Графические интерфейсы X: Расширенное управление списками и таблицами. Оптимизация кода (build 7)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в первой статье серии: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками, там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Коду нашей библиотеки не помешает оптимизация, которая сделает его более упорядоченным и, соответственно, более читаемым и понятным для изучения. Кроме этого, продолжим развивать уже созданные в предыдущих статьях элементы управления: списки, полосы прокрутки и таблицы. Добавим методы, которые позволят программно управлять свойствами этих элементов уже в процессе выполнения MQL-приложения.





Изменения в схеме библиотеки и оптимизация кода

Частично оптимизирован код во всех файлах библиотеки, относящихся к элементам управления. Случаи с многократно повторяющимся кодом упакованы в отдельные методы, а сами методы перенесены в отдельный класс.



Поясним, как это было сделано. Класс CElement переименован в CElementBase. Это базовый класс всех элементов управления библиотеки. Теперь следующим после него наследуемым классом идёт новый класс CElement, в котором расположились многократно повторяющиеся методы во всех элементах. К ним относятся:

Метод для сохранения указателя формы, к которой прикрепляется элемент

Проверка наличия указателя на форму

Проверка идентификатора активированного элемента

Расчёт абсолютных координат

Расчёт относительных координат от крайней точки формы

Классы CElementBase и CElement находятся в разных файлах, ElementBase.mqh и Element.mqh соответственно. Поэтому файл ElementBase.mqh с базовым классом подключаем к файлу Element.mqh. Так как здесь нужно определение типа CWindows, то подключаем также и файл Window.mqh. В листинге кода ниже показано, как это выглядит:











#include "ElementBase.mqh"

#include "Controls\Window.mqh"







class CElement : public CElementBase

{

protected :



CWindow *m_wnd;



public :

CElement( void );

~CElement( void );



void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); }



protected :



bool CheckWindowPointer( void );



bool CheckIdActivatedElement( void );





int CalculateX( const int x_gap);

int CalculateY( const int y_gap);



int CalculateXGap( const int x);

int CalculateYGap( const int y);

};







CElement::CElement( void )

{

}







CElement::~CElement( void )

{

}

Все эти методы и их код ранее многократно повторялись во всех классах элементов. Вынесение их в отдельный класс сделало код классов элементов существенно более понятным и читаемым. Код всех этих методов прост и умещается буквально в одну строчку (см. листинг ниже). При расчёте координат учитывается позиционирование элемента относительно одной из сторон формы.







bool CElement::CheckIdActivatedElement( void )

{

return (m_wnd.IdActivatedElement()==CElementBase::Id());

}







int CElement::CalculateX( const int x_gap)

{

return ((CElementBase::AnchorRightWindowSide())? m_wnd.X2()-x_gap : m_wnd.X()+x_gap);

}







int CElement::CalculateY( const int y_gap)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y_gap : m_wnd.Y()+y_gap);

}







int CElement::CalculateXGap( const int x)

{

return ((CElementBase::AnchorRightWindowSide())? m_wnd.X2()-x : x-m_wnd.X());

}







int CElement::CalculateYGap( const int y)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y : y-m_wnd.Y());

}

Может возникнуть вопрос: “Почему эти методы не были размещены в старой версии класса CElement?”. Сделать это было невозможно: при подключении файла Window.mqh и компиляции возникала ошибка отсутствия типа, и как следствие — множество других сопутствующих ошибок:

Рис. 1. Сообщение при компиляции об отсутствии типа CElement





Если же попытаться обойти эту сложность и подключить файл Window.mqh после тела класса CElement, когда в теле этого класса уже объявлен объект типа CWindow, то при компиляции мы увидим уже знакомую ошибку отсутствия указываемого типа:

Рис. 2. Сообщение при компиляции об отсутствии типа CWindow





Поэтому было решено сделать дополнительный наследуемый промежуточный класс, в котором можно размещать многократно повторяющийся код и методы для работы с указателем на форму, к которой прикрепляются элементы управления. Часть схемы библиотеки относительно взаимосвязей между формой и элементами выглядит так:

Рис. 3. Часть схемы библиотеки относительно взаимосвязей между формой и элементами





Как видно из схемы выше, класс CWindow сразу наследуется от класса CElementBase, так как для формы промежуточный класс CElement уже избыточен и неуместен. Все же остальные классы элементов наследуются от промежуточного класса CElement.





Программное управление полосой прокрутки

В процессе использования библиотеки назрела необходимость программно управлять полосами прокрутки. Для этого в классах CScrollV и CScrollH имплементирован метод MovingThumb(), с помощью которого можно переместить ползунок полосы прокрутки на указанную позицию.

В листинге ниже представлен код только для вертикальной полосы прокрутки, так как они с горизонтальной практически идентичны. У метода есть один аргумент, значение которого по умолчанию равно WRONG_VALUE. Если вызвать метод без указания позиции (со значением по умолчанию), то ползунок будет смещён на последнюю позицию списка. Это удобно, когда в список добавляются пункты уже в момент исполнения программы, и позволяет реализовать автоматическую прокрутку списка.







class CScrollV : public CScroll

{

public :



void MovingThumb( const int pos= WRONG_VALUE );

};







void CScrollV::MovingThumb( const int pos= WRONG_VALUE )

{



if (m_items_total<=m_visible_items_total)

return ;



uint check_pos= 0 ;



if (pos< 0 || pos>m_items_total-m_visible_items_total)

check_pos=m_items_total-m_visible_items_total;

else

check_pos=pos;



CScroll::CurrentPos(check_pos);



CalculateThumbY();

}

Программное управление списками

Для управления списками были реализованы публичные методы, отвечающие за выполнение следующих действий:

Реконструкция списка

Добавление пункта в конец списка

Очищение списка (удаление всех пунктов)

Прокрутка списка

Кроме этого, в рамках оптимизации кода библиотеки в классы списков добавлены приватные методы для повторяющегося кода:

Расчёт Y-координаты пункта

Расчёт ширины пунктов

Расчёт размера списка по оси Y

Давайте подробнее рассмотрим, как устроены эти методы в классе CListView. Приватные методы — просто вспомогательные методы кода, повторяющегося более одного раза в разных местах класса. Они занимают всего лишь одну строчку в каждом методе:







class CListView : public CElement

{

private :



int CalculationItemY( const int item_index= 0 );



int CalculationItemsWidth( void );



int CalculationYSize( void );







int CListView::CalculationItemY( const int item_index= 0 )

{

return ((item_index> 0 )? m_items[item_index- 1 ].Y2()- 1 : CElementBase::Y()+ 1 );

}







int CListView::CalculationItemsWidth( void )

{

return ((m_items_total>m_visible_items_total) ? CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : CElementBase::XSize()- 2 );

}







int CListView::CalculationYSize( void )

{

return (m_item_y_size*m_visible_items_total-(m_visible_items_total- 1 )+ 2 );

}

Очищение списка говорит само за себя: все пункты из списка удаляются. Для этого нужно использовать метод CListView::Clear(). Здесь сначала удаляются графические объекты-примитивы, освобождается массив указателей на эти объекты и устанавливаются значения по умолчанию для некоторых полей класса. После этого устанавливается нулевой размер списка и сбрасываются параметры полосы прокрутки. В самом конце метода нужно снова добавить в массив указателей элемента указатель на фон списка, так как до этого он был удалён методом CElementBase::FreeObjectsArray().







class CListView : public CElement

{

public :



void Clear( void );

};







void CListView::Clear( void )

{



for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++)

m_items[r].Delete();



CElementBase::FreeObjectsArray();



m_selected_item_text = "" ;

m_selected_item_index = 0 ;



ListSize( 0 );



m_scrollv.Hide();

m_scrollv.MovingThumb( 0 );

m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);



CElementBase::AddToArray(m_area);

}

Для реконструкции списка нужно использовать метод CListView::Rebuilding(). Под реконструкцией подразумевается ситуация, когда нужно полностью заново сформировать список. С помощью этого метода можно изменить общее количество пунктов и количество видимых пунктов. То есть, размер списка тоже изменится, если указать отличающееся от исходного значения количество видимых пунктов.

В самом начале метода CListView::Rebuilding() список очищается. Затем на основе значений переданных аргументов устанавливаются новые размеры и корректируется высота списка, если количество видимых пунктов изменилось. Далее корректируются размеры объектов полосы прокрутки. После этого создаётся список, и если общее количество пунктов превышает заданное видимое их количество, то отображается полоса прокрутки.







class CListView : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total);

};







void CListView::Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total)

{



Clear();



ListSize(items_total);

VisibleListSize(visible_items_total);



int y_size=CalculationYSize();

if (y_size!=CElementBase::YSize())

{

m_area.YSize(y_size);

m_area.Y_Size(y_size);

CElementBase::YSize(y_size);

}



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



CreateList();



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

}

Для создания одного пункта теперь реализован отдельный метод CListView::CreateItem(), так как при добавлении пункта в список в процессе выполнения программы его код будет использоваться в методе CListView::AddItem(), а не только при создании всего списка в цикле в методе CListView::CreateList().

В методе CListView::AddItem() принимается только один аргумент – отображаемый текст пункта. По умолчанию это пустая строка. Текст можно добавить и после создания с помощью метода CListView::SetItemValue(). В самом начале метода CListView::AddItem() массив пунктов увеличивается на один элемент. Затем, в случае, если общее количество пунктов на текущий момент не больше видимого количества пунктов, то это означает, что нужно создать графический объект. Если же мы уже вышли за пределы видимого количества, то нужно показать полосу прокрутки и скорректировать размер её ползунка, а также скорректировать ширину пунктов.







class CListView : public CElement

{

public :



void AddItem( const string value = "" );

};







void CListView::AddItem( const string value = "" )

{



int array_size=ItemsTotal();

m_items_total=array_size+ 1 ;

::ArrayResize(m_item_value,m_items_total);

m_item_value[array_size]= value ;



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();



if (m_visible_items_total< 1 )

return ;



int width=CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 ;

if (width==m_items[ 0 ].XSize())

return ;



for ( int i= 0 ; i<m_items_total && i<m_visible_items_total; i++)

{

m_items[i].XSize(width);

m_items[i].X_Size(width);

}



return ;

}



int x=CElementBase::X()+ 1 ;

int y=CalculationItemY(array_size);



int width=CalculationItemsWidth();



CreateItem(array_size,x,y,width);



HighlightSelectedItem();



if (array_size== 1 )

m_selected_item_text=m_item_value[ 0 ];

}

Для программной прокрутки списка предназначен метод CListView::Scrolling(). В качестве единственного аргумента принимается номер позиции в списке. По умолчанию установлено значение WRONG_VALUE, что означает смещение списка на последнюю позицию.







class CListView : public CElement

{

public :



void Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};







void CListView::Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE )

{



if (m_items_total<=m_visible_items_total)

return ;



int index= 0 ;



int last_pos_index=m_items_total-m_visible_items_total;



if (pos< 0 )

index=last_pos_index;

else

index=(pos>last_pos_index)? last_pos_index : pos;



m_scrollv.MovingThumb(index);



UpdateList(index);

}

Аналогичные методы реализованы также для списка типа CCheckBoxList.

Оптимизация кода таблицы типа CTable

Код класса CTable тоже был оптимизирован и стал более компактным и читаемым благодаря добавлению ряда приватных методов, в которые упакован многократно повторяющийся код. К таким методам относятся:

Изменение размера массивов ряда

Инициализация ячеек значениями по умолчанию

Расчёт размера таблицы по оси X

Расчёт размера таблицы по оси Y

Расчёт X-координаты ячейки

Расчёт Y-координаты ячейки

Расчёт ширины столбца

Изменение ширины столбцов

Изменение размера таблицы по оси Y







class CTable : public CElement

{

private :



void RowResize( const uint column_index, const uint new_size);



void CellInitialize( const uint column_index, const int row_index= WRONG_VALUE );



int CalculationXSize( void );



int CalculationYSize( void );



int CalculationCellX( const int column_index= 0 );



int CalculationCellY( const int row_index= 0 );



int CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false );



void ColumnsXResize( void );



void YResize( void );

};

Метод CTable::CalculationColumnWidth() предназначен для расчёта ширины столбцов таблицы и принимает только один аргумент, значение которого равно false. Со значением по умолчанию рассчитывается общая ширина для столбцов. Если передать значение true, то будет рассчитана ширина для последнего столбца. В этом случае используется рекурсивный вызов метода. Разделение на расчёт общей ширины и ширины последнего столбца необходимо, так как при общем расчёте правая граница последнего столбца может не сойтись с правой границей таблицы.







int CTable::CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false )

{

int width= 0 ;



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



if (!is_last_column)

{

if (m_visible_columns_total== 1 )

width=(is_scrollv)? m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth() : width=m_x_size- 2 ;

else

{

if (is_scrollv)

width=(m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth())/ int (m_visible_columns_total);

else

width=m_x_size/( int )m_visible_columns_total+ 1 ;

}

}

else

{

width=CalculationColumnWidth();

int last_column=( int )m_visible_columns_total- 1 ;

int w=m_x_size-(width*last_column-last_column);

width=(is_scrollv) ? w-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : w- 2 ;

}



return (width);

}

Когда таблица создаётся, или когда ширина таблицы изменяется, то осуществляется вызов метода CTable::ColumnsXResize(). Здесь для расчёта ширины столбцов вызывается метод CTable::CalculationColumnWidth() рассмотренный выше. В самом конце метода, если таблица отсортирована, то нужно скорректировать положение стрелки-признака отсортированной таблицы.







void CTable::ColumnsXResize( void )

{



int width=CalculationColumnWidth();



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total && c<m_visible_columns_total; c++)

{



int x=CalculationCellX(c);



if (c+ 1 >=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



m_columns[c].m_rows[r].X(x);

m_columns[c].m_rows[r].X_Distance(x);



m_columns[c].m_rows[r].XSize(width);

m_columns[c].m_rows[r].X_Size(width);



m_columns[c].m_rows[r].XGap(CalculateXGap(x));

}

}



if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE )

return ;



int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ;



int h=m_scrollh.CurrentPos()+l;



if (m_is_sorted_column_index>=h && m_is_sorted_column_index<( int )m_visible_columns_total)

{



ShiftSortArrow(m_is_sorted_column_index);

}

}

С кодом остальных приватных методов, представленных в списке в начале этого раздела, предлагаю ознакомиться самостоятельно, так как в них нет ничего такого сложного, что могло бы вызвать вопросы.

Кроме методов, описанных выше, в рамках оптимизации был реализован отдельный приватный метод CTable::CreateCell() для создания ячейки таблицы. Ещё одно удобное дополнение для таблицы типа CTable в этом обновлении — автоформатирование в стиле «Зебра». Ранее, если пользователю библиотеки нужно было сделать таблицу полосатой для лучшего восприятия массива данных, он должен был воспользоваться методом CTable::CellColor(). То есть, нужно было для всех ячеек таблицы назначить свой цвет. Это не очень удобно и отнимает время. Теперь, чтобы сделать таблицу полосатой, нужно просто перед созданием элемента вызвать метод CTable::IsZebraFormatRows(), передав в качестве единственного аргумента второй цвет. В качестве первого цвета используется значение, которое задаётся методом CTable::CellColor() для всех ячеек таблицы (по умолчанию — белый).







class CTable : public CElement

{

private :



color m_is_zebra_format_rows;



public :



void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; }

};

Если второй цвет для форматирования в стиле «Зебра» задан, то везде, где это необходимо, вызывается приватный метод CTable::ZebraFormatRows().







class CTable : public CElement

{

private :



void ZebraFormatRows( void );

};







void CTable::ZebraFormatRows( void )

{



if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE )

return ;



color clr=m_cell_color;



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{

for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{

if (m_fix_first_row)

{

if (r== 0 )

continue ;



clr=(r% 2 == 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color;

}

else

clr=(r% 2 == 0 )? m_cell_color : m_is_zebra_format_rows;



m_vcolumns[c].m_cell_color[r]=clr;

}

}

}

Программное управление таблицей типа CTable

В этом обновлении библиотеки программное управление получает пока только таблица типа CTable. Имплементировано несколько публичных методов для осуществления следующих действий:

Реконструкция таблицы

Добавление столбца

Добавление ряда

Очищение таблицы (удаление всех столбцов и рядов)

Горизонтальная и вертикальная прокрутка таблицы







class CTable : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total);



void AddColumn( void );



void AddRow( void );



void Clear( void );



void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};

Метод CTable::Clear() для очищения таблицы не будем здесь рассматривать: он практически такой же, как и у списков, которые мы рассматривали в предыдущих разделах статьи.

Для реконструкции таблицы нужно вызвать метод CTable::Rebuilding(), в который в качестве аргументов нужно передать общее количество столбцов и рядов, а также их видимое количество. Здесь в начале метода таблица полностью очищается, то есть, из нее удаляются все столбцы и ряды. Затем массивам устанавливаются новые размеры по значениям переданных аргументов. В зависимости от того, каково сейчас общее количество рядов и столбцов по отношению к их видимому количеству, устанавливаются размеры для полос прокрутки. После всех расчётов создаются ячейки таблицы, а затем, при необходимости, делаются видимыми полосы прокрутки.







void CTable::Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total)

{



Clear();



TableSize(columns_total,rows_total);

VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total);



m_scrollv.ChangeThumbSize(rows_total,visible_rows_total);

m_scrollh.ChangeThumbSize(columns_total,visible_columns_total);



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



bool is_scrollh=m_columns_total>m_visible_columns_total;



int y_size=CalculationYSize();



m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



m_y_size=(is_scrollh)? y_size+m_scrollh.ScrollWidth()- 1 : y_size;

m_area.YSize(m_y_size);

m_area.Y_Size(m_y_size);



m_scrollh.YDistance(CElementBase::Y2()-m_scrollh.ScrollWidth());



if (is_scrollh)

{



if (!is_scrollv)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);

else

{



int x_size=m_area.XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ;

m_scrollh.ChangeXSize(x_size);

}

}



CreateCells();



if (rows_total>visible_rows_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

if (columns_total>visible_columns_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();

}

}

Методы для добавления столбца CTable::AddColumn() и ряда CTable::AddRow() очень похожи по своему алгоритму, поэтому рассмотрим здесь только один из них.

В начале метода CTable::AddColumn() устанавливается размер массиву столбцов и рядов в этом столбце. Затем с помощью метода CTable::CellInitialize() осуществляется инициализация ячеек добавленного столбца значениями по умолчанию. После этого, если общее количество столбцов не больше установленного видимого количества:

Осуществляется расчёт ширины столбцов Создаётся определённое количество графических объектов (ячеек таблицы) для добавленного столбца В случае необходимости осуществляется форматирование таблицы в стиле «Зебра» И в самом конце метода таблица обновляется



Если же после увеличения массивов столбцов и рядов оказалось, что общее количество столбцов больше, чем установленное видимое количество, то это означает, что нужно показать горизонтальную полосу прокрутки, а значит, и скорректировать высоту таблицы. После этого таблица форматируется в стиле «Зебра», обновляется, и программа выходит из метода.







void CTable::AddColumn( void )

{



uint array_size=ColumnsTotal();

m_columns_total=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total);



RowResize(array_size,m_rows_total);



CellInitialize(array_size);



if (m_columns_total>m_visible_columns_total)

{



YResize();



if (m_rows_total<=m_visible_rows_total)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);



m_scrollh.ChangeThumbSize(m_columns_total,m_visible_columns_total);



if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

return ;

}



int width=CalculationColumnWidth();



if (m_columns_total>=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



int x=CalculationCellX(array_size);



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



int y=CalculationCellY(r);



CreateCell(array_size,r,x,y,width);



if (m_fix_first_row && r== 0 )

m_columns[array_size].m_rows[r].BackColor(m_headers_color);

}



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

}

Методы для прокрутки таблицы CTable::VerticalScrolling() и CTable::HorizontalScrolling() практически идентичны тем, что рассматривались в разделе списков, поэтому не будем здесь приводить их код. Вы можете ознакомиться с ними самостоятельно в приложенных к статье файлах в архиве.

Далее создадим тестовое MQL-приложение, которое позволит продемонстрировать новые возможности списков и таблицы типа CTable.

Приложение для теста элемента

Для теста напишем такое MQL-приложение, чтобы можно было сразу увидеть, как работают методы, которые мы добавили в классы списков и таблицы типа CTable. В графическом интерфейсе этого приложения создадим две вкладки. На первой вкладке разместим таблицу типа CTable, а над таблицей создадим элементы для управления свойствами таблицы. Это будут две кнопки и четыре числовых поля ввода:

Кнопка «CLEAR TABLE» для очищения таблицы (удаление всех столбцов и рядов)

Кнопка «REBUILD TABLE» для реконструкции таблицы по заданным параметрам в числовых полях ввода

Поле ввода «Rows total» для указания общего количества рядов таблицы

Поле ввода «Columns total» для указания общего количества столбцов таблицы

Поле ввода «Visible rows total» для указания видимого количества рядов таблицы

Поле ввода «Visible columns total» для указания видимого количества столбцов таблицы

На скриншоте ниже показано, как это выглядит:

Рис. 4. Группа элементов на первой вкладке





На второй вкладке разместим два списка (простой список и список с чекбоксами). Для демонстрации программного управления списками здесь будут следующие элементы:

Кнопка «CLEAR LISTS» для очищения списков (удаление всех пунктов)

Кнопка «REBUILD LISTS» для реконструкции списков по заданным параметрам в числовых полях ввода

Поле ввода «Items total» для указания общего количества пунктов списков

Поле ввода «Visible items total» для указания видимого количества пунктов списков

На скриншоте ниже показаны элементы на второй вкладке. В качестве дополнения на ней созданы ещё два элемента: выпадающий календарь и элемент «Время».

Рис. 5. Группа элементов на второй вкладке





Прежде чем рассказывать дальше о демонстрации реализованного в этом обновлении функционала списков и таблицы, остановимся ещё на одном дополнении, которое облегчит работу MQL-разработчика в таймере его MQL-приложения. Это класс CTimeCounter. С его помощью можно будет контролировать частоту обновления (перерисовку) для отдельных групп элементов графического интерфейса через указанные временные интервалы. В классе CTimeCounter есть только три поля и два метода (см. листинг кода ниже).

















class CTimeCounter

{

private :



uint m_step;



uint m_pause;



uint m_time_counter;



public :

CTimeCounter( void );

~CTimeCounter( void );



void SetParameters( const uint step, const uint pause);



bool CheckTimeCounter( void );

};







CTimeCounter::CTimeCounter( void ) : m_step( 16 ),

m_pause( 1000 ),

m_time_counter( 0 )



{

}







CTimeCounter::~CTimeCounter( void )

{

}

С помощью метода CTimeCounter::SetParameters() можно установить шаг приращения счётчика и временной интервал для паузы:







void CTimeCounter::SetParameters( const uint step, const uint pause)

{

m_step =step;

m_pause =pause;

}

Метод CTimeCounter::CheckTimeCounter() предназначен для проверки прохождения указанного в параметрах класса временного интервала. Если временной интервал пройден, то метод возвращает true.







bool CTimeCounter::CheckTimeCounter( void )

{



if (m_time_counter<m_pause)

{

m_time_counter+=m_step;

return ( false );

}



m_time_counter= 0 ;

return ( true );

}

Прежде чем двигаться дальше, стоит ещё сообщить, что изменилось расположение файлов в директориях разрабатываемой библиотеки. Теперь в директории «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls» расположены только те файлы, которые содержат классы элементов управления. Все остальные файлы перенесены в корневую директорию библиотеки: «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI». Поэтому для подключения библиотеки к файлу своего пользовательского класса нужно написать путь, как показано в листинге ниже. Здесь также показано подключение файла с классом CTimeCounter (будет использоваться в тестовых примерах).











#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh>

#include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh>

Установку параметров временных счётчиков расположим в конструкторе пользовательского класса:







class CProgram : public CWndEvents

{

protected :



CTimeCounter m_counter1;

CTimeCounter m_counter2;

};







CProgram::CProgram( void )

{



m_counter1.SetParameters( 16 , 500 );

m_counter2.SetParameters( 16 , 150 );

}

Демонстрацию добавления пунктов в списки, а также столбцов и рядов в таблицу, после полного очищения этих элементов, реализуем в таймере. Через указанный временной интервал, если количество пунктов/рядов/столбцов меньше, чем указано в соответствующих полях ввода, то в этом блоке (см. листинг кода ниже) они будут добавляться. Для демонстрации программного управления полосой прокрутки при каждом добавлении пункта в списки ползунки полос прокрутки будут смещаться в конец списков.







void CProgram::OnTimerEvent( void )

{

CWndEvents::OnTimerEvent();

...



if (m_counter2.CheckTimeCounter())

{



if (m_table.RowsTotal()<m_spin_edit1.GetValue())

m_table.AddRow();



if (m_table.ColumnsTotal()<m_spin_edit2.GetValue())

m_table.AddColumn();



if (m_listview.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_listview.AddItem( "SYMBOL " + string (m_listview.ItemsTotal()));



m_listview.Scrolling();

}



if (m_checkbox_list.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_checkbox_list.AddItem( "Checkbox " + string (m_checkbox_list.ItemsTotal()));



m_checkbox_list.Scrolling();

}



m_chart.Redraw();

}

}

Обработка нажатий на кнопки для очищения и реконструкции списков и таблицы выглядит так:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{

Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam);



if (lparam==m_simple_button1.Id())

{



m_table.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button2.Id())

{



m_table.Rebuilding(( int )m_spin_edit3.GetValue(),( int )m_spin_edit4.GetValue(),

( int )m_spin_edit1.GetValue(),( int )m_spin_edit2.GetValue());



InitializeTable();



m_table.UpdateTable();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button3.Id())

{



m_listview.Clear();

m_checkbox_list.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button4.Id())

{



m_checkbox_list.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());

m_listview.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());



m_listview.SelectItem( 7 );



int items_total=m_listview.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

m_listview.SetItemValue(i, "SYMBOL " + string (i));



items_total=m_checkbox_list.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

{

m_checkbox_list.SetItemValue(i, "Checkbox " + string (i));

m_checkbox_list.SetItemState(i,(i% 2 != 0 )? true : false );

}



return ;

}



return ;

}

}

В конце статьи можно загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

Заключение

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так:

Рис. 6. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





В следующей версии библиотеки уже реализованные элементы будут развиваться и дополняться новым функционалом. Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер последнюю версию библиотеки и файлы для тестов.