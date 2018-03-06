Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1027
Autor de la idea - Evgeniy Trofimov, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Trabaja sólo en una barra nueva. Se busca el pico más cercano del indicador ZigZag:
- Si este pico se encuentra en el High de la barra, entonces es la señal para abrir la posición BUY y cerrar todas las posiciones SELL;
- Si este pico se encuentra en el Low de la barra, entonces es la señal para abrir la posición SELL y cerrar todas las posiciones BUY;
El ajuste Signal reverse permite alternar las señales.
Parámetros de entrada
- Depth - parámetro "Depth" del indicador ZigZag;
- Deviation - parámetro "Deviation" del indicador ZigZag;
- Backstep - parámetro "Backstep" del indicador ZigZag;
- Volume position - volumen de la posición a abrir;
- Signal reverse - bandera que se encarga de la reversión de las señales de apertura;
- magic number - identificador del EA.
Pruebas en el modo de generación de los ticks «Cada tick».
EURUSD,M30 (Signal reverse == false):
EURUSD,M30 (Signal reverse == true):
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19759
