Графические интерфейсы VI: Элементы "Слайдер" и "Двухсторонний слайдер" (Глава 2)

Более подробно, о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками, и там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В предыдущей статье разрабатываемая библиотека была пополнена сразу четырьмя элементами управления, которые довольно часто используются в графических интерфейсах: в нее добавились чекбокс, поле ввода, поле ввода с чекбоксом и комбобокс с чекбоксом. Вторая глава шестой части серии будет посвящена таким элементам управления, как слайдер и двухсторонний слайдер.





Элемент управления «Слайдер»

Слайдер — это разновидность элемента типа «поле ввода», который содержит в себе диапазон, ограниченный минимальным и максимальным значениями. В отличие от элемента «поле ввода», который мы рассматривали ранее, в слайдере нет кнопок переключателей, чтобы изменить значение в поле ввода. Вместо этого здесь используется полоса, в границах которой можно перемещать ползунок. Такой элемент интерфейса подходит для тех случаев, когда не нужно указывать точное значение, то есть, достаточно будет лишь приблизительного значения в известном диапазоне. Тем не менее, возможность ввести точное значение в поле ввода всё равно сохраняется.



Собирать этот элемент мы будем из шести графических объектов. Перечислим их.

Фон Надпись (текстовая метка) Поле ввода Полоса слайдера Ползунок слайдера Индикатор слайдера

Рис. 1. Составные части элемента управления «Слайдер».





Теперь рассмотрим, как устроен класс этого элемента.

Разработка класса для создания элемента «Слайдер»

Создаём файл Slider.mqh и подключаем его к файлу WndContainer.mqh:

#include "Slider.mqh"

В файле Slider.mqh создаём класс CSlider со стандартным набором методов, которые должны быть в каждом элементе управления разрабатываемой библиотеки. Кроме подключаемых файлов Element.mqh и Window.mqh, подключим также файл SeparateLine.mqh с классом CSeparateLine для создания разделительной линии. Ранее в статье Графические интерфейсы II: Элементы "Разделительная линия" и "Контекстное меню" (Глава 2) этот класс (CSeparateLine) уже был рассмотрен, поэтому не будем подробно останавливаться на нём. Кратко напомню только, что если высота установлена более двух пикселей, между двумя нарисованными линиями появляется пустое пространство. Визуально это выглядит как углубление, которое подходит для создания полосы слайдера (прорезь или слот), внутри которой будет перемещаться ползунок.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CSlider : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSlider( void ); ~CSlider( void ); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Предоставим пользователю библиотеки возможность настроить свойства всех объектов, из которых будет собираться элемент «слайдер». Перечислим эти свойства.

Цвет общего фона элемента

Текст для описания слайдера

Цвета текстовой метки в разных состояниях

Текущее значение в поле ввода

Размеры поля ввода

Цвета поля ввода в разных состояниях

Цвета текста поля ввода в разных состояниях

Цвета рамки поля ввода в разных состояниях

Размер прорези по оси Y (высота)

Цвета линий прорези

Цвета индикатора слайдера в разных состояниях

Размеры ползунка слайдера

Цвета ползунка слайдера

Приоритеты на нажатие левой кнопки мыши

В листинге кода ниже представлены поля и методы класса перечисленных выше свойств объектов элемента:

class CSlider : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; color m_label_color; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_edit_x_size; int m_edit_y_size; color m_edit_color; color m_edit_color_locked; color m_edit_text_color; color m_edit_text_color_locked; color m_edit_border_color; color m_edit_border_color_hover; color m_edit_border_color_locked; color m_edit_border_color_array[]; int m_slot_y_size; color m_slot_line_dark_color; color m_slot_line_light_color; color m_slot_indicator_color; color m_slot_indicator_color_locked; int m_thumb_x_size; int m_thumb_y_size; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_locked; color m_thumb_color_pressed; int m_zorder; int m_area_zorder; int m_edit_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; } void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; } void SlotYSize( const int y_size) { m_slot_y_size=y_size; } void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; } void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; } void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; } void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; } void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; } void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; } void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; } void SlotLineDarkColor( const color clr) { m_slot_line_dark_color=clr; } void SlotLineLightColor( const color clr) { m_slot_line_light_color=clr; } void SlotIndicatorColor( const color clr) { m_slot_indicator_color=clr; } void SlotIndicatorColorLocked( const color clr) { m_slot_indicator_color_locked=clr; } void ThumbXSize( const int x_size) { m_thumb_x_size=x_size; } void ThumbYSize( const int y_size) { m_thumb_y_size=y_size; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_color_hover=clr; } void ThumbColorLocked( const color clr) { m_thumb_color_locked=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_color_pressed=clr; } };

Свойства из предыдущего списка относятся в основном к цвету и размерам объектов элемента. Отдельной группой представим свойства, которые относятся к значению и диапазону в поле ввода слайдера. К таким свойствам относятся:

Минимальное значение

Максимальное значение

Шаг для изменения значения в поле ввода

Режим выравнивания текста

Количество знаков после запятой

class CSlider : public CElement { private : double m_min_value; double m_max_value; double m_step_value; int m_digits; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : double MinValue( void ) const { return (m_min_value); } void MinValue( const double value ) { m_min_value= value ; } double MaxValue( void ) const { return (m_max_value); } void MaxValue( const double value ) { m_max_value= value ; } double StepValue( void ) const { return (m_step_value); } void StepValue( const double value ) { m_step_value=( value <= 0 )? 1 : value ; } void SetDigits( const int digits) { m_digits=::fabs(digits); } void AlignMode(ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; } };

Для получения текущего значения, а также для корректировки и установки нового значения в поле ввода будут использоваться методы CSlider::GetValue(), CSlider::SetValue() и CSlider::ChangeValue():

class CSlider : public CElement { private : double m_edit_value; public : double GetValue( void ) const { return (m_edit_value); } bool SetValue( const double value ); void ChangeValue( const double value ); }; bool CSlider::SetValue( const double value ) { double corrected_value= 0.0 ; corrected_value=::MathRound( value /m_step_value)*m_step_value; if (corrected_value<=m_min_value) corrected_value=m_min_value; if (corrected_value>=m_max_value) corrected_value=m_max_value; if (m_edit_value!=corrected_value) { m_edit_value=corrected_value; return ( true ); } return ( false ); } void CSlider::ChangeValue( const double value ) { SetValue( value ); m_edit.Description(::DoubleToString(GetValue(),m_digits)); }

При перемещении ползунка значение в поле ввода должно рассчитываться относительно координаты X. Если же значение вводится в поле ввода вручную, то координата X ползунка должна рассчитываться относительно нового значения в поле ввода. Иными словами, при разработке элемента нужно предусмотреть возможность обратных преобразований значений этих переменных.

Чтобы всё это корректно рассчитывалось, нам понадобятся дополнительные вспомогательные поля (переменные) класса, которые будут задействованы в расчётах. Значения этих переменных нужно рассчитать (инициализировать) один раз, сразу после создания элемента. Перечислим описания этих переменных.



Количество пикселей в рабочей области ( m_pixels_total ).

). Количество шагов в диапазоне значений рабочей области ( m_value_steps_total ).

). Размер шага относительно ширины рабочей области (m_position_step).

Для расчёта значений этих переменных напишем метод CSlider::CalculateCoefficients():

class CSlider : public CElement { private : int m_pixels_total; int m_value_steps_total; double m_position_step; private : bool CalculateCoefficients( void ); }; bool CSlider::CalculateCoefficients( void ) { if (CElement::XSize()<m_thumb_x_size) return ( false ); m_pixels_total=CElement::XSize()-m_thumb_x_size; m_value_steps_total= int ((m_max_value-m_min_value)/m_step_value); m_position_step=m_step_value*( double (m_value_steps_total)/ double (m_pixels_total)); return ( true ); }

Теперь значения вышеперечисленных переменных можно использовать для расчёта координаты X ползунка относительно значения в поле ввода и обратно. Для этого напишем два отдельных метода: CSlider::CalculateThumbX() и CSlider::CalculateThumbPos().

В методе CSlider::CalculateThumbX(), в первую очередь, рассчитываются значения вспомогательной локальной переменной (neg_range) для корректировки на случай, если значение минимального ограничения отрицательное. Далее осуществляется расчёт координаты X для ползунка слайдера, и после этого, если получился выход за пределы полосы слайдера, производится корректировка значения. В конце метода ползунку слайдера устанавливается новое значение координаты X и заново рассчитывается отступ от крайней точки формы, к которой присоединён элемент.

В самом начале метода CSlider::CalculateThumbPos() мы сразу получаем позицию ползунка слайдера в диапазоне значений. Затем идёт корректировка в случае, если значение минимального ограничения отрицательное и значение переменной m_current_pos_x корректно. Далее, если был выход из рабочей области, производится соответствующая корректировка значения.

class CSlider : public CElement { private : double m_current_pos; double m_current_pos_x; private : void CalculateThumbX( void ); void CalculateThumbPos( void ); }; void CSlider::CalculateThumbX( void ) { double neg_range=(m_min_value< 0 )? :: fabs (m_min_value/m_position_step) : 0 ; m_current_pos_x=m_area.X()+(m_edit_value/m_position_step)+neg_range; if (m_current_pos_x<m_area.X()) m_current_pos_x=m_area.X(); if (m_current_pos_x+m_thumb.XSize()>m_area.X2()) m_current_pos_x=m_area.X2()-m_thumb.XSize(); m_thumb.X( int (m_current_pos_x)); m_thumb.X_Distance( int (m_current_pos_x)); m_thumb.XGap(m_thumb.X()-m_wnd.X()); } void CSlider::CalculateThumbPos( void ) { m_current_pos=(m_thumb.X()-m_area.X())*m_position_step; if (m_min_value< 0 && m_current_pos_x!= WRONG_VALUE ) m_current_pos+= int (m_min_value); if (m_thumb.X2()>=m_area.X2()) m_current_pos= int (m_max_value); if (m_thumb.X()<=m_area.X()) m_current_pos= int (m_min_value); }

При перемещении ползунка слайдера нужно рассчитывать и обновлять ширину индикатора слайдера, правый край которого должен быть «привязан» к ползунку. Для этого напишем метод CSlider::UpdateIndicator():

class CSlider : public CElement { private : void UpdateIndicator( void ); }; void CSlider::UpdateIndicator( void ) { int x_size=m_thumb.X()-m_indicator.X(); if (x_size<= 0 ) x_size= 1 ; m_indicator.X_Size(x_size); }

Для создания элемента «Слайдер» понадобится шесть приватных (private) методов и один главный публичный (public) метод:

class CSlider : public CElement { public : bool CreateSlider( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEdit( void ); bool CreateSlot( void ); bool CreateIndicator( void ); bool CreateThumb( void ); };

Приведём здесь только код метода CSlider::CreateThumb(), так как именно в нём будут в первый раз вызываться все методы для расчётов, рассмотренных ранее. Во всех остальных методах создания объектов элемента нет ничего, что не описывалось бы ранее в других статьях этой серии.

bool CSlider::CreateThumb( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_slider_thumb_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=m_slot.Y()-((m_thumb_y_size-m_slot_y_size)/ 2 ); if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_thumb_x_size,m_thumb_y_size)) return ( false ); m_thumb.Color(m_thumb_color); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.XSize(m_thumb.X_Size()); m_thumb.YSize(m_thumb.Y_Size()); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); CalculateCoefficients(); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

Методы для перемещения ползунка слайдера практически ничем не отличаются от одноимённых методов в классах CScroll и CScrollH, которые подробно рассматривались в статье Графические интерфейсы V: Вертикальная и горизонтальная полоса прокрутки (Глава 1), поэтому их код приводить здесь не будем. Ограничимся только их объявлением в теле класса CSlider.

class CSlider : public CElement { private : ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; bool m_slider_thumb_state; int m_slider_size_fixing; int m_slider_point_fixing; private : void OnDragThumb( const int x); void UpdateThumb( const int new_x_point); void CheckMouseButtonState( void ); void ZeroThumbVariables( void ); };

Для обработки ввода значения в поле ввода создадим метод CSlider::OnEndEdit(), который будет вызываться в обработчике событий элемента CSlider::OnEvent().

В методе CSlider::OnEndEdit() в самом начале метода проверяется по имени объекта, вводилось ли значение в поле этого слайдера. Затем получаем текущее значение в поле ввода. Далее происходит обязательная проверка и корректировка на предмет ввода недопустимого значения, рассчитывается координата X ползунка слайдера и позиция в диапазоне значений. После этого обновляется индикатор слайдера, и в самом конце метода нужно отправить сообщение с (1) идентификатором пользовательского события ON_END_EDIT, (2) идентификатором элемента, (3) индексом элемента и (4) описанием, которое содержится в текстовой метке.

class CSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name!=m_edit.Name()) return ( false ); double entered_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); ChangeValue(entered_value); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Такое же пользовательское сообщение нужно отправлять после завершения перемещения ползунка для изменения значения в поле ввода. Лучше всего для этого подходит метод CSlider::ZeroThumbVariables(), который вызывается в методе CSlider::CheckMouseButtonState(), где отслеживается область нажатия левой кнопки мыши. Всё устроено таким образом, что вызов метода CSlider::ZeroThumbVariables() уже подразумевает, что левая кнопка мыши отжата. Если же до этого она была зажата над областью ползунка слайдера, то это означает, что перемещение ползунка завершено и сейчас можно отправить сообщение о том, что значение в поле ввода было изменено.

void CSlider::ZeroThumbVariables( void ) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); } m_slider_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; if (CElement::Id()==m_wnd.IdActivatedElement()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

Полный код обработчика событий CSlider::OnEvent() в таком случае будет выглядеть так:

void CSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseButtonState(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragThumb(x); CalculateThumbPos(); ChangeValue(m_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (OnEndEdit(sparam)) return ; } }

Все методы для создания и управления элементом интерфейса «слайдер» реализованы. Теперь протестируем его в MQL-приложении, с которым работали в предыдущей статье.

Тест элемента «Слайдер»

В предыдущей статье в тестовом приложении мы создали четыре чекбокса, которые управляют доступностью других элементов управления. Сейчас добавим в графический интерфейс элемент «слайдер» и ещё один (пятый) чекбокс для управления его доступностью. Для этого в пользовательском классе CProgram объявляем экземпляры классов CCheckBox и CSlider, а также методы с отступами от крайней точки формы, к которой будут привязаны эти элементы управления.

class CProgram : public CWndEvents { private : CCheckBox m_checkbox5; CSlider m_slider1; private : #define CHECKBOX5_GAP_X ( 7 ) #define CHECKBOX5_GAP_Y ( 200 ) bool CreateCheckBox5( const string text); #define SLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define SLIDER1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSlider1( const string text); };

Код методов для создания чекбоксов мы уже рассматривали в предыдущей статье, поэтому сразу перейдём к методу создания элемента «слайдер» CProgram::CreateSlider1(). С помощью методов CSlider::MinValue() и CSlider::MaxValue() установим диапазон значений от -1 до 1. Шаг установим с точностью до 8 знака (0.00000001). Доступность элемента будет зависеть от текущего состояния пятого чекбокса.

bool CProgram::CreateSlider1( const string text) { m_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+SLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SLIDER1_GAP_Y; double v=(m_slider1.GetValue()== WRONG_VALUE ) ? 0.84615385 : m_slider1.GetValue(); m_slider1.XSize( 264 ); m_slider1.YSize( 40 ); m_slider1.EditXSize( 87 ); m_slider1.MaxValue( 1 ); m_slider1.StepValue( 0.00000001 ); m_slider1.MinValue(- 1 ); m_slider1.SetDigits( 8 ); m_slider1.SetValue(v); m_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_slider1.SlotYSize( 4 ); m_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_slider1); return ( true ); }

Вызов новых методов создания элементов нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса. В листинге кода ниже представлена сокращённая версия этого метода:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateCheckBox5( "Checkbox 5" )) return ( false ); if (!CreateSlider1( "Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

В обработчике событий приложения CProgram::OnEvent() будем отслеживать изменение состояния пятого чекбокса для контроля доступности слайдера. А по событию с пользовательским идентификатором ON_END_EDIT — определять, когда изменяется значение в поле ввода.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Теперь можно скомпилировать программу и загрузить её на график. Попробуйте взаимодействовать с элементами управления графического интерфейса приложения. Если всё сделано правильно, то вы увидите результат, как на скриншоте ниже:

Рис. 2. Тест элемента управления «Слайдер».

Элемент «Двухсторонний слайдер»

Элемент управления «двухсторонний слайдер» отличается от обычного слайдера тем, что позволяет выбрать диапазон значений в установленном пользователем диапазоне значений. Для этого на полосе слайдера есть два ползунка. Левый ползунок можно перемещать от левого края полосы слайдера до правого ползунка. А правый ползунок, соответственно, можно перемещать от правого края полосы слайдера до левого ползунка. Также здесь уже есть два поля ввода, в которых отображается значение относительно положений ползунков на полосе слайдера. Значение в эти поля ввода можно ввести вручную, при этом будет изменяться положение ползунков.



Собираться этот элемент будет из восьми графических объектов-примитивов. Перечислим их.

Фон. Надпись (текстовая метка). Левое поле ввода. Правое поле ввода. Полоса слайдера. Левый ползунок слайдера. Правый ползунок слайдера. Индикатор слайдера.





Рис. 3. Составные части элемента управления «Двухсторонний слайдер».





Далее рассмотрим, как устроен класс элемента управления «двухсторонний слайдер» и отметим, чем он отличается от обычного слайдера.

Разработка класса для создания элемента «Двухсторонний слайдер»

Подключаем файл DualSlider.mqh с классом элемента (CDualSlider) к файлу WndContainer.mqh:

#include "DualSlider.mqh"

Что касается свойств элемента, то класс CDualSlider — полная копия класса CSlider. Отличие заключается только в том, что для левого и правого полей ввода и ползунков слайдера нужно было реализовать отдельные поля и методы. Изменения и отличия в этих методах незначительны, поэтому не будем приводить здесь их код. С ним вы можете ознакомиться в приложенных к статье файлах.

class CDualSlider : public CElement { private : double m_left_edit_value; double m_right_edit_value; double m_left_current_pos; double m_left_current_pos_x; double m_right_current_pos; double m_right_current_pos_x; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_left_thumb; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_right_thumb; public : double GetLeftValue( void ) const { return (m_left_edit_value); } double GetRightValue( void ) const { return (m_right_edit_value); } bool SetLeftValue( double value ); bool SetRightValue( double value ); void ChangeLeftValue( const double value ); void ChangeRightValue( const double value ); private : void OnDragLeftThumb( const int x); void OnDragRightThumb( const int x); void UpdateLeftThumb( const int new_x_point); void UpdateRightThumb( const int new_x_point); void CheckMouseOnLeftThumb( void ); void CheckMouseOnRightThumb( void ); void CalculateLeftThumbX( void ); void CalculateRightThumbX( void ); void CalculateLeftThumbPos( void ); void CalculateRightThumbPos( void ); };

Приведём здесь код только тех методов, где учитываются теперь два поля ввода и ползунка слайдера. Например, вот так здесь устроен метод CDualSlider::OnEndEdit():

class CDualSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CDualSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name==m_left_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_left_edit.Description()); ChangeLeftValue(entered_value); CalculateLeftThumbX(); UpdateLeftThumb(m_left_thumb.X()); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } if (object_name==m_right_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_right_edit.Description()); ChangeRightValue(entered_value); CalculateRightThumbX(); UpdateRightThumb(m_right_thumb.X()); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } return ( false ); }

Тоже самое относится и к перемещению левого и правого ползунков слайдера. Для каждого из них в обработчике событий CDualSlider::OnEvent() есть свои отдельные проверки и блоки кода:

void CDualSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_left_thumb.MouseFocus(x>m_left_thumb.X() && x<m_left_thumb.X2() && y>m_left_thumb.Y() && y<m_left_thumb.Y2()); m_right_thumb.MouseFocus(x>m_right_thumb.X() && x<m_right_thumb.X2() && y>m_right_thumb.Y() && y<m_right_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseOnLeftThumb(); CheckMouseOnRightThumb(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_mouse_left_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragLeftThumb(x); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } if (m_clamping_mouse_right_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragRightThumb(x); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } }

Более подробно Вы можете изучить код класса CDualSlider, загрузив к себе на компьютер файлы, приложенные к статье.

Тест элемента «Двухсторонний слайдер»

Добавим в графический интерфейс тестового приложения один элемент управления «Двухсторонний слайдер». В пользовательском классе приложения CProgram нужно объявить экземпляр его класса (CDualSlider) и метод с отступами от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CDualSlider m_dual_slider1; private : #define DUALSLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define DUALSLIDER1_GAP_Y ( 275 ) bool CreateDualSlider1( const string text); };

В листинге ниже показан код метода CProgram::CreateDualSlider1(). Диапазон значений установим от -2000 до 1000. Доступность элемента будет зависеть от текущего состояния пятого чекбокса, как и в случае с обычным слайдером, который был создан ранее в этой статье.

bool CProgram::CreateDualSlider1( const string text) { m_dual_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+DUALSLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+DUALSLIDER1_GAP_Y; double v1=(m_dual_slider1.GetLeftValue()== WRONG_VALUE ) ? 0 : m_dual_slider1.GetLeftValue(); double v2=(m_dual_slider1.GetRightValue()== WRONG_VALUE ) ? 500 : m_dual_slider1.GetRightValue(); m_dual_slider1.XSize( 264 ); m_dual_slider1.YSize( 40 ); m_dual_slider1.EditXSize( 87 ); m_dual_slider1.MaxValue( 1000 ); m_dual_slider1.StepValue( 1 ); m_dual_slider1.MinValue(- 2000 ); m_dual_slider1.SetDigits( 0 ); m_dual_slider1.SetLeftValue(v1); m_dual_slider1.SetRightValue(v2); m_dual_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_dual_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_dual_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_dual_slider1.SlotYSize( 4 ); m_dual_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_dual_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_dual_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_dual_slider1); return ( true ); }

Не забываем разместить вызов метода нового элемента управления в главном методе создания графического интерфейса, как это показано в сокращённой версии метода в листинге кода ниже.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateDualSlider1( "Dual Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Теперь от текущего состояния пятого чекбокса будет зависеть два элемента управления: обычный слайдер и двухсторонний слайдер.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Осталось скомпилировать программу и загрузить её на график. На скриншоте ниже Вы можете увидеть результат проделанной работы:

Рис. 4. Тест элемента управления «Двухсторонний слайдер».

Заключение

В шестой части серии мы рассмотрели шесть элементов управления:

Чекбокс.

Поле ввода.

Поле ввода с чекбоксом.

Комбобокс с чекбоксом.

Слайдер.

Двухсторонний слайдер.

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её схема выглядит так:

Рис. 5. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





В следующей (седьмой) части серии пополним разрабатываемую библиотеку таблицами и вкладками.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал шестой части серии, чтобы у Вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у Вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то Вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

