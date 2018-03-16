加入我们粉丝页
EasyAndFastGUI v2.0
用於創建圖形界面的新版 EasyAndFastGUI 庫已經發布！
此庫包含在開發具有圖形界面的 MQL 應用程序時可以使用的必要元素集。
在這個庫的第二個版本中，添加了許多改進，並修復了在 MQL 語言更改後開始出現的錯誤。以下列表中的系列文章僅供學習 MQL 語言的目的閱讀，因為最新版本有顯著的變化和差異。
什麼是新的？
- GUI 元素的所有圖像都已數字化，現在不需要包含圖片的文件夾。如果您需要一組自定義的工作圖片，您可以從舊版本下載圖片存檔。
- 事件流處理的顯著改進。在以前的版本中，如果有很多元素，則會出現明顯的延遲。現在，對於任意數量的元素，一切都運行得非常快。
- 添加了更改 GUI 配色方案的功能。在此版本中，可以在現成的 MQL 應用程序運行時在淺色和深色主題之間快速切換。
- 集成了標準庫 (CCanvas3D) 中的一個新元素 (C3DBase)，用於處理 3D 圖形。
- 图书馆的文件夹和文件结构已经改变。所有文件现在都已分类。
- 第二個版本帶有即用型 MT4 版本。
- 所有元素都有快速創建的方法。現在，幾乎所有具有默認參數的元素都可以在一行代碼中創建。
- 此外，还对内部结构进行了许多其他修改，并进行了额外的代码重构。
- 代碼中的所有註釋都翻譯成英文。
- 該庫帶有現成的圖形界面示例，讓您更輕鬆地學習所有內容並更快地入門。
图形化界面的例子
下面的屏幕截圖顯示了使用 EasyAndFastGUI v2.0 庫創建的圖形界面示例：
EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 1
EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 2
EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 3
EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 4
EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 5
如何下載庫？
EasyAndFastGUI 庫的第一個版本可以從頁面頂部的鏈接下載。 最新版本 (v2.0) 可以作為腳本從市場上下載。 通過在終端中的圖表上運行腳本，您將收到所有文件以及上面屏幕截圖中顯示的源代碼和現成的 MQL 應用程序示例到 MQL5/Files/tol64 文件夾。
最好在論壇或市場的討論頁面上詢問所有有關使用的問題，以便圖書館的其他用戶也可以看到他們的答案。 为了尽快解决问题，最好附上一个最小的测试用例，在这个测试用例上一下子就能再现。
如果您在創建具有圖形界面的應用程序時需要幫助，那麼您可以向庫的作者發出個人訂單（訂單）。
文件夾和文件結構
被修改的标准库文件已被添加到MQL5的一个单独文件夹中（MQL4为MT4版本）。
- Base - Element.mqh - ElementBase.mqh - Object.mqh - Constant - Defines.mqh - Enums.mqh - KeyStrokes.mqh - Controls - 3D - 3DBase.mqh - Buttons - Button.mqh - ButtonsGroup.mqh - CheckBox.mqh - ComboBox.mqh - SplitButton.mqh - Charts - Graph.mqh - StandardChart.mqh - ColorPicker - ColorButton.mqh - ColorPicker.mqh - Datetime - Calendar.mqh - DropCalendar.mqh - TimeEdit.mqh - Info - ProgressBar.mqh - StatusBar.mqh - TextLabel.mqh - Tooltip.mqh - InputFields - TextBox.mqh - TextEdit.mqh - Lists - ListView.mqh - Table.mqh - Menus - ContextMenu.mqh - MenuBar.mqh - MenuItem.mqh - Pictures - Picture.mqh - PicturesSlider.mqh - Sections - FileNavigator.mqh - Tabs.mqh - TreeItem.mqh - TreeView.mqh - Separators - Frame.mqh - SeparateLine.mqh - Sliders - Scrolls.mqh - Slider.mqh - Pointer.mqh - Window.mqh - Core - Container - Include - AddMethods.mqh - CoreContainer.mqh - Create - Include - 3D - 3DBase.mqh - Buttons - Button.mqh - ButtonsGroup.mqh - Checkbox.mqh - Combobox.mqh - RadioButtons.mqh - SplitButton.mqh - Charts - Graph.mqh - StandardChart.mqh - ColorPicker - ColorButton.mqh - ColorPicker.mqh - Datetime - Calendar.mqh - DropCalendar.mqh - TimeEdit.mqh - Info - ProgressBar.mqh - StatusBar.mqh - TextLabel.mqh - Tooltip.mqh - InputFields - SpinEdit.mqh - TextBox.mqh - TextEdit.mqh - Lists - ListView.mqh - Table.mqh - Menus - ContextMenu.mqh - MenuBar.mqh - MenuItem.mqh - Pictures - Picture.mqh - PictureSlider.mqh - Sections - FileNavigator.mqh - Tabs.mqh - TreeView.mqh - Separators - Frame.mqh - SeparateLine.mqh - Sliders - DualSlider.mqh - Slider.mqh - Windows.mqh - CoreCreate.mqh - Events - Include - ActivatedItems.mqh - EventHandlers.mqh - CoreEvents.mqh - Common.mqh - Resources.mqh - Theme.mqh - MQL5 - Include - Graphics - Axis.mqh - ColorGenerator.mqh - Curve.mqh - Graphic.mqh - Tools - SubWindow - SubWindow.mq5 - Colors.mqh - Fonts.mqh - Keys.mqh - Mouse.mqh - TimeCounter.mqh
事件处理
在您的項目中使用該庫時，除了常規圖表事件外，您還可以處理此庫中定義的用戶事件。下面列出了開發應用程序所需的所有重要事件：
|事件
|id 參數的值
|lparam 參數值
|dparam 參數的值
|Sparam参数值
|点击一个文本标签
|ON_CLICK_LABEL
|元素 ID
|-
|元素文本
|鼠标点击按钮
|ON_CLICK_BUTTON
|元素 ID
|元素的索引。在這里和下面，如果 -1，則該元素不是另一個元素的一部分。
|對象名稱
|單擊上下文菜單項
|ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM
|元素 ID
|元素索引
|元素文本
|点击一个复选框
|ON_CLICK_CHECKBOX
|元素 ID
|-
|元素文本
|点击组中的按钮
|ON_CLICK_GROUP_BUTTON
|元素 ID
|元素索引
|元素文本
|点击选项卡
|ON_CLICK_TAB
|元素 ID
|元素索引
|-
|点击图形对象（OBJ_CHART）。
|ON_CLICK_SUB_CHART
|元素 ID
|元素索引
|符號名稱
|点击增加按钮
|ON_CLICK_INC
|元素 ID
|-
|-
|用鼠标点击递减按钮
|ON_CLICK_DEC
|元素 ID
|-
|-
|点击列表中的一个项目
|ON_CLICK_LIST_ITEM
|元素 ID
|-
|-
|点击一个下拉列表项
|ON_CLICK_DROP_LIST_ITEM
|元素 ID
|列表中的項目索引
|-
|單擊文本字段
|ON_CLICK_TEXT_BOX
|元素 ID
|-
|-
|在輸入字段中結束文本輸入
|ON_END_EDIT
|元素 ID
|-
|-
|打开一个对话窗口
|ON_OPEN_DIALOG_BOX
|元素 ID
|-
|-
|关闭对话框
|ON_CLOSE_DIALOG_BOX
|元素 ID
|-
|-
|改变主题
|ON_CHANGE_THEME
|-
|-
|-
|改变日历上的日期
|ON_CHANGE_DATE
|-
|-
|-
|顏色變化
|ON_CHANGE_COLOR
|-
|-
|-
|表格排序结束
|ON_SORT_DATA
|元素 ID
|列索引
|列數據類型：TYPE_STRING, TYPE_DOUBLE, TYPE_DATETIME
|完成構建圖形界面
|ON_END_CREATE_GUI
|-
|-
|-
