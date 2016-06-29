Графические интерфейсы VIII: Элемент "Древовидный список" (Глава 2)

Содержание

Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В предыдущей главе восьмой части серии о графических интерфейсах рассматривались элементы «Статический календарь» и «Выпадающий календарь». Вторую главу посвятим не менее сложному составному элементу, такому как «Древовидный список», без которого не обходится ни одна полноценная библиотека для создания графических интерфейсов. Представленная в этой статье реализация древовидного списка содержит в себе множество гибких настроек и режимов, что позволит максимально точно настроить этот элемент управления под свои нужды.

Кроме этого, в статье будет описана реализация ещё одного полезного класса, задача которого — создание указателей для курсора мыши. Также мы продемонстрируем пример использования этого типа элемента в древовидном списке.

Элемент "Древовидный список"

В отличие от обычных списков, древовидный список позволяет распределять содержащиеся в нём элементы по категориям на неограниченные уровни вложенности. Каждый элемент (пункт или узел), содержащий в себе список других элементов (от одного и более), оснащается элементом управления, с помощью которого можно сворачивать и разворачивать локальный список. Кроме текстового описания, у каждого пункта может быть ярлык (пиктограмма), что делает подобный список максимально интуитивно понятным для пользователя. Конечные пункты (то есть, те, в которых нет локальных списков) могут содержать в себе группы элементов управления для показа в графическом интерфейсе приложения, либо нести какую-то функцию.

Элемент «древовидный список» можно использовать для создания каталогов, элементы которых связаны иерархическими отношениями. Например, с его помощью можно создать файловый навигатор, подобно тому, как это сделано в проводниках операционных систем. В торговых терминалах MetaTrader, а также в редакторе кода MetaEditor тоже есть окна-навигаторы, в которых используются древовидные списки.

В торговом терминале MetaTrader показать/скрыть окно «Навигатор» (см. скриншот ниже) можно с помощью сочетания клавиш ‘Ctrl+N’:

Рис. 1. Окно «Навигатор» в торговом терминале MetaTrader.

В редакторе кода MetaEditor показать/скрыть окно «Навигатор» (см. скриншот ниже) можно с помощью сочетания клавиш ‘Ctrl+D’:

Рис. 2. Окно «Навигатор» в редакторе кода MetaEditor.

Разработка класса CTreeItem для создания пункта древовидного списка

Прежде чем приступить к написанию класса древовидного списка, нужно создать ещё два элемента. Один из них является ключевым — пункт древовидного списка. По своей организации он отчасти похож на пункт контекстного меню (CMenuItem), который мы рассматривали в статье Графические интерфейсы II: Элемент "Пункт меню" (Глава 1), но обладает уникальными особенностями, поэтому требует создания отдельного класса.

Второй элемент — указатель для курсора мыши. Он будет использоваться в качестве индикатора состояния готовности изменения ширины областей списков. Для создания такого типа элемента напишем отдельный класс CPointer, который потом можно будет использовать в других элементах. Класс CPointer мы рассмотрим в нижеследующем разделе статьи.

Для начала определимся, из каких объектов будет собираться пункт древовидного списка.

Перечислим составные части пункта древовидного списка.

Фон Признак наличия локального списка пунктов. Используются картинки в виде стрелок или пиктограмм плюс/минус, отражающих статус списка (открыт/свёрнут). Ярлык пункта. Например, он может потребоваться для визуального отнесения пункта к какой-либо категории. Отображаемое текстовое описание пункта.





Рис. 3. Составные части пункта древовидного списка.

Создаём файл TreeItem.mqh и подключаем его к библиотеке (файл WndContainer.mqh):

#include "TreeItem.mqh"

В файле TreeItem.mqh теперь нужно создать класс CTreeItem со стандартными методами для всех элементов библиотеки (см. листинг кода ниже):

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTreeItem : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CTreeItem ( void ); ~CTreeItem ( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Перед созданием элемента будут доступны следующие свойства для настройки его внешнего вида.

Цвета фона пункта в разных состояниях

Ярлык пункта

Картинки для стрелки, показывающие текущий статус (открытый/свёрнутый) локального списка пункта

Отступы текстовой метки

Цвета текста в разных состояниях



class CTreeItem : public CElement { private : color m_item_back_color; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; string m_item_arrow_file_on; string m_item_arrow_file_off; string m_item_arrow_selected_file_on; string m_item_arrow_selected_file_off; string m_icon_file; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; public : void ItemBackColor( const color clr) { m_item_back_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void IconFile( const string file_path) { m_icon_file=file_path; } void ItemArrowFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_file_on=file_path; } void ItemArrowFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_file_off=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_on=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_off=file_path; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } };

Для создания пункта древовидного списка понадобятся четыре приватных (private) метода и один публичный (public). Обратите внимание, что в качестве текстовой метки здесь будет использоваться графический объект типа CEdit. О том, для чего это нужно, мы поговорим более конкретно чуть ниже.



class CTreeItem : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_arrow; CBmpLabel m_icon; CEdit m_label; public : bool CreateTreeItem( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const ENUM_TYPE_TREE_ITEM type, const int list_index, const int node_level, const string item_text, const bool item_state); private : bool CreateArea( void ); bool CreateArrow( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); };

В публичный метод CTreeItem::CreateTreeItem() нужно передавать значения для параметров, на основании которых пункт позиционируется в списке относительно других пунктов. Некоторые из них поучаствуют в формировании имени графических объектов, из которых будет собираться элемент. Значениями переданных параметров инициализируются соответствующие поля в классе, которые потом используются в приватных методах создания объектов элемента.

Перечислим ключевые свойства здесь.



Тип пункта может выбираться из двух вариантов: (1) простой пункт (TI_SIMPLE), который не содержит в себе других пунктов и является конечным узлом, и (2) содержащий в себе пункты (TI_HAS_ITEMS). Для этого в файле Enums.mqh добавляется перечисление ENUM_TYPE_TREE_ITEM:

enum ENUM_TYPE_TREE_ITEM { TI_SIMPLE = 0 , TI_HAS_ITEMS = 1 };

Общий индекс в списке.

Уровень (номер) узла.

Отображаемый текст (описание).

Состояние пункта.

Здесь следует обратить внимание на то, как рассчитывается отступ для стрелки (признака наличия локального списка в пункте). Впоследствии каждый узел в древовидном списке сместится от предыдущего узла на рассчитанное в этой строке значение.

class CTreeItem : public CElement { private : int m_arrow_x_offset; ENUM_TYPE_TREE_ITEM m_item_type; int m_list_index; int m_node_level; string m_item_text; bool m_item_state; }; bool CTreeItem::CreateTreeItem( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const ENUM_TYPE_TREE_ITEM type, const int list_index, const int node_level, const string item_text, const bool item_state) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Перед созданием пункта списка классу нужно передать " "указатель на форму: CTreeItem::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_item_type =type; m_list_index =list_index; m_node_level =node_level; m_item_text =item_text; m_item_state =item_state; m_arrow_x_offset =(m_node_level> 0 )? ( 12 *m_node_level)+ 5 : 5 ; CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateArrow()) return ( false ); if (!CreateIcon()) return ( false ); if (!CreateLabel()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Формирование имени объектов элемента будет осуществляться из следующих составляющих (см. листинг кода ниже):

Имя программы

Индекс элемента

Признак принадлежности к элементу («treeitem»)

Признак принадлежности к части элемента

Общий индекс пункта древовидного списка

Идентификатор элемента

В качестве примера приведём один из приватных методов создания объектов-составляющих элемента — CTreeItem::CreateArrow(). По умолчанию в библиотеке уже есть картинки для признака выпадающего списка. Загрузить их к себе на компьютер можно из приложенного архива в конце статьи. При необходимости их можно переопределить перед созданием элемента.

Отступ от левого края элемента для этого объекта рассчитывается с помощью значения параметра m_node_level (уровень узла) в главном методе создания элемента до создания объектов элемента. Если оказалось, что это простой тип пункта (TI_SIMPLE), то программа выходит из метода. Обратите внимание, что координаты для этого объекта обязательно нужно сохранить до проверки типа пункта (до возможного выхода из метода), так как они будут использоваться для расчёта координат следующих в очереди создания объектов элемента. Такой же принцип используется и в методе CTreeItem::CreateIcon() для создания ярлыка пункта.

Здесь же, сразу после создания, объекту устанавливается состояние переданным в главный метод значением item_state, с помощью которого можно контролировать, какие пункты должны быть открыты после создания древовидного списка.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_black.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_white.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_black.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_white.bmp" bool CTreeItem::CreateArrow( void ) { int x =CElement::X()+ m_arrow_x_offset ; int y =CElement::Y()+ 2 ; m_arrow.X(x); m_arrow.Y(y); if (m_item_type!=TI_HAS_ITEMS) return ( true ); string name=CElement::ProgramName()+ "_" +( string )CElement::Index()+ "_treeitem_arrow_" +( string )m_list_index+ "__" +( string )CElement::Id(); if (m_item_arrow_file_on== "" ) m_item_arrow_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_black.bmp" ; if (m_item_arrow_file_off== "" ) m_item_arrow_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_black.bmp" ; if (m_item_arrow_selected_file_on== "" ) m_item_arrow_selected_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_white.bmp" ; if (m_item_arrow_selected_file_off== "" ) m_item_arrow_selected_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_white.bmp" ; if (!m_arrow.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_arrow.BmpFileOn( "::" +m_item_arrow_file_on); m_arrow.BmpFileOff( "::" +m_item_arrow_file_off); m_arrow.State(m_item_state); m_arrow.Corner(m_corner); m_arrow.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor); m_arrow.Selectable( false ); m_arrow.Z_Order(m_arrow_zorder); m_arrow.Tooltip( "

" ); m_arrow.XGap(x-m_wnd.X()); m_arrow.YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_arrow); return ( true ); }

Понадобятся методы для управления размерами (шириной) и цветом пункта древовидного списка уже после его создания. Устройство элемента «Древовидный список» реализуем таким образом, что, кроме области с самим иерархическим списком, будет возможность включить режим, позволяющий отображать справа от древовидного списка область с содержанием выделенного пункта. Иными словами, в этой области будет отображаться список пунктов, содержащихся в выделенном пункте древовидного списка. При наведении курсора мыши на границу между этими областями и зажатии левой кнопки мыши можно будет (одновременно) изменять ширину областей древовидного списка и списка содержания.

При изменении ширины областей будут обновляться (1) X-координаты объектов пунктов списка содержания и (2) ширина объектов пунктов обоих списков. Вот почему здесь для отображаемого текста пунктов используется объект типа CEdit, а не CLabel. Если в этом случае использовать объекты типа CLabel, то при изменении размеров областей списков Вы столкнётесь с проблемой, когда текстовые метки могут выйти за границы формы (окна).

Для обновления X-координаты напишем метод CTreeItem::UpdateX(). Чтобы установить X-координату, её нужно передать в этот метод. В данном случае все расчёты будут производиться в классе древовидного списка. К этому вопросу мы еще вернемся чуть ниже.

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateX( const int x); }; void CTreeItem::UpdateX( const int x) { CElement::X(x); CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); m_area.X_Distance(CElement::X()); m_area.XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); int l_x=CElement::X()+m_arrow_x_offset; m_arrow.X(l_x); m_arrow.X_Distance(l_x); m_arrow.XGap(l_x-m_wnd.X()); l_x=m_arrow.X()+ 17 ; m_icon.X(l_x); m_icon.X_Distance(l_x); m_icon.XGap(l_x-m_wnd.X()); l_x=(m_icon_file== "" )? m_icon.X() : m_icon.X()+m_label_x_gap; m_label.X(l_x); m_label.X_Distance(l_x); m_label.XGap(l_x-m_wnd.X()); }

Для изменения ширины пункта списка нужно использовать метод CTreeItem::UpdateWidth():

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateWidth( const int width); }; void CTreeItem::UpdateWidth( const int width) { CElement::XSize(width); m_area.XSize(width); m_area.X_Size(width); int w=CElement::X2()-m_label.X()- 1 ; m_label.XSize(w); m_label.X_Size(w); }

Кроме обновления X-координаты и ширины пунктов, понадобится метод для обновления Y-координаты. Дело в том, что реализация обоих списков элемента подразумевает при реализации элемента (CTreeView) создание всех пунктов списка сразу, а не только их отображаемое количество, как это сделано в типах CListView, CLabelsTable и CTable рассмотренных в предыдущих статьях серии. Здесь будет использоваться технология, когда непомещающиеся в область списка пункты будут скрываться. То есть, вместо постоянного обновления значений нескольких параметров объектов при прокрутке списка или сворачивании/разворачивании локальных списков пунктов, здесь просто будет осуществляться управление видимостью пунктов. Когда ненужные в данный момент пункты достаточно просто скрыть, то в момент показа нужно обновить Y-координату. Для этого напишем метод CTreeItem::UpdateY(), с кодом которого можно ознакомиться в листинге кода ниже.

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateY( const int y); }; void CTreeItem::UpdateY( const int y) { CElement::Y(y); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); m_area.Y_Distance(CElement::Y()); m_area.YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); int l_y=CElement::Y()+ 2 ; m_arrow.Y(l_y); m_arrow.Y_Distance(l_y); m_arrow.YGap(l_y-m_wnd.Y()); l_y=CElement::Y()+ 2 ; m_icon.Y(l_y); m_icon.Y_Distance(l_y); m_icon.YGap(l_y-m_wnd.Y()); l_y=CElement::Y()+m_label_y_gap; m_label.Y(l_y); m_label.Y_Distance(l_y); m_label.YGap(l_y-m_wnd.Y()); }

Управление цветом пунктов будет осуществляться в классе древовидного списка (CTreeView). Для этого понадобятся два метода:

для изменения цвета пункта относительно указанного состояния;

для изменения цвета объекта при наведении курсора.

Код этих методов можно посмотреть в листинге ниже:

class CTreeItem : public CElement { public : void HighlightItemState( const bool state); void ChangeObjectsColor( void ); }; void CTreeItem::HighlightItemState( const bool state) { m_area.BackColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.BackColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.BorderColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.Color((state)? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); m_arrow.BmpFileOn((state)? "::" +m_item_arrow_selected_file_on : "::" +m_item_arrow_file_on); m_arrow.BmpFileOff((state)? "::" +m_item_arrow_selected_file_off : "::" +m_item_arrow_file_off); } void CTreeItem::ChangeObjectsColor( void ) { if (CElement::MouseFocus()) { m_area.BackColor(m_item_back_color_hover); m_label.BackColor(m_item_back_color_hover); m_label.BorderColor(m_item_back_color_hover); m_label.Color(m_item_text_color_hover); } else { m_area.BackColor(m_item_back_color); m_label.BackColor(m_item_back_color); m_label.BorderColor(m_item_back_color); m_label.Color(m_item_text_color); } }

Далее рассмотрим класс, предназначение которого — создание в графическом интерфейсе указателей для курсора мыши.





Класс CPointer для создания указателя курсора мыши

Элемент «Древовидный список» состоит из двух областей. В левой области располагается сам иерархический список. В правой части отображается содержание выделенного в древовидном списке пункта. Подробнее об этом будет рассказано ниже, а сейчас сосредоточим внимание только на том, что размер (ширину) этих областей можно будет изменять, как это сделано, например, в проводнике операционной системы Windows. При наведении курсора мыши на границу, где области древовидного списка и области содержания смыкаются, ярлык указателя изменяется на двухстороннюю стрелку. Создадим для разрабатываемой библиотеки класс (CPointer) с таким функционалом, который позволит управлять показом указателей для курсора мыши. Подменить системный курсор мыши средствами MQL в текущей версии терминала пока нельзя, но зато его можно дополнить пользовательской картинкой, что тоже будет вполне неплохо смотреться и сделает графический интерфейс ещё более интуитивно понятным для пользователя.

Класс CPointer, как и все остальные элементы библиотеки, будет наследоваться от класса CElement. Подключать его нужно только к тем элементам, где он будет использоваться. В нём не нужен указатель на форму, поскольку этот тип объектов полностью свободный и ни к чему не привязан. В общую базу элементов его тоже заносить не нужно, а контроль над этим элементом будет лежать полностью на классе, к которому он подключен.

В той же директории, где расположены файлы, библиотеки создаём файл Pointer.mqh с классом CPointer. Для создания указателя будет использоваться объект типа CBmpLabel. Класс CBmpLabel расположен в файле Objects.mqh, содержание которого было рассмотрено в первой части серии этих статей.

#include "Element.mqh" class CPointer : public CElement { private : CBmpLabel m_pointer_bmp; /--- public : CPointer( void ); ~CPointer( void ); public : virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CPointer::CPointer( void ) { } CPointer::~CPointer( void ) { }

В текущей версии библиотеки можно будет установить один из четырёх типов указателей для курсора мыши. Для удобства использования добавим в файл Enums.mqh перечисление ENUM_MOUSE_POINTER (см. листинг кода ниже). Кроме четырёх предустановленных типов, можно будет выбрать пользовательский тип (MP_CUSTOM).

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 };

Описание перечисления из листинга выше:

MP_CUSTOM — пользовательский тип.

— пользовательский тип. MP_X_RESIZE — изменение горизонтальных размеров.

— изменение горизонтальных размеров. MP_Y_RESIZE — изменение вертикальных размеров.

— изменение вертикальных размеров. MP_XY1_RESIZE — изменение размеров по диагонали 1 .

— изменение размеров по диагонали . MP_XY2_RESIZE — изменение размеров по диагонали 2.

До создания указателя курсора мыши тогда достаточно будет установить его тип, а соответствующие картинки в графический объект установятся автоматически из предустановленного в ресурсах элемента набора. Архив с этими картинками Вы можете загрузить к себе на компьютер в конце статьи.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize_blue.bmp"

Если же вы желаете установить для указателя свои картинки, то тогда из перечисления ENUM_MOUSE_POINTER нужно выбрать тип MP_CUSTOM и воспользоваться методами CPointer::FileOn() и CPointer::FileOff() для указания пути к картинкам.

class CPointer : public CElement { private : string m_file_on; string m_file_off; ENUM_MOUSE_POINTER m_type; public : void FileOn( const string file_path) { m_file_on=file_path; } void FileOff( const string file_path) { m_file_off=file_path; } ENUM_MOUSE_POINTER Type( void ) const { return (m_type); } void Type(ENUM_MOUSE_POINTER type) { m_type=type; } };

Ещё здесь понадобятся методы для обновления координат и возвращения/установки состояния указателя:

class CPointer : public CElement { public : bool State( void ) const { return (m_pointer_bmp.State()); } void State( const bool state) { m_pointer_bmp.State(state); } void UpdateX( const int x) { m_pointer_bmp.X_Distance(x); } void UpdateY( const int y) { m_pointer_bmp.Y_Distance(y); } };

По умолчанию в конструкторе класса для указателя установлен тип MP_X_RESIZE:

CPointer::CPointer( void ) : m_file_on( "" ), m_file_off( "" ), m_type(MP_X_RESIZE) { }

Нужен метод, в котором до создания элемента будут определяться картинки для указателя в зависимости от того, какой тип установлен. Для этих целей напишем метод CPointer::SetPointerBmp(). Если оказалось, что выбран пользовательский тип (MP_CUSTOM) и пути к картинкам не были указаны, то в журнал будет выведено сообщение об этом.

class CPointer : public CElement { private : void SetPointerBmp( void ); }; void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { case MP_X_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize.bmp" ; break ; case MP_XY1_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize.bmp" ; break ; case MP_XY2_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize.bmp" ; break ; } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Для указателя курсора должны быть установлены обе картинки!" ); }

Для создания элемента нужен только один публичный метод CPointer::CreatePointer(), с кодом которого можно ознакомиться в листинге ниже. В формировании имени графического объекта будет участвовать индекс элемента, значение которого по умолчанию установлено в конструкторе класса CPointer и равно нулю. Это нужно для того, чтобы была возможность в рамках одного элемента, к которому будет подключаться указатель, создавать несколько объектов типа CPointer для разных целей.

class CPointer : public CElement { public : bool CreatePointer( const long chart_id, const int subwin); }; bool CPointer::CreatePointer( const long chart_id, const int subwin) { string name=CElement::ProgramName()+ "_pointer_bmp_" +( string ) CElement::Index() + "__" +( string )CElement::Id(); SetPointerBmp(); if (!m_pointer_bmp.Create(m_chart_id,name,m_subwin, 0 , 0 )) return ( false ); m_pointer_bmp.BmpFileOn( "::" +m_file_on); m_pointer_bmp.BmpFileOff( "::" +m_file_off); m_pointer_bmp.Corner(m_corner); m_pointer_bmp.Selectable( false ); m_pointer_bmp.Z_Order( 0 ); m_pointer_bmp.Tooltip( "

" ); m_pointer_bmp.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS ); return ( true ); }

Теперь у нас есть все элементы для создания древовидного списка и далее рассмотрим, как устроен класс CTreeView для его создания.

Разработка класса CTreeView для создания древовидного списка

Создаём файл TreeView.mqh с классом CTreeView со стандартными методами, как делали это для всех элементов библиотеки, и подключаем его к файлу WndContainer.mqh:

#include "TreeView.mqh"

Перечислим составные части элемента, из которых будет собираться древовидный список.

Фон древовидного списка Список пунктов древовидного списка Вертикальная полоса прокрутки древовидного списка Фон списка содержания Список пунктов содержания Вертикальная полоса прокрутки списка содержания Указатель курсора мыши, чтобы отслеживать, как изменяется ширина области древовидного списка и области содержания







Рис. 4. Составные части элемента «Древовидный список».

Картинка для указателя курсора мыши будет скрыта после создания. Появляться она будет лишь в узкой области на границе смыкания областей списков, когда над ней находится курсор мыши.

Для создания элемента «Древовидный список» понадобятся семь приватных (private) методов и один публичный (public):

class CTreeView : public CElement { private : CRectLabel m_area; CRectLabel m_content_area; CTreeItem m_items[]; CTreeItem m_content_items[]; CScrollV m_scrollv; CScrollV m_content_scrollv; CPointer m_x_resize; public : bool CreateTreeView( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateContentArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateContentItems( void ); bool CreateContentScrollV( void ); bool CreateXResizePointer( void ); };

Для примера приведём код только одного из них – метода CTreeView::CreateXResizePointer() для создания указателя курсора мыши (см. листинг кода ниже). Здесь нужно обратить внимание на следующие нюансы:

Указатель курсора не будет создан, если одно из условий ниже истинно:

не включен режим, позволяющий изменять ширину списков.



включен режим пунктов-вкладок.

Отступы указателя здесь будут рассчитываться от системного курсора мыши (этот тип элемента не привязывается к окну, как остальные элементы).

Если в элементе нужно несколько указателей, то для каждого нужно установить свой индекс элемента. Так как в текущей версии древовидного списка будет использоваться только один указатель, то здесь это свойство можно пропустить, поскольку по умолчанию в конструкторе указателя он инициализируется значением 0 .

. Нужно обязательно указать идентификатор элемента, к которому подключен указатель. Это нужно, чтобы не возникло конфликтов имён графических объектов из разных элементов, где могут использоваться указатели курсора.

bool CTreeView::CreateXResizePointer( void ) { if (!m_resize_content_area_mode || m_tab_items_mode) return ( true ); m_x_resize.XGap( 12 ); m_x_resize.YGap( 9 ); m_x_resize.Id(CElement::Id()); m_x_resize.Type(MP_X_RESIZE); if (!m_x_resize.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

Прежде чем приступать к описанию остальных методов класса CTreeView, давайте определимся, какой функционал нам необходим в элементе «Древовидный список». Реализуем класс для создания этого элемента таким образом, чтобы впоследствии было возможно создавать иерархические списки, применяемые для различных целей.

Например, нужно сразу учесть некоторые особенности при разработке в будущем классов для создания файловых навигаторов. Обратите внимание на то, как устроен файловый навигатор в проводнике операционной системы Windows. Если включен показ древовидного списка в левой части окна (в Windows 7 он называется «Область переходов»), то в этом списке Вы не увидите пунктов, которые являются файлами – только папки. Все файлы в проводнике системы отображаются только в области содержания (см. скриншот ниже).





Рис. 5. Файловый навигатор в проводнике Windows 7. Слева - древовидный список. Справа - область содержания.

Но часто возникает необходимость отображения в древовидном списке не только папок, но и файлов. Например, можно сделать так, что при выделении файла в древовидном списке его содержимое отображается в правой области. Поэтому, если класс элемента типа CTreeView используется для создания файлового навигатора, нужно предоставить пользователю библиотеки на выбор два режима: (1) отображать в древовидном списке папки и файлы или (2) только папки. Для этого в файл Enums.mqh добавляется перечисление ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE (см. листинг кода ниже).

enum ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE { FN_ALL = 0 , FN_ONLY_FOLDERS = 1 };

Не всегда бывает нужно, чтобы содержимое пункта отображалось в области содержания, поэтому предусмотрим возможность отключить его показ. Например, это могло бы пригодиться, когда древовидный список используется как вкладки, к которым привязаны группы элементов управления библиотеки, подобно тому, как это было представлено в статье Графические интерфейсы VII: Элементы "Вкладки" (Глава 2).

Кроме этого, обеспечим ещё дополнительные режимы для более точной настройки элемента «Древовидный список». Ниже представлен полный список режимов текущей версии.

Режим файлового навигатора

Режим подсветки при наведении курсора

Режим показа содержания пункта в области содержания

Режим изменения ширины области содержания

Режим пунктов-вкладок

Для настройки режимов элемента нужно перед его созданием воспользоваться методами, представленными в листинге кода ниже:

class CTreeView : public CElement { private : ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE m_file_navigator_mode; bool m_lights_hover; bool m_show_item_content; bool m_resize_list_area_mode; bool m_tab_items_mode; public : void NavigatorMode( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE mode) { m_file_navigator_mode=mode; } void LightsHover( const bool state) { m_lights_hover=state; } void ShowItemContent( const bool state) { m_show_item_content=state; } void ResizeListAreaMode( const bool state) { m_resize_list_area_mode=state; } void TabItemsMode( const bool state) { m_tab_items_mode=state; } };

В списке ниже перечислены свойства, которые будут доступны для настройки внешнего вида элемента.

Ширина области древовидного списка

Цвет фона

Цвет рамки фона

Ширина области содержания

Высота пунктов в списках

Цвета фона пунктов в разных состояниях

Цвета текста пунктов в разных состояниях

Картинки для признака наличия содержания в пункте (по умолчанию картинка в виде стрелки вправо)



class CTreeView : public CElement { private : int m_treeview_area_width; color m_area_color; color m_area_border_color; int m_content_area_width; int m_item_y_size; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; string m_item_arrow_file_on; string m_item_arrow_file_off; string m_item_arrow_selected_file_on; string m_item_arrow_selected_file_off; public : void ItemYSize( const int y_size) { m_item_y_size=y_size; } void TreeViewAreaWidth( const int x_size) { m_treeview_area_width=x_size; } void ContentAreaWidth( const int x_size) { m_content_area_width=x_size; } void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } void ItemArrowFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_file_on=file_path; } void ItemArrowFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_file_off=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_on=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_off=file_path; } };

Понадобятся поля, в которых будем хранить индексы выделенных пунктов в древовидном списке и в списке области содержания. До создания древовидного списка, с помощью метода CTreeView::SelectedItemIndex() можно будет указать пункт, который должен быть выделен сразу после создания.

class CTreeView : public CElement { private : int m_selected_item_index; int m_selected_content_item_index; public : void SelectedItemIndex( const int index) { m_selected_item_index=index; } int SelectedItemIndex( void ) const { return (m_selected_item_index); } };

Параметры для формирования списков элемента

Перед созданием элемента типа CTreeView нужно сначала сформировать древовидный список. Для этого нам понадобится метод для добавления в список пунктов с такими параметрами, с помощью которых программа впоследствии будет понимать, в какой последовательности нужно выстраивать пункты в процессе использования древовидного списка. Без некоторых параметров не получится правильно построить иерархическую последовательность. Ниже представлен полный список этих параметров.

Общий индекс списка



Все пункты древовидного списка устанавливаются последовательно в цикле, и каждому устанавливается индекс текущей итерации. Во время использования элемента, независимо от того, до какой степени развернут древовидный список перед пользователем в текущий момент, общий индекс списка у каждого пункта остаётся изначальным до конца его «жизни». Например, для пунктов A, B, C, D, E и F общие индексы списка будут 0, 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. Допустим, пункты B и C находятся в пункте A, а пункт E находится в пункте D. Для наглядности на рисунке ниже показаны два варианта состояния древовидного списка. В левой части рисунка (1) показан полностью развёрнутый список и видно непрерывную последовательную его индексацию. В правой части рисунка (2) показан вариант, когда списки пунктов A и D, в которых содержатся пункты B, C и E, свёрнуты, и при этом сохраняются их прежние индексы, присвоенные во время формирования и инициализации массивов древовидного списка.

Рис. 6. Слева 1) – полностью развёрнутый список. Справа 2) – свёрнутый список.

Общий индекс списка предыдущего узла



Например, у пунктов в корневом каталоге нет предыдущего узла, поэтому у этих пунктов значение этого параметра будет -1. Если же у пункта есть содержание (локальный список пунктов), то всем его элементам присваивается общий индекс списка узла, в котором они находятся. На рисунке ниже видно, что пунктам A, D и H в корневом каталоге присвоены значения -1. Пунктам B и C присвоен общий индекс списка [0] предыдущего узла A, а пунктам E, F и G – общий индекс списка [3] предыдущего узла D.

Рис. 7. Всем дочерним элементам узла присваивается его общий индекс списка.

Описание пункта (отображаемый текст в пункте)



Например, это могут быть названия папок и файлов (если создаётся файловый навигатор) или названия категорий и подкатегорий, каких-то групп элементов (если создаётся элемент «Вкладки»).





Номер уровня узла



Счёт начинается с нуля. То есть, пункты в корневом каталоге имеют значение 0. Далее, по мере увеличения уровня вложенности, значение для вложенного пункта увеличивается на единицу. Для однозначного понимания посмотрите на рисунок ниже. На горизонтальной шкале сверху столбцам пунктов присвоены номера их уровней. Уровень узлов A, D и J имеет значение 0. У пунктов B, C, E, I и K это номер 1, а у пунктов F, G и H – номер 2.

Рис. 8. Номер узла привязан к уровню его вложенности.





Локальный индекс



Если у пункта есть содержание (свой локальный список элементов), то у этого списка будет собственная индексация, которая начинается с нулевого значения. Синими цифрами на схеме ниже показаны индексы локальных списков.

Рис. 9. Индексация локальных списков.





Локальный индекс предыдущего узла



Здесь используется такой же принцип, как и в случае с параметром общего индекса предыдущего узла. У пунктов в корневом каталоге нет предыдущего узла, поэтому значение данного параметра у них будет -1. Пунктам, у которых есть предыдущий узел присваивается его локальный индекс. На рисунке ниже локальные индексы предыдущего узла изображены красным цветом.

Рис. 10. Локальные индексы предыдущего узла.





Количество пунктов (размер массива локального списка узла).

От этого значения зависит, какой тип (из перечисления ENUM_TYPE_TREE_ITEM) будет присваиваться пункту в поле класса CTreeItem. На нижеприведенной схеме количество пунктов во всех локальных списках представлено в численном виде. Видно, что в пунктах A, D, E и J есть содержание (2, 2, 3 и 1 соответственно), в пунктах B, C, F, G, H, I и K – пусто (0).

Рис. 11. Количество элементов в локальных списках узлов.

Состояние пункта.

Свёрнут/развёрнут в случае наличия локального списка (содержания). Позволяет сразу перед созданием древовидного списка указать, какие пункты должны быть развёрнуты. Для примера, все ключевые параметры для определения пункта в древовидном списке теперь можно изобразить в одной сводной таблице (см. пример на рисунке ниже). Для однозначной интерпретации значения всех параметров изображены разными цветами.

Рис. 12. Сводная таблица ключевых (значимых) параметров для определения пунктов в древовидном списке.

При разработке класса для создания файлового навигатора все эти параметры должны рассчитываться автоматически, считывая иерархическую структуру общей и локальной файловых директорий терминала. Всё это будет подробно показано в следующей главе восьмой серии, но некоторые моменты рассмотрим уже сейчас, чтобы сразу представить адаптированные методы класса древовидного списка (CTreeView) для создания файловых навигаторов. Например, кроме количества пунктов в локальном списке узла, в случае, если создаётся файловый навигатор, нужно ещё будет указать количество пунктов, которые являются папками. Также для каждого пункта нужен параметр, с помощью которого можно будет определить, является ли он папкой. Ведь в контексте файлового навигатора отсутствие локального списка в пункте ещё не говорит о том, что это файл.

А вот при создании обычного древовидного списка его структуру нужно формировать самостоятельно. Но в любом случае в обоих вариантах для этого будет использоваться один и тот же метод CTreeView::AddItem(), с помощью которого можно добавлять пункт в древовидный список с указанными параметрами, которые нужно передать в качестве аргументов. В листинге кода ниже показан код этого метода и список массивов, в которых будут храниться все параметры пунктов. Обратите внимание, что для каждого пункта можно установить уникальную картинку.

class CTreeView : public CElement { private : int m_t_list_index[]; int m_t_prev_node_list_index[]; string m_t_item_text[]; string m_t_path_bmp[]; int m_t_item_index[]; int m_t_node_level[]; int m_t_prev_node_item_index[]; int m_t_items_total[]; int m_t_folders_total[]; bool m_t_item_state[]; bool m_t_is_folder[]; public : void AddItem( const int list_index, const int list_id, const string item_name, const string path_bmp , const int item_index, const int node_number, const int item_number, const int items_total, const int folders_total, const bool item_state, const bool is_folder= true ); }; void CTreeView::AddItem( const int list_index, const int prev_node_list_index, const string item_text, const string path_bmp , const int item_index, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool item_state, const bool is_folder) { int array_size =:: ArraySize (m_items); m_items_total =array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_items,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_list_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_prev_node_list_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_text,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_path_bmp,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_node_level,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_prev_node_item_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_items_total,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_folders_total,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_state,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_is_folder,m_items_total); m_t_list_index[array_size] =list_index; m_t_prev_node_list_index[array_size] =prev_node_list_index; m_t_item_text[array_size] =item_text; m_t_path_bmp[array_size] =path_bmp; m_t_item_index[array_size] =item_index; m_t_node_level[array_size] =node_level; m_t_prev_node_item_index[array_size] =prev_node_item_index; m_t_items_total[array_size] =items_total; m_t_folders_total[array_size] =folders_total; m_t_item_state[array_size] =item_state; m_t_is_folder[array_size] =is_folder; }

Перед созданием элемента есть возможность установить его параметры и задать начальную ширину для области древовидного списка и области содержания. По умолчанию, значение в поле класса, в которое устанавливается ширина области содержания, инициализировано значением WRONG_VALUE (см. листинг кода ниже). Это означает, что если ширину для области содержания не установить, то не будут созданы три составные части элемента: (1) фон области содержания, (2) массивы пунктов для этой области и (3) полоса прокрутки для списка в этой области. Этого не произойдет, даже если в параметрах установлен режим «Показывать содержание выделенного пункта в древовидном списке». То есть, отключить показ списка можно, оставив при этом фон, но сделать наоборот нельзя.

CTreeView::CTreeView( void ) : m_treeview_area_width( 180 ), m_content_area_width( WRONG_VALUE ), m_item_y_size( 20 ), m_visible_items_total( 13 ), m_tab_items_mode( false ), m_lights_hover( false ), m_show_item_content( true ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 0 ; }

Для списка пунктов в области содержания понадобится отдельный список динамических массивов. Он не такой большой, как для древовидного списка, ведь здесь не нужно соблюдать иерархическую последовательность. Для формирования подобного списка понадобятся только три параметра.

Общий индекс списка области содержания

Общий индекс древовидного списка

Описание пункта (отображаемый текст)

class CTreeView : public CElement { private : int m_c_list_index[]; int m_c_tree_list_index[]; string m_c_item_text[]; };

Установка размеров и инициализация этих массивов будут осуществляться в методе создания списка содержания CTreeView::CreateContentItems(). В массивы попадут все пункты кроме тех, которые относятся к корневому каталогу, так как над ними нет узла, который можно было бы выделить в древовидном списке. Здесь же в самом начале метода можно увидеть проверку на установленные режимы, от которых зависит создание области содержания.

bool CTreeView::CreateContentItems( void ) { if (!m_show_item_content || m_content_area_width< 0 ) return ( true ); int x =m_content_area.X()+ 1 ; int y =CElement::Y()+ 1 ; int w =m_content_area.X2()-x- 1 ; int c= 0 ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]< 1 ) continue ; int new_size=c+ 1 ; :: ArrayResize (m_content_items,new_size); :: ArrayResize (m_c_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_c_tree_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_c_list_index,new_size); y=(c> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; m_content_items[c].WindowPointer(m_wnd); m_content_items[c].Index( 1 ); m_content_items[c].Id(CElement::Id()); m_content_items[c].XSize(w); m_content_items[c].YSize(m_item_y_size); m_content_items[c].IconFile(m_t_path_bmp[i]); m_content_items[c].ItemBackColor(m_area_color); m_content_items[c].ItemBackColorHover(m_item_back_color_hover); m_content_items[c].ItemBackColorSelected(m_item_back_color_selected); m_content_items[c].ItemTextColor(m_item_text_color); m_content_items[c].ItemTextColorHover(m_item_text_color_hover); m_content_items[c].ItemTextColorSelected(m_item_text_color_selected); m_content_items[c].X(x); m_content_items[c].Y(y); m_content_items[c].XGap(x-m_wnd.X()); m_content_items[c].YGap(y-m_wnd.Y()); if (!m_content_items[c].CreateTreeItem(m_chart_id,m_subwin,x,y,TI_SIMPLE,c, 0 ,m_t_item_text[i], false )) return ( false ); m_content_items[c].Hide(); m_content_items[c].IsDropdown( true ); m_c_list_index[c] =c; m_c_tree_list_index[c] =m_t_list_index[i]; m_c_item_text[c] =m_t_item_text[i]; c++; } m_content_items_total=:: ArraySize (m_content_items); return ( true ); }

Динамические массивы для древовидного списка и списка в области содержания, которые мы рассмотрели до этого, предназначены для хранения полных списков. Но поскольку пункты этих списков будут отображаться не всегда все сразу, то нужны ещё две группы динамических массивов, которые будут постоянно переформировываться во время взаимодействия с древовидным списком. При этом будет учитываться текущее состояние узлов, имеющих локальные списки, которые могут быть скрыты или развёрнуты. Давайте рассмотрим более подробный пример.

Допустим, что у нас есть древовидный списо из 11 пунктов:

Рис. 13. Модель древовидного списка из 11 пунктов.

Так как пункты A, D и J находятся в списке корневого каталога, то они не попадут в полный список пунктов для области содержания. На рисунке ниже, в левой части, (1) показан список всех пунктов древовидного списка. Динамические массивы для хранения параметров этого списка, которые рассматривались в одном из листингов выше, содержат в своих названиях префикс ‘t’ (сокращение от слова ‘tree’). В правой части рисунка изображён (2) список пунктов, которые попали в область содержания. Динамические массивы для хранения параметров этого списка содержат в своих названиях префикс ‘c’ (сокращение от слова ‘content’).

Рис. 14. Полные списки для обеих групп.

В рассматриваемом примере локальные списки находятся в пунктах A, D, E и J. На рисунке ниже они выделены синим цветом.

Рис. 15. Пункты содержащие локальные списки (выделены синим цветом).

Каждый раз при выделении в древовидном списке пунктов, в которых есть содержание, список в области содержания будет переформировываться. Например, если выделить пункт A, в области содержания сформируется список из пунктов B и C (вариант 1 на рисунке). Если выделить пункт D, то сформируется список из пунктов E и I (вариант 2 на рисунке).

Рис. 16. Пример формирования списков для области содержания.

Переформирование списка отображаемых пунктов в древовидном списке осуществляется в момент свёртывания и развёртывания локальных списков узлов. Здесь всё просто и очевидно. Пункты свёрнутых списков исключены из показа и не будут включены в массивы предназначенные для хранения отображаемых пунктов древовидного списка.

Для всего перечисленного выше понадобится один массив для списка отображаемых пунктов в древовидном списке, в нём будут храниться общие индексы древовидного списка, и три массива для списка содержания, в нём будут храниться (1) общие индексы списка содержания, (2) общие индексы древовидного списка и (3) описание (отображаемый текст) пунктов:

class CTreeView : public CElement { private : int m_td_list_index[]; int m_cd_list_index[]; int m_cd_tree_list_index[]; string m_cd_item_text[]; };

Ниже рассмотрим методы, с помощью которых будут формироваться и управляться списки по вышеописанным алгоритмам.





Методы для управления списками элемента

После того, как все параметры в класс CTreeView переданы и элемент создан, нужно сформировать и обновить списки пунктов, предназначенных для отображения. Чтобы сократить код главных методов, создадим дополнительные приватные поля и методы, которые будут использоваться в служебных целях. Для работы понадобятся значения минимального и максимального уровней узлов и количество пунктов в корневом каталоге древовидного списка.

class CTreeView : public CElement { private : int m_min_node_level; int m_max_node_level; int m_root_items_total; private : void SetNodeLevelBoundaries( void ); void SetRootItemsTotal( void ); }; void CTreeView::SetNodeLevelBoundaries( void ) { m_min_node_level =m_t_node_level[:: ArrayMinimum (m_t_node_level)]; m_max_node_level =m_t_node_level[:: ArrayMaximum (m_t_node_level)]; } void CTreeView::SetRootItemsTotal( void ) { int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]==m_min_node_level) m_root_items_total++; } }

Ранее уже рассматривали массивы для формирования списков отображаемых пунктов. Понадобится метод CTreeView::AddDisplayedTreeItem(), с помощью которого можно будет заполнять такой массив для древовидного списка. Чтобы добавить пункт в этот список, в метод нужно передать общий индекс списка.

class CTreeView : public CElement { private : void AddDisplayedTreeItem( const int list_index); }; void CTreeView::AddDisplayedTreeItem( const int list_index) { int array_size=:: ArraySize (m_td_list_index); :: ArrayResize (m_td_list_index,array_size+ 1 ); m_td_list_index[array_size]=list_index; }

После того, как массив будет сформирован, нужно переставить пункты и перерисовать элемент, чтобы отобразить последние изменения. Для этих целей создадим ещё один вспомогательный метод CTreeView::RedrawTreeList(). В начале этого метода элемент скрывается. Затем (1) рассчитывается Y-координата для первого пункта, (2) корректируется размер ползунка полосы прокрутки и (3) рассчитывается ширина пунктов с учётом наличия/отсутствия полосы прокрутки. Затем в цикле на каждой итерации для каждого пункта рассчитывается Y-координата и осуществляется обновление свойств. После завершения цикла элемент снова делается видимым.

class CTreeView : public CElement { private : void RedrawTreeList( void ); }; void CTreeView::RedrawTreeList( void ) { Hide(); int y=CElement::Y()+ 1 ; m_items_total=:: ArraySize (m_td_list_index); m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total); int w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? CElement::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth() : CElement::XSize()- 2 ; for ( int i= 0 ; i<m_items_total; i++) { y=(i> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; int li=m_td_list_index[i]; m_items[li].UpdateY(y); m_items[li].UpdateWidth(w); } Show(); }

Все перечисленные выше поля и методы будут вызываться в методе CTreeView::UpdateTreeViewList(), где и будет формироваться и обновляться древовидный список (см. листинг кода ниже). Рассмотрим этот метод подробнее.

Здесь понадобятся четыре локальных динамических массива, с помощью которых будет контролироваться последовательность пунктов в процессе формирования списка. В их число входят массивы для:

общих индексов списка предыдущих узлов;

локальных индексов пунктов;

количества пунктов в узле;

количества папок в узле.

Начальный размер массивов будет на два элемента больше, чем максимальное количество узлов в древовидном списке. Это нужно, чтобы значения текущего пункта (в цикле) запоминались в следующий элемент массивов, и уже на следующей итерации по текущему индексу цикла проверялись значения предыдущего пункта. Изначально массивы инициализируются значением -1. Обратите внимание также на то, что каждый раз, когда программа заходит в этот метод, буфер массива m_td_list_index[], предназначенного для формирования древовидного списка, освобождается, и массиву устанавливается нулевой размер. Ещё нам понадобятся дополнительный счётчик пунктов (ii) и переменная (end_list) для установки флага последнего пункта в корневом каталоге.

После объявления всех локальных массивов и переменных начинает свою работу главный цикл метода CTreeView::UpdateTreeViewList(). Он будет работать до тех пор, пока:

счётчик узлов ( nl ) не превысит установленный максимум;

) не превысит установленный максимум; мы не дошли до последнего пункта в корневом каталоге (после проверки всех вложенных в него пунктов);

программу не удалил пользователь.

Это двойной цикл. На первом его уровне считаются узлы древовидного списка. На втором уровне поочерёдно проверяются все пункты локального списка текущего узла. В начале тела второго цикла проверяется режим файлового навигатора на случай, если древовидный список используется по этому назначению. Если включен режим «Показывать в древовидном списке только папки», то далее нужно проверить, является ли текущий пункт папкой, и если нет, то осуществляется переход к следующему пункту.

Если прошли эти условия, то далее следуют ещё три проверки. Программа перейдёт к следующему пункту в трёх нижеописанных случаях.

Если узлы не совпадают.

Последовательность локальных индексов пунктов не соблюдается.

Если сейчас мы не в корневом каталоге, и общий индекс списка предыдущего узла не равен аналогичному в памяти.

Если прошли все проверки перечисленные выше, запоминаем локальный индекс пункта, если следующий будет не меньше размера локального списка.

Далее, если оказалось, что пункт содержит локальный список и он сейчас развёрнут, добавим пункт в массив отображаемых пунктов в древовидном списке. Здесь же нужно запомнить в локальные массивы метода текущие значения пункта. Единственное исключение здесь — локальный индекс пункта. Его нужно запомнить в индекс текущего узла (nl), а значения всех остальных параметров — в индекс следующего узла (n). Кроме этого, здесь обнуляется счётчик локальных индексов пунктов и останавливается текущий (второй) цикл для перехода к следующему узлу.

Если же переход к следующему узлу не произошел, значит, это был пункт без списка, или же список свёрнут в текущий момент. В этом случае здесь тоже сначала добавляется пункт в массив отображаемых пунктов в древовидном списке. Затем увеличивается счётчик локальных индексов пунктов.

Если сейчас мы находимся в корневом каталоге и уже дошли до последнего пункта списка, то это означает, что формирование списка завершено. Устанавливается флаг, и цикл останавливается. Если до последнего пункта в корневом каталоге мы ещё не дошли, то получим количество пунктов в текущем узле или количество папок, если установлен соответствующий режим. Если это не последний пункт в текущем списке, то переходим к следующему. Если же дошли до последнего пункта, то теперь нужно перейти на предыдущий узел и продолжить цикл от пункта, который был проверен в его списке в последний раз. И так до тех пор, пока мы не дойдём до последнего пункта в корневом каталоге.

После того, как формирование древовидного списка завершено, в самом конце метода осуществляется перерисовка элемента.

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateTreeViewList( void ); }; void CTreeView::UpdateTreeViewList( void ) { int l_prev_node_list_index[]; int l_item_index[]; int l_items_total[]; int l_folders_total[]; int begin_size=m_max_node_level+ 2 ; :: ArrayResize (l_prev_node_list_index,begin_size); :: ArrayResize (l_item_index,begin_size); :: ArrayResize (l_items_total,begin_size); :: ArrayResize (l_folders_total,begin_size); :: ArrayInitialize (l_prev_node_list_index,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_item_index,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_items_total,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_folders_total,- 1 ); :: ArrayFree (m_td_list_index); int ii= 0 ; bool end_list= false ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int nl=m_min_node_level; nl<=m_max_node_level && !end_list ; nl++) { for ( int i= 0 ; i<items_total && !:: IsStopped (); i++) { if (m_file_navigator_mode==FN_ONLY_FOLDERS) { if (!m_t_is_folder[i]) continue ; } if (nl!=m_t_node_level[i] || m_t_item_index[i]<=l_item_index[nl]) continue ; if (nl>m_min_node_level && m_t_prev_node_list_index[i]!=l_prev_node_list_index[nl]) continue ; if (m_t_item_index[i]+ 1 >=l_items_total[nl]) ii=m_t_item_index[i]; if (m_t_item_state[i]) { AddDisplayedTreeItem(i); int n=nl+ 1 ; l_prev_node_list_index[n] =m_t_list_index[i]; l_item_index[nl] =m_t_item_index[i]; l_items_total[n] =m_t_items_total[i]; l_folders_total[n] =m_t_folders_total[i]; ii= 0 ; break ; } AddDisplayedTreeItem(i); ii++; if (nl==m_min_node_level && ii>=m_root_items_total) { end_list= true ; break ; } else if (nl>m_min_node_level) { int total=(m_file_navigator_mode==FN_ONLY_FOLDERS)? l_folders_total[nl]: l_items_total[nl]; if (ii<total) continue ; while ( true ) { l_prev_node_list_index[nl] =- 1 ; l_item_index[nl] =- 1 ; l_items_total[nl] =- 1 ; if (l_item_index[nl- 1 ]+ 1 >=l_items_total[nl- 1 ]) { if (nl- 1 ==m_min_node_level) break ; nl--; continue ; } break ; } nl=nl- 2 ; ii= 0 ; break ; } } } RedrawTreeList(); }

Смещение списков относительно ползунков полосы прокрутки будет осуществляться с помощью методов CTreeView::ShiftTreeList() и CTreeView::ShiftContentList(). Основная логика этих методов практически идентична, поэтому в качестве примера приведём здесь код только одного из них (для древовидного списка).

В начале метода все пункты древовидного списка скрываются. Затем рассчитывается ширина пунктов с учётом наличия полосы прокрутки в текущей сборке списка. Если полоса прокрутки есть, то определяется позиция ползунка. Затем в цикле для каждого пункта рассчитываются и обновляются координаты и ширина, а пункт делается видимым. В конце метода, в случае, если полоса прокрутки должна отображаться, нужно её перерисовать, чтобы она размещалась поверх списка.

class CTreeView : public CElement { private : void ShiftTreeList( void ); void ShiftContentList( void ); }; void CTreeView::ShiftTreeList( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].Hide(); bool is_scroll=m_items_total>m_visible_items_total; int w=(is_scroll)? m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : m_area.XSize()- 2 ; int v=(is_scroll)? m_scrollv.CurrentPos() : 0 ; m_scrollv.CurrentPos(v); int y=CElement::Y()+ 1 ; for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { y=(r> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; int li=m_td_list_index[v]; m_items[li].UpdateX(m_area.X()+ 1 ); m_items[li].UpdateY(y); m_items[li].UpdateWidth(w); m_items[li].Show(); v++; } } if (is_scroll) m_scrollv.Reset(); }

Метод для формирования и обновления списка содержания существенно проще, поскольку здесь формируется обычный список, в котором не нужно соблюдать иерархическую последовательность. Здесь в начале метода CTreeView::UpdateContentList() освобождаются массивы, с помощью которых формируется список содержания. Затем в первом цикле проходим по всем пунктам древовидного списка и сохраняем только те, у которых с выделенным в древовидном списке пунктом совпадают следующие параметры:

Уровни узлов

Локальные индексы пунктов

Общие индексы пунктов.

В этом цикле сохраняются только описание пункта (отображаемый текст) и общий индекс древовидного списка.

Во втором цикле нужно пройтись по списку содержания и заполнить массив для общих индексов этого списка. Для определения нужных пунктов будут использоваться параметры, которые были получены в первом цикле. В конце метода корректируется размер ползунка полосы прокрутки и обновляется список для отображения последних изменений.

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateContentList( void ); }; void CTreeView::UpdateContentList( void ) { int li=m_selected_item_index; :: ArrayFree (m_cd_item_text); :: ArrayFree (m_cd_list_index); :: ArrayFree (m_cd_tree_list_index); int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]==m_t_node_level[li]+ 1 && m_t_prev_node_item_index[i]==m_t_item_index[li] && m_t_prev_node_list_index[i]==li) { int size =:: ArraySize (m_cd_list_index); int new_size =size+ 1 ; :: ArrayResize (m_cd_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_cd_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_cd_tree_list_index,new_size); m_cd_item_text[size] =m_t_item_text[i]; m_cd_tree_list_index[size] =m_t_list_index[i]; } } int cd_items_total=:: ArraySize (m_cd_list_index); if (cd_items_total> 0 ) { int c= 0 ; int c_items_total=:: ArraySize (m_c_list_index); for ( int i= 0 ; i<c_items_total; i++) { if (m_c_item_text[i]==m_cd_item_text[c] && m_c_tree_list_index[i]==m_cd_tree_list_index[c]) { m_cd_list_index[c]=m_c_list_index[i]; c++; if (c>=cd_items_total) break ; } } } m_content_scrollv.ChangeThumbSize(cd_items_total,m_visible_items_total); ShiftContentList(); }





Управление шириной областей списков

Теперь подробнее рассмотрим, как работает режим изменения ширины списков. Для этого понадобятся: (1) один основной приватный метод CTreeView::ResizeListArea(), в котором будут осуществляться все основные проверки и — по результатам этих проверок — изменение ширины списков, а также (2) четыре вспомогательных приватных метода для решения нижеописанных задач.

Метод CTreeView::CheckXResizePointer() — проверка готовности для изменения ширины списков. Здесь код метода состоит из двух блоков, привязанных к одному условию. Если указатель курсора не активирован, но курсор мыши находится в его области, обновляются координаты указателя, и он делается видимым. Если при этом левая кнопка мыши нажата, то указатель активируется. Если первое условие метода не исполняется, то указатель курсора дезактивируется и скрывается.

class CTreeView : public CElement { private : void CheckXResizePointer( const int x, const int y); }; void CTreeView::CheckXResizePointer( const int x, const int y) { if (!m_x_resize.State() && y>m_area.Y() && y<m_area.Y2() && x>m_area.X2()- 2 && x<m_area.X2()+ 3 ) { int l_x=x-m_x_resize.XGap(); int l_y=y-m_x_resize.YGap(); m_x_resize.Moving(l_x,l_y); m_x_resize.Show(); m_x_resize.IsVisible( true ); if (m_mouse_state) m_x_resize.State( true ); } else { if (!m_mouse_state) { m_x_resize.State( false ); m_x_resize.Hide(); m_x_resize.IsVisible( false ); } } }

Метод CTreeView::CheckOutOfArea() — проверка на выход за ограничения. Нет смысла изменять ширину списков так, чтобы полностью исключить из видимости какой-то один из них. Поэтому установим ограничение в 80 пикселей . Сделаем так, что если курсор вышел за установленное ограничение по горизонтали, то перемещение указателя будет возможно только по вертикали, но в рамках области смыкания областей списков.

class CTreeView : public CElement { private : bool CheckOutOfArea( const int x, const int y); }; bool CTreeView::CheckOutOfArea( const int x, const int y) { int area_limit= 80 ; if (x<m_area.X()+area_limit || x>m_content_area.X2()-area_limit) { if (y>m_area.Y() && y<m_area.Y2()) m_x_resize.UpdateY(y-m_x_resize.YGap()); return ( false ); } return ( true ); }

Методы CTreeView::UpdateTreeListWidth() и CTreeView::UpdateContentListWidth() – для обновления (1) ширины древовидного списка и (2) ширины списка в области содержания. В древовидном списке будет смещаться только правая его граница. Для этого нужно изменять только его ширину. Кроме этого нужно обновлять координаты полосы прокрутки . Для списка в области содержания нужно одновременно обновлять его ширину и X-координату , чтобы визуально смещалась только левая граница.

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateTreeListWidth( const int x); void UpdateContentListWidth( const int x); }; void CTreeView::UpdateTreeListWidth( const int x) { m_area.X_Size(x-m_area.X()); m_area.XSize(m_area.X_Size()); int l_w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 4 : m_area.XSize()- 1 ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].UpdateWidth(l_w); m_scrollv.X(m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth()); m_scrollv.XDistance(m_scrollv.X()); } void CTreeView::UpdateContentListWidth( const int x) { int l_x=m_area.X2()- 1 ; m_content_area.X(l_x); m_content_area.X_Distance(l_x); m_content_area.XGap(l_x-m_wnd.X()); m_content_area.XSize(CElement::X2()-m_content_area.X()); m_content_area.X_Size(m_content_area.XSize()); l_x=m_content_area.X()+ 1 ; int l_w=(m_content_items_total>m_visible_items_total) ? m_content_area.XSize()-m_content_scrollv.ScrollWidth()- 4 : m_content_area.XSize()- 2 ; int total=:: ArraySize (m_content_items); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_content_items[i].UpdateX(l_x); m_content_items[i].UpdateWidth(l_w); } }

Все эти вспомогательные методы будут вызываться в основном методе CTreeView::ResizeListArea(), который и будет в итоге использоваться при обработке событий приложения. В самом начале метода нужно пройти несколько проверок. Программа выйдет отсюда в нижеследующих случаях.

Если отключен режим для изменения ширины списков

Если область содержания отключена

Если включен режим пунктов-вкладок

Если полоса прокрутки активна (ползунок находится в режиме перемещения)

Если все эти проверки пройдены, то далее вызывается метод CTreeView::CheckXResizePointer() для определения готовности состояния на изменение ширины списков. Если в результате оказалось, что указатель отключен, то нужно разблокировать ранее заблокированную им форму.

Если же указатель включен, то сначала нужно посмотреть, не выходим ли мы за установленные ограничения. В случае выхода программа завершает свою работу в этом методе. Если же мы находимся в рабочей зоне, то форма блокируется. Обязательно сохраняется идентификатор элемента, потому что возможность разблокировать форму должен иметь только тот элемент, который её заблокировал. Затем обновляются координаты указателя курсора, а также координаты списков и их ширина.

void CTreeView::ResizeListArea( const int x, const int y) { if (!m_resize_list_area_mode || m_content_area_width< 0 || m_tab_items_mode) return ; if (m_scrollv.ScrollState()) return ; CheckXResizePointer(x,y); if (!m_x_resize.State()) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); return ; } } else { if (!CheckOutOfArea(x,y)) return ; m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); m_x_resize.UpdateX(x-m_x_resize.XGap()); if (y>m_area.Y() && y<m_area.Y2()) m_x_resize.UpdateY(y-m_x_resize.YGap()); UpdateTreeListWidth(x); UpdateContentListWidth(x); ShiftTreeList(); ShiftContentList(); m_x_resize.Reset(); } }

В качестве промежуточного итога можно привести блок кода из обработчика элемента CTreeView::OnEvent(), в котором обрабатывается событие перемещения мыши CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Многие методы, рассмотренные выше, используются именно здесь.

void CTreeView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) { ShiftTreeList(); return ; } if (m_content_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) { ShiftContentList(); return ; } ResizeListArea(x,y); if (m_wnd.IsLocked()) return ; ChangeObjectsColor(); return ; } }

Режим пунктов-вкладок

Теперь разберёмся, как будет работать режим вкладок в древовидном списке. На текущий момент в библиотеке уже есть два класса для создания вкладок: CTabs и CIconTabs. Подробнее о том, как они устроены, можно почитать в статье Графические интерфейсы VII: Элементы "Вкладки" (Глава 2). В этих классах вкладки создаются в ряд по горизонтали или по вертикали. В древовидном списке элементы можно было бы располагать по категориям, что даёт существенное удобство, когда элементов в графическом интерфейсе приложения очень много и их нужно как-то сгруппировать.

Итак. Если при создании древовидного списка был установлен режим пунктов-вкладок, то сразу после создания всех объектов элемента нужно определить, какие пункты древовидного списка будут вкладками. Вкладками могут быть только те пункты, которые не содержат в себе локальных списков. При этом нужно учесть, что у пунктов-вкладок будет свой порядок индексации (см. рисунок ниже). Именно на эту последовательность индексов нужно ориентироваться при добавлении элементов управления, к тому или иному пункту-вкладке.

На рисунке ниже показан пример порядка индексации пунктов-вкладок. Пункты A, D, G и H не являются вкладками, так как содержат в себе списки.

Рис. 17. Индексы пунктов-вкладок.

Для решения этой задачи нам понадобится структура (с объявлением массива её экземпляров), в которой будет динамический массив для хранения указателей на элементы и поле, в котором будет храниться индекс вкладки:

class CTreeView : public CElement { private : struct TVElements { CElement *elements[]; int list_index; }; TVElements m_tab_items[]; };

Для определения, какие пункты будут вкладками, а также для формирования их массива будет использоваться метод CTreeView::GenerateTabItemsArray(). Если режим пунктов-вкладок отключен, то программа сразу выйдет из этого метода. Затем в цикле проходим по всему древовидному списку и каждый раз, находя пустой пункт, мы увеличиваем массив структуры TVElements на один элемент и сохраняем общий индекс пункта.

Далее, если включен показ содержания пунктов, то по умолчанию будет выделен первый пункт в списке. Если же показ содержания пунктов отключен, то далее, в случае выхода из диапазона, индекс корректируется. Затем выделяется указанная в свойствах пункт-вкладка.

class CTreeView : public CElement { private : void GenerateTabItemsArray( void ); }; void CTreeView::GenerateTabItemsArray( void ) { if (!m_tab_items_mode) return ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_items_total[i]> 0 ) continue ; int array_size=:: ArraySize (m_tab_items); :: ArrayResize (m_tab_items,array_size+ 1 ); m_tab_items[array_size].list_index=i; } if (!m_show_item_content) { int tab_items_total=:: ArraySize (m_tab_items); if (m_selected_item_index>=tab_items_total) m_selected_item_index=tab_items_total- 1 ; m_items[m_selected_item_index].HighlightItemState( false ); int tab_index=m_tab_items[m_selected_item_index].list_index; m_selected_item_index=tab_index; m_items[tab_index].HighlightItemState( true ); } }

Для присоединения какого-либо элемента управления к вкладке в древовидном списке нужно будет воспользоваться методом CTreeView::AddToElementsArray(). У этого метода только два аргумента: (1) индекс пункта-вкладки и (2) объект типа CElement, указатель которого нужно сохранить в массив указанного пункта-вкладки.

class CTreeView : public CElement { public : void AddToElementsArray( const int item_index,CElement &object); }; void CTreeView::AddToElementsArray( const int tab_index,CElement &object) { int array_size=:: ArraySize (m_tab_items); if (array_size< 1 || tab_index< 0 || tab_index>=array_size) return ; int size=:: ArraySize (m_tab_items[tab_index].elements); :: ArrayResize (m_tab_items[tab_index].elements,size+ 1 ); m_tab_items[tab_index].elements[size]=:: GetPointer (object); }

Для показа элементов только выделенного пункта-вкладки используется метод CTreeView::ShowTabElements(). Программа выйдет из метода, если окажется, что элемент скрыт или режим отключен. Далее, в первом цикле метода, определяется индекс выделенного пункта-вкладки. Затем, во втором цикле, показываются только те элементы, которые закреплены за выделенной вкладкой, а все остальные скрываются.

class CTreeView : public CElement { public : void ShowTabElements( void ); }; void CTreeView::ShowTabElements( void ) { if (!CElement::IsVisible() || !m_tab_items_mode) return ; int tab_index= WRONG_VALUE ; int tab_items_total=:: ArraySize (m_tab_items); for ( int i= 0 ; i<tab_items_total; i++) { if (m_tab_items[i].list_index==m_selected_item_index) { tab_index=i; break ; } } for ( int i= 0 ; i<tab_items_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab_items[i].elements); if (i==tab_index) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab_items[i].elements[j].Reset(); } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab_items[i].elements[j].Hide(); } } }





Методы для обработки событий

При выборе того или иного пункта в списках будет генерироваться сообщение о том, что путь к пункту древовидного списка изменился. Это событие потом можно будет принимать в файловых навигаторах для определения пути к файлу. Для реализации задуманного нам понадобится идентификатор ON_CHANGE_TREE_PATH в файле Defines.mqh (см. листинг кода ниже):

#define ON_CHANGE_TREE_PATH ( 23 )

Для определения пути к выделенному пункту напишем публичный метод CTreeView::CurrentFullPath(), который будем вызывать в файловом навигаторе, чтобы получить путь к файлу. Ещё понадобится поле и метод для получения выделенного файла в списках элемента. Они будут актуальны только тогда, когда древовидный список используется в составе файлового навигатора. Давайте подробнее рассмотрим код метода CTreeView::CurrentFullPath().

Путь формируется в массив path_parts[], поочередным добавлением в него пунктов, начиная от выделенного в текущий момент, и далее вверх по иерархии списка. В самом начале проверяем, является ли выделенный пункт файлом. Если это папка, то добавляем его в массив (названия файлов не будут добавляться в путь).

Далее, пройдёмся в цикле по всему древовидному списку от выделенного пункта вверх. Это реализовано следующим образом. Все пункты, которые являются файлами, пропускаем. Затем для добавления пункта в массив нужно, чтобы были истинными три условия.

Индекс общего списка должен совпадать с индексом общего списка предыдущего узла.

Индекс пункта локального списка должен совпадать с индексом пункта предыдущего узла.

Должна соблюдаться последовательность узлов на убывание.

Если все три условия исполнились: (1) название пункта добавляется в массив, (2) сохраняется текущий индекс цикла для следующей проверки и (3) счётчик цикла сбрасывается. Но в случае, если мы дошли до нулевого уровня узлов, цикл останавливается.

Затем в отдельном цикле формируется строка (полный путь к выделенному пункту) с добавлением разделителя «\\». Далее, если выделенный пункт в древовидном списке – папка, то проверим, есть ли выделенный пункт в списке области содержания и является ли он файлом. Если включен режим "показывать в древовидном списке файлы", то когда выделен файл, после формирования строки его название сразу сохраняется.

В самом конце метода возвращается строка с содержанием пути к выделенному пункту. Если в текущей директории выделен ещё и файл, то получить его можно с помощью публичного метода CTreeView::SelectedItemFileName().

class CTreeView : public CElement { private : string m_selected_item_file_name; public : string SelectedItemFileName( void ) const { return (m_selected_item_file_name); } string CurrentFullPath( void ); }; string CTreeView::CurrentFullPath( void ) { string path= "" ; int li=m_selected_item_index; string path_parts[]; if (m_t_is_folder[li]) { :: ArrayResize (path_parts, 1 ); path_parts[ 0 ]=m_t_item_text[li]; } int total=:: ArraySize (m_t_list_index); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!m_t_is_folder[i]) continue ; if (m_t_list_index[i]==m_t_prev_node_list_index[li] && m_t_item_index[i]==m_t_prev_node_item_index[li] && m_t_node_level[i]==m_t_node_level[li]- 1 ) { int sz=:: ArraySize (path_parts); :: ArrayResize (path_parts,sz+ 1 ); path_parts[sz]=m_t_item_text[i]; li=i; if (m_t_node_level[i]== 0 || i<= 0 ) break ; i=- 1 ; } } total=:: ArraySize (path_parts); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) :: StringAdd (path,path_parts[i]+ "\\" ); if (m_t_is_folder[m_selected_item_index]) { m_selected_item_file_name= "" ; if (m_selected_content_item_index> 0 ) { if (!m_t_is_folder[m_c_tree_list_index[m_selected_content_item_index]]) m_selected_item_file_name=m_c_item_text[m_selected_content_item_index]; } } else m_selected_item_file_name=m_t_item_text[m_selected_item_index]; return (path); }

В текущей версии элемента «Древовидный список» будут обрабатываться три пользовательских действия.

Нажатие на кнопку сворачивания/разворачивания локального списка пункта – метод CTreeView::OnClickItemArrow(). Здесь, если окажется, что имя графического объекта не из древовидного списка или идентификатор элемента в имени объекта не совпадает с идентификатором древовидного списка, программа выходит из метода. Затем (1) нужно получить состояние кнопки пункта и изменить на противоположное , (2) обновить древовидный список отобразив последние изменения, (3) рассчитать положение ползунка полосы прокрутки и (4) в случае, если включен соответствующий режим, показать элементы только выделенного в текущий момент пункта-вкладки.

class CTreeView : public CElement { private : bool OnClickItemArrow( const string clicked_object); }; bool CTreeView::OnClickItemArrow( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_0_treeitem_arrow_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int list_index=IndexFromObjectName(clicked_object); m_t_item_state[list_index]=!m_t_item_state[list_index]; ((CChartObjectBmpLabel*)m_items[list_index].Object( 1 )).State(m_t_item_state[list_index]); UpdateTreeViewList(); m_scrollv.CalculateThumbY(); ShowTabElements(); return ( true ); }

Нажатие на пункт в древовидном списке – метод CTreeView::OnClickItem(). Здесь в самом начале тоже проходятся несколько проверок, таких же, как и в предыдущем пункте описания. Помимо прочего, выход из метода осуществляется еще и тогда, если одна из полос прокрутки в элементе активна в текущий момент.

Затем в цикле проходим по видимой части древовидного списка. Находим пункт, на который было осуществлено нажатие. Если окажется, что этот пункт уже выделен, то программа выходит из метода. Если же не выделен, то далее, в случае, когда включен режим пунктов-вкладок и отключен показ содержания выделенного пункта, но при этом пункт не содержит в себе списка, цикл сразу останавливается, и никаких изменений не происходит. В противном случае выделяется пункт, на который нажали. После цикла, если дошли до этого момента, то был выделен новый пункт. Значит, нужно сбросить индекс выделенного пункта в списке области содержания, а также его цвет. Например, именно так это реализовано в проводнике операционной системы Windows 7. Затем список в области содержания обновляется для отображения последних изменений. В самом конце генерируется сообщение с идентификатором события ON_CHANGE_TREE_PATH, которое может быть обработано в обработчике событий пользовательского приложения или в каком-либо другом элементе.

class CTreeView : public CElement { private : bool OnClickItem( const string clicked_object); }; bool CTreeView::OnClickItem( const string clicked_object) { if (m_scrollv.ScrollState() || m_content_scrollv.ScrollState()) return ( false ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_0_treeitem_area_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { int li=m_td_list_index[v]; if (m_items[li].Object( 0 ).Name()==clicked_object) { if (li==m_selected_item_index) return ( false ); if (m_tab_items_mode && !m_show_item_content) { if (m_t_items_total[li]> 0 ) break ; } m_items[m_selected_item_index].HighlightItemState( false ); m_selected_item_index=li; m_items[li].HighlightItemState( true ); break ; } v++; } } if (m_selected_content_item_index>= 0 ) m_content_items[m_selected_content_item_index].HighlightItemState( false ); m_selected_content_item_index= WRONG_VALUE ; UpdateContentList(); m_content_scrollv.CalculateThumbY(); ShiftContentList(); ShowTabElements(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_TREE_PATH, 0 , 0 , "" ); return ( true ); }

Нажатие на пункт в списке области содержания – метод CTreeView::OnClickContentListItem(). Код этого метода подобен тому, что описывался в предыдущем пункте описания и даже существенно проще, поэтому не будем приводить его здесь. Следует только упомянуть, что при нажатии на пункт в области содержания тоже генерируется событие с идентификатором ON_CHANGE_TREE_PATH, что, например, в файловом навигаторе может означать выбор файла.

В итоге, в процессе взаимодействия с элементом, с помощью рассмотренных ранее в этой статье методов, оба его списка (если область содержания включена) будут переформировываться «на лету». Блок кода в обработчике событий элемента с методами, рассмотренными выше, можно подробнее изучить в следующем листинге:

void CTreeView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_x_resize.IsVisible() || m_x_resize.State()) return ; if (OnClickItemArrow(sparam)) return ; if (OnClickItem(sparam)) return ; if (OnClickContentListItem(sparam)) return ; if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) ShiftTreeList(); if (m_content_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_content_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) ShiftContentList(); return ; } }

Первая версия класса для создания элемента «Древовидный список» полностью готова. Но для правильной работы во всех его режимах нужно теперь интегрировать его в движок библиотеки.





Интеграция элемента в движок библиотеки

Файлы с классами древовидного списка должны быть подключены к файлу WndContainer.mqh (см. листинг код ниже). В структуру массивов элементов добавим персональный массив для древовидного списка. Кроме этого, понадобятся методы для получения количества древовидных списков и для сохранения указателей тех элементов, которые являются частью древовидного списка. С кодом этих методов можно подробнее ознакомиться в файлах, приложенных в конце статьи.

#include "TreeItem.mqh" #include "TreeView.mqh" class CWndContainer { protected : CWindow *m_windows[]; struct WindowElements { CTreeView *m_treeview_lists[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TreeViewListsTotal( const int window_index); private : bool AddTreeViewListsElements( const int window_index,CElement &object); };

Некоторые дополнения нужно внести и в производный от класса CWndContainer класс CWndEvents, где обрабатываются основные события библиотеки. Прежде всего, при разворачивании формы, на тот случай, когда древовидный список используется как вкладки для группировки элементов в графическом интерфейсе, нужно показать элементы только той, которая выделена в текущий момент. Поэтому в метод CWndEvents::OnWindowUnroll() нужно добавить код, как показано в листинге ниже. Именно для таких случаев элементы распределяются по своим персональным массивам. Вместо того, чтобы идти в цикле по общему массиву всех элементов, достаточно пройти только по персональным массивам тех, которые нужны в конкретной ситуации.

bool CWndEvents::OnWindowUnroll( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_UNROLL) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam==m_windows[awi].Id() && ( int )m_dparam==m_subwin) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()!= "CWindow" ) { if (!m_wnd[awi].m_elements[e].IsDropdown()) m_wnd[awi].m_elements[e].Show(); } } int tabs_total=CWndContainer::TabsTotal(awi); for ( int t= 0 ; t<tabs_total; t++) m_wnd[awi].m_tabs[t].ShowTabElements(); int treeview_total=CWndContainer::TreeViewListsTotal(awi); for ( int tv= 0 ; tv<treeview_total; tv++) m_wnd[awi].m_treeview_lists[tv].ShowTabElements(); } MovingWindow(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Точно такой же цикл нужно добавить в метод CWndEvents::OnOpenDialogBox() сразу после аналогичного цикла для элементов типа CTabs (вкладки). Не будем приводить здесь этот код для экономии места в статье.

Важно также не забыть освободить персональный массив для древовидных списков. Вот такую строчку нужно добавить в метод CWndEvents::Destroy(), как это сделано там же и для всех других персональных массивов элементов управления:

:: ArrayFree (m_wnd[w].m_treeview_lists);

Тест элемента "Древовидный список"

Всё готово для того, чтобы протестировать элемент «Древовидный список». Для теста возьмём эксперта из предыдущей статьи и удалим из него все элементы, кроме главного меню и статусной строки. Далее объявляем экземпляр класса CTreeView, метод для создания древовидного списка и отступы от крайней точки формы, к которой будет присоединяться элемент:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTreeView m_treeview; private : #define TREEVIEW1_GAP_X ( 2 ) #define TREEVIEW1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateTreeView( void ); };

Для примера создадим древовидный список, который был представлен на рисунке 12 ранее в этой статье (см. листинг кода ниже). Всего в списке получится 25 пунктов. Количество видимых пунктов — не более 10. В том же разделе статьи было пояснение, что при создании такого списка его параметры нужно задавать самостоятельно. Перед тем, как формировать массивы с параметрами для каждого пункта, лучше сначала изобразить всё это в каком-нибудь табличном редакторе. Такая простая визуализация упростит задачу и снизит вероятность допустить ошибку.

Для каждой группы пунктов установим свои картинки. Первый пункт будет содержать список. Для примера сделаем его развёрнутым сразу при создании элемента (состояние true), а списки других пунктов, у которых они есть – оставим свёрнутыми (состояние false). Включим режимы (1) подсвечивать пункт при наведении курсора мыши, (2) показывать содержание пункта в соседней области и (3) изменение ширины областей списков.

После того, как все свойства элемента установлены, в цикле, с помощью метода CTreeView::AddItem() в список добавляются пункты с указанными в массивах параметрами. После этого создаётся древовидный список, а затем указатель на него сохраняется в базе элементов.

bool CProgram::CreateTreeView( void ) { #define TREEVIEW_ITEMS 25 m_treeview.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TREEVIEW1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TREEVIEW1_GAP_Y; #define A "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\advisor.bmp" #define I "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\indicator.bmp" #define S "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" string path_bmp[TREEVIEW_ITEMS]= {A,I,I,I,I,I,I,I,I,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,A,A}; string item_text[TREEVIEW_ITEMS]= { "Advisor01" , "Indicators" , "01" , "02" , "03" , "04" , "05" , "06" , "07" , "Scripts" , "01" , "02" , "03" , "04" , "05" , "06" , "07" , "08" , "09" , "10" , "11" , "12" , "13" , "Advisor02" , "Advisor03" }; int prev_node_list_index[TREEVIEW_ITEMS]= {- 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 ,- 1 ,- 1 }; int item_index[TREEVIEW_ITEMS]= { 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 1 , 2 }; int node_level[TREEVIEW_ITEMS]= { 0 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 }; int prev_node_item_index[TREEVIEW_ITEMS]= {- 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,- 1 ,- 1 }; int items_total[TREEVIEW_ITEMS]= { 2 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; bool item_state[TREEVIEW_ITEMS]= { 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; m_treeview.TreeViewAreaWidth( 180 ); m_treeview.ContentAreaWidth( 0 ); m_treeview.VisibleItemsTotal( 10 ); m_treeview.LightsHover( true ); m_treeview.ShowItemContent( true ); m_treeview.ResizeListAreaMode( true ); m_treeview.GetScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); m_treeview.GetContentScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); for ( int i= 0 ; i<TREEVIEW_ITEMS; i++) m_treeview.AddItem(i,prev_node_list_index[i],item_text[i],path_bmp[i], item_index[i],node_level[i],prev_node_item_index[i],items_total[i], 0 ,item_state[i], true ); if (!m_treeview.CreateTreeView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_treeview); return ( true ); }

Вызов этого метода нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса MQL-приложения. В данном случае этот метод называется CProgram::CreateExpertPanel().

Компилируем программу и запускаем эксперта на график. На рисунке ниже показан результат, который должен получиться в итоге. Видно, что первый пункт развёрнут и выделен. А его содержимое показано в области справа.

Рис. 18. Тест элемента "Древовидный список". Развёрнут список только первого пункта.

В качестве демонстрации развернём списки всех пунктов. Для этого нужно нажать на кнопку-стрелку пункта. Сделаем это и выделим пункт с описанием «Scripts», чтобы его список отобразился в области содержания. Результат смотрите на рисунке ниже. Видно, что когда количество пунктов не помещается в диапазон 10 видимых пунктов, появляются полосы прокрутки. В области содержания выделен третий пункт. Видно также, что при наведении курсора мыши на границу смыкания двух областей списков элемента, появляется пользовательский указатель (двухсторонняя стрелка) курсора мыши.

Рис. 19. Развёрнуты списки всех пунктов.

Создадим ещё одного эксперта для тестов, в котором продемонстрируем режим пунктов-вкладок. Для примера сделаем три разворачивающихся списка по схеме, описанной на рисунке ниже:

Рис. 20. Схема древовидного списка.

За пунктами-вкладками списков «Advisors» и «Indicators» закрепим такие элементы, как чекбоксы (CCheckBox) и таблицы типа CTable. Пункты-вкладки списка «Scripts» оставим пустыми, чтобы у вас осталась возможность быстро попрактиковаться. Весь код приводить не будем. Стоит отметить только, какие ключевые режимы и свойства будут использоваться для этого варианта: (1) включен режим пунктов-вкладок, (2) показ содержимого пунктов отключен и (3) выделим третий пункт-вкладку.

m_treeview.TabItemsMode( true ); m_treeview.LightsHover( true ); m_treeview.ShowItemContent( false ); m_treeview.SelectedItemIndex((m_treeview.SelectedItemIndex()== WRONG_VALUE ) ? 3 : m_treeview.SelectedItemIndex());

Осталось скомпилировать и загрузить программу на график. На скриншоте ниже показан результат:

Рис. 21. Тест режима пунктов-вкладок.





Заключение

В этой статье (второй главе восьмой части серии) мы рассмотрели один из самых сложных составных элементов библиотеки графического интерфейса - «Древовидный список». Всего в статье было представлено три класса элементов:

Класс CPointer для создания пользовательского указателя для курсора мыши.

для создания пользовательского указателя для курсора мыши. Класс CTreeItem для создания пункта древовидного списка.

для создания пункта древовидного списка. Класс CTreeView для создания древовидного списка.

В следующей статье разовьём эту тему дальше и создадим довольно полезный класс кода, с помощью которого в итоге можно будет легко и просто создать файловый навигатор в своём MQL-приложении.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал седьмой части серии, чтобы сразу получить возможность протестировать, как всё это работает. При возникновении вопросов по использованию материала, предоставленного в этих файлах вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) восьмой части:



