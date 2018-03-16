EasyAndFastGUIライブラリを使用すると、カスタムMQLプログラムのためのグラフィックインターフェース作成ができます。

ライブラリについての記事の一覧と詳細な説明と例は以下の通りです。

第一部





テストMQLアプリケーションの例を含むスクリーンショット

図1 グラフィカルインタフェースを備えたアニメーション化された内転サイクロイドのデモ

現在、ライブラリの一般的な図は、以下のようになります。

図2 現在の開発段階のライブラリ構造