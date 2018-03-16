無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EasyAndFastGUIグラフィックインターフェース作成ライブラリ - MetaTrader 5のためのライブラリ
EasyAndFastGUIライブラリを使用すると、カスタムMQLプログラムのためのグラフィックインターフェース作成ができます。
ライブラリについての記事の一覧と詳細な説明と例は以下の通りです。
第一部
- グラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備(チャプター 1)
- ラフィカルインタフェース I: コントロールのフォーム(チャプター 2)
- グラフィカルインタフェース I: グラフィカルインタフェースの動画化(チャプター 3)
- グラフィカルインタフェース I: フォームボタンとインターフェイス要素削除のための関数(チャプター 4)
- グラフィカルインタフェース I: 種々のプログラム及びメタトレーダー4ターミナルでのライブラリのテスト(チャプター 5)
- グラフィカルインタフェース II:メニュー項目要素(チャプター1)
- グラフィカルインタフェース II： 区切り線とコンテキストメニュー要素(チャプター 2)
- グラフィカルインタフェース II：メインメニュー要素(チャプターー4)
- グラフィカルインタフェース V: 縦横のスクロールバー(チャプター 1)
- グラフィカルインタフェース V：リストビュー要素(チャプター 2)
- グラフィカルインタフェース V：コンボボックス要素(チャプター 3)
- グラフィカルインタフェースVI：チェックボックスコントロール、編集コントロールとその混合型(チャプター 1)
- グラフィカルインタフェースVI：スライダーとデュアルスライダーコントロール(チャプター 2)
- グラフィカルインタフェースVIII：カレンダーコントロール(チャプター1)
- グラフィカルインタフェースVIII： ツリービューコントロール(チャプター2)
- グラフィカルインタフェースVIII： ファイルナビゲータコントロール(チャプター3)
- グラフィカルインタフェースX: EASY AND FAST (簡単で手早い)ライブラリの更新(ビルド2)
- グラフィカルインタフェースX: EASY AND FAST (簡単で手早い)ライブラリの更新(ビルド3)
- グラフィカルインタフェースX: 標準チャートコントロール(ビルド4)
- グラフィカルインタフェースX: テキストエディットボックス、ピクチャスライダー、及びシンプルなコントロール(ビルド5)
- グラフィカルインタフェースX: TIMEコントロール、チェックボックスコントロールのリストとテーブルのソート(ビルド6)
- グラフィカルインタフェースX：リストとテーブルの高度な管理コードの最適化(ビルド7)
- グラフィカルインタフェースX: マルチラインテキストボックス(ビルド8)
- グラフィカルインタフェースX：レンダーテーブルの新機能(ビルド9)
- グラフィカルインターフェイスX：レンダーテーブルの更新とコード最適化(ビルド10)
- グラフィカルインターフェイスX：ソート、テーブル再構築とセル内のコントロール(ビルド11)
- グラフィカルインタフェースX： マルチラインテキストボックス内のワードラップアルゴリズム(ビルド12)
- グラフィカルインターフェイスX：マルチラインテキストボックスでのテキスト選択(ビルド13)
- グラフィカルインターフェイスXI：ライブラリコードのリファクタリング(ビルド14.1)
- グラフィカルインターフェイスXI：レンダリングされたコントロール(ビルド14.2)
- グラフィカルインターフェイスXI：テーブルセル内のテキストエディットボックスとコンボボックス(ビルド15)
- グラフィカルインタフェースXI：標準グラフィックライブラリの統合(ビルド16)
テストMQLアプリケーションの例を含むスクリーンショット
図1 グラフィカルインタフェースを備えたアニメーション化された内転サイクロイドのデモ
現在、ライブラリの一般的な図は、以下のようになります。
図2 現在の開発段階のライブラリ構造
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19703
