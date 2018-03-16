コードベースセクション
\MQL5\Experts\ExampleEAF\
ExampleEAF.mq5 (5.45 KB) ビュー
MainWindow.mqh (46.29 KB) ビュー
Program.mqh (21.3 KB) ビュー
\MQL5\Images\
EasyAndFastGUI.zip (116.93 KB)
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\
Colors.mqh (62.87 KB) ビュー
Defines.mqh (9.06 KB) ビュー
Element.mqh (86.38 KB) ビュー
ElementBase.mqh (39.12 KB) ビュー
Enums.mqh (11.46 KB) ビュー
Fonts.mqh (17.53 KB) ビュー
KeyCodes.mqh (14.19 KB) ビュー
Keys.mqh (5.9 KB) ビュー
Mouse.mqh (15.06 KB) ビュー
Objects.mqh (21.28 KB) ビュー
TimeCounter.mqh (5.48 KB) ビュー
WndContainer.mqh (109.37 KB) ビュー
WndEvents.mqh (145.03 KB) ビュー
\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls\
Button.mqh (27.58 KB) ビュー
ButtonsGroup.mqh (33.13 KB) ビュー
Calendar.mqh (80.48 KB) ビュー
CheckBox.mqh (16.42 KB) ビュー
ColorButton.mqh (18.64 KB) ビュー
ColorPicker.mqh (91.64 KB) ビュー
ComboBox.mqh (40.22 KB) ビュー
ContextMenu.mqh (72.95 KB) ビュー
DropCalendar.mqh (27.27 KB) ビュー
FileNavigator.mqh (58.6 KB) ビュー
Graph.mqh (21.36 KB) ビュー
ListView.mqh (120.92 KB) ビュー
MenuBar.mqh (35.29 KB) ビュー
MenuItem.mqh (28.5 KB) ビュー
Picture.mqh (7.44 KB) ビュー
PicturesSlider.mqh (38.24 KB) ビュー
Pointer.mqh (22.71 KB) ビュー
ProgressBar.mqh (22.16 KB) ビュー
Scrolls.mqh (98.2 KB) ビュー
SeparateLine.mqh (9.8 KB) ビュー
Slider.mqh (76.18 KB) ビュー
SplitButton.mqh (27.25 KB) ビュー
StandardChart.mqh (55.68 KB) ビュー
StatusBar.mqh (26.21 KB) ビュー
Table.mqh (306.83 KB) ビュー
Tabs.mqh (45.24 KB) ビュー
TextBox.mqh (291.8 KB) ビュー
TextEdit.mqh (50.38 KB) ビュー
TextLabel.mqh (8.36 KB) ビュー
TimeEdit.mqh (23.38 KB) ビュー
Tooltip.mqh (21.09 KB) ビュー
TreeItem.mqh (19.03 KB) ビュー
TreeView.mqh (149.53 KB) ビュー
Window.mqh (127.48 KB) ビュー
EasyAndFastGUIライブラリを使用すると、カスタムMQLプログラムのためのグラフィックインターフェース作成ができます。

ライブラリについての記事の一覧と詳細な説明と例は以下の通りです。

第一部

第二部 第三部 第四部 第五部 第六部 第七部 第八部 第九部 第十部 第十一部


テストMQLアプリケーションの例を含むスクリーンショット

図1　グラフィカルインタフェースを備えたアニメーション化された内転サイクロイドのデモ

図1　グラフィカルインタフェースを備えたアニメーション化された内転サイクロイドのデモ

現在、ライブラリの一般的な図は、以下のようになります。

図2　現在の開発段階のライブラリ構造

図2　現在の開発段階のライブラリ構造

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19703

