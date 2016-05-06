Графические интерфейсы V: Элемент "Список" (Глава 2)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В первой главе пятой части были разработаны классы для создания таких элементов управления, как вертикальная и горизонтальная полоса прокрутки. В этой статье применим их на практике. На этот раз создадим класс для создания элемента «Список», составной частью которого будет вертикальная полоса прокрутки. Также будет показана реализация механизма для автоматической перемотки списка при зажатии кнопок полосы прокрутки. И в завершение протестируем всё это на реальном примере MQL-приложения.

Элемент «Список»

Элемент графического интерфейса «Список» предоставляет пользователю возможность выбора из нескольких вариантов. Общее количество пунктов списка и количество пунктов его видимой части может отличаться, когда общее количество очень большое и не помещается в выделенную рабочую область интерфейса. В таких случаях используется полоса прокрутки.

Собирать список будем из нескольких объектов-примитивов и подключаемого элемента. Перечислим их.

Фон списка. Массив пунктов списка. Элемент «Вертикальная полоса прокрутки».









Рис. 1. Составные части элемента «Список».

Далее рассмотрим разработку класса для создания элемента «Список».

Разработка класса для создания элемента

Для создания элемента и внедрения его в разрабатываемую библиотеку нужно создать файл с классом элемента (CListView) — в нашем случае это ListView.mqh — и подключить его к файлу WndContainer.mqh:

#include "ListView.mqh"

Класс CListView, так же, как и другие классы элементов управления, которые были рассмотрены ранее в других статьях этой серии, имеет стандартный набор методов. Для использования в этом элементе полосы прокрутки файл Scrolls.mqh должен быть подключен к файлу ListView.mqh.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "Scrolls.mqh" class CListView : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CListView( void ); ~CListView( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); }; CListView::CListView( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CListView::~CListView( void ) { }

Понадобятся методы для установки свойств объектов-примитивов (из которых будет собираться список) до их создания.



Высота пунктов списка.

Цвет рамки фона списка.

Цвета фона пунктов в разных состояниях.

Цвета текста пунктов в разных состояниях.

Значения по умолчанию перечисленных выше свойств задаются в конструкторе класса.

class CListView : public CElement { private : int m_area_zorder; color m_area_border_color; int m_item_zorder; int m_item_y_size; color m_item_color; color m_item_color_hover; color m_item_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; public : void ItemYSize( const int y_size) { m_item_y_size=y_size; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemColor( const color clr) { m_item_color=clr; } void ItemColorHover( const color clr) { m_item_color_hover=clr; } void ItemColorSelected( const color clr) { m_item_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } }; CListView::CListView( void ) : m_item_y_size( 18 ), m_area_border_color( C'235,235,235' ), m_item_color( clrWhite ), m_item_color_hover( C'240,240,240' ), m_item_color_selected( C'51,153,255' ), m_item_text_color( clrBlack ), m_item_text_color_hover( clrBlack ), m_item_text_color_selected( clrWhite ) { m_area_zorder = 1 ; m_item_zorder = 2 ; }

В числе методов создания объектов списка три приватных метода и один публичный. Для создания пунктов списка нужно объявить массив экземпляров класса типа CEdit, с помощью которого можно создать графические объекты типа OBJ_EDIT (поле ввода).

class CListView : public CElement { private : CRectLabel m_area; CEdit m_items[]; CScrollV m_scrollv; public : bool CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateList( void ); bool CreateScrollV( void ); };

Размер списка и его видимой части по умолчанию равен двум элементам, так как не имеет смысла создавать список, состоящий только из одного пункта. Для установки размеров списка и его видимой части создадим методы CListView::ListSize() и CListView::VisibleListSize() с проверкой на количество пунктов не менее двух.

class CListView : public CElement { private : string m_value_items[]; int m_items_total; int m_visible_items_total; public : int ItemsTotal( void ) const { return (m_items_total); } int VisibleItemsTotal( void ) const { return (m_visible_items_total); } void ListSize( const int items_total); void VisibleListSize( const int visible_items_total); }; CListView::CListView( void ) : m_items_total( 2 ), m_visible_items_total( 2 ) { ListSize(m_items_total); VisibleListSize(m_visible_items_total); } void CListView::ListSize( const int items_total) { m_items_total=(items_total< 2 ) ? 2 : items_total; :: ArrayResize (m_value_items,m_items_total); } void CListView::VisibleListSize( const int visible_items_total) { m_visible_items_total=(visible_items_total< 2 ) ? 2 : visible_items_total; :: ArrayResize (m_items,m_visible_items_total); }

Для сохранения и получения индекса, а также текста выделенного пункта в списке понадобятся соответствующие методы. По умолчанию в списке будет выделен первый пункт. Если нужно выделить какой-либо другой пункт после создания списка, воспользуйтесь методом CListView::SelectedItemIndex(), указав индекс пункта до создания списка и после того, как будет определено количество его элементов.

class CListView : public CElement { private : int m_selected_item_index; string m_selected_item_text; public : void SelectedItemIndex( const int index); int SelectedItemIndex( void ) const { return (m_selected_item_index); } void SelectedItemText( const string text) { m_selected_item_text=text; } string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); } }; CListView::CListView( void ) : m_selected_item_index( 0 ) , m_selected_item_text( "" ) { } void CListView::SelectedItemIndex( const int index) { m_selected_item_index=(index>=m_items_total)? m_items_total- 1 : (index< 0 )? 0 : index; }

После создания списка, а также при его использовании в момент выбора пункта, его (пункт) нужно выделить отличающимся цветом. Для этого напишем метод CListView::HighlightSelectedItem(). Здесь в самом начале стоит проверка на то, в каком состоянии сейчас находится полоса прокрутки списка. Если она в активном режиме (в режиме перемещения ползунка), то программа выходит из метода. Если прошли проверку, то далее получаем текущую позицию ползунка в списке. Полученное значение будет начальным для счётчика в цикле, с помощью которого можно будет определить, какой элемент нужно выделить.

class CListView : public CElement { public : void HighlightSelectedItem( void ); }; void CListView::HighlightSelectedItem( void ) { if (m_scrollv.ScrollState()) return ; int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { m_items[r].BackColor(( m_selected_item_index==v ) ? m_item_color_selected : m_item_color); m_items[r].Color(( m_selected_item_index==v ) ? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); v++; } } }

В момент создания пунктов списка в методе CListView::CreateList(), координаты и ширина для них рассчитываются так, чтобы не заслонять рамку фона списка. Ширина пунктов рассчитывается с учётом того, будет ли в списке полоса прокрутки. Все пункты после первого в списке устанавливаются один на один с наслоением, равным одному пикселю. Это нужно, чтобы исключить зазоры в два пикселя, которые будут видны при выделении (подсветке) пунктов, когда на них наводится курсор мыши. Учитываем это при расчёте высоты фона списка и полосы прокрутки. После создания всех элементов в конце метода производится подсветка выделенного пункта и сохраняется его текст.

bool CListView::CreateList( void ) { int x =CElement::X()+ 1 ; int y = 0 ; int w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? CElement::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth() : CElement::XSize()- 2 ; for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_listview_edit_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); y=(i> 0 ) ? y+m_item_y_size- 1 : CElement::Y()+ 1 ; if (!m_items[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,w,m_item_y_size)) return ( false ); m_items[i].Description(m_value_items[i]); m_items[i].TextAlign(m_align_mode); m_items[i].Font(FONT); m_items[i].FontSize(FONT_SIZE); m_items[i].Color(m_item_text_color); m_items[i].BackColor(m_item_color); m_items[i].BorderColor(m_item_color); m_items[i].Corner(m_corner); m_items[i].Anchor(m_anchor); m_items[i].Selectable( false ); m_items[i].Z_Order(m_item_zorder); m_items[i].ReadOnly( true ); m_items[i].Tooltip( "

" ); m_items[i].X(x); m_items[i].Y(y); m_items[i].XSize(w); m_items[i].YSize(m_item_y_size); m_items[i].XGap(x-m_wnd.X()); m_items[i].YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_items[i]); } HighlightSelectedItem(); m_selected_item_text=m_value_items[m_selected_item_index]; return ( true ); }

При создании полосы прокрутки в методе CListView::CreateScrollV() в самом начале проверяется соотношение количества пунктов всего списка и в его видимой части. Если окажется, что общее количество пунктов меньше либо равно количеству пунктов в видимой части, то идти дальше не имеет смысла, и программа выходит из метода. Далее (1) сохраняется указатель на форму, (2) рассчитываются координаты и (3) устанавливаются свойства. Идентификатор элемента для полосы прокрутки должен быть таким же, как и у элемента, составной частью которого он является. Режимы выпадающего элемента тоже должны совпадать.

bool CListView::CreateScrollV( void ) { if (m_items_total<=m_visible_items_total) return ( true ); m_scrollv.WindowPointer(m_wnd); int x=CElement::X()+m_area.X_Size()-m_scrollv.ScrollWidth(); int y=CElement::Y(); m_scrollv.Id(CElement::Id()); m_scrollv.XSize(m_scrollv.ScrollWidth()); m_scrollv.YSize(CElement::YSize()); m_scrollv.AreaBorderColor(m_area_border_color); m_scrollv.IsDropdown(CElement::IsDropdown()); if (!m_scrollv.CreateScroll(m_chart_id,m_subwin,x,y,m_items_total,m_visible_items_total)) return ( false ); return ( true ); }

Размер списка по оси Y рассчитывается в главном (публичном) методе создания списка CListView::CreateListView(). Как уже упоминалось ранее, при расчёте размера нужно учитывать, что пункты списка наслаиваются друг на друга в один пиксель. Также помним о том, что массив пунктов должен содержаться строго внутри фона списка, чтобы не заслонять его рамку.

bool CListView::CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Перед созданием списка классу нужно передать " "указатель на форму: CListView::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =window; m_x =x; m_y =y; m_y_size =m_item_y_size*m_visible_items_total-(m_visible_items_total- 1 )+ 2 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateList()) return ( false ); if (!CreateScrollV()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Дадим возможность пользователю библиотеки самому решать, нужна ли ему подсветка пунктов при наведении на них курсора мыши. По умолчанию будет установлен режим, когда подсветка отключена. В качестве дополнительного настраиваемого свойства создадим метод для установки выравнивания текста: (1) по левому краю, (2) по правому краю, (3) по центру. По умолчанию текст будет выравниваться по левому краю.

class CListView : public CElement { private : bool m_lights_hover; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : void LightsHover( const bool state) { m_lights_hover=state; } void TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE align_mode) { m_align_mode=align_mode; } }; CListView::CListView( void ) : m_lights_hover( false ), m_align_mode( ALIGN_LEFT ) { }

Перед созданием списка нужно инициализировать массив данных, которые в нём должны содержаться. Для этого создадим метод CListView::ValueToList(), в котором будет производиться проверка на размер массива и корректировка индекса в случае выхода из диапазона.

class CListView : public CElement { public : void ValueToList( const int item_index, const string value ); }; void CListView::ValueToList( const int item_index, const string value ) { int array_size=:: ArraySize (m_value_items); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Вызов этого метода нужно осуществлять, " "когда в списке есть хотя бы один пункт!" ); } int i=(item_index>=array_size)? array_size- 1 : (item_index < 0 )? 0 : item_index; m_value_items[i]= value ; }

Далее протестируем установку списка с вертикальной полосой прокрутки, а затем постепенно будем добавлять все необходимые методы, предназначенные для его управления.





Тест установки списка

Поскольку файл ListView.mqh уже подключен к библиотеке, то класс элемента «Список» (CListView) уже доступен для использования в пользовательском классе. Но перед тем, как протестировать установку списка, нужно внести некоторые дополнения в класс CWndContainer. Элемент «Список» — составной, поэтому нужно обеспечить добавление указателя полосы прокрутки в базу элементов.

Для этого напишем метод CWndContainer::AddListViewElements(). В самом начале стоит проверка на имя класса. Если окажется, что это не список, то программа выйдет из метода. Далее, увеличив размер общего массива указателей и получив указатель с нужным типом элемента, сохраняем его.

class CWndContainer { private : bool AddListViewElements( const int window_index,CElement & object ); }; bool CWndContainer::AddListViewElements( const int window_index,CElement & object ) { if ( object .ClassName()!= "CListView" ) return ( false ); CListView *lv=:: GetPointer ( object ); int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CScrollV *sv=lv.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; return ( true ); }

Вызов метода CWndContainer::AddListViewElements() осуществляется в главном публичном методе для добавления элементов в базу:

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddListViewElements(window_index, object )) return ; }

Для теста возьмём эксперта из предыдущей части (4) серии. Оставим в нём главное меню с его контекстными меню и статусную строку. Все остальные элементы нужно удалить. В пользовательском классе создаём экземпляр класса, объявляем метод для создания элемента и определяем отступы от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CListView m_listview1; private : #define LISTVIEW1_GAP_X ( 2 ) #define LISTVIEW1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateListView1( void ); };

Ниже показан код метода создания списка. Для примера это будет список из двадцати пунктов. Видимая часть списка будет состоять из десяти пунктов. Включим режим для подсветки пунктов при наведении на них курсора мыши. Выделим шестой (5) пункт списка. Так как это всего лишь пример, то заполним список текстом «SYMBOL» с порядковым номером пункта.

bool CProgram::CreateListView1( void ) { #define ITEMS_TOTAL1 20 m_listview1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+LISTVIEW1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+LISTVIEW1_GAP_Y; m_listview1.XSize( 100 ); m_listview1.LightsHover( true ); m_listview1.ListSize(ITEMS_TOTAL1); m_listview1.VisibleListSize( 10 ); m_listview1.AreaBorderColor( clrDarkGray ); m_listview1.SelectedItemIndex( 5 ); CScrollV *sv=m_listview1.GetScrollVPointer(); sv.ThumbBorderColor( C'190,190,190' ); sv.ThumbBorderColorHover( C'180,180,180' ); sv.ThumbBorderColorPressed( C'160,160,160' ); for ( int r= 0 ; r<ITEMS_TOTAL1; r++) m_listview1.ValueToList(r, "SYMBOL " + string (r)); if (!m_listview1.CreateListView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_listview1); return ( true ); }

Вызов метода создания списка нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateListView1()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Теперь уже можно скомпилировать код и загрузить программу на график. Если всё сделано правильно, то Вы увидите результат, как на скриншоте ниже:

Рис. 2. Тест установки элемента «Список».

Выглядит неплохо, но на текущий момент управлять этим списком не получится, а все его объекты не будут реагировать на курсор мыши. Далее займёмся разработкой методов, которые позволят это сделать.

Методы для управления элементом

Для начала создадим метод, который обеспечит изменение цвета пунктов при наведении на них курсора мыши. Следом нам понадобится метод, который позволит восстановить цвета по умолчанию.

class CListView : public CElement { public : void ResetItemsColor( void ); void ChangeItemsColor( const int x, const int y); };

В методе CListView::ResetItemsColor() осуществляется сброс цвета всех пунктов, кроме выделенного. В начале метода определяется позиция, в которой находится ползунок полосы прокрутки. Это значение получается в переменную, которая и далее в цикле будет использоваться в качестве счетчика для определения выделенного пункта.

void CListView::ResetItemsColor( void ) { int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) v++; if (m_selected_item_index==v- 1 ) continue ; m_items[i].BackColor(m_item_color); m_items[i].Color(m_item_text_color); } }

В начале метода CListView::ChangeItemsColor() нужно пройти несколько проверок. Программа выйдет из метода в следующих случаях:

если не включен режим подсветки пунктов при наведении на них курсора мыши;

если полоса прокрутки находится под управлением;

если элемент не выпадающий, и форма при этом заблокирована.

Далее, как и во многих других методах этого класса, получаем в переменную текущую позицию полосы прокрутки. Затем с ее с помощью в цикле можно определить выделенный пункт, чтобы пропустить его, поскольку его цвет изменять не нужно. В метод передаются координаты курсора, с помощью которых в цикле можно определить, над каким именно пунктом наведена мышь. Для более подробного изучения метода CListView::ChangeItemsColor() смотрите листинг кода ниже.

void CListView::ChangeItemsColor( const int x, const int y) { if (!m_lights_hover || m_scrollv.ScrollState()) return ; if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked()) return ; int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) v++; if (m_selected_item_index==v- 1 ) continue ; if (x>m_items[i].X() && x<m_items[i].X2() && y>m_items[i].Y() && y<m_items[i].Y2()) { m_items[i].BackColor(m_item_color_hover); m_items[i].Color(m_item_text_color_hover); } else { m_items[i].BackColor(m_item_color); m_items[i].Color(m_item_text_color); } } }

Теперь нужно задействовать метод CListView::ChangeItemsColor() в обработчике событий класса CListView:

void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; ChangeItemsColor(x,y); return ; } }

Если скомпилировать сейчас программу для тестов, то при наведении курсора мыши на пункты списка их цвет будет изменяться (см. скриншот ниже):

Рис. 3. Тест изменения цвета пунктов списка при наведении курсора мыши.

Для смещения списка относительно ползунка полосы прокрутки напишем метод CListView::ShiftList(). Здесь метод тоже начинается с сохранения в переменную текущей позиции ползунка полосы прокрутки. Далее в цикле она, как и в предыдущем методе, будет служить как счётчик в цикле для определения выделенного пункта в списке, а также для смещения данных (см. листинг кода ниже).

class CListView : public CElement { public : void ShiftList( void ); }; void CListView::ShiftList( void ) { int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { m_items[i].Description(m_value_items[v]); m_items[i].BackColor((m_selected_item_index==v) ? m_item_color_selected : m_item_color); m_items[i].Color((m_selected_item_index==v) ? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); v++; } } }

Вызывать метод CListView::ShiftList() нужно в обработчике CListView::OnEvent() при условии, что метод полосы прокрутки CScrollV::ScrollBarControl() вернёт значение true. То есть, это будет означать, что управление ползунком полосы прокрутки приведено в действие.

class CListView : public CElement { private : bool m_mouse_state; }; void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>CElement::X() && x<CElement::X2() && y>CElement::Y() && y<CElement::Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) ShiftList(); ChangeItemsColor(x,y); return ; } }

Теперь после компиляции программы появится возможность управлять списком с помощью ползунка полосы прокрутки (см. скриншот ниже). Всё реализовано таким образом, что даже если курсор мыши выйдет за границы ползунка после того, как на нём было осуществлено зажатие левой кнопки мыши и управление было передано полосе прокрутки, то его (ползунок) всё ещё можно будет перемещать.

Рис. 4. Управление списком с помощью ползунка полосы прокрутки.

Необходим метод для отслеживания нажатия на одном из пунктов списка. Создадим такой приватный метод и назовём его CListView::OnClickListItem(). Также понадобится приватный метод CListView::IdFromObjectName() для извлечения идентификатора элемента из имени объекта, который уже неоднократно рассматривался в классах других элементов разрабатываемой библиотеки.

Кроме этого, потребуется ещё уникальный идентификатор события нажатия на пункте списка (ON_CLICK_LIST_ITEM). Добавим его в файл Defines.mqh:

#define ON_CLICK_LIST_ITEM ( 16 )

В самом начале метода CListView::OnClickListItem() стоят проверки на имя и идентификатор объекта, на котором было осуществлено нажатие. Затем локальной переменной присваивается текущая позиция ползунка полосы прокрутки, с помощью которой далее, используя её как счётчик, в цикле определяется индекс и текст пункта. В конце метода отправляется сообщение с (1) идентификатором события ON_CLICK_LIST_ITEM, (2) идентификатором элемента и (3) текстом текущего выделенного пункта.

class CListView : public CElement { private : bool OnClickListItem( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CListView::OnClickListItem( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_listview_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (m_items[i].Name()==clicked_object) { m_selected_item_index =v; m_selected_item_text =m_value_items[v]; } if (v>= 0 && v<m_items_total) v++; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElement::Id(), 0 ,m_selected_item_text); return ( true ); }

Теперь есть все необходимые методы для управления списком, и в обработчике событий списка CListView::OnEvent() осталось разместить код, как показано в листинге ниже. При нажатии на один из пунктов списка вызывается метод CListView::HighlightSelectedItem(). Здесь же отслеживается нажатие на кнопках полосы прокрутки, и, если было нажатие на одной из её кнопок, то осуществляется смещение списка относительно текущей позиции ползунка.

void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickListItem(sparam)) { HighlightSelectedItem(); return ; } if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) { ShiftList(); return ; } } }





Ускоренная перемотка списка

Разработка необходимого минимума для управления списком завершена. Но возможностей мало не бывает. Поэтому создадим ещё один приватный метод, с помощью которого можно будет осуществлять ускоренную перемотку списка, зажав левую кнопку мыши на одной из кнопок полосы прокрутки.

Нужно сделать так, чтобы при зажатии левой кнопки мыши над кнопками полосы прокрутки, перед тем, как начнётся ускоренная перемотка списка, была небольшая задержка. Если этого не сделать, то перемотка будет включаться сразу же, включая моменты, когда нужно просто кликнуть на кнопке с целью сместить список всего на один пункт. В файле Defines.mqh нужно добавить идентификатор SPIN_DELAY_MSC со значением -450. То есть, задержка составит 450 миллисекунд.

#define SPIN_DELAY_MSC (- 450 )

Ниже представлен листинг с кодом метода CListView::FastSwitching(). Ещё нужно объявить поле m_timer_counter, которое будет использоваться как счётчик таймера. В самом начале метода CListView::FastSwitching() проверяется фокус на списке. Если фокуса нет, то программа выходит из метода. Затем, если кнопка мыши отжата, то счётчику присваивается значение задержки (в нашем случае это -450 ms), и на этом всё заканчивается. Если же кнопка мыши зажата, то значение счётчика увеличивается на установленный в библиотеке шаг таймера (в данном случае это 16 ms). Далее идёт условие, исходя из которого следует, что пока значение счётчика не станет равно либо больше нуля, программа дальше пройти не сможет. Как только условие исполняется, то далее проверяется состояние кнопок полосы прокрутки. В зависимости от того, какая кнопка зажата, вызывается метод для имитации нажатия на кнопке, а затем смещается список в соответствии с текущим положением ползунка полосы прокрутки.

class CListView : public CElement { private : int m_timer_counter; private : void FastSwitching( void ); }; void CListView::FastSwitching( void ) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (!m_mouse_state) m_timer_counter=SPIN_DELAY_MSC; else { m_timer_counter+=TIMER_STEP_MSC; if (m_timer_counter< 0 ) return ; if (m_scrollv.ScrollIncState()) m_scrollv.OnClickScrollInc(m_scrollv.ScrollIncName()); else if (m_scrollv.ScrollDecState()) m_scrollv.OnClickScrollDec(m_scrollv.ScrollDecName()); ShiftList(); } }

Вызов метода CListView::FastSwitching() нужно осуществлять в таймере CListView::OnEventTimer(), как это показано в листинге кода ниже. В случае, когда список является выпадающим элементом, то никаких дополнительных проверок не требуется. В противном же случае нужно проверить не заблокирована ли форма в текущий момент.

void CListView::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown()) FastSwitching(); else { if (!m_wnd.IsLocked()) FastSwitching(); } }

Все методы для управления списком готовы. Теперь всё это можно протестировать. Добавим ещё два списка к тому, что уже сделали ранее:

Рис. 5. Тест трёх списков в графическом интерфейсе.

В обработчике событий пользовательского класса (CProgram) будем принимать сообщения от списков:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_listview1.Id()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от первого списка > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (lparam==m_listview2.Id()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от второго списка > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (lparam==m_listview3.Id()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от третьего списка > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

При нажатии на пунктах списков в журнал будут выводиться сообщения, как показано ниже:

2016.01 . 16 13 : 02 : 00.085 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от первого списка > id: 1016 ; lparam: 7 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 11 2016.01 . 16 13 : 01 : 59.056 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от третьего списка > id: 1016 ; lparam: 9 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 12 2016.01 . 16 13 : 01 : 58.479 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от второго списка > id: 1016 ; lparam: 8 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 9 2016.01 . 16 13 : 01 : 57.868 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от третьего списка > id: 1016 ; lparam: 9 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 19 2016.01 . 16 13 : 01 : 56.854 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от второго списка > id: 1016 ; lparam: 8 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 4 2016.01 . 16 13 : 01 : 56.136 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от первого списка > id: 1016 ; lparam: 7 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 9 2016.01 . 16 13 : 01 : 55.433 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Это сообщение от первого списка > id: 1016 ; lparam: 7 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 14

Заключение

В этой статье мы рассмотрели составной элемент управления «Список». Также был показан пример того, как можно использовать вертикальную полосу прокрутки. В следующей статье (третьей главе пятой части) будем рассматривать ещё один составной элемент управления — «Комбинированный список» (combobox).

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал пятой части серии, чтобы у Вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у Вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то Вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в представленном ниже списке или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) пятой части: