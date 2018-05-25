Biblioteca EasyAndFastGUI possibilita a criação de interfaces gráficas para seus programas MQL.

Para o trabalho correto da biblioteca, descompacte o arquivo com imagens EasyAndFastGUI.zip na pasta \MQL5\Images\.

Lista de artigos publicados sobre o uso desta biblioteca com descrições detalhadas e exemplos:

Parte I





Capturas de tela com exemplos de aplicativos MQL de teste

Fig. 1. Demonstração de um hipocicloide animado com uma interface gráfica.

No atual estágio de desenvolvimento da biblioteca, seu esboço geral é assim:

Fig. 2. Estrutura da biblioteca no atual estágio de desenvolvimento.