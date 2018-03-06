Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCI Color Levels - indicador para MetaTrader 5
El indicador tiene el siguiente aspecto:
Para alcanzar esta representación visual, han sido usados tres tipos de construcciones:
- DRAW_HISTOGRAM2 ("Level UP");
- DRAW_LINE ("CCI");
- DRAW_HISTOGRAM2 ("Level DOWN").
Parámetros de entrada del indicador
- Averaging period - período de promediación del indicador;
- Level UP - valor del nivel UP;
- Level DOWN - valor del nivel DOWN.
Los niveles "UP" y "DOWN" van a visualizarse en la subventana del indicador:
Cómo obtener los datos del indicador en el Asesor Experto
Puesto que el estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM2 se construye a base de dos búferes de indicador, en la ventana "Data Window" veremos dos valores "Level UP" y dos valores "Level DOWN":
Estos valores corresponden a los búferes de indicador de "0" a "4", inclusive.
En el EA, creamos el manejador (handle) del indicador usando iCustom:
//--- input parameters input int Inp_CCI_ma_period = 14; // Averaging period input double Inp_CCI_LevelUP = 90; // Level UP input double Inp_CCI_LevelDOWN =-90; // Level DOWN //--- int handle_iCustom; // variable for storing the handle of the iCustom indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create handle of the indicator iCCI handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"CCI Color Levels",Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Aquí, se supone que el indicador CCI Color Levels se ubica en la carpeta [data folder]\MQL5\Indicators\.
Es la obtención de los valores del indicador (los búferes que nos vales son № 0, 2 y 4):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- double level_up = iCustomGet(handle_iCustom,0,0); // buffer #0 -> BufferUpHigh double cci = iCustomGet(handle_iCustom,2,0); // buffer #2 -> BufferCCI double level_down = iCustomGet(handle_iCustom,4,0); // buffer #4 -> BufferDownLow string text="Lelev UP #0: "+DoubleToString(level_up,2)+"\n"+ "CCI #0: "+DoubleToString(cci,2)+"\n"+ "Lelev DOWN #0: "+DoubleToString(level_down,2); Comment(text); }
En la captura de pantalla de arriba vemos que el ratón está situado en la barra con el índice "0", además se muestra la ventana "Data Windows" con los datos del indicador, y en el gráfico se muestra la información del EA para los búferes de indicador № 0, 2 y 4.
