Indicadores

CCI Color Levels - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
\MQL5\Experts\
Test CCI Color Levels.mq5 (3.65 KB) ver
\MQL5\Indicators\
CCI Color Levels.mq5 (16.7 KB) ver
El indicador tiene el siguiente aspecto:

CCI Color Levels

Para alcanzar esta representación visual, han sido usados tres tipos de construcciones:

CCI Color Levels Draw


Parámetros de entrada del indicador

  • Averaging period - período de promediación del indicador;
  • Level UP - valor del nivel UP;
  • Level DOWN - valor del nivel DOWN.

Los niveles "UP" y "DOWN" van a visualizarse en la subventana del indicador:

CCI Color Levels Inputs


Cómo obtener los datos del indicador en el Asesor Experto

Puesto que el estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM2 se construye a base de dos búferes de indicador, en la ventana "Data Window" veremos dos valores "Level UP" y dos valores "Level DOWN":

Test CCI Color Levels.png

Estos valores corresponden a los búferes de indicador de "0" a "4", inclusive.

En el EA, creamos el manejador (handle) del indicador usando iCustom:

//--- input parameters
input int      Inp_CCI_ma_period = 14;    // Averaging period 
input double   Inp_CCI_LevelUP   = 90;    // Level UP
input double   Inp_CCI_LevelDOWN =-90;    // Level DOWN
//---
int            handle_iCustom;            // variable for storing the handle of the iCustom indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create handle of the indicator iCCI
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"CCI Color Levels",Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Aquí, se supone que el indicador CCI Color Levels se ubica en la carpeta [data folder]\MQL5\Indicators\.

Es la obtención de los valores del indicador (los búferes que nos vales son № 0, 2 y 4):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double level_up   = iCustomGet(handle_iCustom,0,0);   // buffer #0 -> BufferUpHigh
   double cci        = iCustomGet(handle_iCustom,2,0);   // buffer #2 -> BufferCCI
   double level_down = iCustomGet(handle_iCustom,4,0);   // buffer #4 -> BufferDownLow
   string text="Lelev UP #0: "+DoubleToString(level_up,2)+"\n"+
               "CCI #0: "+DoubleToString(cci,2)+"\n"+
               "Lelev DOWN #0: "+DoubleToString(level_down,2);
   Comment(text);
  }

En la captura de pantalla de arriba vemos que el ratón está situado en la barra con el índice "0", además se muestra la ventana "Data Windows" con los datos del indicador, y en el gráfico se muestra la información del EA para los búferes de indicador № 0, 2 y 4.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19704

