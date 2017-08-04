Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16)

Содержание





Введение

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками, там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Во второй главе девятой части серии был продемонстрирован пример того, как можно интегрировать в библиотеку класс для создания линейных графиков. Это было временным решением, так как возможностей этой части стандартной библиотеки сильно не хватало. Недавно разработчики MQL5 представили новую версию графической библиотеки для создания научных графиков (класс CGraphic). Некоторые функции этого класса описаны в статье Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R. В этой статье я представлю обновление библиотеки для создания графических интерфейсов с новым элементом для создания графиков. Теперь визуализировать данные различных типов можно будет ещё проще.





Изменения в схеме библиотеки

До сих пор мы использовали для рисования копию класса CCanvas. В связи с недавно проведённым глобальным рефакторингом кода библиотеки теперь в этой копии нет необходимости. Её можно заменить оригинальной версией из стандартной библиотеки. Это уменьшило объём библиотеки ещё приблизительно на 10% и почти на 40% относительно версии, которая была представлена до рефакторинга.

Для создания графиков теперь будет использоваться класс CGraphic, поэтому подключим файл Graphic.mqh к файлу Objects.mqh. Так как файл с классом CCanvas подключен к одному из файлов, подключенных, в свою очередь, к файлу Graphic.mqh, то он также станет доступным для всей библиотеки.

#include "Enums.mqh" #include "Defines.mqh" #include "Fonts.mqh" #include "Colors.mqh" #include <Graphics\Graphic.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh> ...

Класс CLineChart переименован в CGraph. Изменения также коснулись и его внутреннего содержания. Теперь в этом классе есть только методы для управления общими свойствами и состояниями элемента.

class CGraph : public CElement { public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const bool only_visible= true ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void Update( const bool redraw= false ); private : void Resize( const int width, const int height); virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); };

Свойствами же графика можно управлять, получив с помощью метода CGraphic::GetGraphicPointer() указатель на экземпляр класса CGraphic:

class CGraph : public CElement { private : CGraphic m_graph; public : CGraphic *GetGraphicPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_graph)); } };

К классу CGraphic подключены дополнительные классы для управления свойствами осей (CAxis) и кривых (CCurve) графика. Для генерации цвета кривых предназначен класс CColorGenerator. Все эти классы содержатся в отдельных файлах, подключенных к файлу Graphic.mqh:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Curve.mqh" #include "Axis.mqh" #include "ColorGenerator.mqh" ...

Файл с классом CCanvas подключен к файлу Curve.mqh, и отсюда он будет доступен во всей библиотеке.

#include <Object.mqh> #include <Canvas\Canvas.mqh> ...

Все вышеописанные взаимосвязи между файлами и классами отображены на рисунке:

Рис. 1. Взаимосвязи между классами стандартной и разрабатываемой библиотеки.

Таким образом, для библиотеки и файлов приложения, в котором она используется, автоматически становятся доступными классы стандартной библиотеки для работы с массивами и файлами. Ниже продемонстрирую несколько тестовых MQL-приложений, чтобы лучше разобраться в новых возможностях.

Приложение для теста свойств графика

В первом тестовом приложении реализуем графический интерфейс с элементами для управления некоторыми свойствами графика типа CGraphic. В верхней части формы расположим элемент типа CTabs. В данном случае это группа из четырёх вкладок. Сразу под рабочей областью вкладок будет график с двумя кривыми, значения которых сгенерируем случайным образом.

На первой вкладке (Background) создадим элементы управления следующими свойствами графика:

Цвет фона

Главный текст графика (отображается в верхней части)

Вспомогательный текст графика (отображается в нижней части)

Цвет главного текста

Цвет вспомогательного текста

Размер шрифта главного текста

Размер шрифта вспомогательного текста

Для установки и получения этих свойств в классе CGraphic есть соответствующие публичные методы:

struct CBackground { uint clr; uint clr_main; uint clr_sub; string main; string sub; int size_main; int size_sub; }; class CGraphic { protected : CBackground m_background; public : uint BackgroundColor( void ) const { return (m_background.clr); } uint BackgroundMainColor( void ) const { return (m_background.clr_main); } uint BackgroundSubColor( void ) const { return (m_background.clr_sub); } string BackgroundMain( void ) const { return (m_background.main); } string BackgroundSub( void ) const { return (m_background.sub); } int BackgroundMainSize( void ) const { return (m_background.size_main); } int BackgroundSubSize( void ) const { return (m_background.size_sub); } void BackgroundColor( const uint clr) { m_background.clr=clr; } void BackgroundMainColor( const uint clr) { m_background.clr_main=clr; } void BackgroundSubColor( const uint clr) { m_background.clr_sub=clr; } void BackgroundMain( const string main) { m_background.main=main; } void BackgroundSub( const string sub) { m_background.sub=sub; } void BackgroundMainSize( const int size) { m_background.size_main=size; } void BackgroundSubSize( const int size) { m_background.size_sub=size; } };

Вот как это выглядит:

Рис. 2. Элементы первой вкладки (Background) тестового MQL-приложения.





На второй вкладке (Indents & history) расположим элементы для установки следующих свойств:

Отступы (слева, справа, сверху, снизу)

Ширина легенды

Размер шрифта легенды

Размер маркеров легенды

Общие отступы между всеми элементами графика

Размер отметок на шкалах осей графика



Для получения и установки этих свойств можно воспользоваться методами CGraphic, которые показаны в листинге кода ниже:

struct CCurveHistory { int name_width; int name_size; int symbol_size; int count_total; int count_points; int count_lines; int count_histogram; int count_custom; }; class CGraphic { protected : CCurveHistory m_history; public : int IndentUp( void ) const { return (m_up0); } void IndentUp( const int up) { m_up0=up; } int IndentDown( void ) const { return (m_down0); } void IndentDown( const int down) { m_down0=down; } int IndentLeft( void ) const { return (m_left0); } void IndentLeft( const int left) { m_left0=left; } int IndentRight( void ) const { return (m_right0); } void IndentRight( const int right) { m_right0=right; } int GapSize( void ) const { return (m_gap); } void GapSize( const int size) { m_gap=size; } int MajorMarkSize( void ) const { return (m_mark_size); } void MajorMarkSize( const int size) { m_mark_size=size; } int HistoryNameWidth( void ) const { return (m_history.name_width); } int HistoryNameSize( void ) const { return (m_history.name_size); } int HistorySymbolSize( void ) const { return (m_history.symbol_size); } void HistoryNameWidth( const int width) { m_history.name_width=width; } void HistoryNameSize( const int size) { m_history.name_size=size; } void HistorySymbolSize( const int size) { m_history.symbol_size=size; } };

Вот как это выглядит в графическом интерфейсе тестового MQL-приложения:

Рис. 3. Элементы второй вкладки (Indents & history) тестового MQL-приложения.





На третьей вкладке (Grid) находятся элементы управления для установки свойств сетки:

Цвет линий сетки

Цвет нулевой линии осей

Цвет фона сетки

Отрисовка точек в узлах сетки

Радиус точек

Цвет точек

Для получения и установки этих свойств в классе CGraphic есть соответствующие методы:

struct CGrid { uint clr_line; uint clr_background; uint clr_circle; uint clr_axis_line; uint clr_frame; int r_circle; bool has_circle; }; class CGraphic { protected : CGrid m_grid; public : uint GridLineColor( void ) const { return (m_grid.clr_line); } uint GridAxisLineColor( void ) const { return (m_grid.clr_axis_line); } uint GridBackgroundColor( void ) const { return (m_grid.clr_background); } int GridCircleRadius( void ) const { return (m_grid.r_circle); } uint GridCircleColor( void ) const { return (m_grid.clr_circle); } bool GridHasCircle( void ) const { return (m_grid.has_circle); } void GridLineColor( const uint clr) { m_grid.clr_line=clr; } void GridAxisLineColor( const uint clr) { m_grid.clr_axis_line=clr; } void GridBackgroundColor( const uint clr) { m_grid.clr_background=clr; } void GridCircleRadius( const int r) { m_grid.r_circle=r; } void GridCircleColor( const uint clr) { m_grid.clr_circle=clr; } void GridHasCircle( const bool has) { m_grid.has_circle=has; } };

Вот как это выглядит в итоге:

Рис. 4. Элементы третьей вкладки (Grid) тестового MQL-приложения.





На четвёртой вкладке (Axes) расположились элементы, с помощью которых можно изменять свойства осей графика. Переключаться для настройки той или иной оси можно радио-кнопками в левой части рабочей области вкладок, которые отделены от других элементов вкладки Axes разделительной линией.

Перечислим свойства, которые будут доступны для изменения:

Автомасштабирование

Минимальное значение оси

Максимальное значение оси

Значение допуска для минимума оси

Значение допуска для максимума оси

Размер цифр на оси

Максимальная отображаемая длина цифр на оси

Размер шрифта для имени оси

Начальное значение шага по оси

Максимальное количество цифр на оси

Имя оси

Цвет текста имени оси

В листинге ниже показаны названия методов класса CAxis для получения и изменения вышеописанных свойств:

class CAxis { private : double m_min; double m_max; uint m_clr; string m_name; int m_name_size; int m_values_size; int m_values_width; bool m_auto_scale; double m_default_step; double m_max_labels; double m_min_grace; double m_max_grace; public : CAxis( void ); ~CAxis( void ); double Min( void ) const { return (m_min); } void Min( const double min) { m_min=min; } double Max( void ) const { return (m_max); } void Max( const double max) { m_max=max; } string Name( void ) const { return (m_name); } void Name( const string name) { m_name=name; } uint Color( void ) const { return (m_clr); } void Color( const uint clr) { m_clr=clr; } bool AutoScale( void ) const { return (m_auto_scale); } void AutoScale( const bool auto) { m_auto_scale=auto; } int ValuesSize( void ) const { return (m_values_size); } void ValuesSize( const int size) { m_values_size=size; } int ValuesWidth( void ) const { return (m_values_width); } void ValuesWidth( const int width) { m_values_width=width; } int NameSize( void ) const { return (m_name_size); } void NameSize( const int size) { m_name_size=size; } double DefaultStep( void ) const { return (m_default_step); } void DefaultStep( const double value ) { m_default_step= value ; } double MaxLabels( void ) const { return (m_max_labels); } void MaxLabels( const double value ) { m_max_labels= value ; } double MinGrace( void ) const { return (m_min_grace); } void MinGrace( const double value ) { m_min_grace= value ; } double MaxGrace( void ) const { return (m_max_grace); } void MaxGrace( const double value ) { m_max_grace= value ; } };

Вот что в итоге получилось:

Рис. 5. Элементы четвёртой вкладки (Axes) тестового MQL-приложения.





В конце статьи вы можете загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

Приложение для теста свойств кривых графика

Для тестов некоторых свойств кривых графика типа CGraphic было написано отдельное MQL-приложение. В верхней части его формы расположены элементы для управления свойствами кривых графика, а сразу за ними — два графика типа CGraphic (элемент CGraph). На первом графике будут отображаться серии со случайными данными, а на втором — их производные, которые для примера будут рассчитываться по формуле индикатора Momentum.

Перечислим элементы для управления свойствами кривых графика.

Чекбокс Animate предназначен для запуска автоматического поступления данных на график.

предназначен для запуска автоматического поступления данных на график. Поле ввода Array size — текущее количество элементов в массиве данных, отображаемых на графике.

— текущее количество элементов в массиве данных, отображаемых на графике. Кнопка Random генерирует случайные последовательности данных в сериях на графике.

генерирует случайные последовательности данных в сериях на графике. Поле ввода Period — значение переменной для расчёта индикатора Momentum .

— значение переменной для расчёта индикатора . Комбо-бокс Curve type — выбор типа кривых на графике.

— выбор типа кривых на графике. Комбо-бокс Point type — выбор типа точек данных, по которым строятся кривые.

В пользовательском классе приложения (CProgram) реализованы методы, связанные с вышеперечисленными элементами управления и выполняют следующие задачи:

Установка размера массивам данных для вывода на график

Инициализация массивов данными

Обновление графиков для отображения последних изменений

Добавление одного элемента в конец массивов

Удаление одного элемента в конце массивов

Обновление графиков по таймеру

Анимация графиков с автоматическим поступлением новых данных

Методы, в которых всё это реализовано, показаны в листинге кода ниже. Подробнее с кодом этих методов можно ознакомиться, скачав файлы в конце статьи.

class CProgram : public CWndEvents { protected : double data1[]; double data2[]; double data3[]; double data4[]; private : void ResizeGraph1Arrays( void ); void ResizeGraph2Arrays( void ); void ResizeGraph1Arrays( const int new_size); void ResizeGraph2Arrays( const int new_size); void InitGraph1Arrays( void ); void InitGraph2Arrays( void ); void ZeroGraph1Arrays( void ); void ZeroGraph2Arrays( void ); void SetGraph1Value( const int index); void SetGraph2Value( const int index); void UpdateGraph( void ); void UpdateGraph1( void ); void UpdateGraph2( void ); void RecalculatingSeries( void ); void AddValue( void ); void DeleteValue( void ); void UpdateGraphByTimer( void ); void AnimateGraphSeries( void ); };

Ниже показано, как это выглядит:

Рис. 6. Графический интерфейс приложения для тестирования свойств кривых графика.





В конце статьи вы можете загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

Приложение с анимированным графиком гипоциклоиды

В одной из своих книг по программированию на VBA в среде программы Microsoft Excel Джон Уокенбах предоставляет читателям компакт-диск с файлами для тестов. В одном из файлов реализована диаграмма, в которой генерируется бесконечное количество гипоциклоид.

Википедия даёт такое определение:

Гипоциклоида (от греческих слов ὑπό — под, внизу и κύκλος — круг, окружность) — плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по внутренней стороне другой окружности без скольжения.

Определение Джона Уокенбаха в своей книге:

Гипоциклоида — это траектория точки, находящейся на окружности, которая движется внутри другой окружности.

Реализуем такое же приложение на MQL, а для управления параметрами добавим графический интерфейс. Рассмотрим подробнее, как это устроено.

Для генерации новой гипоциклоиды используются три параметра, по которым инициализируются числовые последовательности с указанным шагом. Затем по значениям в этих последовательностях осуществляются расчёты для получения координат точек на графике. После этого результаты нормализуются.

В пользовательском классе объявим несколько массивов для расчёта последовательностей и полей для расчёта среднего и стандартного отклонения:

#include <Math\Stat\Stat.mqh> #include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> #include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh> class CProgram : public CWndEvents { protected : ... double a_inc[]; double b_inc[]; double t_inc[]; double x_source[]; double y_source[]; double x_norm[]; double y_norm[]; double x_mean; double y_mean; double x_sdev; double y_sdev; ... }; CProgram::CProgram( void ) : x_mean( 0 ), y_mean( 0 ), x_sdev( 0 ), y_sdev( 0 ) { ... }

Значения будут рассчитываться в методе CProgram::InitArrays(). Здесь в первом цикле рассчитываются исходные данные. Затем получаются среднее и стандартное отклонения, во втором цикле нормализуются данные. Размер массивам устанавливается с помощью метода CProgram::ResizeArrays(). Значение для размера массивов берется из элемента управления «Поле ввода» (CTextEdit) графического интерфейса приложения.

class CProgram : public CWndEvents { private : void ResizeArrays( void ); void InitArrays( void ); }; void CProgram::ResizeArrays( void ) { int array_size =:: ArraySize (x_norm); int new_size =( int )m_array_size.GetValue(); if (array_size==new_size) return ; :: ArrayResize (a_inc,new_size); :: ArrayResize (b_inc,new_size); :: ArrayResize (t_inc,new_size); :: ArrayResize (x_source,new_size); :: ArrayResize (y_source,new_size); :: ArrayResize (x_norm,new_size); :: ArrayResize (y_norm,new_size); } void CProgram::InitArrays( void ) { ResizeArrays(); int total=( int )m_array_size.GetValue(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (i< 1 ) { a_inc[i] = 1 +( double )m_animate.GetValue(); b_inc[i] = 1 +( double )m_animate.GetValue(); t_inc[i] = 1 +( double )m_animate.GetValue(); } else { a_inc[i] =a_inc[i- 1 ]+( double )m_a_inc.GetValue(); b_inc[i] =b_inc[i- 1 ]+( double )m_b_inc.GetValue(); t_inc[i] =t_inc[i- 1 ]+( double )m_t_inc.GetValue(); } double a=a_inc[i]; double b=b_inc[i]; double t=t_inc[i]; x_source[i] =(a-b)* cos (t)+b* cos ((a/b- 1 )*t); y_source[i] =(a-b)* sin (t)+b* sin ((a/b- 1 )*t); } x_mean=MathMean(x_source); y_mean=MathMean(y_source); x_sdev=MathStandardDeviation(x_source); y_sdev=MathStandardDeviation(y_source); x_sdev =(x_sdev== 0 )? 1 : x_sdev; y_sdev =(y_sdev== 0 )? 1 : y_sdev; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { x_norm[i] =(x_source[i]-x_mean)/x_sdev; y_norm[i] =(y_source[i]-y_mean)/y_sdev; } }

В классе CGraphic есть методы, которые позволяют добавить в рабочую область созданного графика дополнительные засечки на шкалы осей, линии и текст.

В случае нашего примера, с помощью метода CProgram::TextAdd() будем выводить в левом верхнем углу диаграммы значения среднего и стандартного отклонения для X- и Y-последовательностей. Для получения координат крайней точки (левый верхний угол) диаграммы используются методы CGraphic::ScaleX() и CGraphic::ScaleY(), которые предназначены для масштабирования реальных значений графика в пиксельные координаты. Здесь в качестве реальных значений подаются минимум по оси X и максимум по оси Y.

class CProgram : public CWndEvents { private : void TextAdd( void ); }; void CProgram::TextAdd( void ) { CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int x = graph.ScaleX(graph.XAxis().Min()) + 50 ; int y = graph.ScaleY(graph.YAxis().Max()) + 10 ; int y2 =y+ 20 ; uint clr =:: ColorToARGB ( clrBlack ); uint align = TA_RIGHT ; string str[ 8 ]; str[ 0 ] = "x mean:" ; str[ 1 ] = "y mean:" ; str[ 2 ] =:: DoubleToString (x_mean, 2 ); str[ 3 ] =:: DoubleToString (y_mean, 2 ); str[ 4 ] = "x sdev:" ; str[ 5 ] = "y sdev:" ; str[ 6 ] =:: DoubleToString (x_sdev, 2 ); str[ 7 ] =:: DoubleToString (y_sdev, 2 ); int l_x= 0 ,l_y= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { if (i< 2 ) l_x=x; else if (i< 6 ) l_x=(i% 2 == 0 )? l_x+ 50 : l_x; else l_x=(i% 2 == 0 )? l_x+ 60 : l_x; l_y=(i% 2 == 0 )? y : y2; graph.TextAdd(l_x,l_y,str[i],clr,align); } }

После того, как на график установлены все необходимые данные, нужно его перерисовать для отображения последних изменений. Для этого используется метод CProgram::UpdateSeries(). Здесь сначала проверяем, есть ли на графике серии. Если есть, то устанавливаем рассчитанные в последний раз данные. Кроме этого, с помощью элементов управления графического интерфейса приложения устанавливаем свойства для кривой. Здесь это (1) сглаживание кривой, (2) тип точек и (3) тип кривой. Наносить текст на график нужно уже после того, как были установлены и нарисованы все остальные свойства и данные. В самом конце нужно обязательно обновить график, чтобы увидеть результат.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateSeries( void ); }; void CProgram::UpdateSeries( void ) { CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); if (total> 0 ) { CCurve *curve=graph.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Update(x_norm,y_norm); ENUM_CURVE_TYPE curve_type =(ENUM_CURVE_TYPE)m_curve_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); ENUM_POINT_TYPE point_type =(ENUM_POINT_TYPE)m_point_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); curve.LinesSmooth(m_line_smooth.IsPressed()); curve.PointsType(point_type); curve.Type(curve_type); } graph.Redraw( true ); TextAdd(); graph.Update(); }

Для расчёта и применения полученных результатов одним вызовом используется метод CProgram::RecalculatingSeries():

class CProgram : public CWndEvents { private : void RecalculatingSeries( void ); }; void CProgram::RecalculatingSeries( void ) { InitArrays(); UpdateSeries(); }

Построенная по этим формулам диаграмма будет выглядеть интереснее, если станет анимированной. Чтобы привести в движение рассчитываемые последовательности, нужно изменять их начальное значение. Этого можно добиться, вводя значения посредством поля ввода или запустив процесс в автоматическом режиме. В автоматическом режиме приращение или убавление значения в этом поле ввода осуществляется в методе CProgram::AnimateGraphSeries(). Он вызывается в методе CProgram::UpdateGraphByTimer(), вызов которого, в свою очередь, осуществляется в таймере приложения.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateGraphByTimer( void ); void AnimateGraphSeries( void ); }; void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); if (m_counter1.CheckTimeCounter()) { UpdateGraphByTimer(); } ... } void CProgram::UpdateGraphByTimer( void ) { if (m_window.IsMinimized() || !m_animate.IsPressed()) return ; AnimateGraphSeries(); RecalculatingSeries(); } void CProgram::AnimateGraphSeries( void ) { static bool counter_direction= false ; if (( double )m_animate.GetValue()<=( double )m_animate.MinValue()) counter_direction= false ; if (( double )m_animate.GetValue()>=( double )m_animate.MaxValue()) counter_direction= true ; string value = "" ; if (!counter_direction) value = string (( double )m_animate.GetValue()+m_animate.StepValue()); else value = string (( double )m_animate.GetValue()-m_animate.StepValue()); m_animate.SetValue( value , false ); m_animate.GetTextBoxPointer().Update( true ); }

В итоге получился результат, показанный ниже:

Рис. 7. Демонстрация анимированного гипоциклоида.





В конце статьи вы можете загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

Новая версия тестового приложения из предыдущих обновлений

Тестовое приложение, которое было продемонстрировано в статье Графические интерфейсы IX: Элементы "Индикатор выполнения" и "Линейный график" (Глава 2), было обновлено в соответствии с изменениями в данном обновлении.

Ниже показано, как выглядит новая версия этого MQL-приложения с обновлённым графическим интерфейсом:

Рис. 8. Новая версия тестового приложения из предыдущих обновлений.





В конце статьи вы можете загрузить к себе на компьютер это тестовое приложение для более подробного изучения.

Заключение

В этой статье в разрабатываемую библиотеку для создания графических интерфейсов была интегрирована часть стандартной библиотеки для построения научных графиков. Все продемонстрированные примеры вы можете загрузить к себе на компьютер в конце статьи для более подробного изучения исходных кодов.

На текущем этапе разработки библиотеки её общая схема выглядит так:

Рис. 9. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Представленный код библиотеки бесплатный. Вы можете использовать его в своих проектах, в том числе и коммерческих, писать статьи и выполнять заказы.

Если у вас есть вопросы по использованию материала из статьи, можете задать их в комментариях.