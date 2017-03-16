Графические интерфейсы X: Сортировка, реконструкция таблицы и элементы управления в ячейках (build 11)

Содержание

Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Продолжаем развивать нарисованную таблицу. Перечислим новые возможности, которыми она будет дополнена.

Сортировка данных таблицы.

Управление количеством столбцов и строк: добавление и удаление столбцов и строк по указанному индексу; полная очистка таблицы (остаётся только один столбец и одна строка); реконструкция таблицы (полная очистка и установка новой размерности).

Расширим возможности пользовательского управления графическим интерфейсом: добавляется обработка двойного клика мышью.

В ячейки таблицы начнем добавлять элементы управления: чекбоксы и кнопки.

Если вы уже создаете графические интерфейсы с помощью этой библиотеки и используете для отображения данных таблицу типа CTable, то теперь вам предлагается перейти на таблицу типа CCanvasTable. Начиная с этой статьи, она полностью сравнялась с другими типами таблиц в этой библиотеке, а по некоторым параметрам — превзошла их. ‌

Сортировка таблицы

Большинство методов для сортировки табличных данных остались такими же, как и в CTable. Как это всё устроено, вы можете подробно изучить в статье Графические интерфейсы X: Элемент "Время", элемент "Список из чекбоксов" и сортировка таблицы. Здесь кратко коснёмся изменений и дополнений, которые относятся к нарисованной таблице типа CCanvasTable.

Для отрисовки признака отсортированной таблицы понадобится статический массив типа CTImage из двух элементов. В нём будут храниться пути к изображениям, которые должны отображать направление сортировки. Если пользователь не установил свой вариант изображений, то будут использоваться картинки по умолчанию. Инициализация значениями по умолчанию и заполнение массивов изображений осуществляются в методе создания заголовков CCanvasTable::CreateHeaders().

class CCanvasTable : public CElement { private : CTImage m_sort_arrows[ 2 ]; public : void SortArrowFileAscend( const string path) { m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path=path; } void SortArrowFileDescend( const string path) { m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path=path; } }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) { ... m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "" ; m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "" ; } bool CCanvasTable::CreateHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ( true ); string name=CElementBase::ProgramName()+ "_table_headers_" +( string )CElementBase::Id(); int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; if (m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ; if (m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ; for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage (m_sort_arrows[i].m_bmp_path,m_sort_arrows[i].m_image_data, m_sort_arrows[i].m_image_width,m_sort_arrows[i].m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); } } :: ResetLastError (); if (!m_headers.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,m_table_x_size,m_header_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Не удалось создать холст для рисования заголовков таблицы: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } ... return ( true ); }

Для отрисовки признака отсортированного массива будет использоваться метод CCanvasTable::DrawSignSortedData().Этот элемент отрисовывается только если (1) режим сортировки включен и (2) сортировка данных таблицы уже была. Отступы можно контролировать с помощью методов CCanvasTable::SortArrowXGap() и CCanvasTable::SortArrowYGap(). Картинка обозначает, что сортировка по возрастанию будет иметь индекс 0, а сортировка по убыванию – 1. Далее следует двойной цикл рисования изображения. Эта тема уже была подробно рассмотрена.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sort_arrow_x_gap; int m_sort_arrow_y_gap; public : void SortArrowXGap( const int x_gap) { m_sort_arrow_x_gap=x_gap; } void SortArrowYGap( const int y_gap) { m_sort_arrow_y_gap=y_gap; } private : void DrawSignSortedData( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_sort_arrow_x_gap( 20 ), m_sort_arrow_y_gap( 6 ) { ... } void CCanvasTable::DrawSignSortedData( void ) { if (!m_is_sort_mode || m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE ) return ; int x =m_columns[m_is_sorted_column_index].m_x2- m_sort_arrow_x_gap ; int y = m_sort_arrow_y_gap ; int image_index=(m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? 0 : 1 ; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<m_sort_arrows[image_index].m_image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<m_sort_arrows[image_index].m_image_width; lx++,i++) { if (m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =m_headers.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_headers.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

При сортировке значений таблицы, чтобы поменять их местами, используется метод CCanvasTable::Swap(). Он отличается тем, что здесь нужно перемещать не только отображаемый в ячейке текст и/или картинки, но и большее количество свойств ячейки. При перемещении картинок для удобства, чтобы исключить повторяющиеся фрагменты кода, понадобится вспомогательный метод CCanvasTable::ImageCopy(). В него передаются два массива типа CTImage — приемник и источник данных. В качестве третьего аргумента передаётся индекс копируемого изображения, так как в одной ячейке их может быть несколько.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index); }; void CCanvasTable::ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index) { :: ArrayCopy (destination[index].m_image_data,source[index].m_image_data); destination[index].m_image_width =source[index].m_image_width; destination[index].m_image_height =source[index].m_image_height; destination[index].m_bmp_path =source[index].m_bmp_path; }

В итоге код метода CCanvasTable::Swap() выглядит так, как показано в листинге кода ниже. Перед тем, как переместить изображения, нужно сначала проверить, есть ли они, и если нет, то перейти к следующему столбцу. Если же в одной из ячеек есть картинки, то с помощью метода CCanvasTable::ImageCopy() они перемещаются. Эта операция такая же, как и в случае с перемещением других свойств ячейки. То есть, сначала запоминаем свойство первой ячейки. Затем на место первой копируем это же свойство из второй ячейки. И наконец, на место второй ячейки помещаем ранее сохранённое значение из первой.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void Swap( uint r1, uint r2); }; void CCanvasTable::Swap( uint r1, uint r2) { for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { string temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text =temp_text; temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text =temp_text; uint temp_digits =m_columns[c].m_rows[r1].m_digits; m_columns[c].m_rows[r1].m_digits =m_columns[c].m_rows[r2].m_digits; m_columns[c].m_rows[r2].m_digits =temp_digits; color temp_text_color =m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color =m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color =temp_text_color; int temp_selected_image =m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image =m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image =temp_selected_image; int r1_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images); int r2_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images); if (r1_images_total< 1 && r2_images_total< 1 ) continue ; CTImage r1_temp_images[]; :: ArrayResize (r1_temp_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(r1_temp_images,m_columns[c].m_rows[r1].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images,r2_images_total); for ( int i= 0 ; i<r2_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r1].m_images,m_columns[c].m_rows[r2].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_temp_images,i); } }

Нажатие на один из заголовков таблицы вызывает метод CCanvasTable::OnClickHeaders(), который запускает сортировку данных. В этом классе он значительно проще, чем в таблице типа CTable: сравните и убедитесь в этом сами.



class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickHeaders( const string clicked_object) { if (!m_is_sort_mode || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_headers.Name()!=clicked_object) return ( false ); uint column_index= 0 ; int x=m_mouse.RelativeX(m_headers); for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (x>=m_columns[c].m_x && x<=m_columns[c].m_x2) { column_index=c; break ; } } SortData(column_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElementBase::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index))); return ( true ); }

Остальные методы для сортировки данных остались без изменения и ничем не отличаются от ранее рассмотренных. Поэтому рассмотрим только список объявлений этих полей и методов в классе CCanvasTable:‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_sort_mode; int m_is_sorted_column_index; ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction; public : void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; } ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index); void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type); void SortData( const uint column_index= 0 ); private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); };

Ниже вы можете посмотреть, как работает сортировка в этом типе таблиц:

Рис. 1. Демонстрация сортировки в таблице типа CCanvasTable.‌

Добавление и удаление столбцов и строк

В одной из предыдущих статей для таблиц типа CTable рассматривались методы для добавления и удаления столбцов и строк. В той версии добавление было возможно только в конце таблицы. Сейчас устраним это досадное неудобство: сделаем так, чтобы можно было добавлять столбец или строку, указывая индекс места их добавления.

Пример: добавим столбец в начало таблицы с данными: то есть, новый столбец должен стать первым (индекс 0). Массив столбцов должен увеличиться на один элемент, а свойства и значения всех ячеек таблицы — переместиться на один элемент вправо, оставив пустыми ячейки только нового столбца. Такой же принцип действует и при добавлении строк таблицы.

Обратный принцип работает, когда нужно удалить столбец или строку. Попробуем удалить первый столбец из предыдущего нашего примера: сначала данные и свойства ячеек сместятся на один элемент влево, и уже после этого размер массива столбцов уменьшится на один элемент.

Здесь для удобства создания методов добавления и удаления столбцов и строк реализованы вспомогательные методы. Для инициализации ячеек, добавленных столбцов и строк значениями по умолчанию будут использоваться методы CCanvasTable::ColumnInitialize() и CCanvasTable::CellInitialize().

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnInitialize( const uint column_index); void CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::ColumnInitialize( const uint column_index) { m_columns[column_index].m_x = 0 ; m_columns[column_index].m_x2 = 0 ; m_columns[column_index].m_width = 100 ; m_columns[column_index].m_type = TYPE_STRING ; m_columns[column_index].m_text_align = ALIGN_CENTER ; m_columns[column_index].m_text_x_offset =m_text_x_offset; m_columns[column_index].m_image_x_offset =m_image_x_offset; m_columns[column_index].m_image_y_offset =m_image_y_offset; m_columns[column_index].m_header_text = "" ; } void CCanvasTable::CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color =m_cell_text_color; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_digits = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type =CELL_SIMPLE; :: ArrayFree (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images); }

Для того, чтобы скопировать свойства одного столбца в другой столбец нужно использовать метод CCanvasTable::ColumnCopy(), код которого показан в листинге ниже:‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnCopy( const uint destination, const uint source); }; void CCanvasTable::ColumnCopy( const uint destination, const uint source) { m_columns[destination].m_header_text =m_columns[source].m_header_text; m_columns[destination].m_width =m_columns[source].m_width; m_columns[destination].m_type =m_columns[source].m_type; m_columns[destination].m_text_align =m_columns[source].m_text_align; m_columns[destination].m_text_x_offset =m_columns[source].m_text_x_offset; m_columns[destination].m_image_x_offset =m_columns[source].m_image_x_offset; m_columns[destination].m_image_y_offset =m_columns[source].m_image_y_offset; }

Метод CCanvasTable::CellCopy() копирует одну указанную ячейку в другую. Для этого нужно передать индексы столбца и строки ячейки-приёмника и индексы столбца и строки ячейки-источника.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest, const uint column_source, const uint row_source); }; void CCanvasTable::CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest , const uint column_source, const uint row_source ) { m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_type =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_type; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_digits =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_digits; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_full_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_full_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_short_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_short_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_text_color =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_text_color; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_selected_image =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_selected_image; int images_total=:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images); :: ArrayResize (m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,images_total); for ( int i= 0 ; i<images_total; i++) { if (:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images[i].m_image_data)< 1 ) continue ; ImageCopy(m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images,i); } }

В рамках исключения повторяемого из метода в метод кода реализован ещё один простой метод, который будет вызываться после внесённых в реконструкции таблицы изменений. Каждый раз после добавления и удаления строк и столбцов нужно пересчитать и затем установить новые размеры таблицы, а после этого перерисовать таблицу для отображения этих изменений. Для этого будет использоваться метод CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable(). Здесь в качестве единственного параметра указывается, полностью ли нужно перерисовать таблицу (true) или просто обновить её (false).‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ) { CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); UpdateTable(redraw); }

Методы для добавления и удаления столбцов и строк намного проще и понятнее, чем версии этих методов в таблице типа CTable. Сравнить код этих методов вы можете самостоятельно, а здесь приведём для примера лишь код методов для добавления и удаления столбцов. Код для работы со строками имеет такой же порядок действий, который был описан в начале этого раздела. Уточню только, что признак отсортированной таблицы будет смещаться вместе с отсортированным столбцом и при добавлении, и при удалении. В случае же, когда удаляется отсортированный столбец, поле, где хранится индекс отсортированного столбца, обнуляется.‌

class CCanvasTable : public CElement { public : void AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); void DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); m_columns_total=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); :: ArrayResize (m_columns[array_size].m_rows,m_rows_total); int checked_column_index=(column_index>=( int )m_columns_total)? ( int )m_columns_total- 1 : column_index; for ( int c=array_size; c>=checked_column_index; c--) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index++; int prev_c=c- 1 ; if (c==checked_column_index) ColumnInitialize(c); else ColumnCopy(c,prev_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (c==checked_column_index) { CellInitialize(c,r); continue ; } CellCopy(c,r,prev_c,r); } } RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); int checked_column_index=(column_index>=array_size)? array_size- 1 : column_index; for ( int c=checked_column_index; c<array_size- 1 ; c++) { if (c!=checked_column_index) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index--; } else m_is_sorted_column_index= WRONG_VALUE ; int next_c=c+ 1 ; ColumnCopy(c,next_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) CellCopy(c,r,next_c,r); } m_columns_total=array_size- 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); }

Методы для полной реконструкции и очистки таблицы тоже очень просты, в отличие от аналогичных методов в таблице типа CTable. Здесь достаточно установить новый размер вызовом метода CCanvasTable::TableSize(). При очистке таблицы устанавливается минимальный размер, когда остаётся только один столбец и одна строка. При очистке обнуляются и поля, в которых хранятся значения выделенной строки, направление сортировки и индекс отсортированного столбца. В конце обоих методов рассчитываются и устанавливаются новые размеры таблицы.‌

class CCanvasTable : public CElement { public : void Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ); void Clear( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ) { TableSize(columns_total,rows_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::Clear( const bool redraw= false ) { TableSize( 1 , 1 ); m_selected_item_text = "" ; m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_last_sort_direction =SORT_ASCEND; m_is_sorted_column_index = WRONG_VALUE ; RecalculateAndResizeTable(redraw); }

Это работает так:

Рис. 2. Демонстрация управления размерностью таблицы.





В конце статьи можно загрузить к себе на компьютер тестовое приложение, изображённое на анимации выше.‌

Событие двойного нажатия левой кнопкой мыши

Иногда может понадобиться вызвать какое-либо действие через двойной клик мыши. Реализуем в нашей библиотеке генерацию такого события. Для этого в файле Defines.mqh добавим идентификатор ON_DOUBLE_CLICK для события двойного клика левой кнопкой мыши:

... #define ON_DOUBLE_CLICK ( 34 ) ...

Событие с идентификатором ON_DOUBLE_CLICK будет генерироваться в классе CMouse. Обычно в ОС такое событие генерируется при действиях “нажатие-отжатие-нажатие” левой кнопкой мыши. Но тестирование в среде терминала показало, что не всегда получается одномоментно отследить событие нажатия левой кнопки мыши по приходу события CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (параметр sparam). Поэтому решено реализовать генерацию события через действия “нажатие-отжатие-нажатие-отжатие”. Точно отследить эти действия можно по приходу события CHARTEVENT_CLICK.

По умолчанию между двумя нажатиями должно пройти не менее 300 миллисекунд. Для отслеживания события CHARTEVENT_CLICK в обработчике событий мыши будет вызываться метод CMouse::CheckDoubleClick(). В начале этого метода объявлены две статические переменные, в которых каждый раз при вызове метода будут обновляться значения предыдущего и текущего тика (количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы). Если между этими значениями окажется меньшее количество миллисекунд, чем указано в поле m_pause_between_clicks, то будет сгенерировано событие двойного нажатия левой кнопкой мыши. ‌

class CMouse { private : uint m_pause_between_clicks; private : bool CheckDoubleClick( void ); }; CMouse::CMouse( void ) : m_pause_between_clicks( 300 ) { ... } void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { CheckDoubleClick(); return ; } } void CMouse::CheckDoubleClick( void ) { static uint prev_depressed = 0 ; static uint curr_depressed =:: GetTickCount (); prev_depressed =curr_depressed; curr_depressed =:: GetTickCount (); uint counter=curr_depressed-prev_depressed; if (counter<m_pause_between_clicks) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_DOUBLE_CLICK,counter, 0.0 , "" ); }

Таким образом, в обработчиках событий всех классов библиотеки можно отслеживать двойной клик левой кнопкой мыши в любом месте области графика, независимо от того, есть ли под курсором графический объект. ‌

Элементы управления в ячейках таблицы

В этой статье мы откроем тему элементов управления в ячейках таблицы. Например, такая возможность может понадобиться, когда нужно создать многопараметрическую экспертную систему. Удобно реализовать графический интерфейс этой системы в виде таблицы. Начнем добавлять такие элементы в ячейки таблицы с чекбоксов и кнопок.

В первую очередь, понадобится новое перечисление ENUM_TYPE_CELL, в котором будут определены типы ячеек:

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 };

‌По умолчанию при инициализации ячейкам присваивается простой тип – CELL_SIMPLE, что означает “ячейка без элемента управления”. Чтобы установить или получить тип ячейки, используйте методы CCanvasTable::CellType(), код которых показан в листинге ниже. Установив для ячейки тип CELL_CHECKBOX (чекбокс), нужно также установить и картинки для состояний чекбокса. Минимальное количество картинок для этого типа ячейки – две. Можно установить более двух картинок, тогда будет возможность работать с многопараметрическими чекбоксами.

class CCanvasTable : public CElement { void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); ENUM_TYPE_CELL CellType( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; } ENUM_TYPE_CELL CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type); }

Серии картинок для чекбоксов и кнопок в каждом столбце могут быть разных размеров, поэтому нужна возможность установить X- и Y-отступы картинок для каждого столбца отдельно. Это можно сделать с помощью методов CCanvasTable::ImageXOffset() и CCanvasTable::ImageYOffset():‌

class CCanvasTable : public CElement { public : void ImageXOffset( const int &array[]); void ImageYOffset( const int &array[]); };

‌Ещё одним дополнением будет режим, при включении которого можно исключить отмену выделения строки при повторном нажатии. Этот режим работает, только если включен режим выделения строки.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_without_deselect; public : void IsWithoutDeselect( const bool flag) { m_is_without_deselect=flag; } };

Для определения индекса строки и столбца, на котором был клик, теперь используются отдельные методы CCanvasTable::PressedRowIndex() и CCanvasTable::PressedCellColumnIndex(). Они уже рассматривались ранее как блоки метода CCanvasTable::OnClickTable(). Полный их код с новыми дополнениями вы можете изучить самостоятельно в приложенных к статье файлах. Отмечу отдельно только, что в совокупности с помощью этих методов можно определить ячейку, на которой было нажатие левой кнопкой мыши. Далее рассмотрим, куда будут передаваться полученные индексы столбца и строки.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : int PressedRowIndex( void ); int PressedCellColumnIndex( void ); };

При нажатии на ячейку таблицы нужно получить её тип, и если она содержит элемент управления, то нужно также определить, был ли он задействован. Для этого реализован ряд приватных методов, основной из которых — CCanvasTable::CheckCellElement(). Именно в него передаются полученные с помощью методов CCanvasTable::PressedRowIndex() и CCanvasTable::PressedCellColumnIndex() индексы столбца и строки. Метод двухрежимный. В зависимости от того, при обработке какого события он вызывается, используется третий параметр, которым можно указать, было ли это событие двойным кликом мыши.

Далее проверяется тип ячейки, и в зависимости от её типа вызывается соответствующий метод. Если в ячейке элемент управления “Кнопка”, то будет вызван метод CCanvasTable::CheckPressedButton(). Для ячеек-чекбоксов предназначен метод CCanvasTable::CheckPressedCheckBox().‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { case CELL_BUTTON : { if (!CheckPressedButton(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_CHECKBOX : { if (!CheckPressedCheckBox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

Рассмотрим, как устроены методы CCanvasTable::CheckPressedButton() и CCanvasTable::CheckPressedCheckBox(). В самом начале обоих методов стоит проверка на количество картинок в ячейке. В ячейках-кнопках должна быть минимум одна картинка, а в ячейках-чекбоксах – минимум две. Затем нужно определить, было ли нажатие именно на картинке. В случае с чекбоксом реализуем два способа его переключения. Одиночное нажатие будет работать, только если нажать на картинку с изображением чекбокса. Двойной клик переключает чекбокс в любом месте ячейки. В обоих методах в случае исполнения всех условий генерируется событие с соответствующим элементу идентификатором. В качестве double-параметра отправляется индекс картинки, а в string-параметре формируется строка с индексами столбца и строки.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); bool CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Установите минимум одну картинку для ячейки-кнопки!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_columns[column_index].m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2) return ( false ); else { if (!double_click) { int image_index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElementBase::Id(),image_index, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } } return ( true ); } bool CCanvasTable::CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 2 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Установите минимум две картинки для ячейки-чекбокса!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2 && !double_click) return ( false ); else { int image_i=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; int next_i=(image_i<ImagesTotal(column_index,row_index)- 1 )? ++image_i : 0 ; ChangeImage(column_index,row_index,next_i, true ); m_table.Update( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CHECKBOX,CElementBase::Id(),next_i, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } return ( true ); }

В итоге код методов CCanvasTable::OnClickTable() и CCanvasTable::OnDoubleClickTable(), обрабатывающих нажатия на таблице, стал намного более понятным и читаемым (см. листинг ниже). В зависимости от того, какие режимы включены и на ячейке какого типа было нажатие, генерируется соответствующее событие.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); bool OnDoubleClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); bool is_cell_element=CheckCellElement(c,r); if (m_selectable_row && !is_cell_element) { RedrawRow( true ); m_table.Update(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item, string (c)+ "_" + string (r)); } return ( true ); } bool CCanvasTable::OnDoubleClickTable( const string clicked_object) { if (!m_table.MouseFocus()) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); return (CheckCellElement(c,r, true )); }

Обработка двойного нажатия левой кнопкой мыши на ячейке осуществляется в обработчике элемента по событию ON_DOUBLE_CLICK:

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (OnDoubleClickTable(sparam)) return ; return ; } }

‌Работает всё в конечном итоге так:

Рис. 3. Демонстрация взаимодействия с элементами управления в ячейках таблицы.





В конце статьи мы можете загрузить на свой компьютер приложения, продемонстрированные в этой статье.

Заключение

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так:

Рис. 4. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер последнюю версию библиотеки и файлы для тестов.