Autor de la idea - Evgeniy Trofimov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Trabaja sólo en una barra nueva. Se busca el pico más cercano del indicador ZigZag:

Si este pico se encuentra en el High de la barra, entonces es la señal para abrir la posición BUY y cerrar todas las posiciones SELL;

Si este pico se encuentra en el Low de la barra, entonces es la señal para abrir la posición SELL y cerrar todas las posiciones BUY;

El ajuste Signal reverse permite alternar las señales.





Parámetros de entrada

Depth - parámetro "Depth" del indicador ZigZag;

- parámetro "Depth" del indicador ZigZag; Deviation - parámetro "Deviation" del indicador ZigZag;

- parámetro "Deviation" del indicador ZigZag; Backstep - parámetro "Backstep" del indicador ZigZag;

- parámetro "Backstep" del indicador ZigZag; Volume position - volumen de la posición a abrir;

- volumen de la posición a abrir; Signal reverse - bandera que se encarga de la reversión de las señales de apertura;

- bandera que se encarga de la reversión de las señales de apertura; magic number - identificador del EA.

Pruebas en el modo de generación de los ticks «Cada tick».

EURUSD,M30 (Signal reverse == false):

EURUSD,M30 (Signal reverse == true):