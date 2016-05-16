Графические интерфейсы V: Элемент "Комбинированный список" (Глава 3)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В первых двух главах пятой части серии о графических интерфейсах были разработаны классы для создания полосы прокрутки и списка. В них показывалось, как присоединить полосу прокрутки к элементу, в котором данные не помещаются в обозначенную область. В этой главе рассмотрим класс для создания такого элемента управления, как «Комбинированный список». Это тоже составной элемент, в числе частей которого есть элементы, рассмотренные в первых двух главах пятой части.

Элемент «Комбинированный список»

Комбинированный список или комбо-бокс (combobox) это составной элемент управления, основными частями которого являются (1) кнопка и (2) список. Список в этом случае является выпадающим элементом и вызывается посредством нажатия на кнопку. После выбора пункта из списка его текст отображается в кнопке, а список скрывается. Когда в программе есть множество многовариантных параметров, то комбо-боксы будут весьма кстати, так как позволяют создать компактный графический интерфейс.

В списке ниже перечислены все объекты-примитивы, из которых будет собираться элемент «Комбо-бокс».

Фон элемента Надпись (описание элемента) Кнопка Признак выпадающего списка





Рис. 1. Составные части элемента «Комбо-бокс».





Далее рассмотрим разработку класса для создания этого элемента.

Разработка класса для создания элемента

Последовательно разберём все этапы разработки элемента управления «комбо-бокс», чтобы в последующем эту статью можно было использовать как пример для создания своих подобных классов. Сначала создайте mqh-файл (ComboBox.mqh) и подключите к нему все необходимые файлы с классами, которые понадобятся для создания комбинированного списка. В данном случае это будут три файла с классами:

CElement — базовый класс для создания элемента управления.

— базовый класс для создания элемента управления. CWindow — класс формы, к которой будет присоединён элемент.

— класс формы, к которой будет присоединён элемент. CListView — класс списка, видимость которого будет управляться комбо-боксом.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "ListView.mqh"

Далее в файле ComboBox.mqh нужно создать класс CComboBox и стандартные для каждого элемента библиотеки методы:

class CComboBox : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CComboBox( void ); ~CComboBox( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=:: GetPointer ( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); }; CComboBox::CComboBox( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CComboBox::~CComboBox( void ) { }

Необходимо предоставить пользователю возможность настроить свою собственную цветовую схему графического интерфейса. Для этого нужно дать доступ к настройкам свойств объектов, из которых будет собираться элемент. Ниже перечислим все свойства, которые можно будет настроить перед тем, как элемент будет создан:

Цвет фона элемента

Отображаемое описание комбо-бокса (текстовая метка)

Отступы для текстовой метки по осям X и Y

и Цвета текстовой метки в разных состояниях

Текст кнопки (текст выбранного пункта в списке)

Размеры кнопки

Цвета кнопки в разных состояниях

Цвета рамки кнопки в разных состояниях

Цвета текста кнопки в разных состояниях

Картинки для стрелки, как признака выпадающего списка для активного и заблокированного режима

Отступы для картинок стрелки по осям X и Y

В листинге кода ниже представлены поля и методы для установки вышеперечисленных свойств:

class CComboBox : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_array[]; string m_button_text; int m_button_x_size; int m_button_y_size; color m_button_color; color m_button_color_off; color m_button_color_hover; color m_button_color_pressed; color m_button_color_array[]; color m_button_border_color; color m_button_border_color_off; color m_button_text_color; color m_button_text_color_off; int m_drop_arrow_x_gap; int m_drop_arrow_y_gap; string m_drop_arrow_file_on; string m_drop_arrow_file_off; int m_area_zorder; int m_button_zorder; int m_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelText( const string label_text) { m_label_text=label_text; } string LabelText( void ) const { return (m_label_text); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } string ButtonText( void ) const { return (m_button_text); } void ButtonXSize( const int x_size) { m_button_x_size=x_size; } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorOff( const color clr) { m_label_color_off=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void ButtonBackColor( const color clr) { m_button_color=clr; } void ButtonBackColorOff( const color clr) { m_button_color_off=clr; } void ButtonBackColorHover( const color clr) { m_button_color_hover=clr; } void ButtonBackColorPressed( const color clr) { m_button_color_pressed=clr; } void ButtonBorderColor( const color clr) { m_button_border_color=clr; } void ButtonBorderColorOff( const color clr) { m_button_border_color_off=clr; } void ButtonTextColor( const color clr) { m_button_text_color=clr; } void ButtonTextColorOff( const color clr) { m_button_text_color_off=clr; } void DropArrowFileOn( const string file_path) { m_drop_arrow_file_on=file_path; } void DropArrowFileOff( const string file_path) { m_drop_arrow_file_off=file_path; } void DropArrowXGap( const int x_gap) { m_drop_arrow_x_gap=x_gap; } void DropArrowYGap( const int y_gap) { m_drop_arrow_y_gap=y_gap; } };

Инициализация всех перечисленных выше свойств значениями по умолчанию размещена в конструкторе класса:

CComboBox::CComboBox( void ) : m_area_color( C'15,15,15' ), m_label_text( "combobox: " ), m_label_x_gap( 0 ), m_label_y_gap( 2 ), m_label_color( clrWhite ), m_label_color_off( clrGray ), m_label_color_hover( C'85,170,255' ), m_button_text( "" ), m_button_y_size( 18 ), m_button_text_color( clrBlack ), m_button_text_color_off( clrDarkGray ), m_button_color( clrGainsboro ), m_button_color_off( clrLightGray ), m_button_color_hover( C'193,218,255' ), m_button_color_pressed( C'153,178,215' ), m_button_border_color( clrWhite ), m_button_border_color_off( clrWhite ), m_drop_arrow_x_gap( 16 ), m_drop_arrow_y_gap( 1 ), m_drop_arrow_file_on( "" ), m_drop_arrow_file_off( "" ) { m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; m_button_zorder = 2 ; }

Комбо-бокс создается с помощью пяти приватных методов, которые будут вызываться в главном публичном методе CComboBox::CreateComboBox(). Для получения доступа к настройке свойств списка и его полосы прокрутки создадим методы для получения указателей на эти элементы:

class CComboBox : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_button; CBmpLabel m_drop_arrow; CListView m_listview; public : bool CreateComboBox( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateButton( void ); bool CreateDropArrow( void ); bool CreateList( void ); public : CListView *GetListViewPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_listview)); } CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (m_listview.GetScrollVPointer()); } };

Из методов, которые представлены в листинге кода выше, рассмотрим подробнее только метод для создания списка CComboBox::CreateList(). Во всех остальных нет ничего особенного, что бы не рассматривалось ранее в предыдущих статьях этой серии. Но перед этим нужно внести некоторые дополнения в класс списка CListView.

Когда список выпадающий, то это означает, что он является составной частью другого элемента, и в его обработчике событий может возникнуть необходимость отслеживать фокус над тем элементом, к которому он присоединён. В данном случае это комбо-бокс. Добавим в класс CListView поле и метод для сохранения указателя комбо-бокса, к которому будет присоединяться список.

class CListView : public CElement { private : CElement *m_combobox; public : void ComboBoxPointer(CElement & object ) { m_combobox=:: GetPointer ( object ); } };

В главном (публичном) методе создания списка добавим проверку на наличие указателя, если список выпадающий. Если при создании списка окажется, что указателя нет, то создание графического интерфейса будет прервано, а в журнал выведено сообщение с подсказкой.

Ниже показана сокращённая версия метода CListView::CreateListView():

bool CListView::CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (CElement::IsDropdown()) { if (:: CheckPointer (m_combobox)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Перед созданием выпадающего списка классу нужно передать " "указатель на комбо-бокс: CListView::ComboBoxPointer(CElement &object)" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Теперь вернёмся к разработке класса комбинированного списка (CComboBox). То свойство, что список будет выпадающим, нужно установить на самом раннем этапе, то есть, в конструкторе класса:

CComboBox::CComboBox( void ) { m_listview.IsDropdown( true ); }

При создании списка в самом начале метода нужно сохранить указатели на форму и комбо-бокс, к которым список будет присоединён. Не забываем, что идентификатор у списка и комбо-бокса должен быть общим, поскольку в данном случае это один элемент управления. После создания списка его нужно скрыть.

bool CComboBox::CreateList( void ) { m_listview.WindowPointer(m_wnd); m_listview.ComboBoxPointer( this ); int x=CElement::X2()-m_button_x_size; int y=CElement::Y()+m_button_y_size; m_listview.Id(CElement::Id()); m_listview.XSize(m_button_x_size); if (!m_listview.CreateListView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_listview.Hide(); return ( true ); }

Для установки количества пунктов в списке и заполнения его значениями добавим в класс CComboBox соответствующие методы:

class CListView : public CElement { public : void ItemsTotal( const int items_total) { m_listview.ListSize(items_total); } void VisibleItemsTotal( const int visible_items_total) { m_listview.VisibleListSize(visible_items_total); } void ValueToList( const int item_index, const string item_text); }; void CComboBox::ValueToList( const int item_index, const string item_text) { m_listview.ValueToList(item_index,item_text); }

Для выбора (выделения) пункта в списке создадим метод CComboBox::SelectedItemByIndex(). В качестве единственного аргумента в этот метод нужно передать индекс пункта, который нужно выделить. Затем выделение пункта осуществляется в одноимённом методе списка (CListView), в котором, напомню, в случае выхода из диапазона производится корректировка индекса. Далее сохраняется текст пункта и осуществляется его установка в кнопку комбо-бокса.

class CListView : public CElement { public : void SelectedItemByIndex( const int index); }; void CComboBox::SelectedItemByIndex( const int index) { m_listview.SelectedItemByIndex(index); m_button_text=m_listview.SelectedItemText(); m_button.Description(m_listview.SelectedItemText()); }

Понадобится метод для блокировки и разблокировки элемента, а также для получения текущего его состояния. В зависимости от того, к какому состоянию приводится элемент, его объектам устанавливаются соответствующие этому состоянию цвета. Примеры будут показаны далее в статье.

class CListView : public CElement { public : bool ComboBoxState( void ) const { return (m_combobox_state); } void ComboBoxState( const bool state); }; void CComboBox::ComboBoxState( const bool state) { m_combobox_state=state; m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_off); m_button.Color((state)? m_button_text_color : m_button_text_color_off); m_button.BackColor((state)? m_button_color : m_button_color_off); m_button.BorderColor((state)? m_button_border_color : m_button_border_color_off); m_drop_arrow.State(state); }

При наведении курсора мыши изменение цвета объектов элемента, с помощью метода CComboBox::ChangeObjectsColor(), будет осуществляться только тогда, когда элемент доступен:

class CListView : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CComboBox::ChangeObjectsColor( void ) { if (!m_combobox_state) return ; CElement::ChangeObjectColor(m_label.Name(),CElement::MouseFocus(), OBJPROP_COLOR ,m_label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array); CElement::ChangeObjectColor(m_button.Name(),CElement::MouseFocus(), OBJPROP_BGCOLOR ,m_button_color,m_button_color_hover,m_button_color_array); }

Вызывать метод CComboBox::ChangeObjectsColor() нужно в таймере элемента CComboBox::OnEventTimer(). Забегая немного вперёд, замечу, что комбо-бокс может быть составной частью более сложного и при этом выпадающего элемента. В качестве такого примера в одной следующих статей будет «Выпадающий календарь», составной частью которого является комбо-бокс. Поэтому условия для изменения цвета в таймере для этого элемента будут формироваться следующим образом (см. листинг кода ниже):

Если элемент выпадающий и список скрыт. Если первое условие не исполняется, то проверяем доступность формы и самого элемента.

void CComboBox::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown() && !m_listview.IsVisible()) ChangeObjectsColor(); else { if (!m_wnd.IsLocked() && m_combobox_state) ChangeObjectsColor(); } }

Для управления видимостью списка комбо-бокса создадим метод CComboBox::ChangeComboboxListState(), который изменяет текущее состояние комбо-бокса на противоположное. В самом начале будет стоять проверка на доступность элемента. Если комбо-бокс заблокирован, то программа выйдет из метода. Далее код разделяется на две ветки:

В случае, когда список уже открыт, то здесь он будет скрыт , а для кнопки комбо-бокса установятся соответствующие цвета. После этого, в случае, если элемент не выпадающий, нужно разблокировать форму и сбросить идентификатор активного элемента. Если же список скрыт, то его нужно показать и установить кнопке комбо-бокса соответствующие этому состоянию цвета. В конце ветки нужно заблокировать форму и запомнить идентификатор элемента активатора.

class CListView : public CElement { public : void ChangeComboBoxListState( void ); }; void CComboBox::ChangeComboBoxListState( void ) { if (!m_combobox_state) return ; if (m_listview.IsVisible()) { m_listview.Hide(); m_label.Color(m_label_color_hover); m_button.BackColor(m_button_color_hover); if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } } else { m_listview.Show(); m_label.Color(m_label_color_hover); m_button.BackColor(m_button_color_pressed); m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } }









Методы для обработки событий элемента

Теперь можно перейти к настройке обработчика событий элемента CComboBox::OnEvent(). Здесь понадобятся два вспомогательных приватных (private) метода:

CComboBox::OnClickButton () – в этом методе будет отслеживаться нажатие на кнопке комбо-бокса.

() – в этом методе будет отслеживаться нажатие на кнопке комбо-бокса. CComboBox::CheckPressedOverButton() – здесь будет отслеживаться состояние левой кнопки мыши над кнопкой комбо-бокса.

class CListView : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); void CheckPressedOverButton( void ); };

Код метода CComboBox::OnClickButton() совсем прост. В нём будет только проверка на имя объекта, на котором произведено нажатие, и вызов ранее рассмотренного метода CComboBox::ChangeComboBoxListState(), который должен управлять видимостью списка комбо-бокса (см. листинг кода ниже).

bool CComboBox::OnClickButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); ChangeComboboxListState(); return ( true ); }

В листинге ниже представлен код метода CComboBox::CheckPressedOverButton(). В начале метода стоит проверка на доступность формы и идентификатор элемента активатора. Программа выходит из метода, если форма заблокирована и идентификаторы не совпадают.

Далее, если фокуса над элементом нет, то проверяем, есть ли фокус над списком и текущее состояние полосы прокрутки. Если окажется, что фокус не на списке или полоса прокрутки находится в режиме перемещения ползунка, то программа выходит из метода. Помним, что ползунок полосы прокрутки, после того, как он приведён в режим перемещения, можно перемещать, даже если курсор выйдет за границы ползунка. Если ни одно из этих условий не исполнилось, то:



(1) список скрывается,

(2) восстанавливаются цвета объектов элемента,

и в конце этого блока кода, если идентификаторы совпадают и элемент не выпадающий, (3) нужно разблокировать форму. То есть, напомню, разблокировать форму может только тот элемент, который его заблокировал.

В случае, когда фокус над элементом есть, сначала осуществляется проверка на видимость списка. Если список открыт, то нет смысла идти дальше и программа выходит из метода. Если список скрыт, то в зависимости от фокуса над кнопкой комбо-бокса устанавливаются соответствующие цвета.

void CComboBox::CheckPressedOverButton( void ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!CElement::MouseFocus()) { if (m_listview.MouseFocus() || m_listview.ScrollState()) return ; m_listview.Hide(); ResetColors(); if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id() && !CElement::IsDropdown()) m_wnd.IsLocked( false ); } else { if (m_listview.IsVisible()) return ; if (m_button.MouseFocus()) m_button.BackColor(m_button_color_pressed); else m_button.BackColor(m_button_color_hover); } }

Вызов метода CComboBox::OnClickButton() нужно разместить в блоке обработки события нажатия на графическом объекте, которое можно определить по идентификатору CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } }

В блоке обработки события перемещения курсора мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) перед вызовом метода CComboBox::CheckPressedOverButton() нужно пройти проверки на:

видимость элемента;

доступность элемента;

состояние левой кнопки мыши.

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>CElement::X() && x<CElement::X2() && y>CElement::Y() && y<CElement::Y2()); m_button.MouseFocus(x>m_button.X() && x<m_button.X2() && y>m_button.Y() && y<m_button.Y2()); if (!m_combobox_state) return ; if (sparam== "0" ) return ; CheckPressedOverButton(); return ; } }

В момент нажатия на одном из пунктов списка генерируется пользовательское событие ON_CLICK_LIST_ITEM (см. листинг кода ниже). В обработчике событий комбо-бокса нужно получить это сообщение и, если идентификаторы элементов совпадают (то есть, сообщение пришло от списка закреплённого за этим комбо-боксом), то в кнопку комбо-бокса сохраняем текст выделенного пункта списка и скрываем список с помощью метода CComboBox::ChangeComboBoxListState().

Для связи с разрабатываемым приложением это же сообщение с идентификатором ON_CLICK_LIST_ITEM можно принять и в пользовательском классе CProgram. Но можно вдогонку отправить сообщение и от комбо-бокса с уникальным для него (1) идентификатором события, (2) идентификатором элемента и (3) описанием комбо-бокса. Сделаем и такой вариант для расширения возможностей идентификации событий элементов управления. В файл Defines.mqh добавим уникальный идентификатор для элемента управления «Комбинированный список».

#define ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM ( 17 )

В этом случае в обработчике событий элемента нужно добавить строку, выделенную в коде ниже синим маркером:

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==CElement::Id()) { m_button_text=m_listview.SelectedItemText(); m_button.Description(m_listview.SelectedItemText()); ChangeComboBoxListState(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM,CElement::Id(), 0 ,m_label_text); } return ; } }

Можно ещё настроить скрытие списка при изменении свойств графика. Для этого нужно обрабатывать событие с идентификатором CHARTEVENT_CHART_CHANGE (см. листинг кода ниже):

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (!m_combobox_state) return ; m_listview.Hide(); ResetColors(); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); return ; } }

Класс для создания элемента «Комбинированный список» готов к тестированию, но перед этим его нужно связать с движком библиотеки для правильной работы.

Связывание класса элемента с движком библиотеки

Чтобы связать элемент с движком библиотеки нужно осуществить всего несколько простых действий:

1. Подключить файл с классом элемента к корневому файлу библиотеки WndContainer.mqh.

#include "ComboBox.mqh"

2. При необходимости создать персональный массив для элемента и метод для получения размера этого массива. В данном случае персональный массив понадобится для выпадающих списков.

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CElement *m_drop_lists[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int DropListsTotal( const int window_index); }; int CWndContainer::DropListsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_drop_lists)); }

3. Создать приватный метод для добавления указателей в персональный массив. В данном случае нужно из элемента «Комбо-бокс» получить указатель на список и добавить его в персональный массив, и кроме этого, добавить указатели на объекты списка и полосы прокрутки этого списка в общий массив объектов. Подробнее смотрите код метода CWndContainer::AddComboBoxElements() в листинге кода ниже.

class CWndContainer { private : bool AddComboBoxElements( const int window_index,CElement & object ); }; bool CWndContainer::AddComboBoxElements( const int window_index,CElement & object ) { if ( object .ClassName()!= "CComboBox" ) return ( false ); CComboBox *cb=:: GetPointer ( object ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { int size=::ArraySize(m_wnd[window_index].m_elements); ::ArrayResize(m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); if (i== 0 ) { CListView *lv=cb.GetListViewPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=lv; AddToObjectsArray(window_index,lv); AddToRefArray(lv,m_wnd[window_index].m_drop_lists); } else if (i== 1 ) { CScrollV *sv=cb.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; AddToObjectsArray(window_index,sv); } } return ( true ); }

4. И наконец, если была необходимость в действиях третьего пункта, не забываем вызвать метод, в данном случае CWndContainer::AddComboBoxElements(), в главном методе CWndContainer::AddToElementsArray(), где должны размещаться вызовы подобных методов.

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddComboBoxElements(window_index, object )) return ; }

Когда элемент выпадающий, то при его использовании могут возникать ситуации (зависит от расположения этого элемента на форме), когда его область выходит за границы формы. Чтобы избежать прокрутки графика при нажатии левой кнопки мыши над областью выпадающего элемента, нужно постоянно контролировать местоположение курсора мыши и отключать прокрутку графика, если он находится над одним из таких элементов. Для таких целей ранее в классе CWndEvents уже был написан метод CWndEvents::SetChartState(). Теперь его нужно дополнить проверкой выпадающих списков. В листинге кода ниже эта часть выделена жёлтым маркером:

void CWndEvents::SetChartState( void ) { int awi=m_active_window_index; bool condition= false ; int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) { if (!m_windows[i].IsVisible()) continue ; m_windows[i].OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); if (m_windows[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } if (!condition) { int drop_lists_total=CWndContainer::DropListsTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<drop_lists_total; i++) { CListView *lv=m_wnd[awi].m_drop_lists[i]; if (lv.IsVisible()) { if (m_wnd[awi].m_drop_lists[i].MouseFocus() || lv.ScrollState()) { condition= true ; break ; } } } } if (!condition) { int context_menus_total=CWndContainer::ContextMenusTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<context_menus_total; i++) { if (m_wnd[awi].m_context_menus[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } } for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) m_windows[i].CustomEventChartState(condition); }

Всё готово для того, чтобы протестировать элемент «Комбинированный список».

Тест элемента в графическом интерфейсе пользовательского приложения

Давайте протестируем всё, что было реализовано в пятой части серии, в графическом интерфейсе пользовательского приложения. В предыдущей статье тест закончился на трёх списках. Оставим их и добавим в графический интерфейс приложения четыре комбинированных списка (комбо-бокса). Расположим два комбо-бокса таким образом, чтобы можно было протестировать возможное влияние выпадающих списков на статические списки, которые будут находится под ними. Кроме этого нужно протестировать, как работает метод CWndEvents::SetChartState(). Поэтому ещё два комбо-бокса расположим таким образом, чтобы при открытии выпадающих списков их области выходили за границы формы, к которой они присоединены.

В пользовательском классе (CProgram) тестового приложения класс комбинированного списка уже доступен через базовые классы. Создаём четыре экземпляра класса типа CComboBox и объявляем четыре метода для каждого из них с указанием отступов от верхней левой точки формы (см. листинг кода ниже).

class CProgram : public CWndEvents { private : CComboBox m_combobox1; CComboBox m_combobox2; CComboBox m_combobox3; CComboBox m_combobox4; private : #define COMBOBOX1_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBox1( const string text); #define COMBOBOX2_GAP_X ( 160 ) #define COMBOBOX2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBox2( const string text); #define COMBOBOX3_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX3_GAP_Y ( 202 ) bool CreateComboBox3( const string text); #define COMBOBOX4_GAP_X ( 160 ) #define COMBOBOX4_GAP_Y ( 202 ) bool CreateComboBox4( const string text); }; Рассмотрим только один из этих методов, так как можно сказать, что они почти во всём идентичны, кроме некоторых настраиваемых пользователем свойств. Например, четвёртый комбо-бокс сделаем заблокированным сразу после его создания. Перечислим основные действия создания элемента управления «Комбо-бокс». Сохраняем указатель на форму в классе элемента.

Рассчитываем координаты.

Объявляем и сразу инициализируем массив текста для пунктов списка.

Устанавливаем свойства элемента. Большинство из них инициализированы значениями по умолчанию, но при необходимости значения можно переопределить перед созданием элемента.

Сохраняем значения пунктов в списке комбо-бокса.

При необходимости устанавливаем свойства для списка и полосы прокрутки.

Выделяем пункт в списке. По умолчанию будет выделен первый ( 0 ) пункт.

) пункт. Создаём элемент.

При необходимости можно заблокировать элемент. Для примера в нашем тестовом приложении заблокируем четвёртый комбо-бокс.

В самом конце нужно передать объект в базовый класс для сохранения указателя. Последовательность действий может отличаться. Главное, нужно сохранить порядок установки только трёх основных: Добавление указателя формы в классе элемента. Иначе создание графического интерфейса будет прервано. О причине неудачи можно узнать по сообщениям в журнале. Создание элемента . Сохранение указателя элемента в базу объектов . bool CProgram::CreateComboBox1( const string text) { #define ITEMS_TOTAL1 8 m_combobox1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+COMBOBOX1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+COMBOBOX1_GAP_Y; string items_text[ITEMS_TOTAL1]={ "FALSE" , "item 1" , "item 2" , "item 3" , "item 4" , "item 5" , "item 6" , "item 7" }; m_combobox1.XSize( 140 ); m_combobox1.YSize( 18 ); m_combobox1.LabelText(text); m_combobox1.ButtonXSize( 70 ); m_combobox1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_combobox1.LabelColor( clrBlack ); m_combobox1.LabelColorHover( clrCornflowerBlue ); m_combobox1.ButtonBackColor( C'206,206,206' ); m_combobox1.ButtonBackColorHover( C'193,218,255' ); m_combobox1.ButtonBorderColor( C'150,170,180' ); m_combobox1.ButtonBorderColorOff( C'178,195,207' ); m_combobox1.ItemsTotal(ITEMS_TOTAL1); m_combobox1.VisibleItemsTotal( 5 ); for ( int i= 0 ; i<ITEMS_TOTAL1; i++) m_combobox1.ValueToList(i,items_text[i]); CListView *lv=m_combobox1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.SelectedItemByIndex(lv.SelectedItemIndex()== WRONG_VALUE ? 2 : lv.SelectedItemIndex()); if (!m_combobox1.CreateComboBox(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_combobox1); return ( true ); } Вызов методов создания элементов нужно размещать в главном методе создания графического интерфейса. В нашем случае это CProgram::CreateTradePanel(). Ниже показана сокращённая версия метода: bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateComboBox1( "Combobox 1:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox2( "Combobox 2:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox3( "Combobox 3:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox4( "Combobox 4:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } В обработчике событий пользовательского класса (CProgram) добавим блок для определения сообщений от комбо-боксов с идентификатором ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM. Сделаем так, что если придёт сообщение от третьего комбо-бокса, то в зависимости от того, какой был выбран пункт в его списке, будет меняться состояние четвёртого комбо-бокса. В данном случае, выбор любого кроме первого (0) пункта в списке будет делать четвёртый комбо-бокс доступным. Выбор же первого пункта будет его блокировать. void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (sparam==m_combobox1.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от первого комбо-бокса > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (sparam==m_combobox2.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от второго комбо-бокса > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (sparam==m_combobox3.LabelText()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от третьего комбо-бокса > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (m_combobox3.ButtonText()== "FALSE" ) m_combobox4.ComboBoxState( false ); else m_combobox4.ComboBoxState( true ); } else if (sparam==m_combobox4.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Это сообщение от четвёрого комбо-бокса > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } } Если сейчас скомпилировать программу и загрузить её на график, то получим результат, как на скриншоте ниже: Рис. 2. Тест элемента «Комбо-бокс». Разработка класса CComboBox для создания комбинированных списков завершена.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели составной элемент управления «Комбинированный список» или «Комбо-бокс». На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её схема выглядит так, как показано на рисунке ниже:

Рис. 3. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.

Следующей статьёй будет открыта шестая часть серии о разработке библиотеки для создания графических интерфейсов. В главах шестой части создадим классы для создания таких элементов управления, как «чек-боксы», «поля ввода» и их различные смешанные типы.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал пятой части серии, чтобы у Вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у Вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то Вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.





