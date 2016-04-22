Графические интерфейсы V: Вертикальная и горизонтальная полоса прокрутки (Глава 1)

Содержание









Введение

В предыдущих статьях серии о графических интерфейсах в среде торговых терминалов MetaTrader были рассмотрены основные части разрабатываемой библиотеки, а также созданы несколько элементов интерфейса: главное меню, контекстное меню, строка состояния, кнопки, группы кнопок, всплывающие подсказки. Пятую часть серии посвятим таким элементам управления, как полоса прокрутки и список. В первой главе напишем классы для создания вертикальной и горизонтальной полос прокрутки. Во второй главе разработаем составной элемент интерфейса «Список». Составным он является, потому что полоса прокрутки будет его частью, поэтому начнём именно с неё.

Элемент «Полоса прокрутки»

Полосы прокрутки используются в различных списках или таблицах, когда весь набор представляемых данных не помещается в обозначенную область. Основные объекты полосы прокрутки — кнопки для смещения массива данных на один шаг и ползунок, с помощью которого можно быстро смещать данные, перетаскивая их, зажав левой кнопкой мыши.

Собирать полосу прокрутки мы будем из пяти графических объектов.

Основной фон. Фон области перемещения ползунка. Две кнопки для смещения массивов данных на один шаг. Ползунок для быстрого перемещения массивов данных.

Рис. 1. Составные части элемента управления «Полоса прокрутки».

Так как полоса прокрутки может быть двух типов (вертикальная и горизонтальная), то удобнее сделать для каждого типа отдельный класс. Это будут производные классы для отражения уникальных особенностей каждого типа полосы прокрутки.

CScrollV – производный класс для вертикальной полосы прокрутки.

– производный класс для вертикальной полосы прокрутки. CScrollH – производный класс для горизонтальной полосы прокрутки.

Базовым классом для них станет (CScroll), в котором должны содержаться общие для каждого типа поля и методы. Все три класса поместим в один файл Scrolls.mqh. Схема для элемента управления «Полоса прокрутки» тогда будет выглядеть так:

Рис. 2. Схема элемента управления «Полоса прокрутки».





Далее рассмотрим процесс разработки базового класса этого элемента управления (CScroll).

Базовый класс элемента

Элемент управления «Полоса прокрутки» не является самостоятельным элементом графического интерфейса. Это вспомогательный элемент, и его нужно будет подключать к другим элементам, для которых может понадобиться перемещение данных в рабочей области. Поэтому файл Scrolls.mqh не нужно подключать напрямую к файлу WndContainer.mqh. Классы полосы прокрутки будут доступны в библиотеке через подключение к файлам с классами других элементов.

Создайте класс CScroll в файле Scrolls.mqh со стандартными для всех элементов интерфейса методами:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CScroll : public CElement { protected : CWindow *m_wnd; public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CScroll::CScroll( void ) { } CScroll::~CScroll( void ) { }

Забегая немного вперёд, отметим, что в этом же файле нужно создать производные классы, как это показано в листинге кода ниже. В зависимости от того, какой тип класса будет использоваться, элементу в конструкторе класса присваивается соответствующее имя класса.

class CScrollV : public CScroll { public : CScrollV( void ); ~CScrollV( void ); }; CScrollV::CScrollV( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CScrollV::~CScrollV( void ) { } class CScrollH : public CScroll { public : CScrollH( void ); ~CScrollH( void ); }; CScrollH::CScrollH( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CScrollH::~CScrollH( void ) { }

Как уже было сказано ранее, сделаем так, чтобы была возможность произвести точную настройку внешнего вида полосы прокрутки. Для этого в базовом классе (CScroll) создадим поля и методы, с помощью которых можно установить следующие параметры объектов элемента:

Ширина полосы прокрутки

Цвет рамки общего фона

Цвет фона и рамки области, в которой перемещается ползунок полосы прокрутки

Цвет фона и рамки ползунка в разных состояниях

Картинки для кнопок в разных состояниях, с помощью которых производится смещение данных



Следует уточнить, что шириной полосы прокрутки (а также других её объектов) для вертикального типа будет размер по оси X, а для горизонтального типа — размер по оси Y. По умолчанию ширина будет равна 15 пикселям. Картинки для кнопок по умолчанию подобраны именно под этот размер. Они расположены внутри общего фона элемента с отступом 1 пиксель, чтобы не заслонять рамку фона, и их размер равен 13x13 пикселей. Поэтому если нам понадобится изменить ширину полосы прокрутки, то нужно будет переопределить картинки для кнопок. Для этих целей создадим соответствующие методы.

Ширина для других объектов полосы прокрутки (внутренняя область и ползунок) будет рассчитываться автоматически относительно ширины общего фона. Длина тоже будет рассчитываться автоматически, так как этот параметр зависит от количества пунктов в списке и их размера по оси Y. О том, как это будет реализовано, читайте далее в статье.

class CScroll : public CElement { protected : int m_area_width; int m_area_length; color m_area_color; color m_area_border_color; int m_bg_length; color m_bg_border_color; string m_inc_file_on; string m_inc_file_off; string m_dec_file_on; string m_dec_file_off; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_pressed; color m_thumb_border_color; color m_thumb_border_color_hover; color m_thumb_border_color_pressed; int m_thumb_width; int m_thumb_length; int m_thumb_min_length; double m_thumb_step_size; double m_thumb_steps_total; int m_area_zorder; int m_bg_zorder; int m_arrow_zorder; int m_thumb_zorder; public : void ScrollWidth( const int width) { m_area_width=width; } int ScrollWidth( void ) const { return (m_area_width); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void BgBorderColor( const color clr) { m_bg_border_color=clr; } void IncFileOn( const string file_path) { m_inc_file_on=file_path; } void IncFileOff( const string file_path) { m_inc_file_off=file_path; } void DecFileOn( const string file_path) { m_dec_file_on=file_path; } void DecFileOff( const string file_path) { m_dec_file_off=file_path; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_border_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_border_color_hover=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_border_color_pressed=clr; } void ThumbBorderColor( const color clr) { m_thumb_border_color=clr; } void ThumbBorderColorHover( const color clr) { m_thumb_border_color_hover=clr; } void ThumbBorderColorPressed( const color clr) { m_thumb_border_color_pressed=clr; } }; CScroll::CScroll( void ) : m_area_width( 15 ) , m_area_length( 0 ), m_inc_file_on( "" ), m_inc_file_off( "" ), m_dec_file_on( "" ), m_dec_file_off( "" ), m_thumb_width( 0 ), m_thumb_length( 0 ), m_thumb_min_length( 15 ), m_area_color( C'210,210,210' ), m_area_border_color( C'240,240,240' ), m_bg_border_color( C'210,210,210' ), m_thumb_color( C'190,190,190' ), m_thumb_color_hover( C'180,180,180' ), m_thumb_color_pressed( C'160,160,160' ), m_thumb_border_color( C'170,170,170' ), m_thumb_border_color_hover( C'160,160,160' ), m_thumb_border_color_pressed( C'140,140,140' ) { m_area_zorder = 8 ; m_bg_zorder = 9 ; m_arrow_zorder = 10 ; m_thumb_zorder = 11 ; }

Рассмотрим методы создания элемента «Полоса прокрутки». Каждая его часть создаётся отдельным приватным методом. В главном методе в качестве последних двух параметров нужно передать размер списка и размер видимой части списка. Эти параметры затем будут участвовать в расчёте количества шагов для ползунка полосы прокрутки.

class CScroll : public CElement { protected : CRectLabel m_area; CRectLabel m_bg; CBmpLabel m_inc; CBmpLabel m_dec; CRectLabel m_thumb; public : bool CreateScroll( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const int items_total, const int visible_items_total ); private : bool CreateArea( void ); bool CreateBg( void ); bool CreateInc( void ); bool CreateDec( void ); bool CreateThumb( void ); };

В качестве примера приведём код только некоторых из этих методов, во всех остальных используются подобные принципы, и вам будет несложно разобраться с ними самостоятельно. Посмотрите код метода CScroll::CreateBg() в листинге ниже. Обратите внимание, что формирование имени объекта зависит от типа полосы прокрутки, а также от того, задан ли индекс для этого элемента. Указание индекса может понадобиться при разработке сложных составных элементов управления, где может использоваться несколько полос прокрутки одного типа. Такие примеры будут показаны в одной из следующих статей.

Также от типа полосы прокрутки зависят расчёты и определения значений таких параметров, как: (1) координаты, (2) длина области перемещения ползунка и (3) размеры. Эта часть выделена синим маркером в листинге кода ниже.

bool CScroll::CreateBg( void ) { string name = "" ; string name_part =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? "_scrollv_bg_" : "_scrollh_bg_" ; if (CElement::Index()== WRONG_VALUE ) name=CElement::ProgramName()+ name_part +( string )CElement::Id(); else name=CElement::ProgramName()+ name_part +( string ) CElement::Index() + "__" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; if (CElement::ClassName()== "CScrollV" ) { m_bg_length =CElement::YSize()-(m_thumb_width* 2 )- 2 ; x =CElement::X()+ 1 ; y =CElement::Y()+m_thumb_width+ 1 ; x_size =m_thumb_width; y_size =m_bg_length; } else { m_bg_length =CElement::XSize()-(m_thumb_width* 2 )- 2 ; x =CElement::X()+m_thumb_width+ 1 ; y =CElement::Y()+ 1 ; x_size =m_bg_length; y_size =m_thumb_width; } if (!m_bg.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); m_bg.BackColor(m_area_color); m_bg.Color(m_bg_border_color); m_bg.BorderType( BORDER_FLAT ); m_bg.Corner(m_corner); m_bg.Selectable( false ); m_bg.Z_Order(m_bg_zorder); m_bg.Tooltip( "

" ); m_bg.X(x); m_bg.Y(y); m_bg.XGap(x-m_wnd.X()); m_bg.YGap(y-m_wnd.Y()); m_bg.XSize(x_size); m_bg.YSize(y_size); CElement::AddToArray(m_bg); return ( true ); }

При создании графического объекта, который будет выступать в качестве ползунка полосы прокрутки, понадобится метод для расчёта его длины. Этот параметр (длина) зависит от количества пунктов в списке и от количества пунктов в видимой его части. Создадим такой метод и назовём его CScroll::CalculateThumbSize().

В самом начале этого метода стоит проверка на размер области для перемещения ползунка. Если длина этой области меньше минимальной длины ползунка, то расчёт производить не нужно. Метод вернёт false, и ползунок создан не будет, так как при таких условиях он просто не нужен. Если же проверка пройдена, то далее расчёт производится в несколько этапов:

Рассчитывается размер шага ползунка.

Если оказывается, что полученное значение меньше 1 , то корректируем его, делая равным 1 .

, то корректируем его, делая равным . Рассчитывается размер рабочей области для перемещения ползунка.

Если размер рабочей области получился меньше, чем размер всей области для перемещения ползунка, то производим расчёт длины ползунка. В ином случае установим минимальную длину, по умолчанию равную 15 пикселям.

пикселям. В самом конце производится проверка полученного размера ползунка с учётом приведения к целочисленному типу (int) и его корректировка в случае, если оказалось, что длина меньше минимальной.

Подробнее с кодом метода CScroll::CalculateThumbSize() можно ознакомиться в листинге ниже:

class CScroll : public CElement { protected : public : bool CalculateThumbSize( void ); }; bool CScroll::CalculateThumbSize( void ) { if (m_bg_length<m_thumb_min_length) return ( false ); m_thumb_step_size=( double )(m_bg_length-m_thumb_min_length)/m_thumb_steps_total; m_thumb_step_size=(m_thumb_step_size< 1 )? 1 : m_thumb_step_size; double work_area=m_thumb_step_size*m_thumb_steps_total; double thumb_size=(work_area<m_bg_length)? m_bg_length-work_area+m_thumb_step_size : m_thumb_min_length; m_thumb_length=(( int )thumb_size<m_thumb_min_length)? m_thumb_min_length :( int )thumb_size; return ( true ); }

Вызывать метод CScroll::CalculateThumbSize() нужно в методе CScroll::CreateThumb() до создания объекта. В дальнейшем будет показан ещё один случай, когда длину полосы прокрутки нужно рассчитывать в процессе использования элемента управления. Рассматривать его будем в процессе разработки элемента управления, где это будет необходимо.

bool CScroll::CreateThumb( void ) { string name = "" ; string name_part =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? "_scrollv_thumb_" : "_scrollh_thumb_" ; if (CElement::Index()== WRONG_VALUE ) name=CElement::ProgramName()+name_part+( string )CElement::Id(); else name=CElement::ProgramName()+name_part+( string )CElement::Index()+ "__" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; if (!CalculateThumbSize()) return ( true ); if (CElement::ClassName()== "CScrollV" ) { x =(m_thumb.X()> 0 ) ? m_thumb.X() : m_x+ 1 ; y =(m_thumb.Y()> 0 ) ? m_thumb.Y() : m_y+m_thumb_width+ 1 ; x_size =m_thumb_width; y_size =m_thumb_length; } else { x =(m_thumb.X()> 0 ) ? m_thumb.X() : m_x+m_thumb_width+ 1 ; y =(m_thumb.Y()> 0 ) ? m_thumb.Y() : m_y+ 1 ; x_size =m_thumb_length; y_size =m_thumb_width; } if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.Color(m_thumb_border_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_thumb_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); m_thumb.XSize(x_size); m_thumb.YSize(y_size); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

Другие методы создания объектов полосы прокрутки предлагаются для самостоятельного изучения в приложенном к статье файле.

В главном (публичном) методе создания полосы прокрутки добавим проверку на тип класса. В базовом классе элемента (CScroll) не будет сохраняться имя класса. Поэтому при попытке создать полосу прокрутки, используя базовый класс, создание графического интерфейса будет прервано, и в журнал распечатается подсказка о том, что нужно использовать производные классы типа CScrollV или CScrollH. Обратите также внимание на то, как инициализируются некоторые параметры элемента. Такой подход позволяет максимально автоматизировать все расчёты, избавив пользователей библиотеки от рутины, предоставляя возможность указать минимальное количество свойств при создании элементов управления с полосой прокрутки.

bool CScroll::CreateScroll( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const int items_total, const int visible_items_total) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Перед созданием скролла классу нужно передать " "указатель на форму: CScroll::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } if (CElement::ClassName()== "" ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Используйте производные классы полосы прокрутки (CScrollV или CScrollH)." ); return ( false ); } m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_area_width =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? CElement::XSize() : CElement::YSize(); m_area_length =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? CElement::YSize() : CElement::XSize(); m_thumb_width =m_area_width- 2 ; m_thumb_steps_total =items_total-visible_items_total+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateBg()) return ( false ); if (!CreateInc()) return ( false ); if (!CreateDec()) return ( false ); if (!CreateThumb()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Для определения состояния левой кнопки мыши относительно ползунка полосы прокрутки создадим перечисление ENUM_THUMB_MOUSE_STATE в файле Enums.mqh.

enum ENUM_THUMB_MOUSE_STATE { THUMB_NOT_PRESSED = 0 , THUMB_PRESSED_OUTSIDE = 1 , THUMB_PRESSED_INSIDE = 2 };

Кроме этого, нужно создать и соответствующие поля и методы. Метод CScroll::CheckMouseButtonState() нужен для определения того, над какой областью была зажата левая кнопка мыши. Метод CScroll::ZeroThumbVariables() используется для обнуления переменных, связанных с перемещением ползунка и вызывается в методе CScroll::CheckMouseButtonState() по условию, когда левая кнопка мыши отжата.

Обратите внимание также на то, что когда полоса прокрутки переводится в режим перемещения ползунка, то форма блокируется, и это при том, что делается это только тогда, когда элемент не является выпадающим. Нужно это для того, чтобы исключить режимы подсветки других элементов при наведении курсора в момент, когда ползунок полосы прокрутки находится в режиме перемещения, а курсор вышел за его границы. Когда режим перемещения ползунка отключен, то форму нужно разблокировать в методе CScroll::ZeroThumbVariables().

class CScroll : public CElement { protected : bool m_scroll_state; int m_thumb_size_fixing; int m_thumb_point_fixing; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; public : void CheckMouseButtonState( const bool mouse_state); void ZeroThumbVariables( void ); }; void CScroll::CheckMouseButtonState( const bool mouse_state) { if (!mouse_state) { ZeroThumbVariables(); return ; } if (mouse_state) { if (m_clamping_area_mouse!=THUMB_NOT_PRESSED) return ; if (!m_thumb.MouseFocus()) m_clamping_area_mouse=THUMB_PRESSED_OUTSIDE; else { m_clamping_area_mouse=THUMB_PRESSED_INSIDE; if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } } } } void CScroll::ZeroThumbVariables( void ) { if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } m_thumb_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; }

Для изменения цвета объектов полосы прокрутки в зависимости от местоположения курсора мыши и состояния её левой кнопки, создадим метод CScroll::ChangeObjectsColor(). В самом начале этого метода стоит проверка на то, заблокирована ли форма и отличаются ли идентификаторы полосы прокрутки и идентификатора, который сохранён в памяти формы. Если оба этих условия выполняются, то далее, в зависимости от текущего режима полосы прокрутки и фокуса над её кнопками, для них устанавливается соответствующее состояние. У полосы прокрутки может быть два режима: (1) — свободна и (2) — в процессе перемещения ползунка. После этого, в зависимости от местоположения курсора и того, в какой области была зажата левая кнопка мыши, для ползунка полосы прокрутки устанавливается соответствующий цвет. Здесь же определяется и режим полосы прокрутки.

class CScroll : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CScroll::ChangeObjectsColor( void ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!m_scroll_state) { m_inc.State(m_inc.MouseFocus()); m_dec.State(m_dec.MouseFocus()); } if (m_thumb.MouseFocus()) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_NOT_PRESSED) { m_scroll_state= false ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color_hover); m_thumb.Color(m_thumb_border_color_hover); } else if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { m_scroll_state= true ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color_pressed); m_thumb.Color(m_thumb_border_color_pressed); } } else { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_NOT_PRESSED) { m_scroll_state= false ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.Color(m_thumb_border_color); } } }

При разработке элементов интерфейса, в которых будет использоваться полоса прокрутки, понадобятся методы для получения имён и состояний её кнопок. Кроме этого, нужны методы для установки и определения состояния перемещения ползунка полосы прокрутки и его текущей позиции относительно списка, к которому он присоединён.

class CScroll : public CElement { protected : bool m_scroll_state; int m_current_pos; public : string ScrollIncName( void ) const { return (m_inc.Name()); } string ScrollDecName( void ) const { return (m_dec.Name()); } bool ScrollIncState( void ) const { return (m_inc.State()); } bool ScrollDecState( void ) const { return (m_dec.State()); } void ScrollState( const bool scroll_state) { m_scroll_state=scroll_state; } bool ScrollState( void ) const { return (m_scroll_state); } void CurrentPos( const int pos) { m_current_pos=pos; } int CurrentPos( void ) const { return (m_current_pos); } };

Разработка базового класса полосы прокрутки завершена. Далее мы займёмся наполнением производных классов этого элемента управления.

Производные классы элемента

Если базовый класс полосы прокрутки наполнен общими методами для создания объектов, настройки параметров и получения их значений, то производные классы предназначены для управления этим элементом. Ранее мы уже создали производные классы CScrollV и CScrollH в файле Scrolls.mqh. Рассмотрим методы только одного из них — вертикального типа (CScrollV). Во втором (CScrollH) будет всё то же самое, но с поправкой на то, что это горизонтальный тип, а именно: если в классе вертикальной полосы прокрутки ведётся работа с координатой Y, то в классе горизонтального типа этого элемента ведётся работа с координатой X.

Сначала рассмотрим код методов CScrollV::OnDragThumb() и CScrollV::UpdateThumb(), предназначенных для перемещения ползунка полосы прокрутки. Объявить их нужно в приватной секции класса, поскольку использоваться они будут только внутри класса CScrollV.

class CScrollV : public CScroll { private : void OnDragThumb( const int y); void UpdateThumb( const int new_y_point); };

Метод CScrollV::OnDragThumb() нужен для определения того, что производится попытка перемещения ползунка пользователем. Если левая кнопка мыши была зажата над ползунком полосы прокрутки и в таком состоянии состоялось смещение курсора по оси Y, то, значит, процесс перемещения начался, и нужно сместить объект. Обновление координат ползунка производится с помощью метода CScrollV::UpdateThumb().

void CScrollV::OnDragThumb( const int y) { int new_y_point= 0 ; if (!CScroll::ScrollState()) { CScroll::m_thumb_size_fixing = 0 ; CScroll::m_thumb_point_fixing = 0 ; return ; } if (CScroll::m_thumb_point_fixing== 0 ) CScroll::m_thumb_point_fixing=y; if (CScroll::m_thumb_size_fixing== 0 ) CScroll::m_thumb_size_fixing=m_thumb.Y()-y; if (y-CScroll::m_thumb_point_fixing> 0 ) { new_y_point=y+CScroll::m_thumb_size_fixing; UpdateThumb(new_y_point); return ; } if (y-CScroll::m_thumb_point_fixing< 0 ) { new_y_point=y-:: fabs (CScroll::m_thumb_size_fixing); UpdateThumb(new_y_point); return ; } }

В листинге ниже можно подробнее изучить код метода CScrollV::UpdateThumb(). В него передаётся рассчитанная в методе CScrollV::OnDragThumb() координата Y. Здесь она проверяется на корректность. Если окажется, что мы выходим за пределы рабочей области, предназначенной для перемещения ползунка, то значения корректируются. Только после этого осуществляется обновление координат и их сохранение в полях базовых классов.

void CScrollV::UpdateThumb( const int new_y_point) { int y=new_y_point; CScroll::m_thumb_point_fixing= 0 ; if (new_y_point>m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length) { y=m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length; CScroll::CurrentPos( int (CScroll::m_thumb_steps_total)); } if (new_y_point<=m_bg.Y()) { y=m_bg.Y(); CScroll::CurrentPos( 0 ); } m_thumb.Y(y); m_thumb.Y_Distance(y); m_thumb.YGap(m_thumb.Y()-(CElement::Y()-CElement::YGap())); }

Нам понадобится ещё один приватный метод — для корректировки текущей позиции ползунка относительно его координаты Y. Назовём его CScrollV::CalculateThumbPos(), с его кодом можно ознакомиться в листинге ниже.

class CScrollV : public CScroll { private : void CalculateThumbPos( void ); }; void CScrollV::CalculateThumbPos( void ) { if (CScroll::m_thumb_step_size== 0 ) return ; CScroll::CurrentPos( int ((m_thumb.Y()-m_bg.Y())/CScroll::m_thumb_step_size)); if (m_thumb.Y2()>=m_bg.Y2()- 1 ) CScroll::CurrentPos( int (CScroll::m_thumb_steps_total- 1 )); if (m_thumb.Y()<m_bg.Y()) CScroll::CurrentPos( 0 ); }

Теперь создадим публичный метод CScrollV::ScrollBarControl() для управления ползунком, в котором будут вызываться все приватные методы, представленные выше. Его нужно будет вызывать в обработчиках событий OnEvent() тех элементов, где будет использоваться полоса прокрутки. К подробному примеру, как это будет работать, вернёмся во второй главе, в которой будет рассматриваться класс для создания элемента управления «Список».

Ниже представлен код метода CScrollV::ScrollBarControl(). В качестве аргументов ему передаются координаты курсора и состояние левой кнопки мыши. В самом начале проверяется фокус над ползунком полосы прокрутки. Затем определяется, над какой областью было произведено зажатие левой кнопки мыши. В зависимости от местоположения курсора и состояния левой кнопки, изменяется цвет ползунка. После этого, если управление передано полосе прокрутки, ползунок смещается по новой рассчитанной координате Y, и уже относительно нее рассчитывается номер позиции в списке.

class CScrollV : public CScroll { public : bool ScrollBarControl( const int x, const int y, const bool mouse_state); }; bool CScrollV::ScrollBarControl( const int x, const int y, const bool mouse_state) { m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); CScroll::CheckMouseButtonState(mouse_state); CScroll::ChangeObjectsColor(); if (CScroll::ScrollState()) { OnDragThumb(y); CalculateThumbPos(); return ( true ); } return ( false ); }

Если метод CScrollV::CalculateThumbPos() преобразует координату Y в номер позиции в списке, то, помимо прочих, нам понадобится метод, который делает обратное преобразование, то есть, для расчёта координаты Y относительно текущей позиции ползунка. Здесь также стоят проверки на выход из рабочей области и корректировка в случае выхода. В самом конце метода координаты и отступы объекта обновляются.

class CScrollV : public CScroll { public : void CalculateThumbY( void ); }; void CScrollV::CalculateThumbY( void ) { int scroll_thumb_y= int (m_bg.Y()+(CScroll::CurrentPos()*CScroll::m_thumb_step_size)); if (scroll_thumb_y<=m_bg.Y()) scroll_thumb_y=m_bg.Y(); if (scroll_thumb_y+CScroll::m_thumb_length>=m_bg.Y2() || CScroll::CurrentPos()>=CScroll::m_thumb_steps_total- 1 ) { scroll_thumb_y= int (m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length); } m_thumb.Y(scroll_thumb_y); m_thumb.Y_Distance(scroll_thumb_y); m_thumb.YGap(m_thumb.Y()-m_wnd.Y()); }

Вызываться метод CScrollV::CalculateThumbY() будет в методах обработки нажатия на кнопках полосы прокрутки (см. листинг кода ниже). В методы CScrollV::OnClickScrollInc() и CScrollV::OnClickScrollDec() в качестве единственного аргумента передаётся имя объекта. В самом начале проверяются следующие параметры.



Было ли нажатие именно на этой кнопке. Проверка по имени объекта.

Состояние полосы прокрутки. Чтобы пройти проверку, должен быть режим «свободно».

Количество шагов должно быть определено, и это значение не может быть меньше единицы.

Если все проверки пройдены, то далее производится смещение позиции на один шаг с учётом недопущения выхода из рабочего диапазона. После этого с помощью метода CScrollV::CalculateThumbY() рассчитывается и обновляется в объекте координата Y и отступы от крайней точки формы. Кнопка после нажатия должна оставаться в состоянии «включено».

class CScrollV : public CScroll { public : bool OnClickScrollInc( const string clicked_object); bool OnClickScrollDec( const string clicked_object); }; bool CScrollV::OnClickScrollInc( const string clicked_object) { if (m_inc.Name()!=clicked_object || CScroll::ScrollState() || CScroll::m_thumb_steps_total< 1 ) return ( false ); if (CScroll::CurrentPos()> 0 ) CScroll::m_current_pos--; CalculateThumbY(); m_inc.State( true ); return ( true ); } bool CScrollV::OnClickScrollDec( const string clicked_object) { if (m_dec.Name()!=clicked_object || CScroll::ScrollState() || CScroll::m_thumb_steps_total< 1 ) return ( false ); if (CScroll::CurrentPos()<CScroll::m_thumb_steps_total- 1 ) CScroll::m_current_pos++; CalculateThumbY(); m_dec.State( true ); return ( true ); }

На этом разработка всех методов, необходимых для управления вертикальной полосой прокрутки, закончена. Для горизонтального типа методы аналогичны, различие состоит только в том, что расчёты производятся с координатой X.





Заключение

В этой статье (первой главе пятой части) мы рассмотрели такие элементы управления, как вертикальная и горизонтальная полоса прокрутки. Во второй главе пятой части займёмся разработкой элемента графического интерфейса «Список». Количество пунктов списка может не помещаться в выделенное пространство, и именно для таких случаев нам понадобится элемент управления «Полоса прокрутки», который мы и разработали в этой статье.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал пятой части серии, чтобы у Вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у Вас возникают вопросы по использованию материала, предоставленного в этих файлах, то Вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) пятой части: