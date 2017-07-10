Графические интерфейсы XI: Нарисованные элементы управления (build 14.2)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце каждой статьи серии приложена полная версия библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В обновленной версии библиотеки все ее элементы будут рисоваться на отдельных графических объектах типа OBJ_BITMAP_LABEL. Кроме того, я продолжу описывать глобальную оптимизацию кода библиотеки. Начало этого описания можно прочесть в предыдущей статье. Сейчас рассмотрим, как изменились классы, которые являются ядром библиотеки. Новая версия библиотеки стала ещё более объектно-ориентированной. Код стал более понятным для изучения. Благодаря этому пользователь сможет развивать библиотеку самостоятельно под собственные задачи.



Методы для рисования элементов

В классе CElement объявлен экземпляр класса для рисования. Его методы позволяют создать объект для рисования и удалить его. При необходимости можно получить его указатель.

class CElement : public CElementBase { protected : CRectCanvas m_canvas; public : CRectCanvas *CanvasPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_canvas)); } };

Теперь есть общий метод создания объекта (холста) для рисования внешнего вида элемента. Он расположен в базовом классе CElement и доступен во всех классах элементов библиотеки. Для создания графического объекта такого типа используется метод CElement::CreateCanvas(). В него в качестве аргументов нужно передать (1) имя, (2) координаты, (3) размеры и (4) цветовой формат. По умолчанию будет установлен формат COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE, позволяющий делать элементы прозрачными. Если переданы некорректные размеры, в начале метода они будут скорректированы. После создания и закрепления объекта за графиком, на котором находится MQL-приложение, устанавливаются базовые свойства, которые ранее многократно повторялись во всех классах элементов.

class CElement : public CElementBase { public : bool CreateCanvas( const string name, const int x, const int y, const int x_size, const int y_size, ENUM_COLOR_FORMAT clr_format= COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); }; bool CElement::CreateCanvas( const string name, const int x, const int y, const int x_size, const int y_size, ENUM_COLOR_FORMAT clr_format= COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ) { int xsize =(x_size< 1 )? 50 : x_size; int ysize =(y_size< 1 )? 20 : y_size; :: ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,xsize,ysize,clr_format)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Не удалось создать холст для рисования элемента (" +m_class_name+ "): " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } :: ResetLastError (); CChartObject *chart=:: GetPointer (m_canvas); if (!chart.Attach(m_chart_id,name,( int )m_subwin,( int ) 1 )) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Не удалось присоединить холст для рисования к графику: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.Tooltip( "

" ); m_canvas.Corner(m_corner); m_canvas.Selectable( false ); Z_Order(( dynamic_cast <CWindow*>(& this )!= NULL )? 0 : m_main.Z_Order()+ 1 ); m_canvas.X(x); m_canvas.Y(y); m_canvas.XSize(x_size); m_canvas.YSize(y_size); m_canvas.XGap(CalculateXGap(x)); m_canvas.YGap(CalculateYGap(y)); return ( true ); }

Перейдем к базовым методам для рисования элементов управления. Все они расположены в классе CElement и объявлены как виртуальные (virtual).

В первую очередь это рисование фона. В базовом варианте это простая заливка цветом, для которой используется метод CElement::DrawBackground(). При желании можно установить прозрачность. Для этого предназначен публичный метод CElement::Alpha(), в качестве аргумента для которого передается значение альфа-канала от 0 до 255. Нулевое значение означает полную прозрачность. Прозрачность в этой версии применяется только к заливке фона и рамке. Текст и изображения будут оставаться полностью непрозрачными и чёткими при любом установленном значении альфа-канала.

class CElement : public CElementBase { protected : uchar m_alpha; public : void Alpha( const uchar value) { m_alpha=value; } uchar Alpha( void ) const { return (m_alpha); } protected : virtual void DrawBackground( void ); }; void CElement::DrawBackground( void ) { m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (m_back_color, m_alpha )); }

Часто нужно нарисовать рамку для того или иного элемента. Метод CElement::DrawBorder() рисует рамку по краям объекта для рисования. Можно для этого использовать и метод Rectangle(), который рисует прямоугольник без заливки.

class CElement : public CElementBase { protected : virtual void DrawBorder( void ); }; void CElement::DrawBorder( void ) { int x1= 0 ,y1= 0 ; int x2=m_canvas.X_Size()- 1 ; int y2=m_canvas.Y_Size()- 1 ; m_canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (m_border_color,m_alpha)); }

В предыдущей статье уже рассказано о том, что для любого элемента можно установить любое количество групп изображений. Поэтому метод для рисования элемента должен уметь выводить все установленные пользователем изображения. Здесь для этого используется метод CElement::DrawImage(). Программа последовательно пройдёт по всем группам и изображениям в них, попиксельно выводя их на холст элемента. Перед циклом вывода изображения определяется, какое из них выбрано в группе в текущий момент. Познакомимся с кодом этого метода:

class CElement : public CElementBase { protected : virtual void DrawImage( void ); }; void CElement::DrawImage( void ) { uint group_total=ImagesGroupTotal(); for ( uint g= 0 ; g<group_total; g++) { int i=SelectedImage(g); if (i== WRONG_VALUE ) continue ; int x =m_images_group[g].m_x_gap; int y =m_images_group[g].m_y_gap; uint height =m_images_group[g].m_image[i].Height(); uint width =m_images_group[g].m_image[i].Width(); for ( uint ly= 0 ,p= 0 ; ly<height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<width; lx++,p++) { if (m_images_group[g].m_image[i].Data(p)< 1 ) continue ; uint background =:: ColorToARGB (m_canvas.PixelGet(x+lx,y+ly)); uint pixel_color =m_images_group[g].m_image[i].Data(p); uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_canvas.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } } }

У многих элементов есть текстовое описание. За его вывод отвечает метод CElement::DrawText(). Несколько полей в этом методе позволяют настроить отображение текста в зависимости от состояния элемента. Доступны три состояния элемента:



заблокирован ;

; нажат ;

; находится в фокусе (под курсором мыши).

Кроме этого, учитывается, включен ли режим выравнивания текста по центру элемента. Код этого метода:

class CElement : public CElementBase { protected : virtual void DrawText( void ); }; void CElement::DrawText( void ) { int x =m_label_x_gap; int y =m_label_y_gap; color clr= clrBlack ; if (m_is_locked) clr= m_label_color_locked ; else { if (!m_is_pressed) clr=(m_mouse_focus)? m_label_color_hover : m_label_color; else { if (m_class_name== "CButton" ) clr= m_label_color_pressed ; else clr=(m_mouse_focus)? m_label_color_hover : m_label_color_pressed ; } } m_canvas.FontSet(m_font,-m_font_size* 10 , FW_NORMAL ); if (m_is_center_text) { x =m_x_size>> 1 ; y =m_y_size>> 1 ; m_canvas. TextOut (x,y,m_label_text,:: ColorToARGB (clr), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } else m_canvas. TextOut (x,y,m_label_text,:: ColorToARGB (clr), TA_LEFT ); }

Все вышеописанные методы будут вызываться в общем публичном виртуальном методе CElement::Draw(). У него нет базового кода, так как в каждом элементе вызываемый набор методов для рисования будет уникальным.

class CElement : public CElementBase { public : virtual void Draw( void ) {} };

Для пользователя библиотеки предназначен метод CElement::Update(). Он вызывается каждый раз после того, как в элемент графического интерфейса внесены программные изменения. Допустимы два варианта вызова: (1) с полной перерисовкой элемента или (2) для применения внесённых перед этим изменений (см. листинг кода ниже). Этот метод тоже объявлен как виртуальный, поскольку в некоторых классах элементов могут быть свои уникальные версии, учитывающие особенности в методах и последовательности отрисовки.

class CElement : public CElementBase { public : virtual void Update( const bool redraw= false ); }; void CElement::Update( const bool redraw= false ) { if (redraw) { Draw(); m_canvas.Update(); return ; } m_canvas.Update(); }

Новый дизайн графического интерфейса

Так как все элементы библиотеки теперь рисуются, то появилась возможность реализовать новый дизайн для графического интерфейса. Здесь можно ничего особенного не придумывать, а воспользоваться уже готовым решением. Я взял за основу лаконичную эстетику дизайна ОС Windows 10.

Изображения для ярлыков в таких элементах, как кнопки формы для элементов управления, радиокнопки, чекбоксы, комбобоксы, пункты меню, пункты древовидных списков и т.д. сделаны как в Windows 10.

Выше мы уже говорили о том, что любому элементу теперь можно установить прозрачность. На скриншоте ниже показан пример полупрозрачного окна (CWindow). Значение альфа-канала здесь 200.

Рис. 8. Демонстрация прозрачности у формы для элементов управления.





Чтобы сделать форму прозрачной по всей области, нужен метод CWindow::TransparentOnlyCaption(). По умолчанию установлен режим, когда эффект прозрачности применяется только к заголовку.

class CWindow : public CElement { private : bool m_transparent_only_caption; public : void TransparentOnlyCaption( const bool state) { m_transparent_only_caption=state; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_transparent_only_caption( true ) { ... }

Ниже показан внешний вид различных типов кнопок:

Рис. 9. Демонстрация внешнего вида нескольких типов кнопок.





На следующем скриншоте продемонстрировано, как выглядят теперь чекбоксы, поля ввода, комбобокс с выпадающим списком с полосой прокрутки и числовые слайдеры. Обратите внимание, что теперь можно делать анимированные картинки. В третьем пункте статусной строки имитируется потеря связи с сервером. Его внешний вид — точная копия аналогичного элемента в статусной строке MetaTrader 5.





Рис. 10. Демонстрация внешнего вида чекбоксов, комбобоксов, слайдеров и других элементов.

Как выглядят другие элементы графического интерфейса библиотеки, можно посмотреть в тестовом MQL-приложении, прикрепленном к этой статье.







Всплывающие подсказки

В класс CElement добавлены дополнительные методы для управления отображением всплывающих подсказок в элементах управления. Теперь для любого элемента можно установить штатную всплывающую подсказку, если текст умещается в 63 символа. Используйте методы CElement::Tooltip() для установки и получения текста всплывающей подсказки.

class CElement : public CElementBase { protected : string m_tooltip_text; public : void Tooltip( const string text) { m_tooltip_text=text; } string Tooltip( void ) const { return (m_tooltip_text); } };

Для включения или отключения режима показа всплывающей подсказки нужно воспользоваться методом CElement::ShowTooltip().

class CElement : public CElementBase { public : void ShowTooltip( const bool state); }; void CElement::ShowTooltip( const bool state) { if (state) m_canvas.Tooltip(m_tooltip_text); else m_canvas.Tooltip( "

" ); }

В каждом классе элементов есть методы для получения указателей подключенных элементов. Например, если нужно сделать всплывающие подсказки для кнопок формы, то для этого в пользовательском классе в методе создания формы нужно написать вот такие строчки кода:

... m_window.GetCloseButtonPointer().Tooltip( "Close" ); m_window.GetCollapseButtonPointer().Tooltip( "Collapse/Expand" ); m_window.GetTooltipButtonPointer().Tooltip( "Tooltips" ); ...

Ниже продемонстрировано, как это работает. Для кнопок формы включены штатные подсказки. Для элементов, где может понадобиться описание длиннее, чем 63 символа, используется элемент CTooltip.

Рис. 11. Демонстрация двух типов всплывающих подсказок (штатных и пользовательских).





Новые идентификаторы событий

Добавлены новые идентификаторы событий. За счет этого существенно сократилось потребление ресурсов процессора. Как удалось этого достичь?

При создании большого MQL-приложения с графическим интерфейсом и множеством элементов управления важно минимизировать потребление ресурсов процессора.

Если навести курсор мыши на элемент управления, он подсвечивается. Таким образом показывается, что этот элемент доступен для взаимодействия. Но не все элементы доступны и видимы одновременно.



Выпадающие списки и календари, контекстные меню большую часть времени скрыты. Они лишь иногда открываются, чтобы пользователь выбрал нужную функцию, дату или режим.



Группы элементов могут быть закреплены за разными вкладками, но одновременно может быть открыта только одна.

Если форма свёрнута, то скрыты и все ее элементы.

Если открыто диалоговое окно, то обработка событий будет только у элементов этой формы.

Логично, что нет смысла постоянно обрабатывать весь список элементов графического интерфейса, когда доступны для использования только некоторые из них. Нужно формировать массив обработки событий только для списка открытых элементов.



Есть и элементы, результат взаимодействия с которыми затронет только их. Значит, доступным для обработки должен будет остаться только он. Перечислим эти элементы и случаи:

Перемещение ползунка полосы прокрутки ( CScroll ). Для обработки надо оставить доступными только саму полосу прокрутки и элемент, частью которого она является (список, таблица, многострочное поле ввода и т.д.).

). Для обработки надо оставить доступными только саму полосу прокрутки и элемент, частью которого она является (список, таблица, многострочное поле ввода и т.д.). Перемещение ползунка слайдера ( CSlider ). Для этого достаточно, чтобы был доступен элемент слайдер и числовое поле ввода, в котором будут отражаться изменения значений.

). Для этого достаточно, чтобы был доступен элемент слайдер и числовое поле ввода, в котором будут отражаться изменения значений. Изменение ширины столбцов в таблице ( CTable ). Нужно оставить доступной для обработки только таблицу.

). Нужно оставить доступной для обработки только таблицу. Изменение ширины списков в элементе «Древовидный список» ( CTreeView ). В момент захвата смежной границы списков обработать нужно только этот элемент.

). В момент захвата смежной границы списков обработать нужно только этот элемент. Перемещение формы (CWindow). Все элементы, кроме формы в момент её перемещения, исключаем из обработки.

Во всех перечисленных случаях элементам нужно отправлять сообщения, которые нужно принимать и обрабатывать в ядре библиотеки. Два идентификатора событий для определения доступности элементов (ON_SET_AVAILABLE) и формирования массива элементов (ON_CHANGE_GUI) будут обрабатываться в ядре. Все идентификаторы событий находятся в файле Define.mqh:

... #define ON_CHANGE_GUI ( 28 ) #define ON_SET_AVAILABLE ( 39 ) ...

Скрываем и показываем элементы методами Show() и Hide(). Для установки доступности в класс CElement добавлено новое свойство. Его значение устанавливается с помощью виртуального публичного метода CElement::IsAvailable(). Здесь, как и в других методах, определяющих состояние элементов, переданное значение устанавливается и подключенным элементам. Относительно переданного состояния устанавливаются приоритеты на нажатие левой кнопкой мыши. Если элемент должен быть недоступен, то приоритеты будут сброшены.

class CElement : public CElementBase { protected : bool m_is_available; public : virtual void IsAvailable( const bool state) { m_is_available=state; } bool IsAvailable( void ) const { return (m_is_available); } }; void CElement::IsAvailable( const bool state) { if (state==CElementBase::IsAvailable()) return ; CElementBase::IsAvailable(state); int elements_total=ElementsTotal(); for ( int i= 0 ; i<elements_total; i++) m_elements[i].IsAvailable(state); if (state) SetZorders(); else ResetZorders(); }

В качестве примера приведём здесь код метода CComboBox::ChangeComboBoxListState(), в котором определяется видимость выпадающего списка в элементе «Комбобокс».

Если кнопка комбобокса нажата и нужно показать список, то сразу после показа списка отправляется событие с идентификатором ON_SET_AVAILABLE. В качестве дополнительных параметров отправляются (1) идентификатор элемента и (2) признак для определения того, что именно нужно сделать обработчику этого события: восстановить все видимые элементы или сделать доступным только тот, идентификатор которого указан в событии. Для восстановления используется признак со значением 1, а для установки доступности указанного элемента - 0.

Вслед за сообщением с идентификатором события ON_SET_AVAILABLE, отправляется сообщение с идентификатором события ON_CHANGE_GUI, при обработке которого будет сформирован массив с доступными сейчас элементами.

void CComboBox::ChangeComboBoxListState( void ) { if (m_button.IsPressed()) { m_listview.Show(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 0 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); } else { m_listview.Hide(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 1 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); } }

Но, например, элементу «Вкладки» достаточно отправить на обработку только одно из описанных событий, с идентификатором ON_CHANGE_GUI. Здесь нет задачи сделать доступными определенные элементы. При переключении вкладок устанавливается состояние видимости элементам, которые закреплены за группой вкладок. Для управления видимостью групп элементов в классе CTabs используется метод CTabs::ShowTabElements(), который изменен в новой версии библиотеки. Иногда в одной из вкладок может понадобиться разместить ещё одну группу вкладок. Поэтому, если при показе элементов выделенной вкладки оказалось, что один из них имеет тип CTabs, то метод CTabs::ShowTabElements() тут же вызывается и у этого элемента. Такой подход позволяет разместить вкладки на любой уровень вложенности.

void CTabs::ShowTabElements( void ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; CheckTabIndex(); uint tabs_total=TabsTotal(); for ( uint i= 0 ; i<tabs_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab[i].elements); if (i==m_selected_tab) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) { CElement *el=m_tab[i].elements[j]; el.Reset(); CTabs *tb= dynamic_cast <CTabs*>(el); if (tb!= NULL ) tb.ShowTabElements(); } } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Hide(); } } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_TAB,CElementBase::Id(),m_selected_tab, "" ); }

После того, как элементы выделенной вкладки показаны, отправляется сообщение о том, что графический интерфейс изменён и нужно сформировать массив доступных для обработки элементов.

bool CTabs::OnClickTab( const int id, const int index) { if (id!=CElementBase::Id() || CElementBase::IsLocked()) return ( false ); if (index!=m_tabs.SelectedButtonIndex()) return ( true ); SelectedTab(index); Reset(); Update( true ); ShowTabElements(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0.0 , "" ); return ( true ); }

В файл Defines.mqh добавлены два новых идентификатора для генерации событий:

ON_MOUSE_FOCUS — курсор мыши зашёл в область элемента;

— курсор мыши зашёл в область элемента; ON_MOUSE_BLUR — курсор мыши вышел из области элемента.

... #define ON_MOUSE_BLUR ( 34 ) #define ON_MOUSE_FOCUS ( 35 ) ...

Эти события генерируются только в момент пересечения границ элементов. В базовом классе элементов (CElementBase) есть метод CElementBase::CheckCrossingBorder(), который проверяет момент пересечения границ элементов курсором мыши. Дополним его генерацией описанных выше событий:

bool CElementBase::CheckCrossingBorder( void ) { if ((MouseFocus() && !IsMouseFocus()) || (!MouseFocus() && IsMouseFocus())) { IsMouseFocus(MouseFocus()); if (MouseFocus()) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOUSE_FOCUS,m_id,m_index,m_class_name); else :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOUSE_BLUR,m_id,m_index,m_class_name); return ( true ); } return ( false ); }

В текущей версии библиотеки эти события обрабатываются только в главном меню (CMenuBar). Рассмотрим, как это работает.

После того, как главное меню создано и сохранено, его пункты (CMenuItem) попадают в список хранилища как отдельные элементы. Класс CMenuItem — производный от CButton (элемент «Кнопка»). Поэтому вызов обработчика событий пункта меню начинается с вызова обработчика базового класса CButton.

void CMenuItem::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CButton::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ... }

Отслеживание пересечения кнопки уже есть в базовом обработчике событий, его не нужно повторять в производном классе CMenuItem.

void CButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (CheckCrossingBorder()) Update( true ); return ; } ... }

Если курсор пересек границы внутрь области кнопки, генерируется событие с идентификатором ON_MOUSE_FOCUS. Теперь в обработчике класса CMenuBar именно по этому событию переключаются контекстные меню, когда элемент «Главное меню» активирован.

void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_MOUSE_FOCUS) { if (!m_menubar_state || lparam!=CElementBase::Id()) return ; SwitchContextMenuByFocus(); return ; } ... }

Оптимизируем ядро библиотеки

Рассмотрим изменения, исправления и дополнения в классах CWndContainer и CWndEvents, которые можно назвать ядром библиотеки. Ведь именно здесь организован доступ ко всем ее элементам и обрабатываются потоки событий, которые генерируются элементами графического интерфейса.

В класс CWndContainer добавлен шаблонный метод CWndContainer::ResizeArray() для работы с массивами. Массив любого типа, переданный в этот метод, будет увеличен на один элемент, а метод вернёт индекс последнего элемента.

class CWndContainer { private : template < typename T> int ResizeArray(T &array[]); }; template < typename T> int CWndContainer::ResizeArray(T &array[]) { int size=:: ArraySize (array); :: ArrayResize (array,size+ 1 ,RESERVE_SIZE_ARRAY); return (size); }

Напомню, что для многих элементов в классе CWndContainer (хранилище указателей на все элементы графического интерфейса) в структуре WindowElements объявлены персональные массивы. Чтобы получить количество элементов определенного типа из этого списка, реализован универсальный метод CWndContainer::ElementsTotal(). Передав в него индекс окна и тип элемента, мы получаем их количество в графическом интерфейсе MQL-приложения. Для указания типа элемента в файл Enums.mqh добавлено новое перечисление ENUM_ELEMENT_TYPE:

enum ENUM_ELEMENT_TYPE { E_CONTEXT_MENU = 0 , E_COMBO_BOX = 1 , E_SPLIT_BUTTON = 2 , E_MENU_BAR = 3 , E_MENU_ITEM = 4 , E_DROP_LIST = 5 , E_SCROLL = 6 , E_TABLE = 7 , E_TABS = 8 , E_SLIDER = 9 , E_CALENDAR = 10 , E_DROP_CALENDAR = 11 , E_SUB_CHART = 12 , E_PICTURES_SLIDER = 13 , E_TIME_EDIT = 14 , E_TEXT_BOX = 15 , E_TREE_VIEW = 16 , E_FILE_NAVIGATOR = 17 , E_TOOLTIP = 18 };

Код метода CWndContainer::ElementsTotal() представлен в следующем листинге:

int CWndContainer::ElementsTotal( const int window_index, const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { int index=CheckOutOfRange(window_index); if (index== WRONG_VALUE ) return ( WRONG_VALUE ); int elements_total= 0 ; switch (type) { case E_CONTEXT_MENU : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_context_menus); break ; case E_COMBO_BOX : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_combo_boxes); break ; case E_SPLIT_BUTTON : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_split_buttons); break ; case E_MENU_BAR : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_menu_bars); break ; case E_MENU_ITEM : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_menu_items); break ; case E_DROP_LIST : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_drop_lists); break ; case E_SCROLL : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_scrolls); break ; case E_TABLE : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_tables); break ; case E_TABS : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_tabs); break ; case E_SLIDER : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_sliders); break ; case E_CALENDAR : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_calendars); break ; case E_DROP_CALENDAR : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_drop_calendars); break ; case E_SUB_CHART : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_sub_charts); break ; case E_PICTURES_SLIDER : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_pictures_slider); break ; case E_TIME_EDIT : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_time_edits); break ; case E_TEXT_BOX : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_text_boxes); break ; case E_TREE_VIEW : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_treeview_lists); break ; case E_FILE_NAVIGATOR : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_file_navigators); break ; case E_TOOLTIP : elements_total=:: ArraySize (m_wnd[index].m_tooltips); break ; } return (elements_total); }

Чтобы снизить нагрузку на процессор, понадобилось добавить в структуру WindowElements ещё несколько массивов, в которых будут сохраняться указатели элементов следующих категорий.

Массив главных элементов

Массив элементов с таймером

Массив видимых и доступных для обработки элементов

Массив элементов, у которых включен режим автоматического изменения размеров по оси X

Массив элементов, у которых включен режим автоматического изменения размеров по оси Y

class CWndContainer { protected : ... struct WindowElements { ... CElement *m_main_elements[]; CElement *m_timer_elements[]; CElement *m_available_elements[]; CElement *m_auto_x_resize_elements[]; CElement *m_auto_y_resize_elements[]; ... }; WindowElements m_wnd[]; ... };

Размеры этих массивов получаем соответствующими методами:

class CWndContainer { public : int MainElementsTotal( const int window_index); int TimerElementsTotal( const int window_index); int AutoXResizeElementsTotal( const int window_index); int AutoYResizeElementsTotal( const int window_index); int AvailableElementsTotal( const int window_index); };

В массив, предназначенный для главных элементов, указатели добавляются в методе CWndContainer::AddToElementsArray(). Сокращённая версия этого метода:

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElementBase & object ) { ... last_index=ResizeArray(m_wnd[window_index].m_main_elements); m_wnd[window_index].m_main_elements[last_index]=::GetPointer( object ); ... }

Массивы других категорий формируются в классе CWndEvents (см. ниже). Для добавления указателей в них используются отдельные методы.



class CWndContainer { protected : void AddTimerElement( const int window_index,CElement & object ); void AddAutoXResizeElement( const int window_index,CElement & object ); void AddAutoYResizeElement( const int window_index,CElement & object ); void AddAvailableElement( const int window_index,CElement & object ); }; void CWndContainer::AddTimerElement( const int window_index,CElement & object ) { int last_index=ResizeArray(m_wnd[window_index].m_timer_elements); m_wnd[window_index].m_timer_elements[last_index]=::GetPointer( object ); } void CWndContainer::AddAutoXResizeElement( const int window_index,CElement & object ) { int last_index=ResizeArray(m_wnd[window_index].m_auto_x_resize_elements); m_wnd[window_index].m_auto_x_resize_elements[last_index]=::GetPointer( object ); } void CWndContainer::AddAutoYResizeElement( const int window_index,CElement & object ) { int last_index=ResizeArray(m_wnd[window_index].m_auto_y_resize_elements); m_wnd[window_index].m_auto_y_resize_elements[last_index]=::GetPointer( object ); } void CWndContainer::AddAvailableElement( const int window_index,CElement & object ) { int last_index=ResizeArray(m_wnd[window_index].m_available_elements); m_wnd[window_index].m_available_elements[last_index]=::GetPointer( object ); }

В классе CWndEvents тоже появились новые методы для внутреннего использования. Так, нам понадобился метод CWndEvents::Hide() для скрытия всех элементов графического интерфейса. Здесь используется двойной цикл: сначала скрываются формы, а уже во втором внутреннем цикле — элементы, привязанные к форме. Обратите внимание, что в этом методе второй цикл проходит по массиву элементов, состоящему из указателей на главные элементы. Методы элементов Hide() и Show() теперь устроены таким образом, что затрагивают всю цепочку этих методов у подключенных элементов на всю глубину вложенности.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void Hide(); }; void CWndEvents::Hide( void ) { int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++) { m_windows[w].Hide(); int main_total=MainElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<main_total; e++) { CElement *el=m_wnd[w].m_main_elements[e]; el.Hide(); } } }

Также в этом классе появился метод CWndEvents::Show() для показа элементов по указанной форме. Сначала показывается указанное в аргументе окно. Затем, если окно не в свёрнутом режиме, делаются видимыми все элементы привязанные к этой форме. В этом цикле пропускаются лишь те элементы, которые (1) являются выпадающими или, (2) если главным элементом у них обозначен элемент «Вкладки». Элементы на вкладках затем, уже вне цикла, показываются с помощью метода CWndEvents::ShowTabElements().

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void Show( const uint window_index); }; void CWndEvents::Show( const uint window_index ) { m_windows[window_index].Show(); if (!m_windows[window_index].IsMinimized()) { int main_total=MainElementsTotal(window_index); for ( int e= 0 ; e<main_total; e++) { CElement *el=m_wnd[window_index].m_main_elements[e]; if (!el.IsDropdown() && dynamic_cast <CTabs*>(el.MainPointer())== NULL ) el.Show(); } ShowTabElements(window_index); } }

Понадобится метод CWndEvents::Update() для перерисовки всех элементов графического интерфейса MQL-приложения. Этот метод может работать в двух режимах: (1) полностью перерисовать все элементы или (2) применить ранее внесённые изменения. Для полной перерисовки и обновления графического интерфейса нужно передать значение true.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void Update( const bool redraw= false ); }; void CWndEvents::Update( const bool redraw= false ) { int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { CElement *el=m_wnd[w].m_elements[e]; el.Update(redraw); } } }

Об этих методах мы поговорим чуть ниже, а пока рассмотрим ряд методов, предназначенных для формирования массивов по рассмотренным категориям.

В предыдущей версии по таймеру плавно изменялся цвет элементов при наведении на них курсора мыши. Чтобы уменьшить объема и снизить потребление ресурсов, от этого излишества я отказался. Поэтому в текущей версии библиотеки таймер используется не во всех элементах. Им снабжена только ускоренная прокрутка (1) ползунков скроллинга, (2) значений в числовых полях ввода и (3) дат в календаре. Поэтому в методе CWndEvents::FormTimerElementsArray() в соответствующий массив добавляем только соответствующие элементы (см. листинг кода ниже).

Так как указатели на элементы хранятся в массивах базового типа элементов (CElement), то здесь и во многих других методах классов используется динамическое приведение типов (dynamic_cast) для определения производного типа элементов.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void FormTimerElementsArray( void ); }; void CWndEvents::FormTimerElementsArray( void ) { int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { CElement *el=m_wnd[w].m_elements[e]; if ( dynamic_cast <CCalendar *>(el)!= NULL || dynamic_cast <CColorPicker *>(el)!= NULL || dynamic_cast <CListView *>(el)!= NULL || dynamic_cast <CTable *>(el)!= NULL || dynamic_cast <CTextBox *>(el)!= NULL || dynamic_cast <CTextEdit *>(el)!= NULL || dynamic_cast <CTreeView *>(el)!= NULL ) { CWndContainer::AddTimerElement(w,el); } } } }

Теперь таймер стал гораздо легче: он уже должен проверять не весь список элементов, как раньше, а только те, в которых заложена эта функция:

void CWndEvents::CheckElementsEventsTimer( void ) { int awi=m_active_window_index; int timer_elements_total=CWndContainer::TimerElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<timer_elements_total; e++) { CElement *el=m_wnd[awi].m_timer_elements[e]; if (el.IsVisible()) el.OnEventTimer(); } }

Обработка наведения курсора мыши тоже касается не всех элементов графического интерфейса. Из массива доступных элементов для такой обработки теперь исключены:



CButtonsGroup — группа кнопок;

— группа кнопок; CFileNavigator — файловый навигатор;

— файловый навигатор; CLineGraph — линейный график;

— линейный график; CPicture — картинка;

— картинка; CPicturesSlider — слайдер картинок;

— слайдер картинок; CProgressBar — индикатор прогресса;

— индикатор прогресса; CSeparateLine — разделительная линия;

— разделительная линия; CStatusBar — статусная строка;

— статусная строка; CTabs — вкладки;

— вкладки; CTextLabel — текстовая метка.

Все эти элементы не подсвечиваются при наведении курсора мыши. Правда, у некоторых из них есть подключенные элементы, которые подсвечиваются. Но поскольку при формировании массива доступных элементов в цикле используется общий массив, то подключенные элементы будут участвовать в отборе. В массив будут отобраны все элементы, которые видимы, доступны и не заблокированы.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void FormAvailableElementsArray( void ); }; void CWndEvents::FormAvailableElementsArray( void ) { int awi=m_active_window_index; int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); :: ArrayFree (m_wnd[awi].m_available_elements); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { CElement *el=m_wnd[awi].m_elements[e]; if (!el.IsVisible() || !el.IsAvailable() || el.IsLocked()) continue ; if ( dynamic_cast <CButtonsGroup *>(el)== NULL && dynamic_cast <CFileNavigator *>(el)== NULL && dynamic_cast <CLineGraph *>(el)== NULL && dynamic_cast <CPicture *>(el)== NULL && dynamic_cast <CPicturesSlider *>(el)== NULL && dynamic_cast <CProgressBar *>(el)== NULL && dynamic_cast <CSeparateLine *>(el)== NULL && dynamic_cast <CStatusBar *>(el)== NULL && dynamic_cast <CTabs *>(el)== NULL && dynamic_cast <CTextLabel *>(el)== NULL ) { AddAvailableElement(awi,el); } } }

Осталось рассмотреть методы CWndEvents::FormAutoXResizeElementsArray() и CWndEvents::FormAutoYResizeElementsArray(), формирующие массивы с указателями на элементы, у которых включены режимы автоизменения размеров. Такие элементы ориентируются на размеры главных элементов, к которым они привязаны. Не у всех элементов определён код методов для автоизменения размеров. Перечислим те, у которых он есть:

Элементы, у которых определён код в виртуальном методе CElement::ChangeWidthByRightWindowSide() для автоизменения ширины:

CButton — кнопка.

— кнопка. CFileNavigator — файловый навигатор.

— файловый навигатор. CLineGraph — линейный график.

— линейный график. CListView — список.

— список. CMenuBar — главное меню.

— главное меню. CProgressBar — индикатор выполнения.

индикатор выполнения. CStandardChart — стандартный график.

— стандартный график. CStatusBar — статусная строка.

— статусная строка. CTable — таблица.

— таблица. CTabs — вкладки.

— вкладки. CTextBox — текстовое поле ввода.

— текстовое поле ввода. CTextEdit — поле ввода.

— поле ввода. CTreeView — древовидный список.

Элементы, у которых определён код в виртуальном методе CElement:: ChangeHeightByBottomWindowSide() для автоизменения высоты:

CLineGraph — линейный график.

— линейный график. CListView — список.

— список. CStandardChart — стандартный график.

— стандартный график. CTable — таблица.

— таблица. CTabs — вкладки.

— вкладки. CTextBox — текстовое поле ввода.

При создании массивов для этих категорий проверяется, включены ли в этих элементах режимы автоизменения размеров, и если включены, то они добавляются в массив. Не будем приводить код этих методов: похожие на них рассмотрены выше.

Теперь разберёмся, в какие моменты формируются массивы по перечисленным выше категориям. В главном методе создания графического интерфейса, который пользователь библиотеки формирует самостоятельно, после успешного создания всех указанных элементов, для их отображения на графике теперь нужно вызвать только один метод CWndEvents::CompletedGUI(). Он сигнализирует программе, что создание графического интерфейса MQL-приложения завершено.

Рассмотрим подробнее метод CWndEvents::CompletedGUI(). В нём вызываются все методы, описанные выше в этом разделе. Сначала все элементы графического интерфейса скрываются. Ни один из них ещё не нарисован, поэтому, чтобы исключить постепенное поочерёдное появление, их нужно сначала скрыть перед началом отрисовки. Далее осуществляется сама отрисовка, и к каждому элементу применяются последние изменения. После этого нужно отобразить элементы только главного окна. Затем формируются массивы указателей на элементы по категориям, после чего в самом конце метода график обновляется.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void CompletedGUI( void ); }; void CWndEvents::CompletedGUI( void ) { int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); if (windows_total< 1 ) return ; :: Comment ( "Update. Please wait..." ); Hide(); Update( true ); Show(m_active_window_index); FormTimerElementsArray(); FormAvailableElementsArray(); FormAutoXResizeElementsArray(); FormAutoYResizeElementsArray(); m_chart.Redraw(); :: Comment ( "" ); }

Метод для проверки и обработки событий элементов CWndEvents::CheckElementsEvents() существенно изменился. Остановимся на этом подробнее.



Теперь в этом методе два блока обработки событий. Один блок предназначен исключительно для обработки перемещения курсора мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE). Вместо того, чтобы проходить в цикле по списку всех элементов активированного окна, как это было раньше, теперь цикл идет только по доступным для обработки элементов. Именно для этого и формировался массив с указателями на доступные элементы. В графическом интерфейсе большого MQL-приложения может быть несколько сотен и даже тысяч различных элементов управления, а в текущий момент времени могут быть видимы и доступны только несколько из всего этого списка. Такой подход очень сильно разгружает ресурсы процессора.

Ещё одно изменение заключается в том, что теперь проверки (1) подокна, в котором находится форма и (2) фокуса над элементом, осуществляются во внешнем цикле, а не в обработчиках каждого класса элементов. Таким образом, теперь проверки, относящиеся к каждому элементу, находятся в одном месте. Это будет удобно в будущем, если нужно будет внести изменения в алгоритм обработки событий.

Все остальные типы событий обрабатываются в отдельном блоке. В текущей версии проход осуществляется по всему списку элементов графического интерфейса. Все проверки, которые раньше были в классах элементов, теперь также вынесены во внешний цикл.

В самом конце метода событие направляется в пользовательский класс MQL-приложения.

void CWndEvents::CheckElementsEvents( void ) { if (m_id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!m_windows[m_active_window_index].CheckSubwindowNumber()) return ; int available_elements_total=CWndContainer::AvailableElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<available_elements_total; e++) { CElement *el=m_wnd[m_active_window_index].m_available_elements[e]; el.CheckMouseFocus(); el.OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); } } else { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { CElement *el=m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e]; if (!el.IsVisible() || !el.IsAvailable() || el.IsLocked()) continue ; el.OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); } } OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); }

Метод CWndEvents::FormAvailableElementsArray() для формирования массива видимых и при этом доступных для обработки элементов вызывается в следующих случаях:

Открытие диалогового окна. После открытия диалогового окна генерируется событие ON_OPEN_DIALOG_BOX, которое обрабатывается в методе CWndEvents::OnOpenDialogBox(). После обработки этого события нужно сформировать массив доступных элементов открытого окна.

Изменение в графическом интерфейсе. Любое изменение в графическом интерфейсе при взаимодействии с ним генерирует событие ON_CHANGE_GUI. Его обрабатывает новый приватный (private) метод CWndEvents::OnChangeGUI(). Здесь по приходу события ON_CHANGE_GUI сначала формируется массив доступных элементов . Затем все всплывающие подсказки перемещаются на верхний слой . В конце метода график перерисовывается для отображения последних изменений.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnChangeGUI( void ); }; bool CWndEvents::OnChangeGUI( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_GUI) return ( false ); FormAvailableElementsArray(); ResetTooltips(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Далее рассмотрим, как обрабатывается событие с идентификатором ON_SET_AVAILABLE для определения элементов, которые будут доступны для обработки.

Для обработки события ON_SET_AVAILABLE реализован метод CWndEvents::OnSetAvailable(). Но прежде чем перейти к описанию его кода, нужно рассмотреть ряд вспомогательных методов. Есть 10 элементов графического интерфейса, которые генерируют событие с таким идентификатором. У них всех есть средства для определения их активированного состояния. Перечислим их:

Главное меню — CMenuBar::State ().

(). Пункт меню — CMenuItem::GetContextMenuPointer().IsVisible ().

(). Сдвоенная кнопка — CSplitButton::GetContextMenuPointer (). IsVisible ().

(). (). Комбобокс — CComboBox::GetListViewPointer (). IsVisible() .

(). . Выпадающий календарь — DropCalendar::GetCalendarPointer (). IsVisible ().

(). (). Полоса прокрутки — CScroll::State ().

(). Таблица — CTable::ColumnResizeControl ().

(). Числовой слайдер — CSlider::State ().

(). Древовидный список — CTreeView::GetMousePointer (). State ().

(). (). Стандартный график — CStandartChart::GetMousePointer().IsVisible().

У каждого из этих элементов есть персональные массивы в классе CWndContainer. В классе CWndEvents реализованы методы для определения, какой из этих элементов активирован в текущий момент. Все эти методы возвращают индекс активированного элемента в своём персональном массиве.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : int ActivatedMenuBarIndex( void ); int ActivatedMenuItemIndex( void ); int ActivatedSplitButtonIndex( void ); int ActivatedComboBoxIndex( void ); int ActivatedDropCalendarIndex( void ); int ActivatedScrollIndex( void ); int ActivatedTableIndex( void ); int ActivatedSliderIndex( void ); int ActivatedTreeViewIndex( void ); int ActivatedSubChartIndex( void ); };

Так как практически все эти методы отличаются только условиями для определения состояния элементов, то приведём здесь для примера код только одного из них. В листинге ниже представлен код метода CWndEvents::ActivatedTreeViewIndex(), который возвращает индекс активированного древовидного списка. Если у этого типа элемента включен режим пунктов-вкладок, то проверка отклоняется.

int CWndEvents::ActivatedTreeViewIndex( void ) { int index= WRONG_VALUE ; int total=ElementsTotal(m_active_window_index,E_TREE_VIEW); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CTreeView *el=m_wnd[m_active_window_index].m_treeview_lists[i]; if (el.TabItemsMode()) continue ; if (el.GetMousePointer().State()) { index=i; break ; } } return (index); }

Для установки состояний доступности элементов предназначен метод CWndEvents::SetAvailable(). В качестве аргументов нужно передать (1) индекс формы, с которой работаем и (2) состояние, в которое нужно установить элементы.

Если нужно сделать все элементы недоступными, то просто проходим по всем ним в цикле и устанавливаем значение false.

Если нужно сделать элементы доступными, то для древовидных списков вызывается перегруженный одноимённый метод CTreeView::IsAvailable(), в котором есть два режима для установки состояния: (1) только для главного элемента и (2) для всех элементов на всю глубину. Поэтому здесь используется динамическое приведение типов, чтобы получить указатель на элемент производного класса элемента.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void SetAvailable( const uint window_index, const bool state); }; void CWndEvents::SetAvailable( const uint window_index, const bool state) { int main_total=MainElementsTotal(window_index); if (!state) { m_windows[window_index].IsAvailable(state); for ( int e= 0 ; e<main_total; e++) { CElement *el=m_wnd[window_index].m_main_elements[e]; el.IsAvailable(state); } } else { m_windows[window_index].IsAvailable(state); for ( int e= 0 ; e<main_total; e++) { CElement *el=m_wnd[window_index].m_main_elements[e]; if ( dynamic_cast <CTreeView*>(el)!= NULL ) { CTreeView *tv= dynamic_cast <CTreeView*>(el); tv.IsAvailable( true ); continue ; } if ( dynamic_cast <CFileNavigator*>(el)!= NULL ) { CFileNavigator *fn = dynamic_cast <CFileNavigator*>(el); CTreeView *tv =fn.GetTreeViewPointer(); fn.IsAvailable(state); tv.IsAvailable(state); continue ; } el.IsAvailable(state); } } }

Для пунктов меню, за которыми закреплены контекстные меню, понадобился метод, с помощью которого можно пройтись на всю глубину открытых контекстных меню, получив к ним доступ. В данном случае нужно будет делать контекстные меню доступными для обработки. Реализуем это рекурсивным способом.

Ниже представлен код метода CWndEvents::CheckContextMenu(). Вначале передаем в него объект пункта меню и пробуем получить указатель на контекстное меню. Если указатель корректный, то проверяем, открыто ли это контекстное меню. Если да, то устанавливаем ему признак доступного элемента. Далее в цикле устанавливаем статус доступности всем пунктам этого меню. При этом проверяем каждый пункт на наличие в нем контекстного меню методом CWndEvents::CheckContextMenu().

class CWndEvents : public CWndContainer { private : void CheckContextMenu(CMenuItem & object ); }; void CWndEvents::CheckContextMenu(CMenuItem & object ) { CContextMenu *cm= object .GetContextMenuPointer(); if (::CheckPointer(cm)==POINTER_INVALID) return ; if (!cm.IsVisible()) return ; cm.IsAvailable( true ); int items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { CMenuItem *mi=cm.GetItemPointer(i); mi.IsAvailable( true ); CheckContextMenu(mi); } }

Теперь рассмотрим метод CWndEvents::OnSetAvailable(), в котором обрабатывается событие для определения доступных элементов управления.

Если пришло пользовательское событие с идентификатором ON_SET_AVAILABLE, сначала нужно определить, есть ли в данный момент активированные элементы. В локальных переменных сохраняются индексы активированных элементов для быстрого доступа к их персональным массивам.

Если пришёл сигнал на определение доступных элементов, то сначала отключаем доступ во всём списке. Если же сигнал на восстановление, то после проверки отсутствия наличия активированных элементов, восстанавливается доступ во всём списке и программа выходит из метода.

Если программа дошла до следующего блока кода в этом методе, то это означает, что это или (1) сигнал на определение доступных элементов, или (2) на восстановление, но при этом есть активированный выпадающий календарь. Вторая ситуация может возникнуть, когда был открыт выпадающий календарь с активированным комбобоксом, в котором был закрыт выпадающий список.

Если одно из описанных условий выполнено, пробуем получить указатель на активированный элемент. Если указатель не получен, то программа выйдет из метода.

Если указатель получен, то элемент делается доступным. Для некоторых элементов есть нюансы, каким образом это будет сделано. Перечислим все эти случаи:

Главное меню (CMenuBar). Если оно активировано, то нужно сделать доступными и все открытые контекстные меню, относящиеся к нему. Для этого в листинге кода выше рассматривался рекурсивный метод CWndEvents::CheckContextMenu().

Пункт меню (CMenuItem). Пункты меню могут быть независимыми элементами, к которым можно присоединять контекстные меню. Поэтому, если активирован элемент такого типа, то здесь также делается доступным сам элемент (пункт меню), а также все контекстные меню, которые из него открыты.

Полоса прокрутки (CScroll). Если активирована полоса прокрутки (ползунок в процессе перемещения), то сделать доступными нужно все элементы, начиная от главного. Например, если полоса прокрутки присоединена к списку, то доступным станет список и все элементы, которые к нему подключены на всю глубину.

Древовидный список (CTreeView). Этот элемент может быть активирован, когда изменяется ширина его списков. Нужно исключить обработку пунктов списков по наведению курсора мыши, а сам древовидный список — сделать доступным для обработки.

Ниже можно подробнее ознакомиться с кодом метода CWndEvents::OnSetAvailable():

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnSetAvailable( void ); }; bool CWndEvents::OnSetAvailable( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SET_AVAILABLE) return ( false ); bool is_restore=( bool )m_dparam; int mb_index =ActivatedMenuBarIndex(); int mi_index =ActivatedMenuItemIndex(); int sb_index =ActivatedSplitButtonIndex(); int cb_index =ActivatedComboBoxIndex(); int dc_index =ActivatedDropCalendarIndex(); int sc_index =ActivatedScrollIndex(); int tl_index =ActivatedTableIndex(); int sd_index =ActivatedSliderIndex(); int tv_index =ActivatedTreeViewIndex(); int ch_index =ActivatedSubChartIndex(); if (!is_restore) SetAvailable(m_active_window_index, false ); else { if (mb_index== WRONG_VALUE && mi_index== WRONG_VALUE && sb_index== WRONG_VALUE && dc_index== WRONG_VALUE && cb_index== WRONG_VALUE && sc_index== WRONG_VALUE && tl_index== WRONG_VALUE && sd_index== WRONG_VALUE && tv_index== WRONG_VALUE && ch_index== WRONG_VALUE ) { SetAvailable(m_active_window_index, true ); return ( true ); } } if (!is_restore || (is_restore && dc_index!= WRONG_VALUE )) { CElement *el= NULL ; if (mb_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_menu_bars[mb_index]; } else if (mi_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_menu_items[mi_index]; } else if (sb_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_split_buttons[sb_index]; } else if (dc_index!= WRONG_VALUE && cb_index== WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_drop_calendars[dc_index]; } else if (cb_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_combo_boxes[cb_index]; } else if (sc_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_scrolls[sc_index]; } else if (tl_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_tables[tl_index]; } else if (sd_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_sliders[sd_index]; } else if (tv_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_treeview_lists[tv_index]; } else if (ch_index!= WRONG_VALUE ) { el=m_wnd[m_active_window_index].m_sub_charts[ch_index]; } if (:: CheckPointer (el)== POINTER_INVALID ) return ( true ); if (mb_index!= WRONG_VALUE ) { el.IsAvailable( true ); CMenuBar *mb= dynamic_cast <CMenuBar*>(el); int items_total=mb.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { CMenuItem *mi=mb.GetItemPointer(i); mi.IsAvailable( true ); CheckContextMenu(mi); } } if (mi_index!= WRONG_VALUE ) { CMenuItem *mi= dynamic_cast <CMenuItem*>(el); mi.IsAvailable( true ); CheckContextMenu(mi); } else if (sc_index!= WRONG_VALUE ) { el.MainPointer().IsAvailable( true ); } else if (tv_index!= WRONG_VALUE ) { CTreeView *tv= dynamic_cast <CTreeView*>(el); tv.IsAvailable( true , true ); int total=tv.ElementsTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) tv.Element(i).IsAvailable( false ); } else { el.IsAvailable( true ); } } return ( true ); }





Приложение для теста элементов

Для тестов реализовано MQL-приложение, в графическом интерфейсе которого есть все элементы библиотеки. Выглядит это так:





Рис. 12. Графический интерфейс тестового MQL-приложения.





В конце статьи можно скачать его для более подробного изучения.





Заключение

Эта версия библиотеки сильно отличается от той, которая была представлена в статье Графические интерфейсы X: Выделение текста в многострочном поле ввода (build 13). Проведена большая работа, которая коснулась практически всех файлов библиотеки. Теперь все элементы библиотеки рисуются на отдельных объектах. Читаемость кода повысилась, объём кода уменьшился приблизительно на 30%, а возможности расширились. Исправлено множество других ошибок и недоработок, о которых сообщали пользователи в комментариях к статье.

Если Вы уже начали создавать свои MQL-приложения, используя предыдущую версию библиотеки, то рекомендуется сначала скачать новую версию в отдельно установленную копию торгового терминала MetaTrader 5, чтобы в ней разобраться и всё тщательно протестировать.

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так, как показано на рисунке ниже. Это не окончательная версия библиотеки: в дальнейшем она будет развиваться и совершенствоваться.

Рис. 13. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.







