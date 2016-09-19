Графические интерфейсы X: Обновления для библиотеки Easy And Fast (build 3)

Содержание





О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками и там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В этой статье представлена следующая версия библиотеки Easy And Fast (версия 3). Исправлены некоторые недоработки и добавлены новые возможности. Подробнее читайте далее в статье.

Начиная с этой версии, библиотека будет развиваться только для платформы MetaTrader 5. Это связано с некоторыми принципиальными архитектурными различиями и ограничениями в MetaTrader 4. Тем не менее, если есть острая необходимость в поддержке автором библиотеки версии для предыдущей версии платформы, то можно оформить адресную заявку в сервисе Фриланс на имя автора либо на любого другого исполнителя, который захочет и сможет выполнить эту работу.

Список обновлений



1. До сих пор в MQL-приложениях к предыдущим статьям демонстрировалось, как можно реализовать графический интерфейс в подокне индикатора. Конечно же, для некоторых простых приложений такого подхода будет вполне достаточно. Но хотелось бы также иметь возможность создать графический интерфейс в подокне для программы типа «Эксперт». Таким образом, мы бы смогли создавать полноценные торговые панели, полностью отделённые от главного окна графика. Работать в таком режиме будет удобнее: ценовой график и какие-либо важные данные на нём всегда оставались бы открытыми и незагромождёнными графическим интерфейсом приложения. Далее будет подробно описано, как это было реализовано в рамках библиотеки Easy And Fast.

Задача состояла в том, чтобы включение режима «Эксперт в подокне» осуществлялось подключением ресурса с индикатором-пустышкой (SubWindow.ex5) к главному файлу MQL-приложения. Индикатор-пустышка — это просто подокно без расчётной части серий. Но так как сейчас нет возможности узнать средствами MQL, подключен ли индикатор в качестве ресурса, то временно в файл Defines.mqh добавим директиву с идентификатором константы EXPERT_IN_SUBWINDOW. Он нужен для того, чтобы исключить вывод в журнал сообщения об ошибке, которая возникает при попытке получить хэндл индикатора, недоступного по указанной директории.

По умолчанию установлено значение false, то есть режим отключен и графический интерфейс будет создаваться в главном окне графика (см. листинг ниже).

#define EXPERT_IN_SUBWINDOW false ...

Если нужно, чтобы графический интерфейс создавался в подокне, то нужно установить значение true и подключить к главному файлу MQL-приложения ресурс с индикатором-пустышкой.

#property copyright "2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #resource \\Indicators\\SubWindow.ex5 ...

Далее рассмотрим, что из себя представляет индикатор SubWindow.ex5 и каким образом настроена связь между ним и экспертом. В листинге ниже представлен полный код индикатора SubWindow.ex5. В свойствах программы указано, что этот индикатор является подокном графика, количество буферов и серий равно нулю, максимум и минимум вертикальной шкалы также равны нулю.

Индикатор и эксперт будут обмениваться сообщениями. Дело в том, что индикатор "не знает", какие режимы для построения графического интерфейса выбраны у эксперта. Ему нужно прислать сообщение, если разработчик приложения решил сделать подокно фиксированной высоты, а также значение высоты в пикселях. Для формирования сообщения понадобится ещё один идентификатор события ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT. Этот идентификатор также нужно разместить и в файле Defines.mqh, чтобы он был доступен в приложениях, где используется библиотека для создания графических интерфейсов.

Чтобы понять, когда эксперту нужно генерировать событие для изменения высоты подокна, после успешной инициализации индикатора при первом автоматическом вызове функции ::OnCalculate(), когда аргумент prev_calculated равен нулю, будем передавать сообщение для эксперта. Для однозначной идентификации, что сообщение пришло от индикатора SubWindow.ex5, кроме идентификатора события ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT, в качестве string-параметра (sparam) будет отправляться имя программы. Сообщение будет отслеживаться в обработчике класса CWindow. Если там все условия будут выполнены, то индикатору будет отправлен ответ с таким же (1) идентификатором (ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT), (2) значением высоты в long-параметре события (lparam) и (3) именем эксперта. По приходу этого сообщения обрабатываться оно будет в функции ::OnChartEvent(). После проверки имени высота подокна устанавливается по переданному значению.

#property copyright "2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 #property indicator_buffers 0 #property indicator_minimum 0.0 #property indicator_maximum 0.0 #define PROGRAM_NAME :: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) #define ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT ( 25 ) int OnInit ( void ) { :: IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,PROGRAM_NAME); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated< 1 ) :: EventChartCustom ( 0 ,ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT, 0 , 0.0 ,PROGRAM_NAME); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT) { if (sparam==PROGRAM_NAME) return ; :: IndicatorSetInteger ( INDICATOR_HEIGHT ,( int )lparam); } }

В обработчик событий класса CWindow нужно добавить блок кода, как показано в листинге ниже. По приходу события с идентификатором ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT нужно пройти через несколько проверок. Программа выйдет из метода, если:

сообщение было отправлено самим экспертом для индикатора;

эта программа не эксперт;

не установлен режим фиксированной высоты подокна эксперта.

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT) { if (sparam==PROGRAM_NAME) return ; if (CElement::ProgramType()!= PROGRAM_EXPERT ) return ; if (!m_height_subwindow_mode) return ; m_subwindow_height=(m_is_minimized)? m_caption_height+ 3 : m_bg_full_height+ 3 ; ChangeSubwindowHeight(m_subwindow_height); return ; } }

Если все проверки пройдены, то далее рассчитывается высота для подокна с учётом текущего состояния окна (свёрнуто/развёрнуто) и затем вызывается метод CWindow::ChangeSubwindowHeight(), в который тоже было внесено небольшое дополнение (см. следующий листинг кода), смысл которого заключается в том, что если тип программы «Эксперт», то генерируется сообщение для индикатора SubWindow.ex5.

void CWindow::ChangeSubwindowHeight( const int height) { if (CElement::m_subwin<= 0 || CElement::m_program_type== PROGRAM_SCRIPT ) return ; if (height> 0 ) { if (CElement::m_program_type== PROGRAM_INDICATOR ) { if (!:: IndicatorSetInteger ( INDICATOR_HEIGHT ,height)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Не удалось изменить высоту подокна индикатора! Номер ошибки: " ,:: GetLastError ()); } else { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT,( long )height, 0 ,PROGRAM_NAME); } } }

В движок библиотеки (класс CWndEvents) также нужно внести некоторые дополнения для определения, проверки и корректировки номера подокна, в котором будет размещаться графический интерфейс MQL-приложения типа «Эксперт». В метод CWndEvents::DetermineSubwindow() нужно добавить блок кода для режима “Эксперт в подокне”. В листинге ниже показана сокращённая версия этого метода. Вход в блок происходит по условию, что тип программы «Эксперт». Далее идет проверка на то, включен ли режим «Эксперт в подокне». Если включен, то получаем хэндл индикатора SubWindow.ex5 и, если с этим не возникло проблем, то сначала определяется текущее количество подокон в окне графика. Полученным значением определяется номер подокна индикатора SubWindow.ex5, установка которого осуществляется функцией ::ChartIndicatorAdd(). Затем, если при установке подокна не возникло ошибок, сохраняется (1) номер подокна эксперта, (2) текущее количество подокон и (3) короткое имя индикатора SubWindow.ex5.

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : int m_subwindow_handle; string m_subwindow_shortname; int m_subwindows_total; }; void CWndEvents::DetermineSubwindow( void ) { if (PROGRAM_TYPE== PROGRAM_EXPERT ) { if (!EXPERT_IN_SUBWINDOW) return ; m_subwindow_handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\SubWindow.ex5" ); if (m_subwindow_handle== INVALID_HANDLE ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Ошибка при получении хэндла индикатора в директории ::Indicators\\SubWindow.ex5 !" ); else { int subwindows_total=( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL ); if (:: ChartIndicatorAdd (m_chart_id,subwindows_total,m_subwindow_handle)) { m_subwin =subwindows_total; m_subwindows_total =subwindows_total+ 1 ; m_subwindow_shortname=:: ChartIndicatorName (m_chart_id,m_subwin, 0 ); } else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Ошибка при установке подокна эксперта! Номер ошибки: " ,:: GetLastError ()); } return ; } ... }

Также нужно позаботиться о том, чтобы при добавлении и удалении других индикаторов в подокнах графика номер подокна эксперта корректировался для правильной работы его графического интерфейса. Кроме этого, сделаем так, что, если пользователь удалит подокно эксперта, то эксперт тоже будет удалён, перед этим оставив сообщение в журнале на вкладке «Эксперты» окна «Инструменты» о причине удаления с графика. Для этого реализован метод CWndEvents::CheckExpertSubwindowNumber(). Допуск в этот метод осуществляется по условию, что программа имеет тип «Эксперт». Если проверка пройдена, то далее получаем количество подокон в окне графика. Если оказалось, что количество подокон не изменилось, то программа выходит из метода.

Далее в цикле нужно найти подокно эксперта и если оно есть — проверить, не изменился ли номер его подокна. Причиной того, что номер подокна изменился, может быть добавление или удаление, какого-нибудь индикатора, который тоже размещался в своём подокне. Если номер подокна изменился, то нужно сохранить его номер и обновить значение во всех элементах главного окна.

Если подокно не найдено, то причина может быть только одна: его удалили. В таком случае эксперт тоже удаляется с графика.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : void CheckExpertSubwindowNumber( void ); }; void CWndEvents::CheckExpertSubwindowNumber( void ) { if (PROGRAM_TYPE!= PROGRAM_EXPERT ) return ; int subwindows_total=( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_WINDOWS_TOTAL ); if (subwindows_total==m_subwindows_total) return ; m_subwindows_total=subwindows_total; bool is_subwindow= false ; for ( int sw= 0 ; sw<subwindows_total; sw++) { if (is_subwindow) break ; int indicators_total=:: ChartIndicatorsTotal (m_chart_id,sw); for ( int i= 0 ; i<indicators_total; i++) { string indicator_name=:: ChartIndicatorName (m_chart_id,sw,i); if (indicator_name!=m_subwindow_shortname) continue ; is_subwindow= true ; if (sw!=m_subwin) { m_subwin=sw; int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal( 0 ); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[ 0 ].m_elements[e].SubwindowNumber(m_subwin); } break ; } } if (!is_subwindow) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Удаление подокна эксперта приводит к удалению эксперта!" ); :: ExpertRemove (); } }

2. В предыдущей версии библиотеки была добавлена возможность включения режима для автоматического изменения ширины формы. Добавим аналогичную возможность для изменения её высоты. Идентификатор события изменения размеров формы ON_WINDOW_CHANGE_SIZE теперь не подходит для решения этой задачи, так как изменение размеров по ширине и высоте будут обрабатываться, как отдельные события. Поэтому в файле Defines.mqh вместо идентификатора ON_WINDOW_CHANGE_SIZE теперь будут два отдельных идентификатора, как показано в листинге кода ниже. Соответствующая замена идентификатора осуществлена в других файлах библиотеки.

#define ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE ( 3 ) #define ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE ( 4 )

Для изменения высоты формы добавлен метод CWindow::ChangeWindowHeight(). При вызове метода после изменения размеров формы в самом конце генерируется сообщение о совершённом действии.

class CWindow : public CElement { public : void ChangeWindowHeight( const int height); }; void CWindow::ChangeWindowHeight( const int height) { if (height==m_bg.YSize()) return ; if (m_is_minimized) return ; CElement::YSize(height); m_bg.YSize(height); m_bg.Y_Size(height); m_bg_full_height=height; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE,( long )CElement::Id(), 0 , "" ); }

Для того, чтобы высота формы изменялась автоматически, пользователю-разработчику MQL-приложения нужно установить соответствующий режим с помощью метода CElement::AutoYResizeMode():

class CElement { protected : bool m_auto_yresize_mode; public : bool AutoYResizeMode( void ) const { return (m_auto_yresize_mode); } void AutoYResizeMode( const bool flag) { m_auto_yresize_mode=flag; } };

Теперь, если включены режимы для автоматического изменения размеров формы то, при изменении размеров окна графика, в обработчике событий формы по событию CHARTEVENT_CHART_CHANGE, корректируются размеры формы. Это будет работать и в подокне индикатора и в главном окне графика. Вы можете включить какой-то один из режимов или оба сразу.

if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (m_clamping_area_mouse==NOT_PRESSED) { SetWindowProperties(); UpdateWindowXY(m_x,m_y); } if (CElement::AutoXResizeMode()) ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); if (CElement::AutoYResizeMode()) ChangeWindowHeight(m_chart.HeightInPixels(m_subwin)- 3 ); return ; }

3. Режим для автоматического изменения высоты распространяется также и на все элементы библиотеки. Но в текущей версии это будет работать пока только в тех элементах, которые представлены в списке ниже:

CTabs – простые вкладки.

– простые вкладки. CIconTabs – вкладки с картинками.

– вкладки с картинками. CCanvasTable – нарисованная таблица.

– нарисованная таблица. CLineGraph – линейный график.

Подобно тому, как ранее в класс CElement был добавлен виртуальный метод CElement::ChangeWidthByRightWindowSide() для изменения ширины элемента, добавим соответствующий метод для изменения высоты. Кроме этого, создадим методы для установки отступа от нижнего края формы, аналогичные ранее добавленным для отступа от правого края формы при изменении её ширины.

class CElement { protected : int m_auto_xresize_right_offset; int m_auto_yresize_bottom_offset; public : int AutoYResizeBottomOffset( void ) const { return (m_auto_yresize_bottom_offset); } void AutoYResizeBottomOffset( const int offset) { m_auto_yresize_bottom_offset=offset; } public : virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ) {} };

У каждого элемента будет своя реализация метода ChangeWidthByRightWindowSide() учитывающая его уникальные особенности и режимы. Для примера, в листинге кода ниже представлен код этого метода в классе CCanvasTable:

void CCanvasTable::ChangeHeightByBottomWindowSide( void ) { if (m_anchor_bottom_window_side) return ; int y= 0 ; int x_size=(m_auto_xresize_mode)? m_wnd.X2()-m_area.X()-m_auto_xresize_right_offset : m_x_size; int y_size=m_wnd.Y2()-m_area.Y()-m_auto_yresize_bottom_offset; if (y_size< 60 ) return ; ChangeMainSize(x_size,y_size); CalculateTableSize(); bool is_scrollh=!(m_table_visible_x_size>=m_table_x_size); bool is_scrollv=!(m_table_visible_y_size>=m_table_y_size); int offset=(is_scrollh || (!is_scrollh && !is_scrollv))? 0 : 2 ; y=m_area.Y2()-m_scrollh.ScrollWidth(); m_scrollh.YDistance(y); m_scrollh.Reinit(m_table_x_size,m_table_visible_x_size); m_scrollv.Reinit(m_table_y_size,m_table_visible_y_size-offset); m_scrollv.ChangeYSize((is_scrollh)? m_table_visible_y_size+ 2 : m_table_visible_y_size); if (!is_scrollv) { m_scrollv.Hide(); m_scrollh.ChangeXSize(m_area.XSize()); } else { if (CElement::IsVisible()) m_scrollv.Show(); m_scrollh.ChangeXSize(m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()+ 1 ); } if (CElement::IsVisible()) { if (!is_scrollh) m_scrollh.Hide(); else m_scrollh.Show(); } ChangeTableSize(m_table_x_size,m_table_y_size,m_table_visible_x_size,m_table_visible_y_size-offset); DrawTable(); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }

Для того, чтобы всё это заработало, в классе CWndEvents тоже нужно внести некоторые изменения и дополнения. Так как теперь события изменения размеров (ширина и высота) генерируются с уникальными идентификаторами, то для их обработки нужны два отдельных метода.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnWindowChangeXSize( void ); bool OnWindowChangeYSize( void ); }; bool CWndEvents::OnWindowChangeXSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoXResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeWidthByRightWindowSide(); } return ( true ); } bool CWndEvents::OnWindowChangeYSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoYResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeHeightByBottomWindowSide(); } return ( true ); }

Вызов методов CWndEvents::OnWindowChangeXSize() и CWndEvents::OnWindowChangeYSize() осуществляется в общем методе CWndEvents::ChartEventCustom() для обработки пользовательских событий. В листинге ниже показана сокращённая версия этого метода.

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowChangeXSize()) return ; if (OnWindowChangeYSize()) return ; }

Теперь при изменении размеров окна графика, если включены режимы изменения размеров у формы и указанных в ней элементов, их размеры тоже будут автоматически изменяться.

На скриншотах ниже показан пример с графическим интерфейсом MQL-приложения, который создан в главном окне графика. Для окна приложения (CWindow) установлены режимы автоматического изменения ширины и высоты по размеру окна графика. Для элементов «Главное меню» (CMenuBar) и «Строка состояния» (CStatusBar) включен режим автоматического изменения ширины по ширине окна MQL-приложения. Для элементов «Вкладки» (CTabs) и «Нарисованная таблица» (CCanvasTable) установлены режимы автоматического изменения ширины и высоты по размеру формы и указаны отступы от нижнего края MQL-приложения.

Рис. 1. Минимальные размеры окна терминала. Графический интерфейс MQL-приложения с включенными режимами автоизменения размеров.





Если при включенных режимах, о которых шла речь выше, изменить размер окна терминала, то размеры графического интерфейса MQL-приложения тоже изменятся соответствующим образом.

Рис. 2. При изменении размеров окна терминала, размеры графического интерфейса MQL-приложения тоже изменяются.





4. Очень часто при проектировании графического интерфейса, в котором размеры формы могут изменяться, может понадобится, чтобы элементы позиционировались в правой или нижней части окна приложения. До этого была возможность просто указать координаты для элемента относительно левой верхней точки формы, к которой он прикрепляется. Теперь на выбор будет четыре варианта для позиционирования элемента относительно формы:

Слева и сверху.

Сверху и справа.

Справа и снизу.

Снизу и слева.

Для реализации задуманного добавим в базовый класс элементов (CElement) два метода для установки/получения режимов позиционирования элемента в правой и нижней части формы:

class CElement { protected : bool m_anchor_right_window_side; bool m_anchor_bottom_window_side; public : bool AnchorRightWindowSide( void ) const { return (m_anchor_right_window_side); } void AnchorRightWindowSide( const bool flag) { m_anchor_right_window_side=flag; } bool AnchorBottomWindowSide( void ) const { return (m_anchor_bottom_window_side); } void AnchorBottomWindowSide( const bool flag) { m_anchor_bottom_window_side=flag; } };

Чтобы всё работало в соответствии с этими режимами, во всех классах элементов библиотеки внесены изменения. В качестве примера приведём код метода создания текстовой метки для элемента «Чекбокс» (CCheckBox). Обратите внимание на строки, где рассчитываются координаты и отступы для графического объекта.

bool CCheckBox::CreateLabel( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_checkbox_lable_" +( string )CElement::Id(); int x =(m_anchor_right_window_side)? m_x-m_label_x_gap : m_x+m_label_x_gap; int y =(m_anchor_bottom_window_side)? m_y-m_label_y_gap : m_y+m_label_y_gap; color label_color=(m_check_button_state) ? m_label_color : m_label_color_off; if (!m_label.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_label.Description(m_label_text); m_label.Font(FONT); m_label.FontSize(FONT_SIZE); m_label.Color(label_color); m_label.Corner(m_corner); m_label.Anchor(m_anchor); m_label.Selectable( false ); m_label.Z_Order(m_zorder); m_label.Tooltip( "

" ); m_label.XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X()); m_label.YGap((m_anchor_bottom_window_side)? y : y-m_wnd.Y()); CElement::InitColorArray(label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array); CElement::AddToArray(m_label); return ( true ); }

В методах Moving() всех элементов библиотеки также теперь учитываются режимы позиционирования элементов. В листинге ниже, для примера, приведён код метода CCheckBox::Moving():

void CCheckBox::Moving( const int x, const int y) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (m_anchor_right_window_side) { CElement::X(m_wnd.X2()-XGap()); m_area.X(m_wnd.X2()-m_area.XGap()); m_check.X(m_wnd.X2()-m_check.XGap()); m_label.X(m_wnd.X2()-m_label.XGap()); } else { CElement::X(x+XGap()); m_area.X(x+m_area.XGap()); m_check.X(x+m_check.XGap()); m_label.X(x+m_label.XGap()); } if (m_anchor_bottom_window_side) { CElement::Y(m_wnd.Y2()-YGap()); m_area.Y(m_wnd.Y2()-m_area.YGap()); m_check.Y(m_wnd.Y2()-m_check.YGap()); m_label.Y(m_wnd.Y2()-m_label.YGap()); } else { CElement::Y(y+YGap()); m_area.Y(y+m_area.YGap()); m_check.Y(y+m_check.YGap()); m_label.Y(y+m_label.YGap()); } m_area.X_Distance(m_area.X()); m_area.Y_Distance(m_area.Y()); m_check.X_Distance(m_check.X()); m_check.Y_Distance(m_check.Y()); m_label.X_Distance(m_label.X()); m_label.Y_Distance(m_label.Y()); }

Для наглядности на рисунке ниже схематично показаны все возможные сочетания режимов позиционирования и автоматического изменения размеров элемента. Это абстрактный пример, в котором в качестве формы (см. девятый столбец «Result») выступает белый прямоугольник с чёрной жирной рамкой и размером 400 x 400 пикселей, а в качестве элемента — серый прямоугольник размером 200 x 200 пикселей. Для каждого варианта также показаны относительные координаты и размер элемента. Прочерки означают, что в этих случаях размер указывать необязательно (если включен режим автоизменения размера).

Рис. 3. Таблица с перечислением различных вариантов в сочетании с позиционированием элемента и автоизменением его размеров.





5. Добавлен идентификатор события ON_CLICK_TAB для генерации события переключения вкладок в классах CTabs и CIconTabs.

... #define ON_CLICK_TAB ( 27 )

Событие с идентификатором ON_CLICK_TAB теперь можно отслеживать в обработчике пользовательского класса, что даёт ещё больше возможностей по управлению внешним видом графического интерфейса.





6. В методах Show() всех элементов добавлено принудительное обновление координат. Для примера в листинге ниже показан этот метод класса CSimpleButton (выделенная жёлтым маркером строка):

void CSimpleButton::Show( void ) { if (CElement::IsVisible()) return ; m_button.Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS ); CElement::IsVisible( true ); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }

В некоторых случаях при активном использовании графического интерфейса MQL-приложения можно было столкнуться с тем, что некоторые его элементы оказывались не на своём месте. Теперь эта проблема устранена.





7. В классе CWindow добавлены методы для получения указателей на кнопки:

class CWindow : public CElement { public : CBmpLabel *GetCloseButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_close)); } CBmpLabel *GetRollUpButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_unroll)); } CBmpLabel *GetUnrollButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_rollup)); } CBmpLabel *GetTooltipButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_tooltip)); } };

Таким образом, пользователю библиотеки открываются возможности изменить свойства этих графических объектов в любой момент жизненного цикла MQL-приложения уже после создания графического интерфейса. Например, если ранее подсказки для кнопок были предустановлены значениями по умолчанию, то теперь можно установить их самостоятельно. Это может пригодиться при создании мультиязычных MQL-приложений.





8. Исправление в классе CTable. Добавлена проверка в главный метод создания элемента (см. листинг кода ниже). Видимая часть не должна быть больше общей. Теперь, если пользователь ошибётся при установке свойств таблицы, то значения будут исправлены автоматически.

bool CTable::CreateTable( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y) { if (!CElement::CheckWindowPointer(:: CheckPointer (m_wnd))) return ( false ); m_visible_rows_total =(m_visible_rows_total>m_rows_total)? m_rows_total : m_visible_rows_total; m_visible_columns_total =(m_visible_columns_total>m_columns_total)? m_columns_total : m_visible_columns_total; m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_x_size =(m_x_size< 1 || m_auto_xresize_mode)? (m_anchor_right_window_side)? m_wnd.X2()-m_x+m_x_size-(m_wnd.X2()-m_x)+ 1 -m_auto_xresize_right_offset : m_wnd.X2()-m_x-m_auto_xresize_right_offset : m_x_size; m_y_size =m_row_y_size*m_visible_rows_total-(m_visible_rows_total- 1 )+ 2 ; CElement::XGap((m_anchor_right_window_side)? m_x : m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap((m_anchor_bottom_window_side)? m_y : m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateCells()) return ( false ); if (!CreateScrollV()) return ( false ); if (!CreateScrollH()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }





Приложение для теста обновлений

Для теста немного изменим MQL-приложение из предыдущей статьи, чтобы можно было продемонстрировать всё, что было представлено в этой статье. Сделаем эксперта в подокне индикатора “SubWindow”. Размеры главного окна графического интерфейса будут автоматически подстраиваться под размеры подокна. Высота подокна будет свободна для изменения размера вручную. Для этого при вызове метода CWindow::RollUpSubwindowMode() нужно передать значения false (выделено зелёным маркером в листинге ниже).

В листинге кода ниже также продемонстрировано, как можно получить доступ к управлению свойствами кнопок на главном окне графического интерфейса приложения. В данном случае пример показан с установкой всплывающих подсказок.

bool CProgram::CreateWindow( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window); int x= 1 ; int y= 1 ; m_window.Movable( false ); m_window.UseRollButton(); m_window.AutoXResizeMode( true ); m_window.AutoYResizeMode( true ); m_window.RollUpSubwindowMode( false , false ); if (!m_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); m_window.GetCloseButtonPointer().Tooltip( "Close program" ); m_window.GetUnrollButtonPointer().Tooltip( "Unroll" ); m_window.GetRollUpButtonPointer().Tooltip( "Roll up" ); return ( true ); }

На первой вкладке все элементы будут привязаны к правой части формы (см. скриншот ниже). При изменении ширины формы они будут оставаться на том же расстоянии от её правого края.

Рис. 4. Элементы первой вкладки привязаны к правому краю формы.





В листинге ниже показан пример кода метода создания для элемента «Простая кнопка» (CSimpleButton). Для того, чтобы привязать элемент к правому краю, достаточно вызвать метод AnchorRightWindowSide(), передав в него значение true.

bool CProgram::CreateSimpleButton1( const int x_gap, const int y_gap, string button_text) { m_simple_button1.WindowPointer(m_window); m_tabs.AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button1); int x=m_window.X()+x_gap; int y=m_window.Y()+y_gap; m_simple_button1.ButtonXSize( 140 ); m_simple_button1.BackColor( C'255,140,140' ); m_simple_button1.BackColorHover( C'255,180,180' ); m_simple_button1.BackColorPressed( C'255,120,120' ); m_simple_button1.AnchorRightWindowSide( true ); if (!m_simple_button1.CreateSimpleButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button1); return ( true ); }

За второй вкладкой закрепим только нарисованную таблицу (CCanvasTable), которая при изменении ширины и высоты подокна будет подстраиваться под размеры формы.

Рис. 5. Нарисованная таблица, подстраивающаяся под размеры формы.





Для того, чтобы всё это именно так работало, в методе создания элемента в пользовательском классе с помощью методов AutoXResizeMode() и AutoYResizeMode() нужно включить режимы для автоизменения размеров по горизонтали и вертикали. С помощью методов AutoXResizeRightOffset() и AutoYResizeBottomOffset() можно настроить отступы правой и нижней границ элемента от правого и нижнего краёв формы. В данном случае от правого края задан отступ в 1 пиксель, а от нижнего края — 25 пикселей (см. листинг кода ниже).

bool CProgram::CreateCanvasTable( const int x_gap, const int y_gap) { #define COLUMNS3_TOTAL 15 #define ROWS3_TOTAL 30 m_canvas_table.WindowPointer(m_window); m_tabs.AddToElementsArray( 1 ,m_canvas_table); int x=m_window.X()+x_gap; int y=m_window.Y()+y_gap; int width[COLUMNS3_TOTAL]; :: ArrayInitialize (width, 70 ); width[ 0 ]= 100 ; width[ 1 ]= 90 ; ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS3_TOTAL]; :: ArrayInitialize (align, ALIGN_CENTER ); align[ 0 ]= ALIGN_RIGHT ; align[ 1 ]= ALIGN_RIGHT ; align[ 2 ]= ALIGN_LEFT ; m_canvas_table.XSize( 400 ); m_canvas_table.YSize( 200 ); m_canvas_table.TableSize(COLUMNS3_TOTAL,ROWS3_TOTAL); m_canvas_table.TextAlign(align); m_canvas_table.ColumnsWidth(width); m_canvas_table.GridColor( clrLightGray ); m_canvas_table.AutoXResizeMode( true ); m_canvas_table.AutoYResizeMode( true ); m_canvas_table.AutoXResizeRightOffset( 1 ); m_canvas_table.AutoYResizeBottomOffset( 25 ); for ( int c= 0 ; c<COLUMNS3_TOTAL; c++) for ( int r= 0 ; r<ROWS3_TOTAL; r++) m_canvas_table.SetValue(c,r, string (c)+ ":" + string (r)); if (!m_canvas_table.CreateTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_canvas_table); return ( true ); }

На третью вкладку поместим линейный график (CLineGraph), размеры которого также будут подстраиваться под размеры формы:

Рис. 6. Элемент «Линейный график» подстраивающийся под размеры формы.





На четвёртой и пятой вкладках для демонстрации показана привязка к правому краю многих других элементов библиотеки:

Рис. 7. Элементы на четвёртой вкладке.





Рис. 8. Элементы на пятой вкладке.





В конце статьи Вы можете загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 9. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





В следующей версии библиотека будет расширена дополнительными элементами управления, которые могут понадобится в разрабатываемых MQL-приложениях. Существующие элементы будут развиваться и дополняться новыми возможностями.