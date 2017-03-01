Графические интерфейсы X: Обновления для нарисованной таблицы и оптимизация кода (build 10)

Содержание

Введение

В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Продолжим дополнять новыми возможностями нарисованную таблицу (CCanvasTable). На этот раз добавим следующие возможности.

Подсветку строк таблицы при наведении курсора мыши.

Возможность добавлять массив картинок для каждой ячейки и метод для их переключения.

Возможность задавать и изменять текст в ячейках во время выполнения программы.



Кроме этого, оптимизируем код и некоторые алгоритмы, чтобы таблица перерисовывалась гораздо быстрее.



Относительные координаты курсора на указанном холсте для рисования

Чтобы исключить повторяемый код во многих методах и классах для вычисления относительных координат на холсте для рисования, в класс CMouse добавлены дополнительные методы CMouse::RelativeX() и CMouse::RelativeY() для их получения. В эти методы нужно передать ссылку на объект типа CRectCanvas, чтобы рассчитать относительную координату с учётом текущего смещения области видимости холста для рисования.







class CMouse

{

public :



int RelativeX(CRectCanvas & object );

int RelativeY(CRectCanvas & object );

};









int CMouse::RelativeX(CRectCanvas & object )

{

return (m_x- object .X()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ));

}









int CMouse::RelativeY(CRectCanvas & object )

{

return (m_y- object .Y()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ));

}

В дальнейшем развитии библиотеки эти методы будут использоваться для получения относительных координат у всех нарисованных элементов управления.

Изменения в структуре таблицы

Чтобы максимально оптимизировать выполнение программного кода нарисованной таблицы, нужно было немного изменить и дополнить структуру таблицы типа CTOptions, а также добавить новые структуры, дающие возможность строить многомерные массивы. Наша задача — сделать так, чтобы некоторые фрагменты таблицы перерисовывались по уже рассчитанным ранее значениям. К примеру, это могут быть координаты границ столбцов и строк таблицы.

Например, рассчитывать и сохранять X-координаты границ столбцов имеет смысл в методе CCanvasTable::DrawGrid(), который используется для рисования сетки и только при рисовании всей таблицы. А когда пользователь выделяет ту или иную строку таблицы, то можно воспользоваться уже готовыми значениями. То же самое относится и к подсветке строк таблицы при наведении курсора мыши (это мы рассмотрим далее в статье).

Для хранения Y-координат строк таблицы, а в будущем — возможно, и других свойств строк, создадим отдельную структуру (CTRowOptions) и объявим массив её экземпляров. Y-координаты строк рассчитываются в методе CCanvasTable::DrawRows(), который предназначен для рисования фона строк. Так как этот метод вызывается перед тем, как нарисовать сетку, то в методе CCanvasTable::DrawGrid() используются уже рассчитанные значения из структуры CTRowOptions.

Для хранения свойств ячеек таблицы создадим отдельную структуру типа CTCell. Именно с этим типом объявляется массив экземпляров в структуре CTRowOptions, как массив строк таблицы. В этой структуре будут сохраняться:

Массив изображений

Массивы размеров изображений

Индекс выбранной (отображаемой) картинки в ячейке

Полный текст

Сокращённый текст

Цвет текста

Так как каждая картинка представляет собой массив пикселей, то понадобится отдельная структура (CTImage) с динамическим массивом для их хранения. С кодом перечисленных структур можно ознакомиться в листинге ниже:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



struct CTImage { uint m_image_data[]; };



struct CTCell

{

CTImage m_images[];

uint m_image_width[];

uint m_image_height[];

int m_selected_image;

string m_full_text;

string m_short_text;

color m_text_color;

};



struct CTOptions

{

int m_x;

int m_x2;

int m_width;

ENUM_ALIGN_MODE m_text_align;

int m_text_x_offset;

string m_header_text;

CTCell m_rows[];

};

CTOptions m_columns[];



struct CTRowOptions

{

int m_y;

int m_y2;

};

CTRowOptions m_rows[];

};

Соответствующие исправления были внесены во все методы, где используются эти типы данных.

Определение диапазона строк в области видимости

Поскольку строк у таблицы может быть очень много, то поиск фокуса на той или иной строке с последующей перерисовкой таблицы может существенно тормозить процесс. То же касается и выделения строки, и корректировки длины текста при ручном изменении ширины столбца. Чтобы избежать затормаживания, нужно определить первый и последний индекс в видимой области таблицы и организовывать цикл перебора уже только в этом диапазоне. Для этих целей реализован метод CCanvasTable::VisibleTableIndexes(). В нём сначала определяются границы видимой области. Верхняя граница — это смещение области видимости по оси Y, а нижняя граница определяется как верхняя + размер видимой области по оси Y.

Для определения индексов верхней и нижней строки видимой области таблицы теперь достаточно разделить полученные значения границ на установленную в свойствах таблицы высоту строки. В конце метода осуществляется корректировка в случае выхода за пределы последней строки таблицы.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_visible_table_from_index;

int m_visible_table_to_index;



private :



void VisibleTableIndexes( void );

};







CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_visible_table_from_index( WRONG_VALUE ),

m_visible_table_to_index( WRONG_VALUE )

{

...

}







void CCanvasTable::VisibleTableIndexes( void )

{



int yoffset1 =( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET );

int yoffset2 =yoffset1+m_table_visible_y_size;



m_visible_table_from_index = int ( double (yoffset1/m_cell_y_size));

m_visible_table_to_index = int ( double (yoffset2/m_cell_y_size));



m_visible_table_to_index=(m_visible_table_to_index+ 1 >m_rows_total)? m_rows_total : m_visible_table_to_index+ 1 ;

}

Определение индексов будет осуществляться в методе CCanvasTable::DrawTable(). В этот метод теперь можно передать аргумент для указания на то, что нужно перерисовать только видимую часть таблицы. По умолчанию значение аргумента равно false, что указывает на перерисовку всей таблицы. В листинге ниже показана сокращённая версия этого метода.







void CCanvasTable::DrawTable( const bool only_visible = false )

{



if (! only_visible )

{



m_visible_table_from_index = 0 ;

m_visible_table_to_index =m_rows_total;

}



else

VisibleTableIndexes();

















}

Вызов метода CCanvasTable::VisibleTableIndexes() также необходим в методе для определения фокуса на строках таблицы:







int CCanvasTable::CheckRowFocus( void )

{

int item_index_focus= WRONG_VALUE ;



int y=m_mouse.RelativeY(m_table);



VisibleTableIndexes();



for ( int i= m_visible_table_from_index ; i< m_visible_table_to_index ; i++)

{



if (y>m_rows[i].m_y && y<=m_rows[i].m_y2)

{

item_index_focus=i;

break ;

}

}



return (item_index_focus);

}

Картинки в ячейках таблицы

За каждой ячейкой можно закрепить несколько изображений, которые в процессе выполнения программы будет возможно переключать. Добавим поля и методы для установки отступов картинки от верхнего и левого края ячейки:

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_image_x_offset;

int m_image_y_offset;



public :



void ImageXOffset( const int x_offset) { m_image_x_offset=x_offset; }

void ImageYOffset( const int y_offset) { m_image_y_offset=y_offset; }

};

Для установки картинок в указанную ячейку нужно передать массив с их расположением в локальной директории терминала. Перед этим они должны быть подключенными к MQL-приложению, как ресурсы (#resource). Для этого предназначен метод CCanvasTable::SetImages(). Здесь, если передан пустой массив или обнаружен выход за пределы массива, программа выходит из метода.

Если проверки пройдены, то массивам ячейки устанавливается новый размер и затем, в цикле с помощью метода ::ResourceReadImage() считываем содержимое картинки в одномерный массив, сохраняя в него цвета всех пикселей. В соответствующие массивы сохраняются размеры картинки. Они понадобятся для организации циклов, в которых картинки будут рисоваться на холсте. По умолчанию в ячейке будет выбрана первая картинка в массиве.

class CCanvasTable : public CElement

{

public :



void SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]);

};







void CCanvasTable::SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[])

{

int total= 0 ;



if ((total=CheckArraySize(bmp_file_path))== WRONG_VALUE )

return ;



if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index))

return ;



:: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images,total);

:: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width,total);

:: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height,total);



for ( int i= 0 ; i<total; i++)

{



m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image= 0 ;



if (! ResourceReadImage (bmp_file_path[i],m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[i].m_image_data,

m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[i],

m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[i]))

{

Print ( __FUNCTION__ , " > error: " , GetLastError ());

return ;

}

}

}

Чтобы узнать, сколько картинок в той или иной ячейке, воспользуйтесь методом CCanvasTable::ImagesTotal():

class CCanvasTable : public CElement

{

public :



int ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index);

};







int CCanvasTable::ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index)

{



if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index))

return ( WRONG_VALUE );



return (:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images));

}

Теперь рассмотрим методы, которые будут применяться для рисования картинок. Прежде всего, в класс CColors добавлен новый метод CColors::BlendColors(), который позволит корректно смешивать верхний и нижний цвета с учётом прозрачности наслаиваемого сверху изображения. А также вспомогательный метод CColors::GetA() для получения значения прозрачности переданного цвета.

В методе CColors::BlendColors() переданные цвета сначала разбиваются на RGB-компоненты, а из верхнего цвета извлекается альфа-канал. Альфа-канал преобразуется в значение от нуля до единицы. Если прозрачности в переданном цвете нет, то смешивание не производится. В случае же, если прозрачность есть, то каждая компонента двух переданных цветов смешивается с учётом прозрачности верхнего цвета. После этого значения полученных компонент корректируются, в случае выхода из диапазона (255).







class CColors

{

public :

double GetA( const color aColor);

color BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color);

};







double CColors::GetA( const color aColor)

{

return ( double ( uchar ((aColor)>> 24 )));

}







color CColors::BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color)

{

double r1= 0 ,g1= 0 ,b1= 0 ;

double r2= 0 ,g2= 0 ,b2= 0 ,alpha= 0 ;

double r3= 0 ,g3= 0 ,b3= 0 ;



uint pixel_color=:: ColorToARGB (upper_color);



ColorToRGB(lower_color,r1,g1,b1);

ColorToRGB(pixel_color,r2,g2,b2);



alpha=GetA(upper_color)/ 255.0 ;



if (alpha< 1.0 )

{



r3=(r1*( 1 -alpha))+(r2*alpha);

g3=(g1*( 1 -alpha))+(g2*alpha);

b3=(b1*( 1 -alpha))+(b2*alpha);



r3=(r3> 255 )? 255 : r3;

g3=(g3> 255 )? 255 : g3;

b3=(b3> 255 )? 255 : b3;

}

else

{

r3=r2;

g3=g2;

b3=b2;

}



return (RGBToColor(r3,g3,b3));

}

Теперь несложно написать метод для рисования картинки. В листинге ниже представлен код метода CCanvasTable::DrawImage(). В него нужно передать индексы ячейки таблицы, в которой нужно нарисовать картинку. В начале метода получаем координаты картинки с учётом отступов, а также индекс выбранной ячейки и её размеры. Далее в двойном цикле попиксельно выводится изображение. Если указанный пиксель пустой, то есть не имеет цвета, то осуществляется переход к следующему. Если же цвет есть, то определяем цвет фона ячейки и цвет текущего пикселя, а затем смешиваем эти цвета с учётом прозрачности наслаиваемого цвета и рисуем полученный цвет на холсте.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawImage( const int column_index, const int row_index);

};







void CCanvasTable::DrawImage( const int column_index, const int row_index)

{



int x =m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset;

int y =m_rows[row_index].m_y+m_image_y_offset;



int selected_image =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image;

uint image_height =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[selected_image];

uint image_width =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[selected_image];



for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<image_height; ly++)

{

for ( uint lx= 0 ; lx<image_width; lx++,i++)

{



if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]< 1 )

continue ;



uint background =(row_index==m_selected_item)? m_selected_row_color : m_table.PixelGet(x+lx,y+ly);

uint pixel_color =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i];



uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color));



m_table.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground);

}

}

}

Для рисования всех картинок таблицы сразу, с учётом, когда нужно нарисовать только видимую область таблицы, предназначен метод CCanvasTable::DrawImages(). В текущей версии таблицы картинки можно нарисовать, только если текст в столбце выравнен по левому краю. Кроме этого, на каждой итерации проверяется, установлена ли в ячейку картинка, а также не пуст ли массив её пикселей. Если все проверки пройдены, то вызывается метод CCanvasTable::DrawImage() для рисования картинки.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void DrawImages( void );

};







void CCanvasTable::DrawImages( void )

{



int x= 0 ,y= 0 ;



for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{



if (m_columns[c].m_text_align!= ALIGN_LEFT )

continue ;



for ( int r= m_visible_table_from_index ; r< m_visible_table_to_index ; r++)

{



if (ImagesTotal(c,r)< 1 )

continue ;



int selected_image=m_columns[c].m_rows[r].m_selected_image;



if (:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r].m_images[selected_image].m_image_data)< 1 )

continue ;



DrawImage(c,r);

}

}

}

На скриншоте ниже показан пример, как выглядит таблица с картинками в ячейках:

Рис. 1. Таблица с картинками в ячейках.





Подсветка строки таблицы при наведении курсора мыши

Чтобы строки нарисованной таблицы подсвечивались при наведении курсора мыши, нам понадобятся дополнительные поля и методы. Для включения режима подсветки используйте метод CCanvasTable::LightsHover(). Цвет строки можно установить с помощью метода CCanvasTable::CellColorHover().

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



color m_cell_color;

color m_cell_color_hover;



bool m_lights_hover;



public :



void CellColor( const color clr) { m_cell_color=clr; }

void CellColorHover( const color clr) { m_cell_color_hover=clr; }



void LightsHover( const bool flag) { m_lights_hover=flag; }

};

Чтобы подсветить строку, необязательно снова и снова перерисовывать всю таблицу при перемещении курсора. Более того, этого настоятельно не рекомендуется делать, потому что это сильно затормозит приложение и займет слишком много ресурсов процессора. При первом/новом входе курсора мыши в область таблицы искать фокус строки достаточно только один раз (в цикле во всём массиве строк). Для этого используется метод CCanvasTable::CheckRowFocus(). После того, как фокус найден и индекс строки сохранён, при перемещении курсора нужно просто проверять, не изменился ли фокус на строке с сохраненным индексом. Описанный алгоритм реализован в методе CCanvasTable::ChangeRowsColor(), код которого представлен ниже. Для изменения цвета строки используется метод CCanvasTable::RedrawRow(), с кодом которого мы познакомимся чуть позже. Метод CCanvasTable::ChangeRowsColor() вызывается в методе CCanvasTable::ChangeObjectsColor() для изменения цвета объектов таблицы.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



int m_item_index_focus;



int m_prev_item_index_focus;



private :



void ChangeRowsColor( void );

};







void CCanvasTable::ChangeRowsColor( void )

{



if (!m_lights_hover)

return ;



if (!m_table.MouseFocus())

{



if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE )

{

m_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



RedrawRow();

m_table.Update();



m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;

}

}



else

{



if (m_item_index_focus== WRONG_VALUE )

{



m_item_index_focus=CheckRowFocus();



RedrawRow();

m_table.Update();



m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus;

return ;

}



int y=m_mouse.RelativeY(m_table);



bool condition=(y>m_rows[m_item_index_focus].m_y && y<=m_rows[m_item_index_focus].m_y2);



if (!condition)

{



m_item_index_focus=CheckRowFocus();



RedrawRow();

m_table.Update();



m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus;

}

}

}

Метод для быстрой перерисовки строки таблицы CCanvasTable::RedrawRow() работает в двух режимах:

при выделении строки



в режиме подсветки строки при наведении курсора мыши .



Для указания режима нужно передать соответствующее значение аргумента метода. По умолчанию аргументу присвоено значение false, что означает использование метода в режиме подсветки строк таблицы. Для обоих режимов в классе есть специальные поля для определения текущей и предыдущей выделенной/подсвеченной строки таблицы. Таким образом, чтобы отметить другую строку, перерисовываются только предыдущая и текущая строки, а не вся таблица.

Программа выходит из метода, если индексы не определены (WRONG_VALUE). Далее нужно определить, сколько индексов определено. Если это первый заход в таблицу и определён только один индекс (текущий), то цвет будет изменён только, соответственно, у одной, текущей строки. Если заходим повторно, то цвет будет изменён у двух строк (текущей и предыдущей).

Теперь нужно определить, в какой последовательности будет изменяться цвет строк. Если индекс текущей строки больше предыдущей, то это значит, что курсор переместился вниз. Тогда мы сначала изменяем цвет в предыдущем индексе, а потом в текущем. В обратной ситуации поступаем наоборот. Здесь учитывается также момент выхода из области таблицы, когда индекс текущей строки не определён, а индекс предыдущей строки ещё есть.

После того, как все локальные переменные для работы инициализированы, далее в строгой последовательности рисуется фон строк, сетка, картинки и текст.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void RedrawRow( const bool is_selected_row= false );

};







void CCanvasTable::RedrawRow( const bool is_selected_row= false )

{



int item_index = WRONG_VALUE ;

int prev_item_index = WRONG_VALUE ;



if (is_selected_row)

{

item_index =m_selected_item;

prev_item_index =m_prev_selected_item;

}

else

{

item_index =m_item_index_focus;

prev_item_index =m_prev_item_index_focus;

}



if (prev_item_index== WRONG_VALUE && item_index== WRONG_VALUE )

return ;



int rows_total =(item_index!= WRONG_VALUE && prev_item_index!= WRONG_VALUE )? 2 : 1 ;

int columns_total =m_columns_total- 1 ;



int x1= 1 ,x2=m_table_x_size;

int y1[ 2 ]={ 0 },y2[ 2 ]={ 0 };



int indexes[ 2 ];



if (item_index>m_prev_item_index_focus || item_index== WRONG_VALUE )

{

indexes[ 0 ]=(item_index== WRONG_VALUE || prev_item_index!= WRONG_VALUE )? prev_item_index : item_index;

indexes[ 1 ]=item_index;

}



else

{

indexes[ 0 ]=item_index;

indexes[ 1 ]=prev_item_index;

}



for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++)

{



y1[r]=m_rows[indexes[r]].m_y+ 1 ;

y2[r]=m_rows[indexes[r]].m_y2- 1 ;



bool is_item_focus= false ;

if (!m_lights_hover)

is_item_focus=(indexes[r]==item_index && item_index!= WRONG_VALUE );

else

is_item_focus=(item_index== WRONG_VALUE )?(indexes[r]==prev_item_index) :(indexes[r]==item_index);



m_table.FillRectangle(x1,y1[r],x2,y2[r],RowColorCurrent(indexes[r],is_item_focus));

}



uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color);



for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++)

{

for ( int c= 0 ; c<columns_total; c++)

m_table.Line(m_columns[c].m_x2,y1[r],m_columns[c].m_x2,y2[r],clr);

}



for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++)

{

for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{



if (ImagesTotal(c,r)> 0 && m_columns[c].m_text_align== ALIGN_LEFT )

DrawImage(c,indexes[r]);

}

}



int x= 0 ,y= 0 ;



uint text_align= 0 ;



for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{



x =TextX(c);

text_align =TextAlign(c, TA_TOP );



for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++)

{



y=m_rows[indexes[r]].m_y+m_text_y_offset;

m_table. TextOut (x,y,m_columns[c].m_rows[indexes[r]].m_short_text,TextColor(c,indexes[r]),text_align);

}

}

}

В итоге получаем такой результат:

Рис. 2. Демонстрация подсветки строк таблицы при наведении курсора мыши.

Методы для быстрой перерисовки ячейки таблицы

Мы рассмотрели методы для быстрой перерисовки строк таблицы. Теперь я продемонстрирую методы для быстрой перерисовки ячейки. Например, если нужно изменить текст, его цвет или картинку в какой-либо ячейке таблицы, то достаточно перерисовать только её, а не всю таблицу. Для этого используется приватный метод CCanvasTable::RedrawCell(). Перерисовываться будет только содержимое ячейки, а ее рамка обновляться не будет. Цвет фона определяется с учётом режима подсветки, если он включен. После определения значений и инициализации локальных переменных в ячейке рисуется фон, картинка (если установлена и выравнивание текста по левому краю) и текст.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void RedrawCell( const int column_index, const int row_index);

};







void CCanvasTable::RedrawCell( const int column_index, const int row_index)

{



int x1=m_columns[column_index].m_x+ 1 ;

int x2=m_columns[column_index].m_x2- 1 ;

int y1=m_rows[row_index].m_y+ 1 ;

int y2=m_rows[row_index].m_y2- 1 ;



int x= 0 ,y= 0 ;



bool is_row_focus= false ;



if (m_lights_hover)

{



y=m_mouse.RelativeY(m_table);

is_row_focus=(y>m_rows[row_index].m_y && y<=m_rows[row_index].m_y2);

}



m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,RowColorCurrent(row_index,is_row_focus));



if (ImagesTotal(column_index,row_index)> 0 && m_columns[column_index].m_text_align== ALIGN_LEFT )

DrawImage(column_index,row_index);



uint text_align=TextAlign(column_index, TA_TOP );



for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{



x=TextX(c);



if (c==column_index)

break ;

}



y=y1+m_text_y_offset- 1 ;

m_table. TextOut (x,y,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text,TextColor(column_index,row_index),text_align);

}

Теперь рассмотрим методы, с помощью которых можно изменять текст, цвет текста и картинку (выбор из установленных) в ячейке. Для установки текста и его цвета нужно использовать публичные методы CCanvasTable::SetValue() и CCanvasTable::TextColor(). В эти методы передаются индексы ячейки (столбец и строка) и значение, которое нужно установить. Для метода CCanvasTable::SetValue() это строковое значение, которое будет отображаться в ячейке. Здесь в соответствующие поля структуры таблицы (CTCell) сохраняются полная переданная строка и сокращённая её версия, если вся строка не помещается в ячейку по ширине. Для метода CCanvasTable::TextColor() нужно передать цвет текста. В обоих методах в качестве четвёртого параметра можно указать, нужно ли сразу же перерисовать ячейку или это будет сделано позже, вызовом метода CCanvasTable::UpdateTable().

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false );



void TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false );

};







void CCanvasTable::SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false )

{



if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index))

return ;



m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text= value ;



m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text=CorrectingText(column_index,row_index);



if (redraw)

RedrawCell(column_index,row_index);

}







void CCanvasTable::TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false )

{



if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index))

return ;



m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color=clr;



if (redraw)

RedrawCell(column_index,row_index);

}

Измененить картинку в ячейке можно методом CCanvasTable::ChangeImage(). В качестве третьего параметра здесь нужно указать индекс картинки, на которую нужно переключиться. Здесь, как и в предыдущих описанных методах для изменения свойств ячейки, можно указать перерисовку сейчас или позже.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index , const bool redraw= false );

};







void CCanvasTable::ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index, const bool redraw= false )

{



if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index))

return ;



int images_total=ImagesTotal(column_index,row_index);



if (images_total== WRONG_VALUE || image_index>=( uint )images_total)

return ;



if (image_index==m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image)

return ;



m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image=( int ) image_index ;



if (redraw)

RedrawCell(column_index,row_index);

}

Ещё один публичный метод понадобится для перерисовки всей таблицы — CCanvasTable::UpdateTable(). Его можно вызывать в двух режимах:

Когда нужно просто обновить таблицу для отображения последних изменений вышеописанными методами. Когда нужно полностью перерисовать таблицу, если были внесены изменения.

По умолчанию единственному аргументу метода установлено значение false, что означает обновление без перерисовки.

class CCanvasTable : public CElement

{

private :



void UpdateTable( const bool redraw= false );

};







void CCanvasTable::UpdateTable( const bool redraw= false )

{



if (redraw)

DrawTable();



m_table.Update();

}

Ниже показан результат проделанной работы:

Рис. 3. Демонстрация новых возможностей нарисованной таблицы.





Эксперта с демонстрацией этого результата можно скачать в приложенных к статье файлах. Во время выполнения программы картинки во всех ячейках таблицы (5 столбцов и 30 строк) будут изменяться с частотой 100 миллисекунд. На скриншоте ниже показана нагрузка на процессор без взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом MQL-приложения. Нагрузка на процессор с частотой обновления 100 миллисекунд не превышает 3%.

Рис. 4. Нагрузка на процессор во время выполнения тестового MQL-приложения.

Приложение для теста элемента

Текущая версия нарисованной таблицы уже достаточно "умна", чтобы создать такие же таблицы, как, например, в окне «Обзор рынка». Попробуем это продемонстрировать. Для примера создадим таблицу из 5 столбцов и 25 строк. Это будут 25 символов, которые есть на сервере MetaQuotes-Demo. Данные в таблице будут следующими:

Symbol – финансовые инструменты (валютные пары).

– финансовые инструменты (валютные пары). Bid – цены Bid.

– цены Bid. Ask – цены Ask.

– цены Ask. Spread ( ! ) – разница между ценами Bid и Ask.

( ) – разница между ценами Bid и Ask. Time – время прихода последней котировки.

Для обозначения последнего направления в изменении цены подготовим такие же изображения, как и в таблице окна "Обзор рынка". Первая инициализация ячеек таблицы будет сразу же в методе создания элемента и осуществляется вызовом вспомогательного метода пользовательского класса CProgram::InitializingTable().







class CProgram : public CWndEvents

{

private :



void InitializingTable( void );

};







void CProgram::InitializingTable( void )

{



string text_headers[COLUMNS1_TOTAL]={ "Symbol" , "Bid" , "Ask" , "!" , "Time" };



string text_array[ 25 ]=

{

"AUDUSD" , "GBPUSD" , "EURUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "NZDUSD" , "USDSEK" , "USDHKD" , "USDMXN" ,

"USDZAR" , "USDTRY" , "GBPAUD" , "AUDCAD" , "CADCHF" , "EURAUD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "NZDJPY" , "AUDJPY" ,

"EURJPY" , "EURCHF" , "EURGBP" , "AUDCHF" , "CHFJPY"

};



string image_array[ 3 ]=

{

"::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\circle_gray.bmp" ,

"::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" ,

"::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp"

};



for ( int c= 0 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++)

{



m_canvas_table.SetHeaderText(c,text_headers[c]);



for ( int r= 0 ; r<ROWS1_TOTAL; r++)

{



m_canvas_table.SetImages(c,r,image_array);



if (c< 1 )

m_canvas_table.SetValue(c,r,text_array[r]);



else

m_canvas_table.SetValue(c,r, "-" );

}

}

}

Значения ячеек нашей таблицы в процессе работы будут обновляться по таймеру каждые 16 миллисекунд. Для этого создан ещё один вспомогательный метод CProgram::UpdateTable(). Здесь программа выходит из метода, если это выходные дни (суббота или воскресенье). Затем в двойном цикле организован проход по всем столбцам и строкам таблицы, где для каждого символа получаем два последних тика и, анализируя изменения цен, устанавливаем соответствующие значения.

class CProgram : public CWndEvents

{

private :



void InitializingTable( void );

};







void CProgram::UpdateTable( void )

{

MqlDateTime check_time;

:: TimeToStruct (:: TimeTradeServer (),check_time);



if (check_time.day_of_week== 0 || check_time.day_of_week== 6 )

return ;



for ( int c= 0 ; c<m_canvas_table.ColumnsTotal(); c++)

{

for ( int r= 0 ; r<m_canvas_table.RowsTotal(); r++)

{



string symbol=m_canvas_table.GetValue( 0 ,r);



MqlTick ticks[];

if ( :: CopyTicks (symbol,ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 2 ) < 2 )

continue ;



:: ArraySetAsSeries (ticks, true );



if (c== 0 )

{

int index= 0 ;



if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid)

index= 0 ;



else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid)

index= 1 ;



else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid)

index= 2 ;



m_canvas_table.ChangeImage(c,r,index, true );

}

else

{



if (c== 3 )

{



int spread=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD );

m_canvas_table.SetValue(c,r, string (spread), true );

continue ;

}



int digit=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS );



if (c== 1 )

{

m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].bid,digit));



if (ticks[ 0 ].bid!=ticks[ 1 ].bid)

m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid)? clrRed : clrBlue , true );



continue ;

}



if (c== 2 )

{

m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].ask,digit));



if (ticks[ 0 ].ask!=ticks[ 1 ].ask)

m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].ask<ticks[ 1 ].ask)? clrRed : clrBlue , true );



continue ;

}



if (c== 4 )

{

long time =:: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TIME );

string time_msc =:: IntegerToString (ticks[ 0 ].time_msc);

int length =:: StringLen (time_msc);

string msc =:: StringSubstr (time_msc,length- 3 , 3 );

string str =:: TimeToString (time, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "." +msc;



color clr= clrBlack ;



if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid)

clr= clrBlack ;



else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid)

clr= clrBlue ;



else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid)

clr= clrRed ;



m_canvas_table.SetValue(c,r,str);

m_canvas_table.TextColor(c,r,clr, true );

continue ;

}

}

}

}



m_canvas_table.UpdateTable();

}

Результат у нас получился вот такой:





Рис. 5. Сравнение данных в окне "Обзор рынка" и пользовательского аналога.





В конце статьи Вы можете загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

Заключение

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 6. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер последнюю версию библиотеки и файлы для тестов.