Графические интерфейсы IX: Элементы "Индикатор выполнения" и "Линейный график" (Глава 2)

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В предыдущей статье мы рассмотрели два взаимосвязанных элемента управления: «Палитру для выбора цвета» и «Кнопку для вызова цветовой палитры». Вторая глава будет посвящена двум элементам интерфейса: рассмотрим «Индикатор выполнения» и «Линейный график». Как всегда, будут показаны подробные примеры того, как использовать эти элементы в своих MQL-приложениях.

Элемент "Индикатор выполнения"

При осуществлении какого-либо длительного по времени процесса потребуется элемент интерфейса, который мог бы показать пользователю, на каком этапе выполнения он сейчас пребывает, а также помог понять, сколько приблизительно времени осталось до его окончания. Такую возможность обычно можно получить с помощью элемента графического интерфейса «Индикатор выполнения». В самой простой реализации такой элемент состоит из двух прямоугольников, один из которых показывает общую длительность отображаемого процесса, а второй — выполненную долю этого процесса. Очень часто можно увидеть в разных реализациях индикатора выполнения процентный показатель, что добавляет ещё большую информативность этому элементу.

Перечислим все составные части, из которых будет собираться элемент «Индикатор выполнения» в разрабатываемой библиотеке.

Рис. 1. Составные части элемента «Индикатор выполнения».





Далее рассмотрим, как устроен класс для создания этого элемента.

Разработка класса CProgressBar

Создаём файл ProgressBar.mqh с классом CProgressBar со стандартными для всех элементов методами и подключаем его к движку библиотеки (файл WndContainer.mqh). Ниже представлен список свойств элемента доступных для настройки пользователем.

Цвет общего фона элемента

Текст описания

Цвет текста описания

Смещение описания по двум осям (x, y)

Цвет фона и рамки общей области индикатора

Размеры фона области индикатора

Толщина рамки области индикатора

Цвет полосы индикатора

Смещение текстовой метки процентного показателя выполняемого процесса

Количество знаков после запятой для процентного показателя

class CProgressBar : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; color m_label_color; int m_label_x_offset; int m_label_y_offset; color m_bar_area_color; color m_bar_border_color; int m_bar_x_size; int m_bar_y_size; int m_bar_x_offset; int m_bar_y_offset; int m_bar_border_width; color m_indicator_color; int m_percent_x_offset; int m_percent_y_offset; int m_digits; public : void SetDigits( const int digits) { m_digits=:: fabs (digits); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelText( const string text) { m_label_text=text; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelXOffset( const int x_offset) { m_label_x_offset=x_offset; } void LabelYOffset( const int y_offset) { m_label_y_offset=y_offset; } void BarAreaColor( const color clr) { m_bar_area_color=clr; } void BarBorderColor( const color clr) { m_bar_border_color=clr; } void IndicatorColor( const color clr) { m_indicator_color=clr; } void BarBorderWidth( const int width) { m_bar_border_width=width; } void BarXSize( const int x_size) { m_bar_x_size=x_size; } void BarYSize( const int y_size) { m_bar_y_size=y_size; } void BarXOffset( const int x_offset) { m_bar_x_offset=x_offset; } void BarYOffset( const int y_offset) { m_bar_y_offset=y_offset; } void PercentXOffset( const int x_offset) { m_percent_x_offset=x_offset; } void PercentYOffset( const int y_offset) { m_percent_y_offset=y_offset; } };

Для создания элемента «Индикатор выполнения» понадобятся пять приватных (private) методов и один публичный (public):

class CProgressBar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CRectLabel m_bar_bg; CRectLabel m_indicator; CLabel m_percent; public : bool CreateProgressBar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateBarArea( void ); bool CreateIndicator( void ); bool CreatePercent( void ); };

Чтобы индикатор выполнения работал так, как от него ожидается, нужно указать общее количество шагов (итераций) процесса, к которому индикатор «привязывается» и текущий индекс итерации. Для этого понадобятся два вспомогательных метода CProgressBar::StepsTotal() и CProgressBar::CurrentIndex(). Эти методы предназначены для внутреннего (private) использования. В оба метода передаётся только один аргумент, значение которого при необходимости корректируется, чтобы предотвратить выход из допустимого диапазона.

class CProgressBar : public CElement { private : double m_steps_total; double m_current_index; private : void CurrentIndex( const int index); void StepsTotal( const int total); }; void CProgressBar::StepsTotal( const int total) { m_steps_total=(total< 1 )? 1 : total; if (m_current_index>m_steps_total) m_current_index=m_steps_total; } void CProgressBar::CurrentIndex( const int index) { if (index< 0 ) m_current_index= 1 ; else m_current_index=(index>m_steps_total)? m_steps_total : index; }

Методы CProgressBar::StepsTotal() и CProgressBar::CurrentIndex() вызываются в главном методе для взаимодействия с элементом извне — CProgressBar::Update(). Именно в этот метод передаются параметры для индикатора выполнения, относительно которых осуществляются необходимые расчёты и его перерисовка. Первым аргументом здесь послужит индекс итерации процесса (index), а вторым — общее количество итераций (total). После того, как эти значения прошли проверку, рассчитывается новая ширина для полосы индикатора. Затем при необходимости это значение корректируется. Далее, (1) полосе индикатора устанавливается новая ширина, (2) рассчитывается значение для процентного показателя и формируется его строка, и в конце метода (3) текстовой метке процентного показателя устанавливается новое значение.

class CProgressBar : public CElement { public : void Update( const int index, const int total); }; void CProgressBar::Update( const int index , const int total ) { CurrentIndex( index ); StepsTotal( total ); double new_width=(m_current_index/m_steps_total)*m_bar_bg.XSize(); if (( int )new_width< 1 ) new_width= 1 ; else { int x_size=m_bar_bg.XSize()-(m_bar_border_width* 2 ); if (( int )new_width>=x_size) new_width=x_size; } m_indicator.X_Size(( int )new_width); double percent =m_current_index/m_steps_total* 100 ; string desc =:: DoubleToString ((percent> 100 )? 100 : percent,m_digits)+ "%" ; m_percent.Description(desc); }

Все методы для создания и управления индикатором выполнения готовы. Теперь протестируем его и посмотрим, как это выглядит в рамках графического интерфейса MQL-приложения.

Тест индикатора выполнения

Для теста можно взять эксперта из предыдущей статьи и использовать его в качестве шаблона. Удалим из него всё, кроме главного меню и статусной строки. Добавим к графическому интерфейсу этого эксперта восемь индикаторов выполнения. Чтобы сделать задачу интереснее, сделаем так, чтобы количеством итераций можно было управлять с помощью элемента «Слайдер».

Объявляем в теле пользовательского класса CProgram экземпляры нужных типов элементов и методы для их создания с отступами от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CSlider m_slider1; CProgressBar m_progress_bar1; CProgressBar m_progress_bar2; CProgressBar m_progress_bar3; CProgressBar m_progress_bar4; CProgressBar m_progress_bar5; CProgressBar m_progress_bar6; CProgressBar m_progress_bar7; CProgressBar m_progress_bar8; private : #define SLIDER1_GAP_X ( 7 ) #define SLIDER1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSlider1( const string text); #define PROGRESSBAR1_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR1_GAP_Y ( 100 ) bool CreateProgressBar1( void ); #define PROGRESSBAR2_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR2_GAP_Y ( 125 ) bool CreateProgressBar2( void ); #define PROGRESSBAR3_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR3_GAP_Y ( 150 ) bool CreateProgressBar3( void ); #define PROGRESSBAR4_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR4_GAP_Y ( 175 ) bool CreateProgressBar4( void ); #define PROGRESSBAR5_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR5_GAP_Y ( 200 ) bool CreateProgressBar5( void ); #define PROGRESSBAR6_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR6_GAP_Y ( 225 ) bool CreateProgressBar6( void ); #define PROGRESSBAR7_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR7_GAP_Y ( 250 ) bool CreateProgressBar7( void ); #define PROGRESSBAR8_GAP_X ( 7 ) #define PROGRESSBAR8_GAP_Y ( 275 ) bool CreateProgressBar8( void ); };

Создание всех элементов уже рассматривалось в предыдущих статьях, поэтому здесь в качестве примера можно привести код метода только одного из индикаторов выполнения (см. листинг кода ниже). Как видно, в нём нет ничего такого, что вызвало бы какие-то сложности в понимании. Всё довольно прозрачно и просто.

bool CProgram::CreateProgressBar1( void ) { m_progress_bar1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+PROGRESSBAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+PROGRESSBAR1_GAP_Y; m_progress_bar1.XSize( 220 ); m_progress_bar1.YSize( 15 ); m_progress_bar1.BarXSize( 123 ); m_progress_bar1.BarYSize( 11 ); m_progress_bar1.BarXOffset( 65 ); m_progress_bar1.BarYOffset( 2 ); m_progress_bar1.LabelText( "Progress 01:" ); if (!m_progress_bar1.CreateProgressBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_progress_bar1); return ( true ); }

Вызов методов нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса. В листинге ниже показана сокращённая версия этого метода, только с тем, что нужно в него добавить:

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateSlider1( "Iterations total:" )) return ( false ); if (!CreateProgressBar1()) return ( false ); if (!CreateProgressBar2()) return ( false ); if (!CreateProgressBar3()) return ( false ); if (!CreateProgressBar4()) return ( false ); if (!CreateProgressBar5()) return ( false ); if (!CreateProgressBar6()) return ( false ); if (!CreateProgressBar7()) return ( false ); if (!CreateProgressBar8()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Теперь поговорим о том, как это будет работать. Для всех индикаторов выполнения имитируем процесс в таймере пользовательского класса CProgram::OnTimerEvent(). Количество итераций можно будет контролировать вручную с помощью слайдера, и на каждом событии таймера есть возможность получать текущее значение в его поле ввода. Для каждого индикатора выполнения предусматривается свой статический счётчик, значение которого мы будем увеличивать разными значениями прироста. Таким образом, мы сымитируем, что индикаторы выполнения работают в разных процессах асинхронно.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); int total=( int )m_slider1.GetValue(); static int count1= 0 ; count1=(count1>=total) ? 0 : count1+= 8 ; m_progress_bar1.Update(count1,total); static int count2= 0 ; count2=(count2>=total) ? 0 : count2+= 3 ; m_progress_bar2.Update(count2,total); static int count3= 0 ; count3=(count3>=total) ? 0 : count3+= 12 ; m_progress_bar3.Update(count3,total); static int count4= 0 ; count4=(count4>=total) ? 0 : count4+= 6 ; m_progress_bar4.Update(count4,total); static int count5= 0 ; count5=(count5>=total) ? 0 : count5+= 18 ; m_progress_bar5.Update(count5,total); static int count6= 0 ; count6=(count6>=total) ? 0 : count6+= 10 ; m_progress_bar6.Update(count6,total); static int count7= 0 ; count7=(count7>=total) ? 0 : count7+= 1 ; m_progress_bar7.Update(count7,total); static int count8= 0 ; count8=(count8>=total) ? 0 : count8+= 15 ; m_progress_bar8.Update(count8,total); static int count9= 0 ; if (count9<TIMER_STEP_MSC* 10 ) { count9+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count9= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 ,:: TimeToString (:: TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); }

Скомпилируем программу и загрузим её на график. Результат окажется таким:

Рис. 2. Тест элемента «Индикатор выполнения».

Выглядит неплохо! Чуть ниже, в тестовом приложении для линейного графика, мы ещё протестируем индикатор выполнения на более конкретном примере.

Элемент "Линейный график"

Линейный график позволяет визуализировать массивы данных в выделенной для этого прямоугольной области с вертикальной и горизонтальной шкалой, где точки последовательно соединяются между собой линией. Сложно недооценить пользу такого инструмента. Например, можно создать график, на котором можно отображать баланс и текущие средства счёта трейдера. На мой взгляд, использовать для этого стандартный тип программ терминалов MetaTrader, такой как «Индикатор», не очень удобно, так как в нём нет возможности корректно отобразить весь массив данных только в видимой части окна.

У графиков терминала можно установить масштаб только от 0 (самая сильная степень сжатия) до 5. В самой сильной степени сжатия подразумевается, что для одного элемента массива выделяется один пиксель, и если весь массив данных не помещается в выделенной области, то для этого есть возможность воспользоваться прокруткой графика. Второй способ вместить больше данных — перейти на таймфрейм выше, и если установлен тип графика «Свечи» или «Бары», то, по крайней мере, можно хотя бы увидеть полный диапазон значений за указанный период.

Хотелось бы получить возможность, когда масштабируемость графика ничем не ограничивается, и массив с данными любого размера можно было бы уместить в область с шириной начиная даже от одного пикселя. При этом нужно, чтобы данные всегда располагались точно от начала области и до конца. То есть, первая точка данных (элемент массива) должна быть примагничена к левому краю области, а последняя точка – к правому. Например, именно с таким качеством сделаны графики в Excel. Там можно уместить на линейный график массив любого размера без потери минимумов и максимумов.

В качестве примера, на скриншоте ниже представлен пример линейного графика из Excel, на котором без потерь (минимумов и максимумов) уместился массив из 50000 элементов.

Рис. 3. Линейный график в Excel. Размер массива данных - 50000 элементов.





Разработчики терминала предоставили в стандартной библиотеке классы для создания нескольких типов графиков. Их расположение в директории: <каталог терминала>\MQLX\Include\Canvas\Charts. Перечислим эти классы в списке ниже:

CChartCanvas – базовый класс для создания одного из трёх представленных типов графиков.

– базовый класс для создания одного из трёх представленных типов графиков. CLineChart – производный класс от CChartCanvas для создания линейного графика.

– производный класс от для создания линейного графика. CHistogramChart – производный класс от CChartCanvas для создания гистограммы.

– производный класс от для создания гистограммы. CPieChart – производный класс от CChartCanvas для создания круговой диаграммы.

В качестве временного решения, чтобы уже сейчас можно было в графических интерфейсах своих MQL-приложений использовать графики, воспользуемся тем, что предлагает стандартная библиотека. Некоторые методы в этих классах изменим, а некоторые заменим полностью. Добавим также дополнительные возможности. Впоследствии, в процессе написания будущих статей, мы попробуем создать дополнительную библиотеку для отрисовки графиков более высокого качества.





Доработка классов из стандартной библиотеки

Как уже упоминалось выше, файлы с нужными классами находятся в этой директории: <каталог терминала>\MQLX\Include\Canvas\Charts. Создадим в директории разрабатываемой библиотеки (<каталог терминала>\MQLX\Include\EasyAndFastGUI\Canvas ) папку Charts и скопируем туда файлы ChartCanvas.mqh и LineChart.mqh из стандартной библиотеки.

Сначала внесём изменения в базовый класс CChartCanvas. Сейчас его базовым классом является CCanvas. Ранее копия класса CCanvas из стандартной библиотеки была адаптирована под разрабатываемую библиотеку и переименована в CCustomCanvas. Теперь его нужно сделать базовым для CChartCanvas. В листинге кода ниже показано, в каких строках внесены изменения в файле ChartCanvas.mqh.

#include "..\CustomCanvas.mqh" ... class CChartCanvas : public CCustomCanvas { ... Хотелось бы, чтобы у графиков можно было сделать градиентный фон. Добавим такую возможность. Чтобы это можно было реализовать, подключим файл с классом для работы цветом (CColors) к файлу CustomCanvas.mqh: #include "..\Colors.mqh" ... Теперь в классе CChartCanvas можно объявить экземпляр этого класса и использовать его в своём проекте. На данном этапе разработки, в силу того, что планируется написать с нуля новую библиотеку для создания графиков, не имеет смысла приводить подробное описание, как устроены все методы классов, которые будем использовать сейчас. Кратко укажем лишь, в какие методы вносились изменения и какие методы были добавлены, чтобы у Вас была возможность самостоятельно произвести сравнение, если возникнет такая необходимость. Итак, приступим к перечислению. Чтобы сделать градиентный фон, нужны минимум два цвета. В классе CChartCanvas уже есть метод для указания цвета фона — CChartCanvas::ColorBackground(). Добавим подобный метод CChartCanvas::ColorBackground2() для установки второго цвета. Нужен специальный метод для инициализации массива цветами градиента, такой же, как в классе CElements – метод InitColorArray(). Для отрисовки градиента нужно изменить метод CChartCanvas::DrawBackground(). Если раньше достаточно было залить фон одним цветом, просто вызвав CCustomCanvas::Erase() и передав в него в качестве аргумента нужный цвет, то теперь нужно сначала (1) объявить массив и установить ему размер, равный высоте полотна, (2) инициализировать его цветами градиента, (3) в цикле нарисовать каждую линию, использовав цвета из этого массива. Для обнуления массивов и удаления объектов нужно добавить в класс ещё один метод — CChartCanvas::DeleteAll(). Все остальные изменения в классе CChartCanvas коснулись методов, где рассчитываются и устанавливаются отступы, шрифт, размер маркеров в описании серий и стиль сетки. Код всех этих дополнений и изменений Вы можете подробнее изучить в приложенных к статье файлах, сравнивая их с изначальной версией из стандартной библиотеки. Далее рассмотрим, какие изменения коснулись класса CLineChart. Базовый для него класс — CChartCanvas. Здесь тоже нужно создать метод для уничтожения объектов — CLineChart::DeleteAll(). Основные изменения здесь коснулись отрисовки данных на графике с помощью метода CLineChart::DrawData(). Во-первых, для него добавлены три вспомогательных метода: CLineChart::CheckLimitWhile(), CLineChart::CalculateVariables() и CLineChart::CalculateArray(), в которых осуществляются расчёты. И, самое главное, исправлен алгоритм сжатия отображаемых на графике данных. В предлагаемом варианте сжатие осуществляется так, что в случае превышения ширины выделенной области графика шириной массива отображаемых пикселей, этот массив делится на количество частей, равное количеству пикселей, выступающих за правый край графика. Затем каждая часть (кроме первой) наслаивается на предыдущую. Таким образом, выступ за правый край нивелируется, правый элемент массива всегда примагничен к правому краю, а также не происходит визуальной потери данных относительно минимумов и максимумов. Теперь нужно создать класс для создания элемента «Линейный график», подобный классам всех остальных элементов библиотеки, которые рассматривались в предыдущих статьях серии.



Разработка класса CLineGraph

Прежде всего, нужно создать новый тип объекта в файле Objects.mqh. Это будет класс CLineChartObject, подобный всем классам в этом же файле. Базовым классом для него будет CLineChart, файл которого нужно подключить к файлу Objects.mqh:

#include "..\Canvas\Charts\LineChart.mqh" ...

Теперь создаём файл LineGraph.mqh с классом CLineGraph и подключаем его к движку библиотеки (WndContainer.mqh). В классе CLineGraph должны быть стандартные виртуальные методы, как и у всех остальных элементов библиотеки:

class CLineGraph : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); };

Перечислим свойства, которые будут доступны для настройки внешнего вида линейного графика.

Цвета градиента фона

Цвет рамки

Цвет сетки

Цвет текста

Количество знаков после запятой (для значений на вертикальной шкале)



class CLineGraph : public CElement { private : color m_bg_color; color m_bg_color2; color m_border_color; color m_grid_color; color m_text_color; int m_digits; public : void SetDigits( const int digits) { m_digits=:: fabs (digits); } void BackgroundColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } void BackgroundColor2( const color clr) { m_bg_color2=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } };

Для создания линейного графика понадобятся один приватный (private) и один публичный (public) метод:

class CLineGraph : public CElement { public : bool CreateLineGraph( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateGraph( void ); };

И, наконец, для работы с элементом «Линейный график» уже после того, как он создан, будем использовать методы, которые позволят:

установить максимальное количество серий на графике;

установить максимум/минимум вертикальной шкалы и количество линий сетки;

добавить ряд данных;

обновить ряд данных;

удалить ряд данных.

class CLineGraph : public CElement { public : void MaxData( const int total) { m_line_chart.MaxData(total); } void VScaleParams( const double max, const double min, const int num_grid); void SeriesAdd( double &data[], const string descr, const color clr); void SeriesUpdate( const uint pos, const double &data[], const string descr, const color clr); void SeriesDelete( const uint pos); };

Этого минимального набора вполне достаточно, чтобы уже использовать линейные графики в своих MQL-приложениях. Далее создадим приложение, которое позволит протестировать, как всё это работает.

Пишем приложение для теста линейного графика

Для теста можно сделать копию эксперта, который уже использовался ранее в этой статье для теста элемента «Индикатор выполнения». Удалим из него все элементы, кроме статусной строки. Определимся, какие элементы для управления линейным графиком нужно создать в графическом интерфейсе.

Реализуем режим, в котором будет происходить автоматическое добавление и сокращение данных в массивах серий. Этот процесс будет контролироваться в таймере пользовательского класса CProgram. Сделаем так, чтобы скорость этого процесса тоже можно было контролировать, указывая в поле ввода задержку в миллисекундах (параметр Delay). Для этого режима будут введены ещё два дополнительных элемента управления, в полях ввода которых можно будет указать диапазон, то есть, минимальное (параметр Min. limit size) и максимальное (параметр Max. limit size) количество элементов в массивах. Если включить этот режим, массивы на каждом событии таймера будут увеличиваться на один элемент до указанного максимального размера, а после этого начнут сокращаться, пока не дойдут до минимального указанного размера, после чего всё повторяется сначала. При этом в поле ввода отдельного элемента будет показываться текущий размер массивов (параметр Size of series), которым можно будет управлять также и вручную.

Количество серий (рядов данных) можно будет настраивать, выбирая из выпадающего списка от 1-ой серии до 24-х (параметр Number of series). Данные будут рассчитываться с помощью тригонометрических формул по возвращаемым значениям математических функций синуса и косинуса. Добавим также элементы, которые позволят управлять параметрами, участвующими в расчётах. Здесь это будут (1) коэффициент приращения (параметр Increment ratio) и (2) смещение каждой серии относительно предыдущего ряда данных (параметр Offset series). Изменяя коэффициент приращения, можно получить разнообразные визуализации серий. У параметра Increment ratio будет чек-бокс, с помощью которого можно будет запустить автоматическое переключение на следующее значение, как только закончится цикл прироста/сокращения размера серий, если этот режим включен. Здесь прирост коэффициента тоже будет осуществляться до тех пор, пока мы не дойдём до максимального ограничения в самом элементе управления. Как только ограничение будет достигнуто, счётчик будет повёрнут на сокращение значений параметра Increment ratio. Другими словами, счётчик будет переворачиваться при достижении минимального либо максимального ограничений.

Чтобы сделать эксперимент еще интереснее, реализуем режим, который позволит сделать анимацию «бегущих» серий, а также добавим дополнительный параметр, контролирующий шаг смещения серий (Run speed). Кроме этого, добавим к графическому интерфейсу индикатор выполнения, который, если включен режим автоматического добавления и сокращения данных в массивы серий, будет показывать, сколько осталось до окончания этого процесса.

Итак. Объявляем экземпляры классов элементов управления, необходимых для создания графического интерфейса программы, а также методы для их создания и отступы от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CSpinEdit m_delay_ms; CComboBox m_series_total; CCheckBoxEdit m_increment_ratio; CSpinEdit m_offset_series; CSpinEdit m_min_limit_size; CCheckBoxEdit m_max_limit_size; CCheckBoxEdit m_run_speed; CSpinEdit m_series_size; CLineGraph m_line_chart; CProgressBar m_progress_bar; private : #define SPINEDIT1_GAP_X ( 7 ) #define SPINEDIT1_GAP_Y ( 25 ) bool CreateSpinEditDelay( const string text); #define COMBOBOX1_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBoxSeriesTotal( const string text); #define CHECKBOX_EDIT1_GAP_X ( 161 ) #define CHECKBOX_EDIT1_GAP_Y ( 25 ) bool CreateCheckBoxEditIncrementRatio( const string text); #define SPINEDIT2_GAP_X ( 161 ) #define SPINEDIT2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSpinEditOffsetSeries( const string text); #define SPINEDIT3_GAP_X ( 330 ) #define SPINEDIT3_GAP_Y ( 25 ) bool CreateSpinEditMinLimitSize( const string text); #define CHECKBOX_EDIT2_GAP_X ( 330 ) #define CHECKBOX_EDIT2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateCheckBoxEditMaxLimitSize( const string text); #define CHECKBOX_EDIT3_GAP_X ( 501 ) #define CHECKBOX_EDIT3_GAP_Y ( 25 ) bool CreateCheckBoxEditRunSpeed( const string text); #define SPINEDIT4_GAP_X ( 501 ) #define SPINEDIT4_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSpinEditSeriesSize( const string text); #define LINECHART1_GAP_X ( 5 ) #define LINECHART1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateLineChart( void ); #define PROGRESSBAR1_GAP_X ( 5 ) #define PROGRESSBAR1_GAP_Y ( 364 ) bool CreateProgressBar( void ); };

Все методы для создания элементов в пользовательском классе уже рассматривались ранее в предыдущих статьях. Поэтому здесь будет показан код метода только для создания линейного графика. Но перед этим нужно создать методы для работы с массивами и для расчёта данных для них. Объявляем структуру Series с массивом для отображаемых данных data[] и со вспомогательным массивом data_temp[] для предварительных расчётов. Также нужны массивы, в которых будут храниться цвета и описания серий.

class CProgram : public CWndEvents { private : struct Series { double data[]; double data_temp[]; }; Series m_series[]; string m_series_name[]; color m_series_color[]; };

Установить новый размер массивам можно будет с помощью метода CProgram::ResizeDataArrays(). Текущее количество серий и их размер получаем из элементов управления:

class CProgram : public CWndEvents { private : void ResizeDataArrays( void ); }; void CProgram::ResizeDataArrays( void ) { int total =( int )m_series_total.ButtonText(); int size_of_series =( int )m_series_size.GetValue(); for ( int s= 0 ; s< total ; s++) { :: ArrayResize (m_series[s].data, size_of_series ); :: ArrayResize (m_series[s].data_temp, size_of_series ); } }

После установки размера нужно инициализировать новыми данными массив, предназначенный для расчётов. Для этой цели применим метод CProgram::InitArrays(). В предварительных расчётах будут использоваться параметры из полей ввода элементов управления Offset series и Increment ratio. Для режима «бегущих» серий понадобится счётчик m_run_speed_counter, который при вызове в таймере метода CProgram::ShiftLineChartSeries() будет увеличиваться на значение из поля ввода элемента Run Speed, если чек-бокс этого элемента включен.

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_run_speed_counter; void InitArrays( void ); void ShiftLineChartSeries( void ); }; CProgram::CProgram( void ) : m_run_speed_counter( 0.0 ) { } void CProgram::ShiftLineChartSeries( void ) { if (m_run_speed.CheckButtonState()) m_run_speed_counter += m_run_speed.GetValue() ; } void CProgram::InitArrays( void ) { int total=( int )m_series_total.ButtonText(); for ( int s= 0 ; s<total; s++) { int size_of_series=:: ArraySize (m_series[s].data_temp); for ( int i= 0 ; i<size_of_series; i++) { if (i== 0 ) { if (s> 0 ) m_series[s].data_temp[i]=m_series[s- 1 ].data_temp[i]+ m_offset_series.GetValue() ; else m_series[s].data_temp[i]= m_run_speed_counter ; } else m_series[s].data_temp[i]=m_series[s].data_temp[i- 1 ]+( int ) m_increment_ratio.GetValue() ; } } }

Для примера сделаем расчёт серий по трём формулам, которые можно выбрать во внешних параметрах эксперта. Для этого объявим перечисление ENUM_FORMULA. Во внешние параметры также вынесем настройку параметров цвета серий (см. листинг кода ниже).

enum ENUM_FORMULA { FORMULA_1= 0 , FORMULA_2= 1 , FORMULA_3= 2 }; input ENUM_FORMULA Formula =FORMULA_1; input color ColorSeries_01 = clrRed ; input color ColorSeries_02 = clrDodgerBlue ; input color ColorSeries_03 = clrWhite ; input color ColorSeries_04 = clrYellow ; input color ColorSeries_05 = clrMediumPurple ; input color ColorSeries_06 = clrMagenta ;

Установка первоначального размера массивов серий, а также инициализация массивов описаний и цвета серий осуществляется в конструкторе класса CProgram:

CProgram::CProgram( void ) : m_run_speed_counter( 0.0 ) { int number_of_series= 24 ; :: ArrayResize (m_series,number_of_series); :: ArrayResize (m_series_name,number_of_series); :: ArrayResize (m_series_color,number_of_series); for ( int i= 0 ; i<number_of_series; i++) m_series_name[i]= "Series " + string (i+ 1 ); m_series_color[ 0 ] =m_series_color[ 6 ] =m_series_color[ 12 ] =m_series_color[ 18 ] =ColorSeries_01; m_series_color[ 1 ] =m_series_color[ 7 ] =m_series_color[ 13 ] =m_series_color[ 19 ] =ColorSeries_02; m_series_color[ 2 ] =m_series_color[ 8 ] =m_series_color[ 14 ] =m_series_color[ 20 ] =ColorSeries_03; m_series_color[ 3 ] =m_series_color[ 9 ] =m_series_color[ 15 ] =m_series_color[ 21 ] =ColorSeries_04; m_series_color[ 4 ] =m_series_color[ 10 ] =m_series_color[ 16 ] =m_series_color[ 22 ] =ColorSeries_05; m_series_color[ 5 ] =m_series_color[ 11 ] =m_series_color[ 17 ] =m_series_color[ 23 ] =ColorSeries_06; }

Для расчёта серий по указанной во внешних параметрах формуле применим метод CProgram::CalculateSeries():

class CProgram : public CWndEvents { private : void CalculateSeries( void ); }; void CProgram::CalculateSeries( void ) { int total=( int )m_series_total.ButtonText(); for ( int s= 0 ; s<total; s++) { int size_of_series=:: ArraySize (m_series[s].data_temp); for ( int i= 0 ; i<size_of_series; i++) { m_series[s].data_temp[i]+=m_offset_series.GetValue(); switch (Formula) { case FORMULA_1 : m_series[s].data[i]=:: sin (m_series[s].data_temp[i])-:: cos (m_series[s].data_temp[i]); break ; case FORMULA_2 : m_series[s].data[i]=:: sin (m_series[s].data_temp[i]-:: cos (m_series[s].data_temp[i])); break ; case FORMULA_3 : m_series[s].data[i]=:: sin (m_series[s].data_temp[i]* 10 )-:: cos (m_series[s].data_temp[i]); break ; } } } }

После того, как рассчитанные данные серий занесены в массивы, их можно (1) добавить на график с помощью метода CProgram::AddSeries() или, если они уже были ранее добавлены, (2) обновить с помощью метода CProgram::UpdateSeries().

class CProgram : public CWndEvents { private : void AddSeries( void ); void UpdateSeries( void ); }; void CProgram::AddSeries( void ) { int total=( int )m_series_total.ButtonText(); for ( int s= 0 ; s<total; s++) m_line_chart.SeriesAdd(m_series[s].data,m_series_name[s],m_series_color[s]); } void CProgram::UpdateSeries( void ) { int total=( int )m_series_total.ButtonText(); for ( int s= 0 ; s<total; s++) m_line_chart.SeriesUpdate(s,m_series[s].data,m_series_name[s],m_series_color[s]); }

Сразу же после создания линейного графика (1) устанавливается размер массивам серий и (2) осуществляется инициализация вспомогательных массивов. Вслед за этим серии (3) рассчитываются и (4) добавляются на график.

bool CProgram::CreateLineChart( void ) { m_line_chart.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+LINECHART1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+LINECHART1_GAP_Y; m_line_chart.XSize( 630 ); m_line_chart.YSize( 280 ); m_line_chart.BorderColor( clrSilver ); m_line_chart.VScaleParams( 2 ,- 2 , 4 ); m_line_chart.MaxData( int (m_series_total.ButtonText())); if (!m_line_chart.CreateLineGraph(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); ResizeDataArrays(); InitArrays(); CalculateSeries(); AddSeries(); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_line_chart); return ( true ); }

Эту же последовательность действий очень часто нужно будет повторять, но только с обновлением серий, при взаимодействии с элементами управления для линейного графика. Поэтому напишем дополнительный метод CProgram::RecalculatingSeries(), который упростит код вызовом только одного метода вместо четырёх:

class CProgram : public CWndEvents { private : void RecalculatingSeries( void ); }; void CProgram::RecalculatingSeries( void ) { ResizeDataArrays(); InitArrays(); CalculateSeries(); UpdateSeries(); }

На данном этапе разработки, загрузив приложение на график, вы увидите следующий результат:





Рис. 4. Тест элемента «Линейный график».

Если включен чек-бокс параметра Max. limit size, то запускается режим автоматического изменения размера массивов серий в методе CProgram::AutoResizeLineChartSeries(). Этот алгоритм уже был подробно описан в начале этого раздела, поэтому для ознакомления с кодом этого метода (см. листинг ниже) достаточно будет подробных комментариев.

class CProgram : public CWndEvents { private : void AutoResizeLineChartSeries( void ); }; void CProgram::AutoResizeLineChartSeries( void ) { if (!m_max_limit_size.CheckButtonState()) return ; static bool resize_direction= false ; if (( int )m_series_size.GetValue()<=m_min_limit_size.GetValue()) { resize_direction= false ; if (m_increment_ratio.CheckButtonState()) { static bool increment_ratio_direction= true ; if (increment_ratio_direction) { if (m_increment_ratio.GetValue()>=m_increment_ratio.MaxValue()- 1 ) increment_ratio_direction= false ; } else { if (m_increment_ratio.GetValue()<=m_increment_ratio.MinValue()+ 1 ) increment_ratio_direction= true ; } int increase_value=( int )m_increment_ratio.GetValue(); m_increment_ratio.ChangeValue((increment_ratio_direction)? ++increase_value : --increase_value); } } if (( int )m_series_size.GetValue()>=m_max_limit_size.GetValue()) resize_direction= true ; if (m_progress_bar.IsVisible()) { if (!resize_direction) m_progress_bar.Update(( int )m_series_size.GetValue(),( int )m_max_limit_size.GetValue()); else m_progress_bar.Update( int (m_max_limit_size.GetValue()-m_series_size.GetValue()),( int )m_max_limit_size.GetValue()); } int size_of_series=( int )m_series_size.GetValue(); m_series_size.ChangeValue((!resize_direction)? ++size_of_series : --size_of_series); ResizeDataArrays(); }

Анимация графиков, как уже упоминалось ранее, будет осуществляться в таймере. Все необходимые действия расположим в методе CProgram::UpdateLineChartByTimer(). Программа сразу выходит из метода, если (1) форма свёрнута, или если (2) отключены режимы, в которых нужны обновления серий по таймеру. Кроме этого, ещё одним препятствием может выступать здесь задержка в поле ввода Delay. Если все проверки пройдены, то далее осуществляются необходимые расчёты для включенных режимов и обновляются серии на линейном графике.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateLineChartByTimer( void ); }; void CProgram::UpdateLineChartByTimer( void ) { if (m_window1.IsMinimized()) return ; if (!m_max_limit_size.CheckButtonState() && !m_run_speed.CheckButtonState()) return ; static int count= 0 ; if (count<m_delay_ms.GetValue()) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; ShiftLineChartSeries(); AutoResizeLineChartSeries(); InitArrays(); CalculateSeries(); UpdateSeries(); }

Теперь кратко рассмотрим, как устроен обработчик событий CProgram::OnEvent() разрабатываемого приложения. Для моментального внесения визуальных изменений на линейном графике будут задействованы нижеперечисленные элементы управления.

Параметр Number of series (комбобокс). Каждый раз при выборе нового значения в этом элементе количество серий на линейном графике будет изменяться. Блок кода для обработки этого события показан в листинге ниже:

... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { m_line_chart.MaxData(( int )m_series_total.ButtonText()); ResizeDataArrays(); InitArrays(); CalculateSeries(); AddSeries(); UpdateSeries(); return ; } ...

Например, по умолчанию в комбобоксе установлен показ шести серий (значение 6). Изменим его на 3. Результат показан на скриншоте ниже:

Рис. 5. Тест изменения количества серий на линейном графике.

Параметры Max. limit size (чекбокс с полем ввода) и Size of series (поле ввода). При нажатии на эти элементы генерируется событие с идентификатором ON_CLICK_LABEL . Если нажали на элементе Size of series, то значение в поле ввода будет сбрасываться до минимального. Нажатие на элементе Max. limit size будет переводить состояние его чекбокса на противоположное. От состояния чекбокса зависит, показать или скрыть индикатор выполнения, который демонстрируется при включении режима автоматического изменения размеров серий на линейном графике.

... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { if (sparam==m_series_size.LabelText()) { RecalculatingSeries(); return ; } if (sparam==m_max_limit_size.LabelText()) { if (m_max_limit_size.CheckButtonState()) m_progress_bar.Show(); else m_progress_bar.Hide(); return ; } } ...

На скриншоте ниже показан пример, как это выглядит в процессе:

Рис. 6. Тест линейного графика в режиме авто-изменения размеров серий.

При вводе значений в поля ввода элементов Increment ratio, Offset series и Size of series вызывается метод CProgram::RecalculatingSeries() для перерасчёта серий (см. листинг кода ниже).

... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (sparam==m_increment_ratio.LabelText() || sparam==m_offset_series.LabelText() || sparam==m_series_size.LabelText()) { RecalculatingSeries(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC) { if (sparam==m_increment_ratio.LabelText() || sparam==m_offset_series.LabelText() || sparam==m_series_size.LabelText()) { RecalculatingSeries(); return ; } return ; } ...

На скриншоте ниже показан ещё один пример. Попробуйте установить в своей копии такие же параметры и посмотреть, как это выглядит в режиме анимации.

Рис. 7. Тест режима «Бегущие серии».

После внесения изменений в копии классов стандартной библиотеки в область серий линейного графика корректно вмещаются многоэлементные массивы. На скриншоте ниже показан пример, когда размер серий равен тысяче элементов (см. параметр Size of series).

Рис. 8. Тест серий с большим количеством данных.

Приложение для тестов готово. В конце статьи файл этого эксперта можно загрузить к себе на компьютер и протестировать всё самостоятельно.

Заключение

В этой статье были представлены классы кода для создания таких элементов интерфейса, как «Индикатор выполнения» и «Линейный график».

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её общая схема выглядит так, как показано на рисунке ниже. Некоторые фрагменты схемы представляют собой временное решение, и по мере развития библиотеки в неё будут вноситься некоторые изменения.

Рис. 9. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.

На этом мы завершаем основную часть серии статей о разработке библиотеки Easy And Fast для создания графических интерфейсов в среде торговых терминалов MetaTrader. Следующие статьи будут посвящены тому, как работать с этой библиотекой. Будет показано множество различных примеров, дополнений и обновлений. Любой при желании может присоединиться к развитию этого проекта. Если Вам понравился результат, тестируйте библиотеку на своих проектах, сообщайте о найденных ошибках и задавайте свои вопросы.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал девятой части серии, чтобы у вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. При возникновении вопросов по использованию материала, предоставленного в этих файлах вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

