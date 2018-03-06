CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

EvgeTrofi | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1027
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - Evgeniy Trofimov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Trabaja sólo en una barra nueva. Se busca el pico más cercano del indicador ZigZag:

  • Si este pico se encuentra en el High de la barra, entonces es la señal para abrir la posición BUY y cerrar todas las posiciones SELL;
  • Si este pico se encuentra en el Low de la barra, entonces es la señal para abrir la posición SELL y cerrar todas las posiciones BUY;

El ajuste Signal reverse permite alternar las señales.


Parámetros de entrada

  • Depth - parámetro "Depth" del indicador ZigZag;
  • Deviation - parámetro "Deviation" del indicador ZigZag;
  • Backstep - parámetro "Backstep" del indicador ZigZag;
  • Volume position - volumen de la posición a abrir;
  • Signal reverse - bandera que se encarga de la reversión de las señales de apertura;
  • magic number - identificador del EA.

Pruebas en el modo de generación de los ticks «Cada tick».

EURUSD,M30 (Signal reverse == false):

EURUSD,M30 (Signal reverse==false)

EURUSD,M30 (Signal reverse == true):

EURUSD,M30 (Signal reverse==true)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19759

CCI Color Levels CCI Color Levels

Es una modificación del indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI) Marca con color las zonas POR ENCIMA del nivel UP y POR DEBAJO del nivel DOWN.

EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas

La librería EasyAndFastGUI le permite crear las interfaces gráficas para sus programas MQL.

SAR index based on MA SAR index based on MA

El indicador SAR se calcula a base de los valores del indicador iMA (Moving Average, MA).

LacusTstopandBE LacusTstopandBE

Asesor Experto en el trading manual. Colocación de Stop loss, Take profit, paso al punto muerto y el trailing de las posiciones.