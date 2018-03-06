Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 749
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El sistema comercial desarrollado a base de las señales del indicador ColorJJRSX con posibilidad de mantener la posición un tiempo fijado exactamente. La señal para realizar la transacción se forma en el momento del cierre de la barra si la dirección del movimiento del indicador (color del indicador) ha cambiado. En cuanto el tiempo de mantenimiento de la posición supere el límite especificado en los ajustes, esta posición será cerrada:
input bool TimeTrade=true; //Permiso para salir de la posición por el tiempo input uint nTime=240; //Tiempo de mantenimiento de la posición en minutos
Para un trabajo correcto del EA generado, hace falta colocar el archivo compilado del indicador ColorJJRSX.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh permite usar el EA con los brókers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer el Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras versiones de esta librería usando el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las transacciones en el gráfico
Resultados de la simulación durante el año 2016 en AUDUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19666
El indicador ColorDerivative tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.XIBS_Histogram
Indicador Internal Bar Strength implementado en forma de un histograma de color.
VR Orders History MT5 Lite es el script para descargar el historial comercial en formato CSV.EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas
La librería EasyAndFastGUI le permite crear las interfaces gráficas para sus programas MQL.