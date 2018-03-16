代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库 - MetaTrader 5程序库

Anatoli Kazharski | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
13000
等级:
(200)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\ExampleEAF\
ExampleEAF.mq5 (5.45 KB) 预览
MainWindow.mqh (46.29 KB) 预览
Program.mqh (21.3 KB) 预览
\MQL5\Images\
EasyAndFastGUI.zip (116.93 KB)
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\
Colors.mqh (62.87 KB) 预览
Defines.mqh (9.06 KB) 预览
Element.mqh (86.38 KB) 预览
ElementBase.mqh (39.12 KB) 预览
Enums.mqh (11.46 KB) 预览
Fonts.mqh (17.53 KB) 预览
KeyCodes.mqh (14.19 KB) 预览
Keys.mqh (5.9 KB) 预览
Mouse.mqh (15.06 KB) 预览
Objects.mqh (21.28 KB) 预览
TimeCounter.mqh (5.48 KB) 预览
WndContainer.mqh (109.37 KB) 预览
WndEvents.mqh (145.03 KB) 预览
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls\
Button.mqh (27.58 KB) 预览
ButtonsGroup.mqh (33.13 KB) 预览
Calendar.mqh (80.48 KB) 预览
CheckBox.mqh (16.42 KB) 预览
ColorButton.mqh (18.64 KB) 预览
ColorPicker.mqh (91.64 KB) 预览
ComboBox.mqh (40.22 KB) 预览
ContextMenu.mqh (72.95 KB) 预览
DropCalendar.mqh (27.27 KB) 预览
FileNavigator.mqh (58.6 KB) 预览
Graph.mqh (21.36 KB) 预览
ListView.mqh (120.92 KB) 预览
MenuBar.mqh (35.29 KB) 预览
MenuItem.mqh (28.5 KB) 预览
Picture.mqh (7.44 KB) 预览
PicturesSlider.mqh (38.24 KB) 预览
Pointer.mqh (22.71 KB) 预览
ProgressBar.mqh (22.16 KB) 预览
Scrolls.mqh (98.2 KB) 预览
SeparateLine.mqh (9.8 KB) 预览
Slider.mqh (76.18 KB) 预览
SplitButton.mqh (27.25 KB) 预览
StandardChart.mqh (55.68 KB) 预览
StatusBar.mqh (26.21 KB) 预览
Table.mqh (306.83 KB) 预览
Tabs.mqh (45.24 KB) 预览
TextBox.mqh (291.8 KB) 预览
TextEdit.mqh (50.38 KB) 预览
TextLabel.mqh (8.36 KB) 预览
TimeEdit.mqh (23.38 KB) 预览
Tooltip.mqh (21.09 KB) 预览
TreeItem.mqh (19.03 KB) 预览
TreeView.mqh (149.53 KB) 预览
Window.mqh (127.48 KB) 预览
扩展 (51) 崩溃 (51)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

EasyAndFastGUI v2.0

用於創建圖形界面的新版 EasyAndFastGUI 庫已經發布！

此庫包含在開發具有圖形界面的 MQL 應用程序時可以使用的必要元素集。

在這個庫的第二個版本中，添加了許多改進，並修復了在 MQL 語言更改後開始出現的錯誤。以下列表中的系列文章僅供學習 MQL 語言的目的閱讀，因為最新版本有顯著的變化和差異。


什麼是新的？

  1. GUI 元素的所有圖像都已數字化，現在不需要包含圖片的文件夾。如果您需要一組自定義的工作圖片，您可以從舊版本下載圖片存檔。
  2. 事件流處理的顯著改進。在以前的版本中，如果有很多元素，則會出現明顯的延遲。現在，對於任意數量的元素，一切都運行得非常快。
  3. 添加了更改 GUI 配色方案的功能。在此版本中，可以在現成的 MQL 應用程序運行時在淺色和深色主題之間快速切換。
  4. 集成了標準庫 (CCanvas3D) 中的一個新元素 (C3DBase)，用於處理 3D 圖形。
  5. 图书馆的文件夹和文件结构已经改变。所有文件现在都已分类。
  6. 第二個版本帶有即用型 MT4 版本。
  7. 所有元素都有快速創建的方法。現在，幾乎所有具有默認參數的元素都可以在一行代碼中創建。
  8. 此外，还对内部结构进行了许多其他修改，并进行了额外的代码重构。
  9. 代碼中的所有註釋都翻譯成英文。
  10. 該庫帶有現成的圖形界面示例，讓您更輕鬆地學習所有內容並更快地入門。


图形化界面的例子 

下面的屏幕截圖顯示了使用 EasyAndFastGUI v2.0 庫創建的圖形界面示例：

EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 1

EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 1


EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 2

EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 2


EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 3

EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 3


EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 4

EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 4


EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 5

EasyAndFastGUI v2.0 GUI - 示例 5


如何下載庫？

EasyAndFastGUI 庫的第一個版本可以從頁面頂部的鏈接下載。 最新版本 (v2.0) 可以作為腳本從市場上下載。 通過在終端中的圖表上運行腳本，您將收到所有文件以及上面屏幕截圖中顯示的源代碼和現成的 MQL 應用程序示例到 MQL5/Files/tol64 文件夾。

最好在論壇或市場的討論頁面上詢問所有有關使用的問題，以便圖書館的其他用戶也可以看到他們的答案。 为了尽快解决问题，最好附上一个最小的测试用例，在这个测试用例上一下子就能再现。

如果您在創建具有圖形界面的應用程序時需要幫助，那麼您可以向庫的作者發出個人訂單（訂單）。


文件夾和文件結構

被修改的标准库文件已被添加到MQL5的一个单独文件夹中（MQL4MT4版本）。

- Base
        - Element.mqh
        - ElementBase.mqh
        - Object.mqh
- Constant
        - Defines.mqh
        - Enums.mqh
        - KeyStrokes.mqh
- Controls
        - 3D
                - 3DBase.mqh
        - Buttons
                - Button.mqh
                - ButtonsGroup.mqh
                - CheckBox.mqh
                - ComboBox.mqh
                - SplitButton.mqh
        - Charts
                - Graph.mqh
                - StandardChart.mqh
        - ColorPicker
                - ColorButton.mqh
                - ColorPicker.mqh
        - Datetime
                - Calendar.mqh
                - DropCalendar.mqh
                - TimeEdit.mqh
        - Info
                - ProgressBar.mqh
                - StatusBar.mqh
                - TextLabel.mqh
                - Tooltip.mqh
        - InputFields
                - TextBox.mqh
                - TextEdit.mqh
        - Lists
                - ListView.mqh
                - Table.mqh
        - Menus
                - ContextMenu.mqh
                - MenuBar.mqh
                - MenuItem.mqh
        - Pictures
                - Picture.mqh
                - PicturesSlider.mqh
        - Sections
                - FileNavigator.mqh
                - Tabs.mqh
                - TreeItem.mqh
                - TreeView.mqh
        - Separators
                - Frame.mqh
                - SeparateLine.mqh
        - Sliders
                - Scrolls.mqh
                - Slider.mqh
        - Pointer.mqh
        - Window.mqh
- Core
        - Container
                - Include
                        - AddMethods.mqh
                - CoreContainer.mqh
        - Create
                - Include
                        - 3D
                                - 3DBase.mqh
                        - Buttons
                                - Button.mqh
                                - ButtonsGroup.mqh
                                - Checkbox.mqh
                                - Combobox.mqh
                                - RadioButtons.mqh
                                - SplitButton.mqh
                        - Charts
                                - Graph.mqh
                                - StandardChart.mqh
                        - ColorPicker
                                - ColorButton.mqh
                                - ColorPicker.mqh
                        - Datetime
                                - Calendar.mqh
                                - DropCalendar.mqh
                                - TimeEdit.mqh
                        - Info
                                - ProgressBar.mqh
                                - StatusBar.mqh
                                - TextLabel.mqh
                                - Tooltip.mqh
                        - InputFields
                                - SpinEdit.mqh
                                - TextBox.mqh
                                - TextEdit.mqh
                        - Lists
                                - ListView.mqh
                                - Table.mqh
                        - Menus
                                - ContextMenu.mqh
                                - MenuBar.mqh
                                - MenuItem.mqh
                        - Pictures
                                - Picture.mqh
                                - PictureSlider.mqh
                        - Sections
                                - FileNavigator.mqh
                                - Tabs.mqh
                                - TreeView.mqh
                        - Separators
                                - Frame.mqh
                                - SeparateLine.mqh
                        - Sliders
                                - DualSlider.mqh
                                - Slider.mqh
                        - Windows.mqh
                - CoreCreate.mqh
        - Events
                - Include
                        - ActivatedItems.mqh
                        - EventHandlers.mqh
                - CoreEvents.mqh
        - Common.mqh
        - Resources.mqh
        - Theme.mqh
- MQL5
        - Include
                - Graphics
                        - Axis.mqh
                        - ColorGenerator.mqh
                        - Curve.mqh
                        - Graphic.mqh
- Tools
        - SubWindow
                - SubWindow.mq5
        - Colors.mqh
        - Fonts.mqh
        - Keys.mqh
        - Mouse.mqh
        - TimeCounter.mqh


事件处理

在您的項目中使用該庫時，除了常規圖表事件外，您還可以處理此庫中定義的用戶事件。下面列出了開發應用程序所需的所有重要事件：

事件 id 參數的值 lparam 參數值 dparam 參數的值 Sparam参数值
点击一个文本标签 ON_CLICK_LABEL  元素 ID  元素文本
鼠标点击按钮 ON_CLICK_BUTTON 元素 ID 元素的索引。在這里和下面，如果 -1，則該元素不是另一個元素的一部分。 對象名稱
單擊上下文菜單項 ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM 元素 ID 元素索引 元素文本
点击一个复选框 ON_CLICK_CHECKBOX 元素 ID - 元素文本
点击组中的按钮 ON_CLICK_GROUP_BUTTON 元素 ID 元素索引 元素文本
点击选项卡 ON_CLICK_TAB 元素 ID 元素索引 -
点击图形对象（OBJ_CHART）。 ON_CLICK_SUB_CHART 元素 ID 元素索引 符號名稱
点击增加按钮 ON_CLICK_INC 元素 ID - -
用鼠标点击递减按钮 ON_CLICK_DEC 元素 ID - -
点击列表中的一个项目 ON_CLICK_LIST_ITEM 元素 ID - -
点击一个下拉列表项 ON_CLICK_DROP_LIST_ITEM 元素 ID 列表中的項目索引 -
單擊文本字段 ON_CLICK_TEXT_BOX 元素 ID - -
在輸入字段中結束文本輸入 ON_END_EDIT 元素 ID - -
打开一个对话窗口 ON_OPEN_DIALOG_BOX 元素 ID - -
关闭对话框 ON_CLOSE_DIALOG_BOX 元素 ID - -
改变主题 ON_CHANGE_THEME - - -
改变日历上的日期 ON_CHANGE_DATE - - -
顏色變化 ON_CHANGE_COLOR - - -
表格排序结束 ON_SORT_DATA 元素 ID 列索引 列數據類型：TYPE_STRING, TYPE_DOUBLE, TYPE_DATETIME
完成構建圖形界面 ON_END_CREATE_GUI -  - -


文章

作者與庫的先前版本相關的文章列表。這些文章中的材料不再與庫的最新版本相關，但可能有助於了解該主題。


第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

第五部分

第六部分

第七部分

第八部分

第九部分

第十部分

第十一部分


該庫作者的文章，演示了該庫的使用：


使用該庫的其他作者的文章列表：



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19703

VR 订单历史 MT5 轻量版 VR 订单历史 MT5 轻量版

VR 订单历史 MT5 轻量版 - 用于以 CSV 格式下载交易历史的脚本程序。

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

基于 ColorJJRSX 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。

CCI 彩色水平 CCI 彩色水平

修改过的 iCCI (商品通道指数, CCI) - 高于上方水平和低于下方水平的区域使用彩色做了突出显示。

ZigZagEvgeTrofi 版本1 ZigZagEvgeTrofi 版本1

一个基于之字转向(ZigZag)指标的交易系统。