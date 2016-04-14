Графические интерфейсы IV: Многооконный режим и система приоритетов (Глава 2)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В предыдущей главе четвёртой части серии были рассмотрены такие элементы, как «статусная строка» и «всплывающая подсказка», которые можно отнести к информационным составляющим графического интерфейса. В этой статье мы расширим реализацию библиотеки до возможности создавать многооконные интерфейсы для своих MQL-приложений. Кроме этого, разработаем систему приоритетов на нажатие левой кнопкой мыши на графических объектах, так как без этого можно столкнуться с проблемами, когда элементы управления неожиданно не отвечают на действия пользователя.

Многооконный режим

Рассмотрим многооконный режим графического интерфейса разрабатываемой библиотеки. До сих пор в перечислении ENUM_WINDOW_TYPE было предусмотрено два идентификатора для главного (W_MAIN) и диалогового (W_DIALOG) окна. Использовался только один режим, то есть, режим одного окна. Ниже мы внесем дополнения, после чего для включения многооконного режима достаточно будет просто создать и добавить в базу нужное количество форм для элементов управления.

В главном классе обработки событий CWndEvents нужно создать поле для сохранения индекса текущего активного окна:

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : int m_active_window_index; };

Давайте разберёмся, как будет определяться индекс активного окна. Например, пользователь назначил какой-нибудь кнопке открытие диалогового окна (W_DIALOG). Когда кнопка нажимается, генерируется пользовательское событие ON_CLICK_BUTTON, которое можно отследить в обработчике событий CProgram::OnEvent() пользовательского класса. Здесь же используем метод CWindow::Show() той формы, которую нужно показать. В текущей реализации библиотеки этого будет недостаточно, поэтому далее внесём необходимые дополнения.

Из метода CWindow::Show() нужно отправлять пользовательское событие, которое будет сообщать о том, что было открыто окно и нужно изменить значения параметров системы графического интерфейса. Для такого сообщения нужен отдельный идентификатор. Назовём его ON_OPEN_DIALOG_BOX и поместим в файл Defines.mqh, где находятся другие идентификаторы библиотеки:

#define ON_OPEN_DIALOG_BOX ( 11 )

В метод CWindow::Show() в самом конце нужно добавить строку, как показано в листинге ниже (сокращённая версия метода). Для однозначного определения инициатора сообщения, помимо идентификатора события, нужно отправить еще идентификатор элемента и имя программы.

void CWindow::Show( void ) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_OPEN_DIALOG_BOX,( long )CElement::Id(), 0 ,m_program_name); }

Обрабатываться это событие будет в классе CWndEvents. Прежде, чем имплементировать метод, в котором будет осуществляться обработка, в классе CWindow нужно создать ещё три метода. Это методы для сохранения и получения индекса формы, из которой открывается диалоговое окно, а также метод для управления состоянием формы.

Индекс предыдущего активного окна нужно сохранять, потому что одновременно открытыми могут оказаться несколько окон. Поэтому при закрытии диалогового окна нужно знать, какое именно из них нужно вернуть в активное состояние.

class CWindow : public CElement { private : int m_prev_active_window_index; public : void PrevActiveWindowIndex( const int index) { m_prev_active_window_index=index; } int PrevActiveWindowIndex( void ) const { return (m_prev_active_window_index); } };

Что касается управления состоянием формы, то у дезактивированных форм будет отличие в цвете заголовка, который может быть переопределён пользователем, а также цвет элементов не будет изменяться при наведении курсора мыши, так как форма будет заблокирована. Кроме этого, в момент дезактивации будет генерироваться пользовательское событие, цель которого — сообщить о том, что форма заблокирована и нужно сбросить фокусы и цвета всех её элементов. Дело в том, что когда форма заблокирована, фокус на элементах не отслеживается и при открытии диалогового окна цвет элемента, с помощью которого оно было вызвано, будет оставаться таким, как будто фокус мыши сейчас на нём.

Для такого сообщения в файле Defines.mqh нужно создать идентификатор ON_RESET_WINDOW_COLORS:

#define ON_RESET_WINDOW_COLORS ( 13 )

Метод для управления состоянием формы представлен в листинге кода ниже:

class CWindow : public CElement { public : void State( const bool flag); }; void CWindow::State( const bool flag) { if (!flag) { m_is_locked= true ; m_caption_bg.BackColor(m_caption_bg_color_off); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_RESET_WINDOW_COLORS,( long )CElement::Id(), 0 , "" ); } else { m_is_locked= false ; m_caption_bg.BackColor(m_caption_bg_color); CElement::MouseFocus( false ); } }

Теперь возвращаемся к обработке события ON_OPEN_DIALOG_BOX. В главном классе обработки событий графического интерфейса (CWndEvents) создадим метод CWndEvents::OnOpenDialogBox(), вызывать который будем в общем методе обработки всех пользовательских событий CWndEvents::ChartEventCustom().

Метод CWndEvents::OnOpenDialogBox() начинается с двух проверок — на идентификатор события и на имя программы. Если они пройдены, то далее в цикле проходим по всем окнам, чтобы выяснить, от какого именно окна было сгенерировано событие. Выяснить это можно по идентификатору элемента, которое содержится в этом сообщении (lparam). Те формы, чьи идентификаторы не совпадают, будут заблокированы вместе со всеми присоединенными к ним элементами. Приоритеты всех объектов обнулятся с помощью метода ResetZorders() и не будут реагировать на нажатие левой кнопкой мыши. Дойдя до формы, чьи идентификаторы совпали, сохраняем в ней индекс текущего активного окна как индекс «предыдущего активного окна». Активируем эту форму и восстанавливаем всем её объектам приоритет на нажатие левой кнопкой мыши. Сохраняем индекс этого окна как "активное в данный момент". Затем делаем видимыми все элементы этой формы и восстанавливаем их приоритеты на нажатие левой кнопкой мыши, пропуская при этом элемент формы (так как она уже видима) и выпадающие элементы.

Если оказалось, что диалоговое окно открывается в момент, когда видна всплывающая подсказка, то нужно скрыть её. Сама она не исчезнет, ведь форма, к которой она присоединена, будет уже заблокирована. Именно для таких случаев был ранее создан персональный массив для всплывающих подсказок. В главном классе обработки событий (CWndEvents) можно в любой момент получить доступ к методам любых элементов в базе.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnOpenDialogBox( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnOpenDialogBox()) return ; } bool CWndEvents::OnOpenDialogBox( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_OPEN_DIALOG_BOX) return ( false ); if (m_sparam!=m_program_name) return ( true ); int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].Id()==m_lparam) { m_windows[w].PrevActiveWindowIndex(m_active_window_index); m_windows[w].State( true ); m_windows[w].SetZorders(); m_active_window_index=w; int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[w].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" || m_wnd[w].m_elements[e].IsDropdown()) continue ; m_wnd[w].m_elements[e].Show(); m_wnd[w].m_elements[e].SetZorders(); } int tooltips_total=CWndContainer::TooltipsTotal(m_windows[w].PrevActiveWindowIndex()); for ( int t= 0 ; t<tooltips_total; t++) m_wnd[m_windows[w].PrevActiveWindowIndex()].m_tooltips[t].FadeOutTooltip(); } else { m_windows[w].State( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[w].m_elements[e].ResetZorders(); } } return ( true ); }

Далее разберёмся с событием под идентификатором ON_RESET_WINDOW_COLORS, который мы уже создали ранее в этой статье. Перед тем, как написать метод для обработки этого события, нужно добавить ещё один стандартный виртуальный метод в базовый класс всех элементов CElement, который будет предназначен для сброса цвета. Назовём его CElement::ResetColors():

class CElement { public : virtual void ResetColors( void ) {} };

Во всех производных классах нужно создать свои методы ResetColors(), с присущими каждому элементу особенностями. В листинге кода ниже представлен пример для элемента «Кнопка с картинкой» (CIconButton). Для всех остальных элементов метод ResetColors() можете посмотреть в приложенных к статье файлах.

class CIconButton : public CElement { public : void ResetColors( void ); }; void CIconButton::ResetColors( void ) { if (m_two_state && m_button_state) return ; m_button.BackColor(m_back_color); m_button.MouseFocus( false ); CElement::MouseFocus( false ); }

Таким образом, имея виртуальный метод в базовом классе элементов и свою версию в производных, появляется возможность в одном цикле сбрасывать цвет у всех элементов из обработчика событий главного класса библиотеки (CWndEvents).

Для обработки события ON_RESET_WINDOW_COLORS напишем метод CWndEvents::OnResetWindowColors(). Здесь всё довольно просто. По идентификатору элемента, который пришёл в сообщении, ищем в цикле только что дезактивированную форму, и если такая есть, то запоминаем её индекс. Далее, если индекс был сохранён, то сбрасываются цвета у всех элементов этой формы. Подробнее с этим методом можно ознакомиться в листинге кода ниже:

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnResetWindowColors( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnResetWindowColors()) return ; } bool CWndEvents::OnResetWindowColors( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_RESET_WINDOW_COLORS) return ( false ); int index= WRONG_VALUE ; int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].Id()==m_lparam) { index=w; m_windows[w].ResetColors(); break ; } } if (index== WRONG_VALUE ) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[index].m_elements[e].ResetColors(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

С открытием окон разобрались. Теперь нужно реализовать методы для закрытия и восстановления предыдущего активного окна. Для обработки этого события нужно создать идентификатор ON_CLOSE_DIALOG_BOX в файле Defines.mqh:

#define ON_CLOSE_DIALOG_BOX ( 12 )

В классе CWindow для закрытия формы, а вместе с ней и закрытия программы, сейчас используется метод CWindow::CloseWindow(). В этом методе ветка для закрытия диалоговых окон (W_DIALOG) пока не заполнена. Напишем дополнительный метод, который будет генерировать событие для закрытия диалоговых окон. Кроме (1) идентификатора события, в сообщении будут содержаться также (2) идентификатор элемента, (3) индекс предыдущего активного окна и (4) текст заголовка. Назовём этот метод CWindow::CloseDialogBox(). В дальнейшем будем его использовать и в сложных составных элементах управления, где закрытие окна будет осуществляться посредством других элементов, кроме кнопки закрытия.

class CWindow : public CElement { public : void CloseDialogBox( void ); }; void CWindow::CloseDialogBox( void ) { CElement::IsVisible( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLOSE_DIALOG_BOX,CElement::Id(),m_prev_active_window_index,m_caption_text); }

В классе CWindow вызов метода CWindow::CloseDialogBox() нужно осуществлять в методе CWindow::CloseWindow(), как это показано в сокращённой версии в листинге ниже. Полную версию смотрите в приложенных файлах в конце статьи.

bool CWindow::CloseWindow( const string pressed_object) { if (pressed_object!=m_button_close.Name()) return ( false ); if (m_window_type==W_MAIN) { } else if (m_window_type==W_DIALOG) { CloseDialogBox(); } return ( false ); }

После отправки сообщения с идентификатором ON_CLOSE_DIALOG_BOX его нужно отследить и обработать в обработчике класса CWndEvents. Для этого напишем метод CWndEvents::OnCloseDialogBox(). В нём в цикле идём по всем окнам в базе и ищем то, чей идентификатор элемента будет совпадать с идентификатором в сообщении. Если такое окно найдено, то его нужно дезактивировать. Затем спрячем его вместе со всеми привязанными к нему элементами и активируем форму по переданному в сообщении индексу. Далее сохраняем индекс текущего активного окна и восстанавливаем приоритеты элементов на нажатие левой кнопкой мыши.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnCloseDialogBox( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnCloseDialogBox()) return ; } bool CWndEvents::OnCloseDialogBox( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLOSE_DIALOG_BOX) return ( false ); int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].Id()==m_lparam) { m_windows[w].State( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[w].m_elements[e].Hide(); m_windows[ int (m_dparam)].State( true ); m_chart.Redraw(); break ; } } m_active_window_index= int (m_dparam); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].SetZorders(); return ( true ); }

Всё готово для того, чтобы протестировать многооконный режим.

Тест многооконного режима

Далее, в эксперте, в котором тестировали информационные элементы интерфейса, создадим ещё два экземпляра класса CWindow. В итоге получится три формы в графическом интерфейсе эксперта. Первая форма главная (W_MAIN), а две другие будут выступать диалоговыми окнами (W_DIALOG). Первое диалоговое окно закрепим за одной из кнопок на главной форме. На нём создадим три кнопки и за одной из них закрепим вызов второго диалогового окна. В итоге получим ситуацию, когда все три формы будут открыты одновременно, при этом активной (доступной) будет только одна из них.

В листинге кода ниже показано, что нужно добавить в пользовательский класс приложения (CProgram) на текущей стадии разработки:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window2; CIconButton m_icon_button6; CIconButton m_icon_button7; CIconButton m_icon_button8; CWindow m_window3; private : bool CreateWindow2( const string text); #define ICONBUTTON6_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON6_GAP_Y ( 25 ) bool CreateIconButton6( const string text); #define ICONBUTTON7_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON7_GAP_Y ( 50 ) bool CreateIconButton7( const string text); #define ICONBUTTON8_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON8_GAP_Y ( 75 ) bool CreateIconButton8( const string text); bool CreateWindow3( const string text); };

Вызов этих методов размещаем в главном методе построения графического интерфейса разрабатываемого приложения. В листинге кода ниже показана сокращённая версия этого метода.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateWindow2( "Icon Button 1" )) return ( false ); if (!CreateIconButton6( "Icon Button 6..." )) return ( false ); if (!CreateIconButton7( "Icon Button 7" )) return ( false ); if (!CreateIconButton8( "Icon Button 8" )) return ( false ); if (!CreateWindow3( "Icon Button 6" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Рассмотрим метод только первого диалогового окна (вторая форма). Вы уже знаете, что для добавления формы в базу нужно использовать метод CWndContainer::AddWindow(). Далее обратите внимание (см. листинг кода ниже), как определяются координаты для формы. По умолчанию, при загрузке программы на график они имеют нулевые значения, поэтому будут установлены те, которые вы сами посчитаете нужным. В данном случае, для примера, это значения: x=1, y=20. После этого можно переместить форму, а потом переключить таймфрейм или символ графика. При таком подходе, как показано в листинге кода ниже, форма останется там, где была в последний раз. Если вам нужно, чтобы форма устанавливалась в первоначальное местоположение, как при первой загрузке программы на график, то просто уберите эти условия. В нашем же примере такие условия будут у всех трёх форм графического интерфейса программы.

Сделаем так, чтобы диалоговые формы тоже можно было перемещать по графику. Тип окна обязательно должен быть установлен как диалоговое (W_DIALOG), иначе вы столкнётесь с некорректной работой графического интерфейса. С помощью метода CWindow::IconFile() можно переопределить ярлык окна. Для диалоговых окон это может быть тот же ярлык, что и у элемента, посредством которого этого окно вызывается.

bool CProgram::CreateWindow2( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window2); int x=(m_window2.X()> 0 ) ? m_window2.X() : 1 ; int y=(m_window2.Y()> 0 ) ? m_window2.Y() : 20 ; m_window2.Movable( true ); m_window2.WindowType(W_DIALOG); m_window2.XSize( 160 ); m_window2.YSize( 160 ); m_window2.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins.bmp" ); m_window2.CaptionBgColor( clrCornflowerBlue ); m_window2.CaptionBgColorHover( C'150,190,240' ); if (!m_window2.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

Напомню некоторые моменты относительно того, как прикрепить к конкретному диалоговому окну элементы управления. В качестве примера рассмотрим один из методов кнопок, предназначенных для этой формы. Здесь нужно выделить только два момента.

Помните, что:

Элементу нужно передать указатель той формы, к которой он должен быть присоединён .

. Когда сохраняете указатель на элемент в базу, указывайте индекс той формы, к которой нужно присоединить элемент . В данном случае это индекс 1.

bool CProgram::CreateIconButton6( const string button_text) { m_icon_button6.WindowPointer(m_window2); int x=m_window2.X()+ICONBUTTON6_GAP_X; int y=m_window2.Y()+ICONBUTTON6_GAP_Y; m_icon_button6.TwoState( false ); m_icon_button6.ButtonXSize( 146 ); m_icon_button6.ButtonYSize( 22 ); m_icon_button6.LabelColor( clrBlack ); m_icon_button6.LabelColorPressed( clrBlack ); m_icon_button6.BorderColorOff( clrWhite ); m_icon_button6.BackColor( clrLightGray ); m_icon_button6.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_icon_button6.BackColorPressed( C'153,178,215' ); m_icon_button6.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" ); m_icon_button6.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script_colorless.bmp" ); if (!m_icon_button6.CreateIconButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 1 ,m_icon_button6); return ( true ); }

Управлением показа того или иного окна должен заниматься разработчик приложения. В обработчике событий пользовательского класса (CProgram) нужно отследить нажатие на каком-либо элементе управления и показать нужное окно. Вызов первого диалогового окна свяжем с кнопкой на главном окне эксперта (вторая форма), вызов второго — с кнопкой на первом диалоговом окне (третья форма).

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (sparam==m_icon_button1.Text()) { m_window2.Show(); } if (sparam==m_icon_button6.Text()) { m_window3.Show(); } } }

На скриншоте ниже показан результат, который должен получиться в итоге. Обратите внимание на многоточия в названиях кнопок «Icon Button 1...» и «Icon Button 6...». Обычно таким образом пользователю дают понять, что при нажатии на этот элемент откроется диалоговое окно.





Рис. 1. Тест многооконного режима.

Если сейчас, в момент, когда открыто несколько форм, переключить символ или таймфрейм графика, вы столкнётесь с проблемой. Диалоговые окна исчезнут, как им и положено, но управление главному окну не будет передано. Из-за этого форма не будет реагировать на действия пользователя. Решается эта проблема просто. Вспомним, что в методе деинициализации пользовательского класса CProgram::OnDeinitEvent() вызывается метод CWndEvents::Destroy(). В нём удаляется графический интерфейс приложения. Управление главному окну нужно передавать как раз в момент удаления графического интерфейса. Поэтому в метод CWndEvents::Destroy() нужно внести небольшие дополнения:

Установить индекс главного окна как "активного".

Активировать главное окно, а все остальные дезактивировать .

Текущая версия метода CWndEvents::Destroy() представлена в листинге кода ниже:

void CWndEvents::Destroy( void ) { m_active_window_index= 0 ; int window_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { if (m_windows[w].WindowType()==W_MAIN) m_windows[w].State( true ); else m_windows[w].State( false ); } for ( int w= 0 ; w<window_total; w++) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(w); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (:: CheckPointer (m_wnd[w].m_elements[e])== POINTER_INVALID ) continue ; m_wnd[w].m_elements[e].Delete(); } :: ArrayFree (m_wnd[w].m_objects); :: ArrayFree (m_wnd[w].m_elements); :: ArrayFree (m_wnd[w].m_context_menus); } :: ArrayFree (m_wnd); :: ArrayFree (m_windows); }

Первая версия многооконного режима реализована. Как видите, всё оказалось не так сложно, как могло показаться на первый взгляд.





Доработка системы приоритетов на нажатие левой кнопкой мыши

До этого момента управление приоритетами на нажатие левой кнопки мыши на элементах интерфейса осуществлялось по событиям с идентификаторами ON_OPEN_DIALOG_BOX и ON_CLOSE_DIALOG_BOX. Расчёт был на то, что при разработке очередного выпадающего элемента пользователь самостоятельно присваивал значение приоритета для каждого объекта этого элемента. При этом учитывались приоритеты других элементов, которые могут оказаться под ним. Но при создании сложных составных элементов управления это становится слишком громоздкой системой, в которой легко запутаться. Чтобы облегчить эту рутину, создадим ещё два идентификатора для таких событий:

ON_ZERO_PRIORITIES – обнуление приоритетов.

– обнуление приоритетов. ON_SET_PRIORITIES – восстановление приоритетов.

Добавим их в файл Defines.mqh:

#define ON_ZERO_PRIORITIES ( 14 ) #define ON_SET_PRIORITIES ( 15 )

Генерация событий с этими идентификаторами должна располагаться в классах тех элементов, которые являются или бывают (могут быть) выпадающими. На текущем этапе разработки библиотеки, в имеющемся наборе интерфейса, таким элементом является «Контекстное меню». Поэтому сейчас в классе CContextMenu в методах Show() и Hide() нужно добавить код, как это показано в листинге кода ниже (сокращённые версии методов):

void CContextMenu::Show( void ) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_ZERO_PRIORITIES,CElement::Id(), 0.0 , "" ); } void CContextMenu::Hide( void ) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_PRIORITIES, 0 , 0.0 , "" ); }

Принимать эти сообщения будем в главном классе обработки всех сообщений (CWndEvents). С этими целями для каждого идентификатора напишем отдельный метод-обработчик. Эти методы будут вызываться в главном методе обработки пользовательских событий CWndEvents::ChartEventCustom().

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnZeroPriorities( void ); bool OnSetPriorities( void ); }; void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnZeroPriorities()) return ; if (OnSetPriorities()) return ; }

В методе CWndEvents::OnZeroPriorities() идём в цикле по всем элементам активного окна и обнуляем приоритеты у всех, кроме того, чей идентификатор элемента содержится в сообщении (lparam-параметр), а также кроме пунктов меню и контекстных меню. Причина исключения пунктов меню и контекстных меню заключается в том, что одновременно может быть открыто несколько контекстных меню (одно из другого).

bool CWndEvents::OnZeroPriorities( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_ZERO_PRIORITIES) return ( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_lparam!=m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].Id()) { if (m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].ClassName()== "CMenuItem" || m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].ClassName()== "CContextMenu" ) continue ; m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].ResetZorders(); } } return ( true ); }

Если пришло сообщение с идентификатором события ON_SET_PRIORITIES, то нужно просто восстановить приоритеты на нажатие левой кнопкой мыши у всех элементов активного окна.

bool CWndEvents::OnSetPriorities( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SET_PRIORITIES) return ( false ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_elements[e].SetZorders(); return ( true ); }

Заключение

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её схема выглядит так, как показано на рисунке ниже:





Рис. 2. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.

На этом завершаем четвёртую часть серии о графических интерфейсах. В первой главе этой части были реализованы информационные элементы интерфейса, такие как «Строка состояния» и «Всплывающая подсказка». Во второй главе были рассмотрены темы о многооконном режиме и системе приоритетов на нажатие левой кнопкой мыши.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал первой части серии, чтобы у вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) четвёртой части: