListView.mqh (120.92 KB) visualização
MenuBar.mqh (35.29 KB) visualização
MenuItem.mqh (28.5 KB) visualização
Picture.mqh (7.44 KB) visualização
PicturesSlider.mqh (38.24 KB) visualização
Pointer.mqh (22.71 KB) visualização
ProgressBar.mqh (22.16 KB) visualização
Scrolls.mqh (98.2 KB) visualização
SeparateLine.mqh (9.8 KB) visualização
Slider.mqh (76.18 KB) visualização
SplitButton.mqh (27.25 KB) visualização
StandardChart.mqh (55.68 KB) visualização
StatusBar.mqh (26.21 KB) visualização
Table.mqh (306.83 KB) visualização
Tabs.mqh (45.24 KB) visualização
TextBox.mqh (291.8 KB) visualização
TextEdit.mqh (50.38 KB) visualização
TextLabel.mqh (8.36 KB) visualização
TimeEdit.mqh (23.38 KB) visualização
Tooltip.mqh (21.09 KB) visualização
TreeItem.mqh (19.03 KB) visualização
TreeView.mqh (149.53 KB) visualização
Window.mqh (127.48 KB) visualização
Biblioteca EasyAndFastGUI possibilita a criação de interfaces gráficas para seus programas MQL.

Para o trabalho correto da biblioteca, descompacte o arquivo com imagens EasyAndFastGUI.zip na pasta \MQL5\Images\.

Lista de artigos publicados sobre o uso desta biblioteca com descrições detalhadas e exemplos:

Parte I

Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI Parte VII Parte VIII Parte IX Parte X Parte XI


Capturas de tela com exemplos de aplicativos MQL de teste

Fig. 1. Demonstração de um hipocicloide animado com uma interface gráfica.

Fig. 1. Demonstração de um hipocicloide animado com uma interface gráfica.

No atual estágio de desenvolvimento da biblioteca, seu esboço geral é assim:

Fig. 2. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.

Fig. 2. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19703

