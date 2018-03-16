EasyAndFastGUI v2.0



用於創建圖形界面的新版 EasyAndFastGUI 庫已經發布！

此庫包含在開發具有圖形界面的 MQL 應用程序時可以使用的必要元素集。

在這個庫的第二個版本中，添加了許多改進，並修復了在 MQL 語言更改後開始出現的錯誤。以下列表中的系列文章僅供學習 MQL 語言的目的閱讀，因為最新版本有顯著的變化和差異。





什麼是新的？

GUI 元素的所有圖像都已數字化，現在不需要包含圖片的文件夾。如果您需要一組自定義的工作圖片，您可以從舊版本下載圖片存檔。 事件流處理的顯著改進。在以前的版本中，如果有很多元素，則會出現明顯的延遲。現在，對於任意數量的元素，一切都運行得非常快。 添加了更改 GUI 配色方案的功能。在此版本中，可以在現成的 MQL 應用程序運行時在淺色和深色主題之間快速切換。 集成了標準庫 (CCanvas3D) 中的一個新元素 (C3DBase)，用於處理 3D 圖形。 图书馆的文件夹和文件结构已经改变。所有文件现在都已分类。 第二個版本帶有即用型 MT4 版本。 所有元素都有快速創建的方法。現在，幾乎所有具有默認參數的元素都可以在一行代碼中創建。 此外，还对内部结构进行了许多其他修改，并进行了额外的代码重构。 代碼中的所有註釋都翻譯成英文。 該庫帶有現成的圖形界面示例，讓您更輕鬆地學習所有內容並更快地入門。





图形化界面的例子

下面的屏幕截圖顯示了使用 EasyAndFastGUI v2.0 庫創建的圖形界面示例：









EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 1





EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 2





EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 3





EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 4









EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 5





如何下載庫？

EasyAndFastGUI 庫的第一個版本可以從頁面頂部的鏈接下載。 最新版本 (v2.0) 可以作為腳本從市場上下載。 通過在終端中的圖表上運行腳本，您將收到所有文件以及上面屏幕截圖中顯示的源代碼和現成的 MQL 應用程序示例到 MQL5/Files/tol64 文件夾。

最好在論壇或市場的討論頁面上詢問所有有關使用的問題，以便圖書館的其他用戶也可以看到他們的答案。 为了尽快解决问题，最好附上一个最小的测试用例，在这个测试用例上一下子就能再现。

如果您在創建具有圖形界面的應用程序時需要幫助，那麼您可以向庫的作者發出個人訂單（訂單）。





文件夾和文件結構

被修改的标准库文件已被添加到MQL5的一个单独文件夹中（MQL4为MT4版本）。

- Base - Element.mqh - ElementBase.mqh - Object.mqh - Constant - Defines.mqh - Enums.mqh - KeyStrokes.mqh - Controls - 3 D - 3 DBase.mqh - Buttons - Button.mqh - ButtonsGroup.mqh - CheckBox.mqh - ComboBox.mqh - SplitButton.mqh - Charts - Graph.mqh - StandardChart.mqh - ColorPicker - ColorButton.mqh - ColorPicker.mqh - Datetime - Calendar.mqh - DropCalendar.mqh - TimeEdit.mqh - Info - ProgressBar.mqh - StatusBar.mqh - TextLabel.mqh - Tooltip.mqh - InputFields - TextBox.mqh - TextEdit.mqh - Lists - ListView.mqh - Table.mqh - Menus - ContextMenu.mqh - MenuBar.mqh - MenuItem.mqh - Pictures - Picture.mqh - PicturesSlider.mqh - Sections - FileNavigator.mqh - Tabs.mqh - TreeItem.mqh - TreeView.mqh - Separators - Frame.mqh - SeparateLine.mqh - Sliders - Scrolls.mqh - Slider.mqh - Pointer.mqh - Window.mqh - Core - Container - Include - AddMethods.mqh - CoreContainer.mqh - Create - Include - 3 D - 3 DBase.mqh - Buttons - Button.mqh - ButtonsGroup.mqh - Checkbox.mqh - Combobox.mqh - RadioButtons.mqh - SplitButton.mqh - Charts - Graph.mqh - StandardChart.mqh - ColorPicker - ColorButton.mqh - ColorPicker.mqh - Datetime - Calendar.mqh - DropCalendar.mqh - TimeEdit.mqh - Info - ProgressBar.mqh - StatusBar.mqh - TextLabel.mqh - Tooltip.mqh - InputFields - SpinEdit.mqh - TextBox.mqh - TextEdit.mqh - Lists - ListView.mqh - Table.mqh - Menus - ContextMenu.mqh - MenuBar.mqh - MenuItem.mqh - Pictures - Picture.mqh - PictureSlider.mqh - Sections - FileNavigator.mqh - Tabs.mqh - TreeView.mqh - Separators - Frame.mqh - SeparateLine.mqh - Sliders - DualSlider.mqh - Slider.mqh - Windows.mqh - CoreCreate.mqh - Events - Include - ActivatedItems.mqh - EventHandlers.mqh - CoreEvents.mqh - Common.mqh - Resources.mqh - Theme.mqh - MQL5 - Include - Graphics - Axis.mqh - ColorGenerator.mqh - Curve.mqh - Graphic.mqh - Tools - SubWindow - SubWindow.mq5 - Colors.mqh - Fonts.mqh - Keys.mqh - Mouse.mqh - TimeCounter.mqh





事件处理

在您的項目中使用該庫時，除了常規圖表事件外，您還可以處理此庫中定義的用戶事件。下面列出了開發應用程序所需的所有重要事件：

事件 id 參數的值 lparam 參數值 dparam 參數的值 Sparam参数值 点击一个文本标签 ON_CLICK_LABEL 元素 ID - 元素文本 鼠标点击按钮 ON_CLICK_BUTTON 元素 ID 元素的索引。在這里和下面，如果 -1，則該元素不是另一個元素的一部分。 對象名稱 單擊上下文菜單項 ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM 元素 ID 元素索引 元素文本 点击一个复选框 ON_CLICK_CHECKBOX 元素 ID - 元素文本 点击组中的按钮 ON_CLICK_GROUP_BUTTON 元素 ID 元素索引 元素文本 点击选项卡 ON_CLICK_TAB 元素 ID 元素索引 - 点击图形对象（OBJ_CHART）。 ON_CLICK_SUB_CHART 元素 ID 元素索引 符號名稱 点击增加按钮 ON_CLICK_INC 元素 ID - - 用鼠标点击递减按钮 ON_CLICK_DEC 元素 ID - - 点击列表中的一个项目 ON_CLICK_LIST_ITEM 元素 ID - - 点击一个下拉列表项 ON_CLICK_DROP_LIST_ITEM 元素 ID 列表中的項目索引 - 單擊文本字段 ON_CLICK_TEXT_BOX 元素 ID - - 在輸入字段中結束文本輸入 ON_END_EDIT 元素 ID - - 打开一个对话窗口 ON_OPEN_DIALOG_BOX 元素 ID - - 关闭对话框 ON_CLOSE_DIALOG_BOX 元素 ID - - 改变主题 ON_CHANGE_THEME - - - 改变日历上的日期 ON_CHANGE_DATE - - - 顏色變化 ON_CHANGE_COLOR - - - 表格排序结束 ON_SORT_DATA 元素 ID 列索引 列數據類型：TYPE_STRING, TYPE_DOUBLE, TYPE_DATETIME 完成構建圖形界面 ON_END_CREATE_GUI - - -





