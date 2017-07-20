Графические интерфейсы XI: Поля ввода и комбо-боксы в ячейках таблицы (build 15)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). К каждой статье прикреплен архив с полной версией библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В очередном обновлении мы займемся элементом "Таблица" (класс CTable). Ранее появилась возможность добавлять в ячейки таблицы чекбоксы и кнопки. Расширим линейку этих элементов полями ввода и комбобоксами. Также добавим в новый билд возможность управлять размерами окна во время работы приложения.





Управление размерами окна

Для удобства использования списков, таблиц или многострочных полей ввода часто нужно уменьшить окно или развернуть его на весь график. Есть несколько способов управления размерами окна.

Режим быстро переключается с обычного на полноэкранный и назад одним кликом на специальную кнопку.



Двойной клик по заголовку окна тоже разворачивает окно на полный экран. Повторный двойной клик возвращает его в предыдущее состояние.

Размеры окна можно изменять, захватив его границы левой кнопкой мыши и перетаскивая их.



Рассмотрим, как это все реализовано в библиотеке.

Для создания кнопки полноэкранного режима объявлен отдельный экземпляр класса CButton. Для получения указателя на кнопку предназначен публичный метод CButton::GetFullscreenButtonPointer(). По умолчанию эта кнопка отключена на форме. Чтобы её включить, воспользуйтесь методом CButton::FullscreenButtonIsUsed().

class CWindow : public CElement { private : CButton m_button_fullscreen; bool m_fullscreen_button; public : CButton *GetFullscreenButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_fullscreen)); } void FullscreenButtonIsUsed( const bool state) { m_fullscreen_button=state; } bool FullscreenButtonIsUsed( void ) const { return (m_fullscreen_button); } };

Кнопка полноэкранного режима создается в общем методе CWindow::CreateButtons() (см. листинг кода ниже), где создаются все включенные кнопки формы. Подобно кнопкам для показа всплывающих подсказок и сворачивания формы, кнопка полноэкранного режима может быть использована только в главном окне.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" bool CWindow::CreateButtons( void ) { if (CElementBase::ProgramType()== PROGRAM_SCRIPT ) return ( true ); int i= 0 ,x_size= 20 ; int buttons_total= 4 ; string icon_file= "" ; m_right_limit= 0 ; CButton *button_obj= NULL ; for ( int b= 0 ; b<buttons_total; b++) { ... else if (b== 1 ) { m_button_fullscreen.MainPointer( this ); if (!m_fullscreen_button || m_window_type==W_DIALOG) continue ; button_obj=:: GetPointer (m_button_fullscreen); icon_file= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ; } ... } return ( true ); }

Минимальные размеры окна автоматически устанавливаются равными размерам, указанным при создании элемента. Но эти значения можно переопределить. В текущей версии нельзя установить размеры окна меньше, чем 200x200 пикселей. Это контролируется в методе инициализации свойств элемента — CWindow::InitializeProperties().

class CWindow : public CElement { private : int m_minimum_x_size; int m_minimum_y_size; public : void MinimumXSize( const int x_size) { m_minimum_x_size=x_size; } void MinimumYSize( const int y_size) { m_minimum_y_size=y_size; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_minimum_x_size( 0 ), m_minimum_y_size( 0 ) { ... } void CWindow::InitializeProperties( const long chart_id, const int subwin, const string caption_text, const int x_gap, const int y_gap) { ... m_x_size =(m_x_size< 1 )? 200 : m_x_size; m_y_size =(m_y_size< 1 )? 200 : m_y_size; ... m_minimum_x_size =(m_minimum_x_size< 200 )? m_x_size : m_minimum_x_size; m_minimum_y_size =(m_minimum_y_size< 200 )? m_y_size : m_minimum_y_size; ... }

Прежде чем изменять размеры при полноэкранном развертывании окна, надо запомнить текущие размеры, координаты и режимы автоизменения размеров, если они были установлены. Эти значения в классе хранятся в специальных приватных полях:

class CWindow : public CElement { private : int m_last_x; int m_last_y; int m_last_x_size; int m_last_y_size; bool m_last_auto_xresize; bool m_last_auto_yresize; };

Для обработки нажатия на кнопку полноэкранного режима используется метод CWindow::OnClickFullScreenButton(). В нем сначала идет проверка на идентификатор и индекс элемента, а потом код разделяется на два блока:

Если в текущий момент окно не развёрнуто, то переводим его в полноэкранный режим. Далее получаем текущие размеры графика, сохраняем текущие размеры, координаты окна и режимы автоизменения размеров в специальные поля класса. Так как в полноэкранном режиме нужно, чтобы форма изменяла свои размеры автоматически при изменении размеров главного графика, то нужно включить режимы автоизменения размеров . После этого устанавливаются размеры окна. Местоположение окна при этом устанавливается в левый верхний угол, чтобы заполнить собой всё пространство графика. Изображение в кнопке заменяется другим.

. После этого устанавливаются размеры окна. Местоположение окна при этом устанавливается в левый верхний угол, чтобы заполнить собой всё пространство графика. Изображение в кнопке заменяется другим. Если в текущий момент окно развёрнуто, то переводим его в предыдущий размер окна. Здесь режимы автоизменения размеров окна переводятся в предыдущее состояние. Затем, в зависимости от того, какой из этих режимов отключен, устанавливается предыдущий размер окна . Также устанавливается предыдущее местоположение и соответствующее изображение для кнопки.

В конце метода CWindow::OnClickFullScreenButton() форма перерисовывается:

class CWindow : public CElement { private : bool m_is_fullscreen; public : bool OnClickFullScreenButton( const int id= WRONG_VALUE , const int index= WRONG_VALUE ); }; bool CWindow::OnClickFullScreenButton( const int id= WRONG_VALUE , const int index= WRONG_VALUE ) { int check_id =(id!= WRONG_VALUE )? id : CElementBase::Id(); int check_index =(index!= WRONG_VALUE )? index : CElementBase::Index(); if (check_id!=m_button_fullscreen.Id() || check_index!=m_button_fullscreen.Index()) return ( false ); if (!m_is_fullscreen) { m_is_fullscreen= true ; SetWindowProperties(); m_last_x =m_x; m_last_y =m_y; m_last_x_size =m_x_size; m_last_y_size =m_full_height; m_last_auto_xresize =m_auto_xresize_mode; m_last_auto_yresize =m_auto_yresize_mode; m_auto_xresize_mode= true ; m_auto_yresize_mode= true ; ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); ChangeWindowHeight(m_chart.HeightInPixels(m_subwin)- 3 ); m_x=m_y= 1 ; Moving(m_x,m_y); m_button_fullscreen.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" ); m_button_fullscreen.IconFileLocked( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" ); } else { m_is_fullscreen= false ; m_auto_xresize_mode=m_last_auto_xresize; m_auto_yresize_mode=m_last_auto_yresize; if (!m_auto_xresize_mode) ChangeWindowWidth(m_last_x_size); if (!m_auto_yresize_mode) ChangeWindowHeight(m_last_y_size); m_x=m_last_x; m_y=m_last_y; Moving(m_x,m_y); m_button_fullscreen.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ); m_button_fullscreen.IconFileLocked( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ); } m_button_fullscreen.MouseFocus( false ); m_button_fullscreen.Update( true ); return ( true ); }

Метод CWindow::OnClickFullScreenButton() вызывается в обработчике элемента по приходу пользовательского события ON_CLICK_BUTTON.

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (OnClickFullScreenButton(( uint )lparam,( uint )dparam)) return ; ... return ; } }

Результат будет такой:





Рис. 1. Демонстрация перехода в полноэкранный режим и обратно.





Чтобы переключаться в полноэкранный вид и обратно двойным нажатием на заголовке окна, теперь достаточно принимать в обработчике элемента это событие двойного нажатия (ON_DOUBLE_CLICK) над заголовком окна.

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (CursorInsideCaption(m_mouse.X(),m_mouse.Y())) OnClickFullScreenButton(m_button_fullscreen.Id(),m_button_fullscreen.Index()); return ; } }

Это работает так:





Рис. 2. Демонстрация перехода в полноэкранный режим двойным нажатием на заголовке.





Теперь рассмотрим режим изменения размеров окна с помощью перетаскивания его границ. Чтобы его включить, нужно воспользоваться методом CWindow::ResizeMode().

class CWindow : public CElement { private : bool m_xy_resize_mode; public : bool ResizeMode( void ) const { return (m_xy_resize_mode); } void ResizeMode( const bool state) { m_xy_resize_mode=state; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_xy_resize_mode( false ) { ... }

Для отслеживания нажатия левой кнопки мыши на границах окна нужен ещё один идентификатор (PRESSED_INSIDE_BORDER) в перечислении ENUM_MOUSE_STATE, которое находится в файле Enums.mqh.

enum ENUM_MOUSE_STATE { NOT_PRESSED = 0 , PRESSED_INSIDE = 1 , PRESSED_OUTSIDE = 2 , PRESSED_INSIDE_HEADER = 3 , PRESSED_INSIDE_BORDER = 4 };

Если режим изменения размеров включен, то создаётся графический объект для указателя курсора мыши с новым идентификатором MP_WINDOW_RESIZE из перечисления ENUM_MOUSE_POINTER.

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_WINDOW_RESIZE = 5 , MP_X_RESIZE_RELATIVE = 6 , MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 7 , MP_X_SCROLL = 8 , MP_Y_SCROLL = 9 , MP_TEXT_SELECT = 10 };

Для создания графического объекта указателя курсора мыши в класс CWindow добавлен метод CreateResizePointer():

class CWindow : public CElement { private : bool CreateResizePointer( void ); }; bool CWindow::CreateResizePointer( void ) { if (!m_xy_resize_mode) return ( true ); m_xy_resize.XGap( 13 ); m_xy_resize.YGap( 11 ); m_xy_resize.XSize( 23 ); m_xy_resize.YSize( 23 ); m_xy_resize.Id(CElementBase::Id()); m_xy_resize.Type(MP_WINDOW_RESIZE); if (!m_xy_resize.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

Для изменения размеров окна понадобилось реализовать несколько методов. Рассмотрим их по порядку.

Нужно отслеживать местоположение курсора мыши на момент появления его в границах окна. В этой версии можно будет изменять размеры окна, перетаскивая левую, правую или нижнюю его границы. Метод CWindow::ResizeModeIndex() отслеживает фокус на одной из перечисленных границ и сохраняет индекс границы для последующей обработки в других методах. Для расчётов в этот метод передаются координаты курсора мыши относительно окна.

class CWindow : public CElement { private : int m_resize_mode_index; private : int ResizeModeIndex( const int x, const int y); }; int CWindow::ResizeModeIndex( const int x, const int y) { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE && m_mouse.LeftButtonState()) return (m_resize_mode_index); int width = 5 ; int offset = 15 ; int index = WRONG_VALUE ; if (x> 0 && x<width && y>m_caption_height+offset && y<m_y_size-offset) index= 0 ; else if (x>m_x_size-width && x<m_x_size && y>m_caption_height+offset && y<m_y_size-offset) index= 1 ; else if (y>m_y_size-width && y<m_y_size && x>offset && x<m_x_size-offset) index= 2 ; if (index!= WRONG_VALUE ) m_clamping_area_mouse=PRESSED_INSIDE_BORDER; return (index); }

Понадобятся вспомогательные поля класса: для определения точек захвата, сохранения изначальных размеров и последующих расчётов. Когда процесс изменения размеров уже начался, нужно будет генерировать сообщение на формирование списка доступных элементов. Поэтому понадобится и метод для генерации сообщения на восстановление элементов и обнуления служебных полей: CWindow::ZeroResizeVariables().

class CWindow : public CElement { private : int m_x_fixed; int m_size_fixed; int m_point_fixed; private : void ZeroResizeVariables( void ); }; void CWindow::ZeroResizeVariables( void ) { if (m_point_fixed< 1 ) return ; m_x_fixed = 0 ; m_size_fixed = 0 ; m_point_fixed = 0 ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 1 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); }

Чтобы определить, что режим, показ или скрытие указателя курсора мыши готовы для изменения размеров окна, реализован метод CWindow::CheckResizePointer(). Здесь сначала определяем индекс границы методом CWindow::ResizeModeIndex().

Если указатель курсора ещё не показан, то при определённом индексе границы нужно установить соответствующую картинку, скорректировать положение и вывести указатель.

Если же после определения индекса границы оказалось, что указатель курсора уже показан, то он будет перемещаться вслед за курсором мыши, если есть фокус над одной из границ. Если же фокуса нет и левая кнопка мыши отжата, то указатель скрывается, а переменные обнуляются.

Метод CWindow::CheckResizePointer() возвращает true, если граница окна для изменения размеров определена, и false в противном случае.

class CWindow : public CElement { private : bool CheckResizePointer( const int x, const int y); }; bool CWindow::CheckResizePointer( const int x, const int y) { m_resize_mode_index=ResizeModeIndex(x,y); if (!m_xy_resize.IsVisible()) { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE ) { int index= WRONG_VALUE ; if (m_resize_mode_index== 0 || m_resize_mode_index== 1 ) index= 0 ; else if (m_resize_mode_index== 2 ) index= 1 ; m_xy_resize.ChangeImage( 0 ,index); m_xy_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); m_xy_resize.Update( true ); m_xy_resize.Reset(); return ( true ); } } else { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE ) m_xy_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); else if (!m_mouse.LeftButtonState()) { m_xy_resize.Hide(); ZeroResizeVariables(); } m_chart.Redraw(); return ( true ); } return ( false ); }

Для проверки начала перетаскивания границы окна используется метод CWindow::CheckDragWindowBorder(). В момент захвата границы в полях класса нужно запомнить текущий размер и координату начальной точки захвата. В этот же момент отправляется сообщение на определение доступных элементов.

Если при следующих вызовах этого метода оказывается, что захват границы уже осуществлён, то нужно рассчитать в этом состоянии пройденное расстояние и вернуть полученное значение.

class CWindow : public CElement { private : int CheckDragWindowBorder( const int x, const int y); }; int CWindow::CheckDragWindowBorder( const int x, const int y) { int distance= 0 ; if (m_point_fixed< 1 ) { if (m_resize_mode_index== 0 || m_resize_mode_index== 1 ) { m_x_fixed =m_x; m_size_fixed =m_x_size; m_point_fixed =x; } else if (m_resize_mode_index== 2 ) { m_size_fixed =m_y_size; m_point_fixed =y; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 0 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); return ( 0 ); } if (m_resize_mode_index== 0 ) distance=m_mouse.X()-m_x_fixed; else if (m_resize_mode_index== 1 ) distance=x-m_point_fixed; else if (m_resize_mode_index== 2 ) distance=y-m_point_fixed; return (distance); }

Полученный результат, возвращенный методом CWindow::CheckDragWindowBorder() передаётся в метод CWindow::CalculateAndResizeWindow(), где рассчитываются координаты и размеры окна относительно его границы.

class CWindow : public CElement { private : void CalculateAndResizeWindow( const int distance); }; void CWindow::CalculateAndResizeWindow( const int distance) { if (m_resize_mode_index== 0 ) { int new_x =m_x_fixed+distance-m_point_fixed; int new_x_size =m_size_fixed-distance+m_point_fixed; if (new_x< 1 || new_x_size<=m_minimum_x_size) return ; CElementBase::X(new_x); m_canvas.X_Distance(new_x); CElementBase::XSize(new_x_size); m_canvas.XSize(new_x_size); m_canvas.Resize(new_x_size,m_canvas.YSize()); } else if (m_resize_mode_index== 1 ) { int gap_x2 =m_chart_width-m_mouse.X()-(m_size_fixed-m_point_fixed); int new_x_size =m_size_fixed+distance; if (gap_x2< 1 || new_x_size<=m_minimum_x_size) return ; CElementBase::XSize(new_x_size); m_canvas.XSize(new_x_size); m_canvas.Resize(new_x_size,m_canvas.YSize()); } else if (m_resize_mode_index== 2 ) { int gap_y2=m_chart_height-m_mouse.Y()-(m_size_fixed-m_point_fixed); int new_y_size=m_size_fixed+distance; if (gap_y2< 2 || new_y_size<=m_minimum_y_size) return ; m_full_height=new_y_size; CElementBase::YSize(new_y_size); m_canvas.YSize(new_y_size); m_canvas.Resize(m_canvas.XSize(),new_y_size); } }

Методы CWindow::CheckDragWindowBorder() и CWindow::CheckDragWindowBorder() вызываются в методе CWindow::UpdateSize(). Здесь в начале метода стоит проверка, зажата ли сейчас левая кнопка мыши. Если кнопка отжата, то все значения переменных, связанных с изменением размеров окна, сбрасываются, и программа выходит из метода.

Если же левая кнопка мыши нажата, то далее (1) определяем пройденное расстояние границы в состоянии захвата, (2) рассчитываем и изменяем размеры окна, (3) перерисовываем окно и (4) корректируем местоположение его элементов.

В конце метода, в зависимости от того, по какой оси был изменён размер окна, генерируется событие, по которому затем будут изменяться размеры всех элементов, присоединённых к окну, и у которых включен соответствующий режим.

class CWindow : public CElement { private : void UpdateSize( const int x, const int y); }; void CWindow::UpdateSize( const int x, const int y) { if (!m_mouse.LeftButtonState()) { ZeroResizeVariables(); return ; } int distance= 0 ; if ((distance=CheckDragWindowBorder(x,y))== 0 ) return ; CalculateAndResizeWindow(distance); Update( true ); Moving(m_x,m_y); if (m_resize_mode_index== 2 ) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE,( long )CElementBase::Id(), 0 , "" ); else :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE,( long )CElementBase::Id(), 0 , "" ); }

Все перечисленные методы для изменения размеров окна вызываются в главном методе CWindow::ResizeWindow(). В нем сначала проверяется доступность окна. Затем, если левая кнопка мыши была нажата не над одной из границ окна, то программа выходит из метода. Затем идут ещё три проверки: (1) включен ли режим для изменения размеров, (2) развёрнуто ли сейчас окно в полноэкранный вид и (3) не свёрнуто ли оно.

Если все проверки пройдены, то получаем относительные координаты курсора мыши и, если граница окна была захвачена, изменяем размеры элемента.

class CWindow : public CElement { private : void ResizeWindow( void ); }; void CWindow::ResizeWindow( void ) { if (!IsAvailable()) return ; if (m_clamping_area_mouse!=PRESSED_INSIDE_BORDER && m_clamping_area_mouse!=NOT_PRESSED) return ; if (!m_xy_resize_mode || m_is_fullscreen || m_is_minimized) return ; int x =m_mouse.RelativeX(m_canvas); int y =m_mouse.RelativeY(m_canvas); if (!CheckResizePointer(x,y)) return ; UpdateSize(x,y); }

Метод CWindow::ResizeWindow() вызывается в обработчике событий по приходу события перемещения курсора мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

Это работает так:





Рис. 3. Демонстрация изменения размеров окна методом перемещения его границ.









Поля ввода и комбобоксы в ячейках таблицы

Если в ячейках таблицы есть разные элементы управления, она становится очень гибким инструментом для управления содержащимися в ней данными. Ближайший пример можно увидеть прямо в торговых терминалах MetaTrader в окнах настроек MQL-приложений на вкладке «Входные параметры» или в окне «Тестер стратегий» на вкладке «Параметры». Графические интерфейсы с такими возможностями выведут MQL-приложения на новый уровень.





Рис. 4. Окно настроек в MQL-программе.









Рис. 5. Настройки MQL-приложения в тестере стратегий.





В одной из предыдущих статей мы добавили в ячейки таблицы чекбоксы и кнопки. Теперь давайте рассмотрим, как реализовать использование полей ввода и комбобоксов.

Прежде всего в перечисление ENUM_TYPE_CELL в файле Enums.mqh добавлены два новых идентификатора для обозначения типов ячейки таблицы:

CELL_COMBOBOX – ячейка типа комбобокс.

CELL_EDIT – ячейка типа поле ввода.

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 , CELL_COMBOBOX = 3 , CELL_EDIT = 4 };

Для реализации задуманного нам достаточно создать в таблице только один элемент поля ввода (CTextEdit) и/или один элемент комбобокса (CComboBox), как составные части элемента CTable. Появляться они будут при двойном щелчке по ячейке, когда нужно изменить значение в ней.

При установке типа ячейки с помощью метода CTable::CellType() надо один раз установить флаг в специальных полях класса, если указывается тип CELL_EDIT или CELL_COMBOBOX.

class CTable : public CElement { private : bool m_edit_state; bool m_combobox_state; public : void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); }; void CTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; if (type==CELL_EDIT && !m_edit_state) m_edit_state= true ; else if (type==CELL_COMBOBOX && !m_combobox_state) m_combobox_state= true ; }

При создании таблицы, если окажется, что не было установлено ни одной ячейки типа CELL_EDIT или CELL_COMBOBOX, элементы соответствующих типов создаваться не будут. При необходимости можно получить указатели на эти элементы.

class CTable : public CElement { private : CTextEdit m_edit; CComboBox m_combobox; private : bool CreateEdit( void ); bool CreateCombobox( void ); public : CTextEdit *GetTextEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_edit)); } CComboBox *GetComboboxPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_combobox)); } };

При обработке двойного нажатия левой кнопкой мыши на таблице вызывается метод CTable::CheckCellElement(). В него внесены соответствующие дополнения для ячеек типа CELL_EDIT и CELL_COMBOBOX. В листинге ниже показана сокращённая версия этого метода. Методы для обработки разных типов ячеек будут подробнее рассмотрены ниже.

bool CTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { ... case CELL_EDIT : { if (!CheckPressedEdit(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_COMBOBOX : { if (!CheckPressedCombobox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

Прежде чем перейти к рассмотрению методов для обработки нажатия на ячейках таблицы с элементами, остановимся на дополнениях в элементе типа CTextBox. Иногда нужно, чтобы при активации поля ввода весь содержащийся в нём текст автоматически полностью выделялся, а текстовый курсор перемещался в конец строки. Это удобно для быстрого ввода и замены всего текста.

Автоматическое выделение текста в текущей версии работает только для однострочного поля ввода. Включить этот режим можно с помощью метода CTextBox::AutoSelectionMode().

class CTextBox : public CElement { private : bool m_auto_selection_mode; public : void AutoSelectionMode( const bool state) { m_auto_selection_mode=state; } };

Чтобы полностью выделить текст в поле ввода, реализован приватный метод CTextBox::SelectAllText(). Здесь сначала получаем количество символов первой строки и устанавливаем индексы для выделения текста. Далее видимую текстовую область нужно сместить до конца вправо. Последним действием нужно переместить текстовый курсор в конец строки.

class CTextBox : public CElement { private : void SelectAllText( void ); }; void CTextBox::SelectAllText( void ) { int symbols_total=:: ArraySize (m_lines[ 0 ].m_symbol); m_selected_line_from = 0 ; m_selected_line_to = 0 ; m_selected_symbol_from = 0 ; m_selected_symbol_to =symbols_total; HorizontalScrolling(); SetTextCursor(symbols_total, 0 ); }

После двойного щелчка по ячейке таблицы поле ввода будет появляться, но чтобы исключить ещё одно нажатие для активации поля ввода, понадобился дополнительный публичный метод CTextBox::ActivateTextBox(). Его вызов имитирует нажатие на поле ввода. Для этого нужно просто вызвать метод CTextBox::OnClickTextBox(), передав в него имя графического объекта элемента. Выделение текста уже будет осуществляться в этом методе.

class CTextBox : public CElement { public : void ActivateTextBox( void ); }; void CTextBox::ActivateTextBox( void ) { OnClickTextBox(m_textbox.Name()); }

Так как на всю таблицу будет использоваться только одно поле ввода, то нужно иметь возможность изменять его размеры, ведь ячейки могут быть разной ширины. Поэтому добавлен дополнительный публичный метод CTextBox::ChangeSize(), в котором вызываются уже ранее реализованные и рассмотренные в других статьях методы.

class CTextBox : public CElement { public : void ChangeSize( const uint x_size, const uint y_size); }; void CTextBox::ChangeSize( const uint x_size, const uint y_size) { ChangeMainSize(x_size,y_size); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); }

Двойным нажатием на ячейке с полем ввода вызывается метод CTable::CheckPressedEdit(). Чтобы потом обработать событие окончания ввода значения (ON_END_EDIT) здесь также понадобятся поля класса для сохранения индексов последней редактируемой ячейки.

В текущей версии поле ввода будет вызываться только по двойному щелчку на ячейке, поэтому здесь в начале метода стоит такая проверка. Далее сохраняются переданные индексы столбца и строки. Чтобы правильно разместить поле ввода над ячейкой таблицы, нужно рассчитать координаты с учётом сдвига таблицы по двум осям. Кроме этого, в расчётах учитывается наличие заголовков. После этого нужно рассчитать и установить размеры для поля ввода, а также установить в него текущую строку, которая отображается в ячейке. Затем поле ввода активируется и делается видимым, а график перерисовывается для отображения последних изменений.

class CTable : public CElement { private : int m_last_edit_row_index; int m_last_edit_column_index; private : bool CheckPressedEdit( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CTable::CheckPressedEdit( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (!double_click) return ( false ); m_last_edit_row_index =row_index; m_last_edit_column_index =column_index; int x_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_edit.XGap(m_columns[column_index].m_x- x_offset ); m_edit.YGap(m_rows[row_index].m_y+ ((m_show_headers)? m_header_y_size : 0 ) - y_offset ); int x_size =m_columns[column_index].m_x2-m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int y_size =m_cell_y_size+ 1 ; m_edit.GetTextBoxPointer().ChangeSize(x_size,y_size); m_edit.SetValue(m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text); m_edit.GetTextBoxPointer().ActivateTextBox(); m_edit.GetTextBoxPointer().MouseFocus( true ); m_edit.Reset(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

После ввода значения в ячейку генерируется событие с идентификатором ON_END_EDIT, которое нужно принять в обработчике событий таблицы. Для обработки этого события реализован метод CTable::OnEndEditCell(). Если ячейки с полем ввода есть и идентификаторы совпали, то далее устанавливается новое значение в ячейку таблицы. После этого поле ввода нужно деактивировать и скрыть.

class CTable : public CElement { private : bool OnEndEditCell( const int id); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (OnEndEditCell(( int )lparam)) return ; return ; } ... } bool CTable::OnEndEditCell( const int id) { if (id!=CElementBase::Id() || !m_edit_state) return ( false ); SetValue(m_last_edit_column_index,m_last_edit_row_index,m_edit.GetValue(), 0 , true ); Update(); m_edit.GetTextBoxPointer().DeactivateTextBox(); m_edit.Hide(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

При клике мышью вне активированного поля ввода это поле должно скрываться. Для этого понадобится метод CTable::OnEndEditCell(). Кроме того, поле ввода нужно деактивировать, чтобы при следующем вызове оно отобразилось корректно. Метод CTable::OnEndEditCell() вызывается в обработчике таблицы по событию изменения состояния левой кнопки мыши (ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON). По такому же принципу работает и метод CTable::CheckAndHideCombobox() для проверки комбобокса в ячейках. Не будем приводить здесь код этого метода, так как он практически идентичен рассмотренному.

class CTable : public CElement { private : void CheckAndHideEdit( void ); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) { ... CheckAndHideEdit(); CheckAndHideCombobox(); return ; } ... } void CTable::CheckAndHideEdit( void ) { if (!m_edit_state || !m_edit.IsVisible()) return ; m_edit.GetTextBoxPointer().CheckMouseFocus(); if (!m_edit.GetTextBoxPointer().MouseFocus() && m_mouse.LeftButtonState()) { m_edit.GetTextBoxPointer().DeactivateTextBox(); m_edit.Hide(); m_chart.Redraw(); } }

Теперь разберём, как работают методы для вызова комбобокса из ячейки таблицы. Для ячеек типа CELL_COMBOBOX понадобится массив, в котором будут храниться значения для списка комбобокса, а также дополнительное поле, в котором будет содержаться индекс выбранного пункта. Массив и поле добавлены в структуру CTCell.

class CTable : public CElement { private : struct CTCell { ... string m_value_list[]; int m_selected_item; ... }; };

Когда в пользовательском классе перед созданием таблицы указывается тип комбобокса (CELL_COMBOBOX) для ячейки, то нужно также передать список значений, которые будут переданы в список комбобокса.

Для этого служит метод CTable::AddValueList(). Также в этот метод передаются индексы ячейки и индекс пункта, который нужно выбрать в списке комбобокса. По умолчанию выбран первый пункт (индекс 0).

В начале метода стоит проверка на выход из диапазона. Затем массиву в структуре CTCell устанавливается такой же размер, как у переданного массива, и делается копия значений. Индекс выбранного пункта корректируется в случае выхода из диапазона и тоже сохраняется в структуре CTCell. В ячейку устанавливается текст из выбранного пункта.

class CTable : public CElement { public : void AddValueList( const uint column_index, const uint row_index, const string &array[], const uint selected_item= 0 ); }; void CTable::AddValueList( const uint column_index, const uint row_index, const string &array[], const uint selected_item= 0 ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; uint total=:: ArraySize (array); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list,total); :: ArrayCopy (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list,array); uint check_item_index=(selected_item>=total)? total- 1 : selected_item; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_item=( int )check_item_index; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text=array[check_item_index]; }

В методе CTable::CheckPressedCombobox() обрабатывается двойное нажатие на ячейке с комбобоксом. Здесь сначала сохраняются индексы ячейки для последующей обработки в случае выбора пункта в списке. Затем для комбобокса устанавливаются координаты по верхнему левому углу ячейки. После этого его элементам устанавливаются такие же размеры, как у ячейки. Для изменения размеров кнопки (CButton) и списка (CListView) во время выполнения программы в их классы, как и для поля ввода, был добавлен метод ChangeSize(). Так как размер списка в каждой ячейке может быть разным, то каждый раз нужно перестраивать и заполнять список заново. Далее элементы комбобокса перерисовываются, и он делается видимым. В самом конце метода генерируется событие об изменении в графическом интерфейсе.

class CTable : public CElement { private : bool CheckPressedCombobox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CTable::CheckPressedCombobox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (!double_click) return ( false ); m_last_edit_row_index =row_index; m_last_edit_column_index =column_index; int x_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_combobox.XGap(m_columns[column_index].m_x-x_offset); m_combobox.YGap(m_rows[row_index].m_y+((m_show_headers)? m_header_y_size : 0 )-y_offset); int x_size =m_columns[column_index].m_x2-m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int y_size =m_cell_y_size+ 1 ; m_combobox.GetButtonPointer().ChangeSize(x_size,y_size); y_size=m_combobox.GetListViewPointer().YSize(); m_combobox.GetListViewPointer().ChangeSize(x_size,y_size); int total=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list); m_combobox.GetListViewPointer().Rebuilding(total); for ( int i= 0 ; i<total; i++) m_combobox.GetListViewPointer().SetValue(i,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list[i]); int index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_item; m_combobox.SelectItem(index); m_combobox.GetButtonPointer().MouseFocus( true ); m_combobox.GetButtonPointer().Update( true ); m_combobox.GetListViewPointer().Update( true ); m_combobox.Reset(); m_chart.Redraw(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); return ( true ); }

Событие выбора пункта в списке комбобокса (ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) обрабатывается методом CTable::OnClickComboboxItem(). Здесь сначала проверяется соответствие идентификаторов и наличие комбобокса в таблице. Если эти проверки пройдены, то в ячейке по ранее сохранённым индексам устанавливается индекс выбранного пункта и значение из пункта.

class CTable : public CElement { private : bool OnClickComboboxItem( const int id); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (OnClickComboboxItem(( int )lparam)) return ; return ; } ... } bool CTable::OnClickComboboxItem( const int id) { if (id!=CElementBase::Id() || !m_combobox_state) return ( false ); int c=m_last_edit_column_index; int r=m_last_edit_row_index; m_columns[c].m_rows[r].m_selected_item=m_combobox.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); SetValue(c,r,m_combobox.GetValue(), 0 , true ); Update(); return ( true ); }

Работать это все в итоге будет так:



Рис. 6. Демонстрация работы с полями ввода и комбобоксами в ячейках таблицы.









Приложение для теста

Для тестов создано MQL-приложение с графическим интерфейсом, в котором есть элементы таблица (CTable) и многострочное поле ввода (CTextBox). В первом столбце таблицы во всех ячейках есть элемент чекбокс (CELL_CHECKBOX). Во втором столбце ячейки имеют тип «поле ввода» (CELL_EDIT). В третьем столбце ячейкам поочерёдно установлены типы «Комбобокс» (CELL_COMBOBOX) и «Поле ввода» (CELL_EDIT). В пятом столбце ячейки имеют тип «Кнопка» (CELL_BUTTON). В обработчике событий пользовательского класса MQL-приложения события таблицы будут обрабатываться и выводиться в многострочное поле ввода.

Работает это всё так:





Рис. 7. MQL-приложение для тестов проделанной работы.





Это приложение добавлено в архив в конце статьи для более подробного изучения.





Заключение

Мы добавили в таблицу возможность создавать ячейки типа «Поле ввода» и «Комбобокс». Форму для элементов управления можно развёртывать на весь экран или вручную уточнять её размеры перетаскиванием границ.

Общая схема библиотеки на текущем этапе разработки:





Рис. 8. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Представленный код библиотеки бесплатный. Вы можете использовать его в своих проектах, в том числе и коммерческих, писать статьи и выполнять заказы.