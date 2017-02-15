Графические интерфейсы X: Новые возможности для нарисованной таблицы (build 9)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

До сих пор самым развитым типом таблиц в разрабатываемой библиотеке был тип CTable. Эта таблица собирается из полей ввода типа OBJ_EDIT, и дальнейшее её развитие уже проблематично. Например, сложно реализовать удобное ручное изменение ширины столбцов с захватом границ заголовков, ведь мы не можем управлять областью видимости отдельных графических объектов таблицы. Здесь мы уже достигли предела возможностей.

Поэтому на текущем этапе развития библиотеки перспективнее перейти к развитию нарисованной таблицы типа CCanvasTable. О предыдущих версиях и обновлениях нарисованной таблицы можно прочитать здесь:



На скриншоте показан внешний вид последней версии нарисованной таблицы, на которой мы остановились. Как видно, на текущий момент она совсем безжизненна. Это просто сетка из ячеек таблицы с данными в них. Для ячеек можно указать способ выравнивания. Кроме полос прокрутки и режима автоматической подстройки размеров под форму, в этой таблице больше нет никакой интерактивности.

Рис. 1. Предыдущая версия нарисованной таблицы.

Исправим ситуацию и дополним нарисованную таблицу новыми возможностями. В текущем обновлении займемся следующими функциями:



Форматирование в стиле "Зебра"

Выделение строки таблицы и снятие выделения при повторном нажатии

Добавлены заголовки для столбцов с возможностью изменения цвета при наведении курсора мыши и кликом по ним



Автоподстройка текста по ширине столбцов в случае нехватки места в ячейке

Возможность изменения ширины заголовков каждого столбца, захватывая и перетаскивая его границу



Форматирование в стиле "Зебра"

В одной из последних статей в таблицу CTable был добавлен режим "Зебра". Он помогает лучше ориентироваться в таблице, если в ней много ячеек. Реализуем этот режим и в нарисованной таблице.



Для включения режима используем метод CCanvasTable::IsZebraFormatRows(). Передадим ему второй цвет стиля, а в качестве первого выступит общий цвет ячеек.







class CCanvasTable : public CElement

{

private :



color m_is_zebra_format_rows;



public :



void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; }

};

Методы для визуализации этого стиля отличаются в таблицах разных типов. В случае CCanvasTable в обычном режиме фон таблицы (холст для рисования) полностью закрашивается общим цветом ячеек. При включении режима "Зебра" начинает работать цикл. На каждой его итерации рассчитываются координаты для каждой строки, и области поочерёдно закрашиваются двумя цветами. За это отвечает метод FillRectangle(), который используется для рисования закрашенных прямоугольников.

class CCanvasTable : public CElement

{

public :



void DrawRows( void );

};







void CCanvasTable::DrawRows( void )

{



if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE )

{



m_table.Erase(:: ColorToARGB (m_cell_color));

return ;

}



int x1= 0 ,x2=m_table_x_size;

int y1= 0 ,y2= 0 ;



for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{



y1=(r*m_cell_y_size)-r;

y2=y1+m_cell_y_size;



uint clr=:: ColorToARGB ((r% 2 != 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color);



m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,clr);

}

}

Цвета для строк можно установить на свое усмотрение. В итоге нарисованная таблица в режиме "Зебра" будет выглядеть так:

Рис. 2. Нарисованная таблица в режиме форматирования в стиле "Зебра".

Выделение и снятие выделения строк таблицы

Для выделения строки понадобятся дополнительные поля и методы для хранения и установки:

Цвета фона и текста выделенной строки

Индекса и текста

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



color m_selected_row_color;

color m_selected_row_text_color;



int m_selected_item;

string m_selected_item_text;



public :



int SelectedItem( void ) const { return (m_selected_item); }

string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); }



private :



void DrawRows( void );

};

Режим выделяемости строки можно включить/отключить методом CCanvasTable::SelectableRow():

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



bool m_selectable_row;



public :



void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; }

};

Чтобы выделить строку, нужен отдельный метод для рисования указанной пользователем области. В листинге ниже представлен код метода CCanvasTable::DrawSelectedRow(). В нём рассчитываются координаты для выделенной области на холсте, по которым рисуется закрашенный прямоугольник.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawSelectedRow( void );

};







void CCanvasTable::DrawSelectedRow( void )

{



int y_offset=(m_selected_item*m_cell_y_size)-m_selected_item;



int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ;



x1= 0 ;

y1=y_offset;

x2=m_table_x_size;

y2=y_offset+m_cell_y_size- 1 ;



m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_row_color));

}

При перерисовке текста используется вспомогательный метод CCanvasTable::TextColor(), который определяет цвет текста в ячейках:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



uint TextColor( const int row_index);

};







uint CCanvasTable::TextColor( const int row_index)

{

uint clr=:: ColorToARGB ((row_index==m_selected_item)? m_selected_row_text_color : m_cell_text_color);



return (clr);

}

Чтобы выделить строку таблицы, по ней нужно кликнуть левой кнопкой мыши. Для этого понадобится метод CCanvasTable::OnClickTable(), который будет вызываться в обработчике событий элемента по идентификатору CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.



Здесь в начале метода нужно пройти несколько проверок. Программа выйдет из метода, если:

отключен режим выделения строки;

полоса прокрутки находится в действии;

нажатие было не на таблице.



Если проверки пройдены, то чтобы вычислить координату нажатия, нужно получить текущее смещение от крайней точки холста и Y-координату курсора мыши. После этого в цикле определяем, на какой строке было нажатие. После того, как строка найдена, нужно проверить, не выделена ли она сейчас, и если это так — снять выделение. Если строка выделяется, нужно запомнить ее индекс и текст из первого столбца. После завершения поиска строки в цикле таблица перерисовывается. Отправляется сообщение, которое содержит:



идентификатор события ON_CLICK_LIST_ITEM

идентификатор элемента

индекс выделенной строки

текст выделенной строки.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



bool OnClickTable( const string clicked_object);

};







bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object)

{



if (!m_selectable_row)

return ( false );



if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState())

return ( false );



if (m_table.Name()!=clicked_object)

return ( false );



int xoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );

int yoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET );



int y=m_mouse.Y()-m_table.Y()+yoffset;



for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{



int y_offset=(r*m_cell_y_size)-r;



bool y_pos_check=(y>=y_offset && y<y_offset+m_cell_y_size);



if (!y_pos_check)

continue ;



if (r==m_selected_item)

{

m_selected_item = WRONG_VALUE ;

m_selected_item_text = "" ;

break ;

}



m_selected_item =r;

m_selected_item_text =m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[r];

break ;

}



DrawTable();



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item,m_selected_item_text);

return ( true );

}

Нарисованная таблица с выделенной строкой выглядит так:





Рис. 3. Демонстрация выделения и снятия выделения строки нарисованной таблицы.

Заголовки для столбцов

Любая таблица без заголовков столбцов выглядит как сырая заготовка. В этом типе таблиц заголовки тоже будут рисоваться, но на отдельном холсте. Для этого включаем в класс CCanvasTable ещё один экземпляр класса CRectCanvas и создаём отдельный метод для создания холста. Не будем приводить здесь код этого метода: он почти такой же, как и для создания таблицы. Отличие — только в размерах, которые мы задаем, и в месторасположении объекта.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



CRectCanvas m_headers;



private :

bool CreateHeaders( void );

};

Теперь рассмотрим свойства, относящиеся к заголовкам столбцов. Их можно настроить перед созданием таблицы.

Режим показа заголовков таблицы.

Размер (высота) заголовков.

Цвет фона заголовков в разных состояниях.

Цвет текста заголовков.

Поля и методы, относящиеся к этим свойствам:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



bool m_show_headers;



int m_header_y_size;



color m_headers_color;

color m_headers_color_hover;

color m_headers_color_pressed;



color m_headers_text_color;



public :



void ShowHeaders( const bool flag) { m_show_headers=flag; }

void HeaderYSize( const int y_size) { m_header_y_size=y_size; }



void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; }

void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; }

void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; }

void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; }

};

Нужен метод, которым устанавливаются имена заголовков. Кроме этого, понадобится массив, в котором будут храниться эти значения. Размер массива равен количеству столбцов и будет устанавливаться в том же методе CCanvasTable::TableSize() при установке размеров таблицы.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



string m_header_text[];



public :



void SetHeaderText( const int column_index, const string value );

};







void CCanvasTable::SetHeaderText( const uint column_index, const string value )

{



uint csize=::ArraySize(m_vcolumns);

if (csize< 1 || column_index>=csize)

return ;



m_header_text[column_index]= value ;

}

Выравнивание текста в ячейках и заголовках будет производиться с помощью общего метода CCanvasTable::TextAlign(). Способ выравнивания в ячейках таблицы и в заголовках по оси X совпадает, а по оси Y задаётся переданным значением. В данной версии текст в заголовках по оси Y будет позиционироваться по центру — TA_VCENTER, а в ячейках будет регулироваться отступ от верхнего края ячейки — TA_TOP.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



uint TextAlign( const int column_index, const uint anchor);

};







uint CCanvasTable::TextAlign( const int column_index, const uint anchor )

{

uint text_align= 0 ;



switch (m_vcolumns[column_index].m_text_align)

{

case ALIGN_CENTER :

text_align= TA_CENTER | anchor ;

break ;

case ALIGN_RIGHT :

text_align= TA_RIGHT | anchor ;

break ;

case ALIGN_LEFT :

text_align= TA_LEFT | anchor ;

break ;

}



return (text_align);

}

Во многих таблицах в среде ОС картинка указателя изменяется, если навести курсор на границу между двумя заголовками. На скриншоте ниже такая ситуация показана на примере с таблицей в окне "Инструменты" в торговой платформе MetaTrader 5. Если кликнуть на этот появившийся указатель, то включается режим изменения ширины столбца. В заголовке этого столбца изменится фоновый цвет.





Рис. 4. Указатель курсора мыши при наведении на границу стыков заголовков.

Подготовим такую же картинку и для разрабатываемой библиотеки. В архиве в конце статьи можно скачать папку со всеми изображениями элементов управления библиотеки. В файл Enums.mqh добавим новые идентификаторы в перечисление указателей ENUM_MOUSE_POINTER для изменения размеров по оси X и Y:







enum ENUM_MOUSE_POINTER

{

MP_CUSTOM = 0 ,

MP_X_RESIZE = 1 ,

MP_Y_RESIZE = 2 ,

MP_XY1_RESIZE = 3 ,

MP_XY2_RESIZE = 4 ,

MP_X_RESIZE_RELATIVE = 5 ,

MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 6 ,

MP_X_SCROLL = 7 ,

MP_Y_SCROLL = 8 ,

MP_TEXT_SELECT = 9

};

Соответствующие дополнения нужно внести в класс CPointer, чтобы этот тип указателя был доступен для использования в классах элементов управления.













#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp"

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp"







class CPointer : public CElement

{

private :



void SetPointerBmp( void );

};







void CPointer::SetPointerBmp( void )

{

switch (m_type)

{

...

case MP_X_RESIZE_RELATIVE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ;

break ;

case MP_Y_RESIZE_RELATIVE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ;

break ;

...

}



if (m_file_on== "" || m_file_off== "" )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Для указателя курсора должны быть установлены обе картинки!" );

}

Ещё здесь понадобятся дополнительные поля:

Для определения момента захвата границы заголовка.

Для определения момента, когда курсор мыши перейдет из области одного заголовка в область другого. Это нужно для экономии ресурсов, чтобы заголовки перерисовывались только в момент пересечения границ соседних областей.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_prev_header_index_focus;



int m_column_resize_control;

};

Текущий цвет для заголовка в зависимости от текущего режима, положения курсора мыши и состояния левой кнопки мыши можно получить с помощью метода CCanvasTable::HeaderColorCurrent(). Фокус над заголовком будет определяться в методе CCanvasTable::DrawHeaders(), предназначенном для рисования фона заголовков, и передаваться сюда как результат проверки.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



uint HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus);

};







uint CCanvasTable::HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus )

{

uint clr= clrNONE ;



if (! is_header_focus || !m_headers.MouseFocus())

clr=m_headers_color;

else

{



bool condition=(m_mouse.LeftButtonState() && m_column_resize_control== WRONG_VALUE );

clr=(condition)? m_headers_color_pressed : m_headers_color_hover;

}



return (:: ColorToARGB (clr));

}

Код метода CCanvasTable::DrawHeaders() представлен ниже. Здесь, если курсор мыши не находится в области заголовков, весь холст закрашивается указанным цветом. Если же фокус на заголовках, то нужно определить, на каком из них. Для этого нужно определить относительные координаты курсора мыши и затем, в цикле рассчитывая координаты каждого заголовка, определяем, в фокусе ли он. Кроме этого, здесь учитывается режим изменения ширины столбцов. Для этого режима в расчётах используется дополнительный отступ. Если фокус найден, то нужно запомнить индекс столбца.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_sep_x_offset;



private :



void DrawHeaders( void );

};







void CCanvasTable::DrawHeaders( void )

{



if (!m_headers.MouseFocus())

{

m_headers.Erase(:: ColorToARGB (m_headers_color));

return ;

}



bool is_header_focus= false ;



int x= 0 ;



int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2=m_header_y_size;



if (:: CheckPointer (m_mouse)!= POINTER_INVALID )

{



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;

}



m_headers.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 ));



int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ;



for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



x2+=m_vcolumns[i].m_width;



if (is_header_focus=x>x1+((i!= 0 )? sep_x_offset : 0 ) && x<=x2+sep_x_offset)

m_prev_header_index_focus=i;



m_headers.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,HeaderColorCurrent(is_header_focus));



x1+=m_vcolumns[i].m_width;

}

}

После отрисовки фона заголовков нужно нарисовать сетку (рамки заголовков). Для этого применяется метод CCanvasTable::DrawHeadersGrid(). Сначала рисуется общая рамка, а затем в цикле наносятся разделительные линии.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawHeadersGrid( void );

};







void CCanvasTable::DrawHeadersGrid( void )

{



uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color);



int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ;

x2=m_table_x_size- 1 ;

y2=m_header_y_size- 1 ;



m_headers.Rectangle(x1,y1,x2,y2,clr);



x2=x1=m_vcolumns[ 0 ].m_width;

for ( int i= 1 ; i<m_columns_total; i++)

{

m_headers.Line(x1,y1,x2,y2,clr);

x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width;

}

}

В последнюю очередь нарисуем текст заголовков. Эту задачу выполняет метод CCanvasTable::DrawHeadersText(). Здесь в цикле нужно пройтись по всем заголовкам, определяя на каждой итерации координату для текста и способ выравнивания. Последней операцией в цикле наносится наименование заголовка. Здесь тоже используется корректировка текста относительно ширины столбца. Для этого применяется метод CCanvasTable::CorrectingText(). Подробнее он рассмотрен в следующем разделе статьи.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawHeadersText( void );

};







void CCanvasTable::DrawHeadersText( void )

{



int x= 0 ,y=m_header_y_size/ 2 ;

int column_offset = 0 ;

uint text_align = 0 ;



uint clr=:: ColorToARGB (m_headers_text_color);



m_headers.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL );



for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{



x=TextX(c,column_offset);



text_align=TextAlign(c, TA_VCENTER );



m_headers. TextOut (x,y, CorrectingText(c, 0 , true ) ,clr,text_align);

}

}

Все перечисленные методы для рисования заголовков вызываются в общем методе CCanvasTable::DrawTableHeaders(). Вход в этот метод блокируется, если режим показа заголовков отключен.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawTableHeaders( void );

};







void CCanvasTable::DrawTableHeaders( void )

{



if (!m_show_headers)

return ;



DrawHeaders();



DrawHeadersGrid();



DrawHeadersText();

}

Фокус на заголовке определяется методом CCanvasTable::CheckHeaderFocus(). Программа выходит из метода в двух случаях:



если режим показа заголовков отключен

или еслиначался процесс изменения ширины столбца.



Затем получаем относительные координаты курсора на холсте. В цикле ищем фокус на каком-либо заголовке и проверяем, не изменился ли он с момента последнего вызова этого метода. Если зафиксирован новый фокус (момент пересечения границ заголовков), то нужно сбросить ранее сохранённый индекс заголовка и остановить цикл.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void CheckHeaderFocus( void );

};







void CCanvasTable::CheckHeaderFocus( void )

{



if (!m_show_headers || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE )

return ;



int x1= 0 ,x2= 0 ;



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;



int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ;



for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



x2+=m_vcolumns[i].m_width;



if (( x>x1+sep_x_offset && x<=x2+sep_x_offset ) && m_prev_header_index_focus!=i )

{

m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ;

break ;

}



x1+=m_vcolumns[i].m_width;

}

}

В свою очередь, перерисовка заголовков осуществляется только по пересечению границ. Это экономит ресурсы процессора. Для этой задачи предназначен метод CCanvasTable::ChangeHeadersColor(). Здесь программа выходит из метода, если отключен режим показа заголовков или идёт процесс изменения их ширины. Если же проверки в начале метода пройдены, проверяется фокус над заголовками, и они перерисовываются.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void ChangeHeadersColor( void );

};







void CCanvasTable::ChangeHeadersColor( void )

{



if (!m_show_headers)

return ;



if (m_column_resize.IsVisible() && m_mouse.LeftButtonState())

{



if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE )

m_column_resize_control=m_prev_header_index_focus;



return ;

}



if (!m_headers.MouseFocus())

{



if (m_prev_header_index_focus!= WRONG_VALUE )

{



m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ;



DrawTableHeaders();

m_headers.Update();

}

}



else

{



CheckHeaderFocus();



if (m_prev_header_index_focus== WRONG_VALUE )

{



DrawTableHeaders();

m_headers.Update();

}

}

}

Ниже представлен код метода CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus(). Он нужен, чтобы определять фокус на границах между заголовками и отвечает за показ/скрытие курсора для изменения ширины столбцов. В начале метода стоят две проверки. Программа выходит из метода, если режим изменения ширины столбцов отключен. Если же режим включен и сейчас идёт процесс изменения ширины столбца, нужно обновить координаты указателя курсора мыши и выйти из метода.

Если процесс изменения ширины столбца ещё не начался, то далее, если курсор находится в области заголовков, в цикле пробуем определить фокус над границей одного из них. Если фокус найден, обновляем координаты указателя курсора мыши, делаем его видимым и выходим из метода. Если фокус не найден, то указатель нужно скрыть.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void CheckColumnResizeFocus( void );

};







void CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus( void )

{



if (!m_column_resize_mode)

return ;



if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE )

{



m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y());

return ;

}



bool is_focus= false ;



if (m_headers.MouseFocus())

{



int x1= 0 ,x2= 0 ;



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;



for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



x1=x2+=m_vcolumns[i].m_width;



if (is_focus=x>x1-m_sep_x_offset && x<=x2+m_sep_x_offset)

break ;

}



if (is_focus)

{



m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y());



m_column_resize.Show();

return ;

}

}



if (!m_headers.MouseFocus() || !is_focus)

m_column_resize.Hide();

}

Вот что получается в итоге:

Рис. 5. Заголовки для столбцов.

Корректировка длины строки относительно ширины столбца

До этого, чтобы текст не наслаивался на соседние ячейки, нужно было вручную подбирать ширину столбцов и заново компилировать файл, чтобы посмотреть результат. Это, конечно же, неудобно.



Сделаем так, чтобы длина строки корректировалась автоматически, если она не помещается в ячейке таблицы. Ранее скорректированные строки не будут корректироваться повторно при перерисовке таблицы. Для хранения этих строк добавим в структуру свойств таблицы ещё один массив.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



struct CTOptions

{

string m_vrows[];

string m_text[];

int m_width;

ENUM_ALIGN_MODE m_text_align;

};

CTOptions m_vcolumns[];

};

В итоге в массиве m_vrows[] будет храниться полный текст, а в массиве m_text[] — его скорректированная версия.

За корректировку длины строки и в заголовках, и в ячейках таблицы будет отвечать метод CCanvasTable::CorrectingText(). После того, как мы определили, с каким текстом работаем, получаем его ширину. Далее проверяем, помещается ли полный текст строки в ячейку с учётом указанных отступов от её краёв. Если помещается, то сохраняем его в массиве m_text[] и выходим из метода. В этой версии скорректированный текст пока сохраняется только для ячеек, но не для заголовков.

Если же текст не помещается, то нужно обрезать лишние символы и добавить многоточие '…'. Многоточие будет указывать на то, что текст для показа сокращен. Реализовать эту процедуру несложно:

1) Получаем длину строки.



2) Затем в цикле, начиная с конца строки, проходим по всем символам, удаляя последний символ и сохраняя уже обрезанный текст во временной переменной.



3) Если уже не осталось ни одного символа, возвращаем пустую строку.



4) До тех пор, пока есть символы, получаем ширину получившейся строки, с учётом многоточия.



5) Проверяем, помещается ли строка в таком виде в ячейку таблицы с учётом указанных отступов от краёв ячейки.



6) Если строка помещается, то запоминаем её в локальной переменной метода и останавливаем цикл.



7) После этого сохраняем скорректированную строку в массив m_text[] и возвращаем из метода.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



string CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false );

};







string CCanvasTable::CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false )

{



string corrected_text=(headers)? m_header_text[column_index]: m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index];



int x_offset=m_text_x_offset* 2 ;



CRectCanvas *obj=(headers)? :: GetPointer (m_headers) : :: GetPointer (m_table);



int full_text_width=obj.TextWidth(corrected_text);



if (full_text_width<=m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset)

{



if (!headers)

m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text;



return (corrected_text);

}



else

{



string temp_text= "" ;



int total=:: StringLen (corrected_text);



for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--)

{



temp_text=:: StringSubstr (corrected_text, 0 ,i);



if (temp_text== "" )

{

corrected_text= "" ;

break ;

}



int text_width=obj.TextWidth(temp_text+ "..." );



if (text_width<m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset)

{



corrected_text=temp_text+ "..." ;

break ;

}

}

}



if (!headers)

m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text;



return (corrected_text);

}

Использование скорректированных строк при перерисовке таблицы особенно актуально, когда идёт процесс изменения ширины столбца. Вместо того, чтобы снова и снова корректировать текст во всех ячейках таблицы, достаточно делать это только в ячейках того столбца, ширина которого изменяется. Это экономит ресурсы процессора.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



string Text( const int column_index, const int row_index);

};







string CCanvasTable::Text( const int column_index, const int row_index)

{

string text= "" ;



if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE )

text=CorrectingText(column_index,row_index);



else

{



if (column_index==m_column_resize_control)

text=CorrectingText(column_index,row_index);



else

text=m_vcolumns[column_index].m_text[row_index];

}



return (text);

}

Метод() будет определять, нужно ли для указанного столбца корректировать текст или достаточно отправить уже скорректированную ранее версию. Его код выглядит так:

Код метода CCanvasTable::ChangeColumnWidth(), предназначенного для изменения ширины столбца, представлен ниже.



Минимальную ширину столбца установим в 30 пикселей. Программа выйдет из метода, если показ заголовков отключен. Если проверка пройдена, то далее проверяется фокус на границах заголовков. Если после этой проверки оказалось, что процесс не запущен/закончен, то вспомогательные переменные обнуляются и программа выходит из метода. Если же процесс запущен, то дальше получаем относительную X-координату курсора. Если только что начался процесс, то нужно запомнить текущие значения X-координаты курсора (переменная x_fixed) и ширины захваченного столбца (переменная prev_width). Предназначенные для этого локальные переменные статичны. Поэтому каждый раз при заходе в этот метод их значения будут сохраняться, пока не будут обнулены при завершении процесса.

Теперь рассчитаем новую ширину для столбца. Если оказалось, что достигнута минимальная ширина столбца, то программа выходит из метода. В противном случае новая ширина сохраняется в структуре свойств таблицы по указанному столбцу. Затем пересчитываются и заново применяются размеры таблицы, а в конце метода она перерисовывается.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_min_column_width;



private :



void ChangeColumnWidth( void );

};







CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_min_column_width( 30 )

{

...

}







void CCanvasTable::ChangeColumnWidth( void )

{



if (!m_show_headers)

return ;



CheckColumnResizeFocus();



static int x_fixed = 0 ;

static int prev_width = 0 ;



if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE )

{

x_fixed = 0 ;

prev_width = 0 ;

return ;

}



int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET );



int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset;



if (x_fixed< 1 )

{



x_fixed =x;

prev_width =m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width;

}



int new_width=prev_width+(x-x_fixed);



if (new_width<m_min_column_width)

return ;



m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width=new_width;



CalculateTableSize();



ChangeTableSize();



DrawTable();

}

Вот что получилось в итоге:

Рис. 5. Корректировка длины строки относительно изменяемой ширины столбца.

Обработка событий

Управление цветом объектов таблицы и изменение ширины её столбцов осуществляет обработчик элемента по событию перемещения курсора (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).







void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{



if (!CElementBase::IsVisible())

return ;



if (!CElementBase::CheckSubwindowNumber())

return ;



CElementBase::CheckMouseFocus();

m_headers.MouseFocus(m_mouse.X()>m_headers.X() && m_mouse.X()<m_headers.X2() &&

m_mouse.Y()>m_headers.Y() && m_mouse.Y()<m_headers.Y2());



if (m_scrollv.ScrollBarControl() || m_scrollh.ScrollBarControl())

{

ShiftTable();

return ;

}



ChangeObjectsColor();



ChangeColumnWidth();

return ;

}

...

}

Ещё нам понадобится новый идентификатор события, чтобы определять момент изменения состояния левой кнопки мыши. Он нужен, чтобы отвязаться от повторных проверок и обработок сразу в нескольких блоках кода обработчика. В файл Define.mqh добавим идентификатор ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON:











#define ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON ( 33 )

Кроме этого, в класс для получения текущих параметров мыши (CMouse) был добавлен метод CMouse::CheckChangeLeftButtonState() для определения момента изменения состояния левой кнопки мыши. Этот метод вызывается в обработчике класса. Если состояние левой кнопки мыши изменилось, из метода отправляется сообщение с идентификатором ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON. Это сообщение потом можно принять и обработать в любом элементе управления.







class CMouse

{

private :



bool CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state);

};







void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{



m_x =( int )lparam;

m_y =( int )dparam;

m_left_button_state =CheckChangeLeftButtonState(sparam);

...

}

}







bool CMouse::CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state)

{

bool left_button_state=( bool ) int (mouse_state);



if (m_left_button_state!=left_button_state)

:: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON, 0 , 0.0 , "" );



return (left_button_state);

}

В классе CCanvasTable обработка события с идентификатором ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON нужна:

для обнуления некоторых полей класса;

для корректировки полос прокрутки ;

; для перерисовки таблицы :







void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON)

{



if (!m_show_headers)

return ;



if (!m_mouse.LeftButtonState())

{



m_column_resize_control= WRONG_VALUE ;



m_column_resize.Hide();



HorizontalScrolling(m_scrollh.CurrentPos());

}



m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ;



ChangeObjectsColor();

}

}

На анимированных скриншотах статьи был продемонстрирован результат работы MQL-приложения, которое Вы можете загрузить к себе на компьютер для более подробного изучения.

Заключение

В текущем обновлении библиотеки мы улучшили нарисованную таблицу типа CCanvasTable. Это не окончательная версия таблицы, мы продолжим с ней работать и добавим для нее другие новые возможности.

Сейчас схема библиотеки для создания графических интерфейсов выглядит так.

Рис. 6. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер последнюю версию библиотеки и файлы для тестов.